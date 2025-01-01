Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoPositionId OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PositionId Erhält die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte. long PositionId() const Rückgabewert Die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte. Hinweis Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. Magic Volume