Indikator zur Erzeugung eines Three Line Break-Charts

Einleitung

In älteren Beiträgen wurden bereits Point-&Figure-, Kagi- und Renko-Charts besprochen. In Fortführung der Beitragsreihe zu Charts des 20. Jahrhunderts, werden wir uns diesmal mit dem Three Line Break-Chart beschäftigen, oder, genauer gesagt, mit seiner Implementierung mittels eines Programmcodes. Über den Ursprung dieses Charts ist nur wenig bekannt. Ich glaube, seine Anfänge liegen in Japan. In den USA erfuhr man von diesem Chart aus dem Buch "Beyond Candlesticks" von Steve Nison, das 1994 veröffentlicht wurde.

Genauso wie in den oben erwähnten Charts, berücksichtigt man bei der Konstruktion des Three Line Break Charts den Zeitbereich nicht. Sie beruht auf neu entstandenen Schlusskursen eines gewissen Zeitrahmens, sodass kleine Preisfluktuationen in Bezug auf die vorherige Bewegung gefiltert werden können.

In seinem Buch "Beyond Candlesticks" beschreibt Steve Nison 11 Prinzipien einer grafischen Darstellung dieses Charts (S. 185). Ich habe sie zu drei Prinzipien zusammengefasst.

Prinzip Nr.1 : Für die Konstruktion wählt man einen Anfangskurs und zeichnet dann, je nachdem ob sich der Markt nach oben oder unten bewegt, eine steigende oder fallende Linie. Sie bezeichnet ein neues Minimum oder Maximum.

: Für die Konstruktion wählt man einen Anfangskurs und zeichnet dann, je nachdem ob sich der Markt nach oben oder unten bewegt, eine steigende oder fallende Linie. Sie bezeichnet ein neues Minimum oder Maximum. Prinzip Nr. 2 : Fällt ein Kurs unter das Minimum oder übersteigt er das Maximum, kann eine fallende oder steigende Linie gezeichnet werden.

: Fällt ein Kurs unter das Minimum oder übersteigt er das Maximum, kann eine fallende oder steigende Linie gezeichnet werden. Prinzip Nr. 3: Um eine Linie in der entgegengesetzten Richtung zur vorherigen Bewegung zu zeichnen, müssen Minimum oder Maximum überschritten werden. Gleichzeitig wird, sollte es mehr als eine identische Linie geben, das Minimum oder Maximum berechnet, auf Basis von zwei (es gibt zwei aufeinanderfolgende identische Linien) oder drei (es gibt drei oder mehr aufeinanderfolgende identische Linien) dieser Linien.

Betrachten wir uns die Beispiele einer klassischen Chartkonstruktion auf Basis von historischen Daten (Abb. 1) mal genauer.





Abb. 1 Beispiel der Konstruktion eines Three Line Break Charts (EURUSD H1 27.06.2014)

Abb. 1 zeigt links ein Kerzenchart und rechts ein Three Line Break Chart Dies ist ein Chart von EURUSD, Zeitrahmen H1. Das Startdatum des Charts ist der 27.06.2014 zum Kurs von 1,3613 (Schlusszeit der Kerze ist 00:00); die Kerze schließt dann um 01:00 bei 1,3614, und bildet die erste steigende Linie des Three Line Break Charts. Die folgende Kerze in Richtung einer Baisse (02:00) bildet eine steigende Linie und schließt bei 1,3612 (Schlusskurs ist geringer als das vorangegangene Minimum).

Die Hausse-Kerzen bewegen den Kurs in Richtung der 1,3619 (03:00) Markierung, und bilden somit ein neues Maximum und eine Linie. Die Kerze um 04:00 ist nicht unter das Minimum gefallen und hat die Konstruktion nicht beeinflusst. Die Kerze um 05:00 schließt bei 1,3623 und markiert ein neues Maximum (neue steigende Linie).

Um die Abwärtsbewegung auszudehnen, müssen wir zwei Minima passieren (1,3613), doch die Hausse wird ihre Position nicht verlassen und bildet ein neues Maximum 1,3626 (06:00). Danach versucht die Hausse den Aufwärtstrend zwei Stunden lang umzukehren, doch geht der gleiche Trend weiter, mit einem neuen Maximum bei 1,3634 (09:00). Die Hausse ist bestimmend. Um eine steigende Linie zeichnen zu können, müssen drei Minima passiert werden (1,3626; 1,3623 und 1m3619).

Wie wir deutlich sehen, hat in den folgenden drei Stunden die Baisse den Markt übernommen und ihn bis auf 1,3612 (12:00) abgesenkt. Dies ist in einer neuen steigenden Linie abgebildet. Die folgenden fünf Stunden jedoch zeigen, dass die Hausse ihre Position zurückgewinnt und den Markt wieder auf 1,3641 zurückbringt, das vorherige Maximum von 1,3626 passiert und um 17:00 eine neue steigende Linie bildet. Die Baisse passiert das vorherige Minimum um 18:00 nicht, und in den kommenden fünf Stunden bringt die Hausse den Markt wieder auf 1,3649 hoch, und bildet somit stündlich eine neue steigende Linie.





Grundlagen der Chartkonstruktion

Bevor wir zum Code kommen, sprechen wir zunächst ein wenig über den Indikator an sich und versuchen herauszufinden, was ihn von anderen unterscheidet. Es ist offensichtlich, dass das Three Line Break, wie andere Indikatoren auch, zur Erleichterung einer effizienten Marktanalyse und der Suche nach neuen Strategien konzipiert wurde. Ich bin sicher, Sie möchten gerne wissen, ob es Neuerungen gibt. Ja gibt es, und zwar einige. Der Indikator erlaubt die Änderung des Kurstyps für eine Berechnung. Er deckt alle vier Standard-Barkurse ab. Der klassische Typ ist für die Konstruktion von Charts für nur einen Kurstyp konzipiert , wohingegen der moderne Typ die Verwendung aller vier Kurstypen zulässt (offen, hoch, niedrig und geschlossen). Er verändert das Aussehen der klassischen Chartkonstruktion durch Hinzufügen von "Schatten" an den Linien, sodass sie wie japanische Kerzen aussehen, was das visuelle Verständnis des Charts ergänzt.

