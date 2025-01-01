Klasse CFileTxt
CFileTxt ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Textdateien.
Beschreibung
Klasse CFileTxt bietet den Zugriff auf die Textdateien.
Deklaration
class CFileTxt: public CFile
Kopf
#include <Files\FileTxt.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
Öffnung
|
Öffnet eine Textdatei
Schreibmethoden
|
Schreibt eine Variable vom Typ string
Lesemethoden
|
Liest eine Variable vom Typ string
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose