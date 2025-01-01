Klasse CFileTxt

CFileTxt ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Textdateien.

Beschreibung

Klasse CFileTxt bietet den Zugriff auf die Textdateien.

Deklaration

class CFileTxt: public CFile

Kopf

#include <Files\FileTxt.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CFile CFileTxt

Gruppen der Klassenmethode

Öffnung Open Öffnet eine Textdatei Schreibmethoden WriteString Schreibt eine Variable vom Typ string Lesemethoden ReadString Liest eine Variable vom Typ string