Die modernere Version bietet auch Merkmale zur Synchronisierung von Kursdaten zur Zeit und ersetzt so fehlende Kurse für die wichtigsten (Prioirität).

Abb. 2 zeigt die modernere Art der Chartkonstruktion:





Abb. 2 Veränderter Chart auf Grundlage von vier Kurstypen

Da die modernere Konstruktion vier Three Line Break Charts zu unterschiedlichen Kurstypen zusammenführt, kommt es ganz natürlicherweise zu Abweichungen zwischen den Kursen. Um dies zu vermeiden ist Datensynchronisierung erforderlich. Die Kurssynchronisierung wurde auf zwei Arten ausgeführt: komplett (Abb. 2 rechts) und teilweise (Abb. 2 links). Komplette Synchronisierung repräsentiert eine gefilterte teilweise, wo alle Daten auf den Chart gezeichnet werden und fehlende Daten durch die Prioritätskurse ersetzt werden, die in den Einstellungen angegeben wurden. Im Modus 'komplette Synchronisierung' werden fehlende Daten einfach weggelassen und nur Kerzen mit einem kompletten Datenset gezeichnet.

Eine weitere Neuerung ist der Zeitraum-Trenner, der für bequemes Signalsplitting eingeführt wurde. Wie Sie ja wissen, kann man den Zeitraum-Trenner in den Einstellungen des Charts aktivieren. Sie ändern sich im Indikator, je nach dem, in den Einstellungen festgelegten, Zeitrahmen. Im Gegensatz zu den Charts in MetaTrader 5, wo Zeiträume durch eine senkrechte gestrichelte Linie getrennt werden, wird in diesem Indikator ein neuer Zeitraum durch Veränderung der Linienfarbe dargestellt (Kerzen, Abb. 3):





Abb. 3 Zeitraum-Trenner im Indikator

Eine weitere Ergänzung ist die Implementierung eines technischen Indikators iMA, der auf den Kursen des Hauptcharts aufgebaut, doch mit den Indikatordaten zur Zeit synchronisiert ist. Somit werden Daten durch den gleitenden Mittelwert gefiltert (Abb. 4):





Abb. 4 Interner gleitender Mittelwert

Der Indikator besitzt auch ein Merkmal zur Einrichtung einer Mindestbewegung in Punkten zum Zeichnen einer Linie und die Anzahl der für eine Umkehrung erforderlichen Linien. Er erfüllt auch die Rolle eines Filters.





Code des Indikators

Der Algorithmus des Indikators ist eher einfach und umfasst drei Etappen: Daten kopieren, Berechnung auf Basis der kopierten Daten und Füllen der Indikatorpuffer (Konstruktion eines Charts auf Basis der empfangenen Daten). Der Code ist in Funktionen aufgeteilt, die entweder mit sich selbst oder mit den Eingabedaten verbunden sind. Sehen wir uns den Code jetzt mal genauer an.

1. Eingabeparameter des Indikators

Die Eingangsformel des Indikators enthält die Deklarierung der grafischen Konstruktionen. Davon gibt es im Indikator zwei: Chart "ABCTB" (DRAW_COLOR_CANDLES) und zusätzlicher gleitender Mittelwert "LINE_TLB" (DRAW_LINE). Entsprechend gibt es sechs Puffer. Danach kommen die Daten des enum-Typs zur Verbesserung der Schnittstellen-Einstellungen und der Einstellungen an sich:

magic_numb - Magische Zahl ist vom Typ long. Sie ist eine einmalige Zahl zur Bezeichnung des Indikators. Sie kann bei Bedarf mit einigen wenigen Anpassungen zum Typ String konvertiert werden;

- Magische Zahl ist vom Typ long. Sie ist eine einmalige Zahl zur Bezeichnung des Indikators. Sie kann bei Bedarf mit einigen wenigen Anpassungen zum Typ String konvertiert werden; time_frame - Berechnung des Zeitbereichs, vom Typ ENUM_TIMEFRAMES; dies ist der Hauptparameter (der Zeitrahmen des Indikators);

- Berechnung des Zeitbereichs, vom Typ ENUM_TIMEFRAMES; dies ist der Hauptparameter (der Zeitrahmen des Indikators); time_redraw - Zeitraum der Chart-Updates, vom Typ ENUM_TIMEFRAMES. Dies ist der Zeitrahmen in dem eine Neuberechnung des Charts stattfindet. Für eine schnelle Neuzeichnung des Charts, die Taste "R" auf der Tastatur drücken - eine integrierte Kontrolle des Indikators;

- Zeitraum der Chart-Updates, vom Typ ENUM_TIMEFRAMES. Dies ist der Zeitrahmen in dem eine Neuberechnung des Charts stattfindet. Für eine schnelle Neuzeichnung des Charts, die Taste "R" auf der Tastatur drücken - eine integrierte Kontrolle des Indikators; first_date_start - Startdatum, vom Typ datetime. Dies ist der Hauptparameter, der der Startpunkt für das Kopieren von Daten und ihrer Darstellung auf dem Chart ist.

- Startdatum, vom Typ datetime. Dies ist der Hauptparameter, der der Startpunkt für das Kopieren von Daten und ihrer Darstellung auf dem Chart ist. chart_price - Kurstyp zur Berechnung (0-Schließen, 1-Öffnen, 2-Hoch, 3-Niedrig). Für eine klassische Chartkonstruktion muss ein Kurstyp ausgewählt werden. Wie bereits erwähnt wird dieser Parameter bei aktivierter veränderter Konstruktion ignoriert;

- Kurstyp zur Berechnung (0-Schließen, 1-Öffnen, 2-Hoch, 3-Niedrig). Für eine klassische Chartkonstruktion muss ein Kurstyp ausgewählt werden. Wie bereits erwähnt wird dieser Parameter bei aktivierter veränderter Konstruktion ignoriert; step_min_f - Mindestschritt für eine neue Spalte (>0, Typ int) oder ein Sprung, der zum Zeichnen einer Linie notwendig ist;

