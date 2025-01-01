CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

virtual double CheckOpenLong(

double price,

double sl

)

Parameter

price

[in] Der geschätzte Eröffnungspreis.

sl

[in] Der geschätzte Preis von Stop-Loss-Order.

Rückgabewert

Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

Hinweis

Die Methode bestimmt Eröffnungsvolumen für eine Short-Position mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war. Das Marginniveau wird durch den Parameter Percent der Basisklasse CExpertMoney definiert.