TimeMsc

Erhält die Zeit der Deal-Erfüllung in Millisekunden seit 01.01.1970.

ulong TimeMsc() const

Rückgabewert

Die Zeit der Deal-Erfüllung in Millisekunden seit 01.01.1970.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.