- Mindestschritt für eine neue Spalte (>0, Typ int) oder ein Sprung, der zum Zeichnen einer Linie notwendig ist; line_to_back_f - Anzahl der Linien zur Anzeige einer Umkehrung (>0, Typ int). Der klassische Typ schlägt drei Linien vor, die eine Umkehrung zeigen;

- Anzahl der Linien zur Anzeige einer Umkehrung (>0, Typ int). Der klassische Typ schlägt drei Linien vor, die eine Umkehrung zeigen; chart_type - Typ der Chartkonstruktion (0-klassisch, 1-verändert), Typ select. Ist ein Wechsel zwischen Konstruktionstypen;

- Typ der Chartkonstruktion (0-klassisch, 1-verändert), Typ select. Ist ein Wechsel zwischen Konstruktionstypen; chart_color_period - Farbwechsel bei Beginn eines neuen Zeitraums (Type boole'sch ). Wird zur Änderung der Linienfarbe zu Beginn eines neuen Zeitraums verwendet;

- Farbwechsel bei Beginn eines neuen Zeitraums (Type boole'sch ). Wird zur Änderung der Linienfarbe zu Beginn eines neuen Zeitraums verwendet; chart_synchronization - Baut einen Chart bei kompletter Synchronisierung (Typ boole'sch; wenn 'true', findet eine komplette Synchronisierung statt, wobei alle fehlenden Werte vor dem Bau des Charts ausgelassen werden);

- Baut einen Chart bei kompletter Synchronisierung (Typ boole'sch; wenn 'true', findet eine komplette Synchronisierung statt, wobei alle fehlenden Werte vor dem Bau des Charts ausgelassen werden); chart_priority_close - Priorität des Schlusskurses (Typ select; besitzt vier Varianten. Er zeigt auf die Priorität des Schlusskurses bei teilweiser Synchronisierung und wird bei einer kompletten Synchronisierung ignoriert;

- Priorität des Schlusskurses (Typ select; besitzt vier Varianten. Er zeigt auf die Priorität des Schlusskurses bei teilweiser Synchronisierung und wird bei einer kompletten Synchronisierung ignoriert; chart_priority_open - Priorität des Eröffnungskurses. Hier gilt das gleiche;

- Priorität des Eröffnungskurses. Hier gilt das gleiche; chart_priority_high - Priorität des Maximalkurses. Hier gilt das gleiche;

- Priorität des Maximalkurses. Hier gilt das gleiche; chart_priority_low - Priorität des Minimalkurses. Hier gilt das gleiche;

- Priorität des Minimalkurses. Hier gilt das gleiche; ma_draw - Mittelwert zeichnen (Typ boole'sch; falls 'true', dann den gleitenden Mittelwert zeichnen);

- Mittelwert zeichnen (Typ boole'sch; falls 'true', dann den gleitenden Mittelwert zeichnen); ma_price - Kurstyp zur Konstruktion des Mittelwerts, kann ENUM_APPLIED_PRICE sein;

- Kurstyp zur Konstruktion des Mittelwerts, kann ENUM_APPLIED_PRICE sein; ma_method - Konstruktionstyp, kann ENUM_MA_METHOD sein;

- Konstruktionstyp, kann ENUM_MA_METHOD sein; ma_period - Durchschnittszeitraum des gleitenden Mittelwerts;

Dann deklarieren wir alle für die Berechnung notwendigen Puffer-Arrays, Variablen und Strukturen.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "ABCTB" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrBlue , clrRed , clrGreenYellow #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "LINE_TLB" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 enum type_price { close= 0 , open= 1 , high= 2 , low= 3 , }; enum type_build { classic= 0 , modified= 1 , }; enum priority { highest_t= 4 , high_t= 3 , medium_t= 2 , low_t= 1 , }; input long magic_numb= 65758473787389 ; input ENUM_TIMEFRAMES time_frame= PERIOD_CURRENT ; input ENUM_TIMEFRAMES time_redraw= PERIOD_M1 ; input datetime first_date_start= D'2013.03.13 00:00:00' ; input type_price chart_price=close; input int step_min_f= 4 ; input int line_to_back_f= 3 ; input type_build chart_type=classic; input bool chart_color_period= true ; input bool chart_synchronization= true ; input priority chart_priority_close=highest_t; input priority chart_priority_open=highest_t; input priority chart_priority_high=highest_t; input priority chart_priority_low=highest_t; input bool ma_draw= true ; input ENUM_APPLIED_PRICE ma_price= PRICE_CLOSE ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_EMA ; input int ma_period= 14 ; double ABCTBBuffer1[]; double ABCTBBuffer2[]; double ABCTBBuffer3[]; double ABCTBBuffer4[]; double ABCTBColors[]; double LINE_TLBBuffer[]; MqlRates rates_array[]; datetime date_stop; datetime date_start; struct line_price { double up; double down; }; struct line_info { double up; double down; char type; datetime time; }; line_info line_main_open[]; line_info line_main_high[]; line_info line_main_low[]; line_info line_main_close[]; struct buffer_info { double open; double high; double low; double close; char type; datetime time; }; buffer_info data_for_buffer[]; datetime array_datetime[]; int time_array[ 3 ]; datetime time_variable; bool latch= false ; int handle; int step_min; int line_to_back;

2. OnInit Funktion

Alle Indikatorpuffer werden in der OnInit Funktion deklariert, und die Array-Angabe wird wie in einer Zeitreihe eingerichtet.



