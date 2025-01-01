DokumentationKategorien
Magic

Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Deal gemacht hat.

long  Magic() const

Rückgabewert

Die Identifikator des Expert Advisors, der den Deal gemacht hat.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.