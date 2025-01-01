Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoTicket OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Ticket (Get-Methode) Erhält Ticket des Deals. ulong Ticket() const Rückgabewert Ticket des Deals. Ticket (Set-Methode) Wählt einen Deal aus, um mit ihm weiter zu arbeiten. void Ticket( ulong ticket // Ticket ) Parameter ticket [in] Ticket der Transaktion. InfoString SelectByIndex