Danach richten wir die Werte des Indikators ein, die nicht auf dem Chart wiedergegeben werden sollen, richten den Namen ein, legen die Exaktheit fest und entfernen aktuelle Werte, da sie das Chart überladen. Hier richten wir auch den Handle des iMA-Indikators ein und prüfen die Richtigkeit der eingegebenen Daten. Bei einem Fehler wird eine entsprechende Meldung gedruckt und der Wert für das Minimum geändert.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ABCTBBuffer1, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer1, true ); SetIndexBuffer ( 1 ,ABCTBBuffer2, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer2, true ); SetIndexBuffer ( 2 ,ABCTBBuffer3, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer3, true ); SetIndexBuffer ( 3 ,ABCTBBuffer4, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer4, true ); SetIndexBuffer ( 4 ,ABCTBColors, INDICATOR_COLOR_INDEX ); ArraySetAsSeries (ABCTBColors, true ); SetIndexBuffer ( 5 ,LINE_TLBBuffer, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (LINE_TLBBuffer, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "ABCTB " + IntegerToString (magic_numb)); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false ); handle= iMA ( _Symbol ,time_frame,ma_period, 0 ,ma_method,ma_price); if (step_min_f< 1 ) { step_min= 1 ; Alert ( "Minimum step for a new column must be greater than zero" ); } else step_min=step_min_f; if (line_to_back_f< 1 ) { line_to_back= 1 ; Alert ( "The number of lines to display a reversal must be greater than zero" ); } else line_to_back=line_to_back_f; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

3. Funktion zum Kopieren der Daten

Da der Indikator für die Arbeit mit allen vier Kurstypen ausgerichtet ist, müssen unbedingt alle Daten kopiert werden - einschließlich der Zeit. In MQL5 gibt es eine Struktur namens MqlRates. Sie wird zur Speicherung von Information über die Zeit des Beginns einer Handelssitzung, der Kurse, Volumen und des Spreads verwendet.

Die Eingabeparameter der Funktion sind das Start- und das Enddatum, der Zeitrahmen und das Zielarray vom Typ MqlRates. War der Kopiervorgang erfolgreich liefert die Funktion 'true'. Die Daten werden in ein Zwischenarray kopiert. Berechnete fehlende Daten plus eine Sitzung werden hierhin kopiert, und die Daten werden permanent erneuert. War der Kopiervorgang in ds Zwischenarray erfolgreich, dann werden die Daten ins Array kopiert und übertragen, um eine saubere Arbeit der Funktion sicherzustellen.

bool func_all_copy( MqlRates &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period, datetime data_start, datetime data_stop) { bool x= false ; int result_copy=- 1 ; static MqlRates interim_array[]; static int bars_to_copy; static int bars_copied; bars_to_copy= Bars ( _Symbol ,period,data_start,data_stop); bars_to_copy-=bars_copied; if (bars_copied> 0 ) { bars_copied--; bars_to_copy++; } ArrayResize (interim_array,bars_to_copy); result_copy= CopyRates ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,interim_array); if (result_copy!=- 1 ) { ArrayCopy (result_array,interim_array,bars_copied, 0 , WHOLE_ARRAY ); x= true ; bars_copied+=result_copy; } return (x); }

4. Funktion zur Berechnung der Daten

Diese Funktion ist ein Prototyp der Datenberechnung für eine klassische Konstruktion des Three Line Break Charts. Wie bereits erwähnt, berechnet die Funktion nur Daten und legt sie in einem spezielle Array des Strukturtyps line_info ab, das zu Beginn des Codes deklariert wird.

Diese Funktion umfasst noch zwei weitere Funktion: func_regrouping (Regruppierungsfunktion) und func_insert (Einfügefunktion). Beide müssen wir uns zunächst einmal ansehen:

4.1 Regruppierungsfunktion

Diese Funktion regruppiert Informationen über aufeinanderfolgende Linien der gleichen Richtung. Sie ist durch die Größe des Arrays, das in sie übertragen wird, begrenzt, oder genauer gesagt durch den Parameter line_to_back_f aus den Indikatoreinstellungen (Anzahl der Linien, die eine Umkehrung anzeigen soll). Jedes Mal wenn also die Kontrolle an die Funktion übertragen wird, verschieben sich alle empfangenen Daten über identische Linien einen Punkt nach hinten und der Index '0' wird mit einem neuen Wert gefüllt.

So wird die Information über die für einen Bruch notwendigen Linien gespeichert (im Falle der klassischen Konstruktion hat dieser Bruch drei Linien).

void func_regrouping(line_price &input_array[], double new_price, char type) { int x= ArraySize (input_array); for (x--; x> 0 ; x--) { input_array[x].up=input_array[x- 1 ].up; input_array[x].down=input_array[x- 1 ].down; } if (type== 1 ) { input_array[ 0 ].up=new_price; input_array[ 0 ].down=input_array[ 1 ].up; } if (type==- 1 ) { input_array[ 0 ].down=new_price; input_array[ 0 ].up=input_array[ 1 ].down; } }

4.2 Einfügefunktion

Diese Funktion führt das Einfügen der Werte in das Antwort-Array aus. Der Code ist einfach und bedarf keiner detaillierten Erklärung.

void func_insert(line_info &line_m[], line_price &line_i[], int index, char type, datetime time) { line_m[index].up=line_i[ 0 ].up; line_m[index].down=line_i[ 0 ].down; line_m[index].type=type; line_m[index].time=time; }

Die Funktion zur Datenberechnung wird per Konvention in drei Teile unterteilt. Der erste Teil kopiert mit Hilfe des Wechsel-Operators die gerade analysierten Daten in ein Zwischenarray. Nur der betroffene Kurs wird kopiert. Der zweite Teil setzt einen Testlauf in Gang, um den benötigen Platz im Datenarray zu ermitteln. Danach erfährt das Datenarray line_main_array[], das anfänglich für eine Antwort an die Funktion übertragen, eine Veränderung. Der dritte Teil seinerseits befüllt das angepasste Datenarray.

void func_build_three_line_break( MqlRates &input_array[], char price_type, int min_step, int line_back, line_info &line_main_array[]) { int array_size= ArraySize (input_array); double interim_array[]; ArrayResize (interim_array,array_size); switch (price_type) { case 0 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].close; } } break ; case 1 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].open; } } break ; case 2 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].high; } } break ; case 3 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].low; } } break ; } line_price passed_line[]; ArrayResize (passed_line,line_back+ 1 ); int line_calc= 0 ; int line_up= 0 ; int line_down= 0 ; double limit_up= 0 ; double limit_down= 0 ; passed_line[ 0 ].up=interim_array[ 0 ]; passed_line[ 0 ].down=interim_array[ 0 ]; for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { if (line_calc== 0 ) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); line_calc++; line_down++; } } if (line_up>line_down) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[( int ) MathMin (line_up,line_back- 1 )].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<limit_down) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); line_calc++; line_up= 0 ; line_down++; } } if (line_down>line_up) { limit_up=passed_line[( int ) MathMin (line_down,line_back- 1 )].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>limit_up) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); line_calc++; line_down= 0 ; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); line_calc++; line_down++; } } } ArrayResize (line_main_array,line_calc); line_calc= 0 ; line_up= 0 ; line_down= 0 ; passed_line[ 0 ].up=interim_array[ 0 ]; passed_line[ 0 ].down=interim_array[ 0 ]; for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { if (line_calc== 0 ) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc, 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc,- 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_down++; } } if (line_up>line_down) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[( int ) MathMin (line_up,line_back- 1 )].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc, 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<limit_down) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc,- 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_up= 0 ; line_down++; } } if (line_down>line_up) { limit_up=passed_line[( int ) MathMin (line_down,line_back- 1 )].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>limit_up) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc, 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_down= 0 ; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc,- 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_down++; } } } }

