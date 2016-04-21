Für Indikatoren und Expert Advisors ist es sehr oft nötig zu wissen ob in der gegebenen Zeiteinheit ein neuer Balken erschienen ist. Es folgt ein Beispiel wie dies bewerkstelligt werden kann.

Nach dem ersten Aufruf der Funktion isNewBar() wird der aktuelle Balken nicht als neuer Balken betrachtet. Die Funktion speichert die Zeit des aktuellen Balkens, der nächste Balken wird dann ein neuer Balken.

Der Code ist kommentiert. Er ist leicht zu verstehen, ich hoffe er wird von Nutzen sein.

Seien Sie vorsichtig mit der Methode, die in MQL4 häufig verwendet wird, die Balken mit der Funktion Bars zu zählen. (diskutiert hier auf russisch).

In MQL5 wird dies nur funktionieren wenn die maximale Balkenzahl im Chart auf Unbegrenzt (Unlimited) gesetzt ist:



In diesem Fall wird für einen neuen Balken die Bars Funktion die zunehmende Balkenanzahl zurückgeben. Ist aber die maximale Balkenzahl im Chart limitiert (zum Beispiel auf 10000 Balken) wird dieser Ansatz nicht funktionieren! Dies kann leicht geprüft werden.

Daher ist es nötig die Zeit der letzten Balken zu speichern und zu vergleichen, da die Zeit sich nicht ändert solange ein Balken nicht vollständig ist.

Diese Methodik wird im Indikator verwendet.

