Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position.
virtual double CheckOpenLong( doubleprice, // Preis doublesl// Preis von Stop Loss )
Parameter
price
[in] Der geschätzte Eröffnungspreis.
sl
[in] Der geschätzte Preis von Stop-Loss-Order.
Rückgabewert
Volumen für Eröffnung einer Long-Position.
Hinweis
Die Methode bestimmt Eröffnungsvolumen für eine Short-Position mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war. Das Marginniveau wird durch den Parameter Percent der Basisklasse CExpertMoney definiert.