CheckTrailingStopShort

Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parameter

position

[in] Zeiger auf das Objekt CPositionInfo.

sl

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Stop Loss zu platzieren.

tp

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Take Profit zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.

Hinweis

Berechnet den Wert der minimalen Position von Stop Loss. Berechnet den neuen Wert vom Stop Loss (aufgrund dem Wert von Moving Average auf dem vorherigen Balken einschließlich dem Spred-Wert). Wenn die Position schon ein Stop Loss hat, ist ihr Preis ein Basispreis, andernfalls wird Eröffnungspreis verwendet. Wenn der neue Wert von Stop Loss unter dem Basispreis und über dem Minimalwert von Stop Loss ist, wird vorgeschlagen Stop Loss auf einen neuen Wert zu setzen.