5. Funktion zur Konstruktion des Charts

Zweck dieser Funktion ist die Berechnung der Daten für ein Chart auf Basis des ausgewählten Konstruktionsparameters (klassisch oder verändert) und für das Befüllen des Indikatorpuffers mit den Daten für eine Anzeige. Diese Funktion der Chartkonstruktion hat, genauso wie die vorherige Funktion, ebenfalls drei zusätzliche Funktionen, nämlich die Funktion für die Farbe, die Funktion für die Synchronisierung und die Funktion für den gleitenden Mittelwert. Betrachten wir Sie uns mal im Detail.

5.1 Farbfunktion

Diese Funktion hat nur einen Eingabeparameter - Zeit. Die Antwort der Funktion ist eine boole'sche Variable. Stellen die übertragenen Daten die Grenze des Zeitraums dar, liefert die Funktion 'true'. Da Zeiträume vom ausgewählten Zeitrahmen abhängen, besitzt die Funktion eine eingebaute Trennung des Zeitraums mittels des bedingten Operators falls. Nachdem der Zeitraum ausgewählt worden ist, durchläuft er eine Prüfung, ob ein neuer Zeitraum bereits begonnen hat. Dies geschieht mittels Umwandlung eines Datums in die MqlDateTime Struktur sowie einen Vergleich. Für den Zeitrahmen bis zu und inkl. H2, geben Veränderungen im Wert des Datums den Start eines neuen Zeitraums an. Zeitrahmen von H12 - D1 inklusive, geben Änderungen in den Monaten an, und zwischen W1 und MN überprüfen wir die Veränderung des Jahr.

Leider enthält die Struktur MqlDateTime keine Informationen über die aktuelle Woche. Dieses Problem wurde durch Erzeugung eines Anfangspunkts gelöst, der durch die Variable time_variable dargestellt ist. Im weiteren Verlauf der Linie wird eine Anzahl von Sekunden in einer Woche von diesem Datum abgezogen.

bool func_date_color( datetime date_time) { bool x= false ; int seconds= PeriodSeconds (time_frame); MqlDateTime date; TimeToStruct (date_time,date); if (latch== false ) { MqlDateTime date_0; date_0=date; date_0.hour= 0 ; date_0.min= 0 ; date_0.sec= 0 ; int difference=date_0.day_of_week- 1 ; datetime date_d= StructToTime (date_0); date_d=date_d- 86400 *difference; time_variable=date_d; latch= true ; } if (seconds<= 7200 ) { if (time_array[ 0 ]!=date.day) { x= true ; time_array[ 0 ]=date.day; } } if (seconds> 7200 && seconds<= 43200 ) { if (time_variable>=date_time) { x= true ; time_variable=time_variable- 604800 ; } } if (seconds> 43200 && seconds<= 86400 ) { if (time_array[ 1 ]!=date.mon) { x= true ; time_array[ 1 ]=date.mon; } } if (seconds> 86400 ) { if (time_array[ 2 ]!=date.year) { x= true ; time_array[ 2 ]=date.year; } } return (x); }

5.2 Synchronisierungsfunktion

Die Synchronisierungsfunktion besitzt sechs Eingabeparameter: vier davon für die Priorität der Kurse, einen boole'schen Parameter der kompletten oder teilweisen Synchronisierung und das gerade analysierte Array selbst. Die Funktion ist in zwei Teile unterteilt - für kompletter und teilweise Synchronisierung.

Komplette Synchronisierung wird in drei Etappen ausgeführt:

Berechnung der Array-Elemente zur Erfüllung der Bedingung die Daten auf allen vier Kurstypen zu enthalten. Kopieren von Elementen in ein Zwischenarray unter der gleichen Bedingung. Kopieren vom Zwischenarray in das, von den Parametern übertragene Array.

Teilweise Synchronisierung ist etwas komplexer.

Das übertragene eindimensionale Strukturarray wird in ein zweidimensionales umgewandelt, in dem der erste Index die Reihenfolge und der zweite den Kurstyp bezeichnet. Dann wird ein eindimensionales Array mit vier Elementen eingeführt. In dieses Array werden Prioritätsebenen für Kurse kopiert und danach wird das Array sortiert, um die Reihenfolge der Prioritäten zu bestimmen. Danach führen wir die Verteilung gemäß der Prioritäten mit Hilfe der Schleife für und dem bedingten Operator falls aus. Sind die Prioritäten gleich, sieht die Abfolge der Kurse gleichzeitig so aus: schließen, öffnen, hoch, niedrig. Sobald der Operator falls den ersten priorisierten Wert findet, ersetzt die Schleife für alle Null-Daten im zuvor angelegten zweidimensionalen Array für die Prioritätskurse, usw.

