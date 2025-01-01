DokumentationKategorien
Klasse CFileTxt

CFileTxt ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Textdateien.

Beschreibung

Klasse CFileTxt bietet den Zugriff auf die Textdateien.

Deklaration

   class CFileTxt: public CFile

Kopf

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Gruppen der Klassenmethode

Öffnung

 

Open

Öffnet eine Textdatei

Schreibmethoden

 

WriteString

Schreibt eine Variable vom Typ string

Lesemethoden

 

ReadString

Liest eine Variable vom Typ string

