Ticket (Get-Methode)

Erhält Ticket des Deals.

ulong  Ticket() const 

Rückgabewert

Ticket des Deals.

Ticket (Set-Methode)

Wählt einen Deal aus, um mit ihm weiter zu arbeiten.

void  Ticket(
   ulong  ticket      // Ticket
   )

Parameter

ticket

[in]  Ticket der Transaktion.