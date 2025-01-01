DokumentationKategorien
EntryDescription

Erhält die Richtung des Deals als String.

string  EntryDescription() const

Rückgabewert

Die Richtung des Deals als String.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.