void func_synchronization(buffer_info &info[], bool synchronization, char close, char open, char high, char low) { if (synchronization== true ) { int calc= 0 ; for ( int x= 0 ; x< ArraySize (info); x++) { if (info[x].close!= 0 && info[x].high!= 0 && info[x].low!= 0 && info[x].open!= 0 )calc++; } buffer_info i_info[]; ArrayResize (i_info,calc); calc= 0 ; for ( int x= 0 ; x< ArraySize (info); x++) { if (info[x].close!= 0 && info[x].high!= 0 && info[x].low!= 0 && info[x].open!= 0 ) { i_info[calc]=info[x]; calc++; } } ZeroMemory (info); ArrayResize (info,calc); for ( int x= 0 ; x<calc; x++) { info[x]=i_info[x]; } } if (synchronization== false ) { int size= ArraySize (info); double buffer[][ 4 ]; ArrayResize (buffer,size); for ( int x= 0 ; x<size; x++) { buffer[x][ 0 ]=info[x].close; buffer[x][ 1 ]=info[x].open; buffer[x][ 2 ]=info[x].high; buffer[x][ 3 ]=info[x].low; } char p[ 4 ]; p[ 0 ]=close; p[ 1 ]=open; p[ 2 ]=high; p[ 3 ]=low; ArraySort (p); int z= 0 ,v= 0 ; for ( int x= 0 ; x< 4 ; x++) { if (p[x]==close) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 1 ; v< 4 ; v++) { if (buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 0 ]; } } } if (p[x]==open) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 0 ; v< 4 ; v++) { if (v!= 1 && buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 1 ]; } } } if (p[x]==high) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 0 ; v< 4 ; v++) { if (v!= 2 && buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 2 ]; } } } if (p[x]==low) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 0 ; v< 3 ; v++) { if (buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 3 ]; } } } } for ( int x= 0 ; x<size; x++) { info[x].close=buffer[x][ 0 ]; info[x].open=buffer[x][ 1 ]; info[x].high=buffer[x][ 2 ]; info[x].low=buffer[x][ 3 ]; } } }

5.3 Funktion des gleitenden Mittelwerts

Das ist die einfachste Funktion. Mit Hilfe des Indikator-Handles, der in der OnInit Funktion erhalten wurde, kopieren wir den, dem in die Parametern der Funktion übertragenen Datum entsprechenden Wert. Dieser Wert wird dann als eine Antwort an diese Funktion übertragen.

double func_ma( datetime date) { double x[ 1 ]; CopyBuffer (handle, 0 ,date, 1 ,x); return (x[ 0 ]); }

Die Funktion zur grafischen Darstellung eines Charts ist per Konvention in zwei Teile unterteilt: klassische Darstellung und veränderte Darstellung. Die Funktion besitzt zwei Eingabeparameter: Kurstyp für die Konstruktion (wird während veränderter Konstruktion ignoriert) und Typ der Konstruktion (klassisch oder modifiziert).

Die Indikatorpuffer werden ganz zu Anfang geleert und dann, je nach Typ der Konstruktion, in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil (wir sprechen hier von veränderter Konstruktion) beginnt mit dem Aufruf der Funktion zur Berechnung aller vier Preistypen. Danach legen wir ein gemeinsames Datenarray an, in das wir die verwendeten Daten kopieren, die beim Aufruf der Funktion zur Datenberechnung empfangen wurden. Dann wird das Array mit den empfangen Daten sortiert und von sich wiederholenden Daten geleert . Danach wird das Array data_for_buffer[], das auf globaler Ebene deklariert wurde, auf Basis der aufeinander folgenden Daten mit der folgenden Datensynchronisierung befüllt. Und zum Schluss der veränderten Konstruktion werden die Indikatorpuffer befüllt.

Der zweite Teil (klassische Konstruktion) ist weitaus einfacher. Zuerst wird die Funktion zur Datenberechnung aufgerufen und dann werden die Indiaktor-Puffer befüllt.

