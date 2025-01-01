DokumentationKategorien
PositionId

Erhält die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte.

long  PositionId() const

Rückgabewert

Die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.