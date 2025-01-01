InitIndicators

Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen.

virtual bool InitIndicators(

CIndicators* indicators

)

Parameter

indicators

[in] Ein Zeiger auf die Sammlung von Indikatoren und Zeitreihen, Mitglied der CExpert-Klasse.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.