void func_chart_build( char price, char type) { ZeroMemory (ABCTBBuffer1); ZeroMemory (ABCTBBuffer2); ZeroMemory (ABCTBBuffer3); ZeroMemory (ABCTBBuffer4); ZeroMemory (ABCTBColors); ZeroMemory (LINE_TLBBuffer); if (type== 1 ) { func_build_three_line_break(rates_array, 0 ,step_min,line_to_back,line_main_close); func_build_three_line_break(rates_array, 1 ,step_min,line_to_back,line_main_open); func_build_three_line_break(rates_array, 2 ,step_min,line_to_back,line_main_high); func_build_three_line_break(rates_array, 3 ,step_min,line_to_back,line_main_low); int line_main_calc[ 4 ]; line_main_calc[ 0 ]= ArraySize (line_main_close); line_main_calc[ 1 ]= ArraySize (line_main_open); line_main_calc[ 2 ]= ArraySize (line_main_high); line_main_calc[ 3 ]= ArraySize (line_main_low); int all_elements=line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]+line_main_calc[ 2 ]+line_main_calc[ 3 ]; datetime datetime_array[]; ArrayResize (datetime_array,all_elements); int y[ 4 ]; ZeroMemory (y); for ( int x= 0 ;x< ArraySize (datetime_array);x++) { if (x<line_main_calc[ 0 ]) { datetime_array[x]=line_main_close[y[ 0 ]].time; y[ 0 ]++; } if (x<line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ] && x>=line_main_calc[ 0 ]) { datetime_array[x]=line_main_open[y[ 1 ]].time; y[ 1 ]++; } if (x<line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]+line_main_calc[ 2 ] && x>=line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]) { datetime_array[x]=line_main_high[y[ 2 ]].time; y[ 2 ]++; } if (x>=line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]+line_main_calc[ 2 ]) { datetime_array[x]=line_main_low[y[ 3 ]].time; y[ 3 ]++; } } ArraySort (datetime_array); int good_info= 1 ; for ( int x= 1 ;x< ArraySize (datetime_array);x++) { if (datetime_array[x- 1 ]!=datetime_array[x])good_info++; } ArrayResize (array_datetime,good_info); array_datetime[ 0 ]=datetime_array[ 0 ]; good_info= 1 ; for ( int x= 1 ;x< ArraySize (datetime_array);x++) { if (datetime_array[x- 1 ]!=datetime_array[x]) { array_datetime[good_info]=datetime_array[x]; good_info++; } } int end_of_calc[ 4 ]; ZeroMemory (end_of_calc); ZeroMemory (data_for_buffer); ArrayResize (data_for_buffer, ArraySize (array_datetime)); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (array_datetime); x++) { data_for_buffer[x].time=array_datetime[x]; for ( int s=end_of_calc[ 0 ]; s<line_main_calc[ 0 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_close[s].time) { end_of_calc[ 0 ]=s; if (line_main_close[s].type== 1 )data_for_buffer[x].close=line_main_close[s].up; else data_for_buffer[x].close=line_main_close[s].down; break ; } } for ( int s=end_of_calc[ 1 ]; s<line_main_calc[ 1 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_open[s].time) { end_of_calc[ 1 ]=s; if (line_main_open[s].type== 1 )data_for_buffer[x].open=line_main_open[s].down; else data_for_buffer[x].open=line_main_open[s].up; break ; } } for ( int s=end_of_calc[ 2 ]; s<line_main_calc[ 2 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_high[s].time) { end_of_calc[ 2 ]=s; data_for_buffer[x].high=line_main_high[s].up; break ; } } for ( int s=end_of_calc[ 3 ]; s<line_main_calc[ 3 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_low[s].time) { end_of_calc[ 3 ]=s; data_for_buffer[x].low=line_main_low[s].down; break ; } } } func_synchronization(data_for_buffer,chart_synchronization,chart_priority_close,chart_priority_open,chart_priority_high,chart_priority_low); ZeroMemory (time_array); time_variable= 0 ; latch= false ; for ( int x= ArraySize (data_for_buffer)- 1 ,z= 0 ; x>= 0 ; x--) { ABCTBBuffer1[z]=data_for_buffer[x].open; ABCTBBuffer2[z]=data_for_buffer[x].high; ABCTBBuffer3[z]=data_for_buffer[x].low; ABCTBBuffer4[z]=data_for_buffer[x].close; if (ABCTBBuffer1[z]<=ABCTBBuffer4[z])ABCTBColors[z]= 0 ; if (ABCTBBuffer1[z]>=ABCTBBuffer4[z])ABCTBColors[z]= 1 ; if (func_date_color(data_for_buffer[x].time)== true && chart_color_period== true )ABCTBColors[z]= 2 ; if (ma_draw== true )LINE_TLBBuffer[z]=func_ma(data_for_buffer[x].time); z++; } } else { func_build_three_line_break(rates_array,price,step_min,line_to_back,line_main_close); ArrayResize (array_datetime, ArraySize (line_main_close)); ZeroMemory (time_array); time_variable= 0 ; latch= false ; for ( int x= ArraySize (line_main_close)- 1 ,z= 0 ; x>= 0 ; x--) { ABCTBBuffer1[z]=line_main_close[x].up; ABCTBBuffer2[z]=line_main_close[x].up; ABCTBBuffer3[z]=line_main_close[x].down; ABCTBBuffer4[z]=line_main_close[x].down; if (line_main_close[x].type== 1 )ABCTBColors[z]= 0 ; else ABCTBColors[z]= 1 ; if (func_date_color(line_main_close[x].time)== true && chart_color_period== true )ABCTBColors[z]= 2 ; if (ma_draw== true )LINE_TLBBuffer[z]=func_ma(line_main_close[x].time); z++; } } }

6. Konsolidierungsfunktion

Diese Funktion vereinheitlicht alle kontrollierenden Indikatorelemente. Zunächst wird das aktuelle Datum definiert und danach werden die Funktion zum Kopieren von Daten und die Funktion der Chartkonstruktion aufgerufen.

void func_consolidation() { date_stop= TimeCurrent (); func_all_copy(rates_array,time_frame,first_date_start,date_stop); func_chart_build(chart_price,chart_type); ChartRedraw (); }

7. Funktion zur Tastatur-kontrollierten und automatisch kontrollierten Konstruktion

Diese Funktionen dienen einer Neuzeichnung des Indikators durch Drücken der "R"-Taste (OnChartEvent) auf der Tastatur oder der automatischen Neuzeichnung, in Übereinstimmung mit dem ausgewählten Zeitbereich (OnCalculate). Die automatische Kontrolle wird durch die Bar-Funktion (func_new_bar) analysiert - eine vereinfachte Version der in IsNewBar beschriebenen Funktion.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (func_new_bar(time_redraw)== true ) { func_consolidation(); }; return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 82 ) { func_consolidation(); } } } bool func_new_bar( ENUM_TIMEFRAMES period_time) { static datetime old_times; bool res= false ; datetime new_time[ 1 ]; int copied= CopyTime ( _Symbol ,period_time, 0 , 1 ,new_time); if (copied> 0 ) { if (old_times!=new_time[ 0 ]) { if (old_times!= 0 ) res= true ; old_times=new_time[ 0 ]; } } return (res); }

An dieser Stelle beenden wir unsere Beschreibung des Indikatorcodes und wenden uns seiner Anwendung zu.







Anwendungsbeispiele des Indikators und einer Handelsstrategie

Beginnen wir mit den Hauptanalysestrategien auf Basis der klassischen Chartkonstruktion.

1. Weiße und schwarze Linien als Signale für Kaufen und Verkaufen

Grob können wir von zwei Regeln sprechen:

Regel Nr. 1: Kaufen bei drei aufeinander folgenden steigenden Linien. Verkaufen bei drei aufeinander folgenden fallenden Linien. Drei aufeinander folgenden Linien deuten auf das Auftreten einer Tendenz hin. Regel Nr. 2: Verkaufen, wenn die Umkehrungslinie unter die drei aufeinander folgenden steigenden Linien fällt. Kaufen, wenn die Umkehrungslinie höher als die drei aufeinander folgenden fallenden Linien ist.

Abbildung 6 zeigt dies gut - sie gibt eine klassische Konstruktion für EURUSD H1 von Anfang 2013 wieder (der analysierte Zeitbereich ist in Abb. 5 dargestellt).





Abb. 5 Analysierter Zeitbereich EURUSD H1





Abb. 6 Klassische Konstruktion des Three Line Break Charts für EURUSD H1, Anfang 2013, Schlusskurse

Wir können auf dem Chart (Abb. 6) klar das Signal (Regel Nr. 1) zwischen den Punkten 1 und 2 erkennen, also einen Startpunkt für Verkaufen. In diesem Fall beläuft sich der Ertrag auf über 200 Punkte für vier Dezimalstellen. Der folgende Punkt 4 gibt eine günstige Situation zum Kaufen an (wie in Regel Nr. 2). Beim Schließen in Punkt 5 betrug der Gewinn 40 Punkte und beim Schließen in Punkt 6 haben wir einen Breakeven erreicht.

