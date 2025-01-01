DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoDealType 

DealType

Erhält den Deal-Typ.

ENUM_DEAL_TYPE  DealType() const

Rückgabewert

Typ der Transaktion aus der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.