Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoEntry 

Entry

Vergleicht die Richtung des Deals

ENUM_DEAL_ENTRY  Entry() const

Rückgabewert

Die Richtung der Transaktion (ein Wert der Enumeration ENUM_DEAL_ENTRY).

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.