In Punkt 6 erkennen wir ein Signal zum Verkaufen (Regel Nr. 2). Wir erhalten 10 Punkte Gewinn, wenn wir in Punkt 7 schließen und erreichen einen Breakeven, wenn wir in Punkt 8 schließen. Punkte 8 und 9 können nicht als Signale gelten, da sie weder Regel Nr. 1 noch Regel Nr. 2 erfüllen. In Punkt 10 können wir kaufen (Regel Nr. 1) und erhalten zudem einen Gewinn von 20 Punkten beim Schließen in Punkt 11 oder einen Breakeven in Punkt 12. Alle Ziffern wurden aufgerundet.

Im besten Szenario könnten wir mit Hilfe dieser Strategie einen Gewinn von 270 Punkten machen - was ziemlich beeindruckend ist. Im spezifizierten Zeitbereich herrscht jedoch gleichzeitig auch eine intensive Bewegung, die sich auf die Gewinne auswirkt. Im schlimmsten Szenario führt unser Handel zu einem Breakeven - was ja auch nicht so schlecht ist.

Hier sei angemerkt, dass, wenn eine Situation weder Regel Nr. 1 noch Regel Nr. 2 erfüllt, wir auf eine Bestätigung der Umkehrung der Tendenz warten müssen, dies durch eine Linie in der gleichen Richtung wie die Tendenz dargestellt wird.

2. Abstandsgleiche Kanal., Stütz- und Widerstandslinien

Eine andere Handelsstrategie besteht darin, auf den Three Line Break Chart die technische Analyse anzuwenden. Betrachten wir uns dazu Abb. 7:





Abb. 7 Abstandsgleiche Kanal-, Stütz- und Widerstandslinien, GBPUSD H1, Zeitbereich vom 01.03.2014 - 01.05.2014

In Abb. 7 erkennen Sie, das der fallende, abstandsgleiche Kanal in roten Linien gezeichnet ist, der steigende Kanal in blauen und die Stütz- und Winderstandslinien in schwarzen Linien. Es ist klar, dass die erste Widerstandslinie zu einer Stützlinie wird.

3. Kerzen-Muster

Ein veränderter Chart (Two Line Break) auf dem Zeitrahmen M30 für das Paar USDCAD, Anfang 2013 sieht ziemlich interessant aus.



Wir erkennen hier klar japanische Kerzenmuster, die ihre Signale rechtfertigten (Abb. 8).





Abb. 8 Verändertes Three Line Break Chart, USDCAD M30, Anfang 2013, Bruch bei zwei Zeilen

Zu Beginn des Charts sehen wir ein Umkehrungsmuster der "Einhüllung" unter Nr. 1, das aus zwei Kerzen besteht: der roten und der ihr vorausgehenden blauen. Nach der steigenden Trendlinie fällt der Markt zu Nummer 2 ab, die ein Umkehrungsmuster mit einer Kerze, dem sog. "Hammer", ist. An diesem Punkt ändert der Markt seine Richtung. Das gleiche passiert in Muster Nr. 3 ("Kreisel"). Das folgende Umkehrungsmuster "Kharami" (Nr. 4) wird durch die Kerze 4 und der großen steigenden Linie direkt daneben abgebildet. Muster Nr. 6 besteht ebenfalls aus zwei Kerzen ("Einhüllungs-Muster"), doch anders als das erste ähnliche Modell dreht es den Markt in die umgekehrte Richtung.

Daher kann man schlussfolgern, dass die Verwendung des Indikators in dieser Art von Analyse akzeptabel ist, doch durchaus Nachteile aufweist, wie ein nur seltenes Auftreten von Signalen und die Möglichkeit einer erheblichen Inanspruchnahme. Diese Strategie muss also auf jeden Fall noch weiter entwickelt werden.

4. Gleitender Mittelwert

Teilweise Veränderung, wie Hinzufügen eines gleitenden Mittelwerts nur bei gezeichneten Linie, bietet neue Analysemöglichkeiten.



Betrachten wir Abb. 9:





Abb. 9 Analyse des gleitenden Mittelwerts, EURUSD H4, des Three Line Break Charts, klassische Konstruktion, vom 01.01.2014 bis 01.07.2014

Der obere Teil von Abb. 9 veranschaulicht eine klassische Konstruktion auf Basis der hohen Kurse mit einem gleitenden Mittelwert (Mittelungszeitraum ist 90, geringer Kurs, geglättete Mittelung). Der untere Teil von Abb. 9 zeigt eine klassische Konstruktion auf Basis der niedrigen Kurse mit einem gleitenden Mittelwert (Mittelungszeitraum ist 90, hoher Kurs, geglättete Mittelung).



Im oberen Teil von Abb. 9 kann der gleitende Mittelwert daher als eine Stützlinie und im unteren Teil als das genaue Gegenteil, nämlich eine Widerstandslinie, angesehen werden. Fällt der Kurs auf beiden Charts unterhalb des Mittelwerts handelt es sich um einen fallenden Trend auf dem Markt und es ist besser zu verkaufen. Steigt der Kurs über den Mittelwert, dann ist es Zeit zu kaufen. Nachteil dieser Strategie - sie ist eher für langfristiges Handeln ausgelegt.







Fazit

Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Three Line Break Chart konstant gute Signale liefert oder, im schlechtesten Fall, mindestens zu einem Breakeven führt. Die Praxis zeigt, dass der Chart am besten in einem langfristigen Trend angewendet wird. Daher rate ich von seiner Verwendung für einen kurzfristigen Handel ab. Sollte jemand unter Ihnen noch neue Ideen haben, wie man ihn beim Handeln einsetzen kann, dann freue ich mich, diese mit Ihnen zu diskutieren.

Wie immer habe ich versucht, den Code detailliert zu untersuchen. Nochmals: Notieren Sie bitte alle Ideen wie man ihn erweitern, überarbeiten oder optimieren könnte, in den Kommentaren zu diesem Beitrag.