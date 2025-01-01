Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenKodes der Fehler und Warnungen
Im Abschnitt gibt es folgende Beschreibungen:
- Rückkehrkodes des Handelsservers – Analyse der Ergebnisse von Handelsserver, gesendet durch die Funktion OrderSend();
- Compiler Warnungen – Kodes der Warnmedungen, die bei der Compilierung erscheinen (sind keine Fehler);
- Compilierungsfehler – Kodes der Fehlernachrichten beim unerfolgreichen Versuch der Compilierung;
- Laufzeitfehler – Fehlerkodes bei der Durchführung des mql5-Programms, die durch die Funktion GetLastError() erhalten werden können.