Indicatore per la costruzione di un grafico Three Line Break

Introduzione

Gli articoli precedenti riguardavano i grafici Point and Figure, Kagi and Renko. Continuando la serie di articoli sui grafici del 20 ° secolo, questa volta parleremo del grafico Three Line Break o, per essere precisi, della sua implementazione attraverso un codice di programma . Ci sono pochissime informazioni sull'origine di questo grafico. Suppongo che sia stato inventato in Giappone. Negli Stati Uniti è stato introdotto da "Beyond Candlesticks" di Steve Nison pubblicato nel 1994.

Così come nei grafici sopra menzionati, l'intervallo di tempo non viene preso in considerazione quando si costruisce il grafico Three Line Break. Il grafico si basa sui prezzi di chiusura di nuova formazione di un determinato intervallo di tempo, che consente di filtrare le fluttuazioni minori di un prezzo rispetto al movimento precedente.

Steve Nison nel suo libro "Beyond Candlesticks" ha descritto undici principi per tracciare questo grafico (p. 185). Li ho raggruppati in tre principi:

Principio №1 : Per la costruzione, seleziona un prezzo iniziale e poi, a seconda che il mercato si muova al rialzo o al ribasso, traccia una linea ascendente o discendente. Questo segnerà un nuovo minimo o massimo.

: Per la costruzione, seleziona un prezzo iniziale e poi, a seconda che il mercato si muova al rialzo o al ribasso, traccia una linea ascendente o discendente. Questo segnerà un nuovo minimo o massimo. Principio №2 : Quando un nuovo prezzo scende al di sotto del minimo o supera il massimo, possiamo tracciare una linea discendente o ascendente.

: Quando un nuovo prezzo scende al di sotto del minimo o supera il massimo, possiamo tracciare una linea discendente o ascendente. Principio №3: Per tracciare una linea nella direzione opposta al movimento precedente, è necessario superare il minimo o il massimo. Allo stesso tempo, se c'è più di una riga identica, il minimo o il massimo viene calcolato in base a due righe (se ci sono due righe identiche consecutive) o tre righe (se ci sono tre o più righe identiche consecutive).

Diamo uno sguardo più da vicino all'esempio di una classica costruzione di grafici basata su dati storici (fig. 1).





Fig.1 Esempio di costruzione di un grafico Three Line Break (EURUSD H1 27.06.2014)

La Fig. 1 rappresenta un grafico Candlestick sul lato sinistro e un grafico Three Line Break sul lato destro. Questo è un grafico di EURUSD, timeframe H1. La data di inizio del grafico è 27.06.2014 al prezzo 1.3613 (l'orario di chiusura della candela è 00:00), quindi la candela (01:00) chiude a 1.3614, formando la prima linea ascendente del grafico Three Line Break. La successiva candela di direzione ribassista (02:00) forma una linea ascendente, chiudendo a 1,3612 (il prezzo di chiusura è inferiore al minimo precedente).

Quindi le candele rialziste stanno spostando il prezzo verso il segno 1,3619 (03:00), formando un nuovo massimo e una nuova linea. La candela alle 04:00 non è scesa al di sotto del minimo e non ha influito sulla costruzione. La candela alle 05:00 chiude a 1.3623, segnando un nuovo massimo (nuova linea ascendente).

Ora per estendere la tendenza al ribasso, dobbiamo superare due minimi (1,3613), ma i rialzisti (tori) non rinunceranno alla loro posizione e formeranno un nuovo massimo 1,3626 (06:00). Quindi i rialzisti stanno cercando di invertire il trend rialzista per due ore, ma lo stesso trend continua con un nuovo massimo raggiunto a 1,3634 (09:00). I tori sono in testa. Ora per tracciare una linea ascendente bisogna superare tre minimi (1.3626; 1.3623 e 1.3619).

Come si vede, nelle tre ore successive i ribassisti (orsi) stanno prendendo il sopravvento sul mercato, portandolo a quota 1,3612 (12:00). Questo si riflette in una nuova linea ascendente. Tuttavia, le cinque ore successive mostrano che i rialzisti stanno riconquistando la loro posizione e riportano il mercato al punto di 1.3641, superando il precedente massimo a 1.3626 e formando una nuova linea ascendente alle 17:00. I ribassisti non riescono a superare il minimo precedente alle 18:00 e per le successive cinque ore i rialzisti stanno portando il mercato fino al punto di 1,3649, formando ogni ora una nuova linea ascendente.





Nozioni di base sulla costruzione di grafici

Prima di arrivare al codice, parleremo dell'indicatore stesso e scopriremo cosa lo rende diverso dagli altri. È ovvio che il grafico Three Line Break, come altri indicatori, è stato progettato per facilitare un'analisi di mercato efficiente e la ricerca di nuove strategie. Sono sicuro che vorrai sapere se ci sono novità. In realtà ce ne sono alcune. L'indicatore consente di modificare il tipo di prezzo per il calcolo. Copre tutti e quattro i prezzi standard del bar. Il modello classico è progettato per costruire grafici solo per un tipo di prezzo quando la versione modernizzata prevede l'utilizzo di tutti e quattro i tipi di prezzo (aperto, alto, basso e chiuso). Esso modifica l'aspetto della classica costruzione del grafico aggiungendo "ombre" alle linee e facendole sembrare candele giapponesi, il che migliora la percezione visiva del grafico.

La versione aggiornata dispone anche di impostazioni per la sincronizzazione dei dati sui prezzi nel tempo con la sostituzione dei prezzi mancanti con quelli prioritari.

Il tipo modernizzato di costruzione del grafico è presentato in fig. 2:





Fig.2 Grafico modificato basato su quattro tipi di prezzo

Poiché la costruzione modernizzata combina quattro grafici Three Line Break di diversi tipi di prezzo, è naturale trovare discrepanze tra i prezzi. Per evitarlo, è necessaria la sincronizzazione dei dati nel tempo. La sincronizzazione dei prezzi è stata effettuata in due varianti: completa (fig. 2 a destra) e parziale (fig. 2 a sinistra). La sincronizzazione completa è una sincronizzazione parziale filtrata, dove tutti i dati vengono disegnati sul grafico e i dati mancanti vengono sostituiti dai prezzi prioritari specificati nelle impostazioni. Nella modalità di sincronizzazione completa i dati mancanti vengono semplicemente omessi e vengono disegnati solo le candele con un set completo di dati.

Un'altra innovazione è un separatore di punti, introdotto per comodità per dividere i segnali. Come ben sai, il separatore di punti può essere abilitato nelle impostazioni del grafico. Nell'indicatore questi cambiano a seconda del periodo di tempo, specificato nelle impostazioni. A differenza dei grafici in MetaTrader 5, dove i periodi sono separati da una linea tratteggiata verticale, in questo indicatore un nuovo periodo viene indicato cambiando il colore di una linea (candele, fig. 3):





Fig.3 Separatori di periodo nell'indicatore

Un'altra aggiunta è l'implementazione di un indicatore tecnico iMA, che è costruito sulla base dei prezzi del grafico principale, ma è sincronizzato con i dati dell'indicatore nel tempo. Pertanto i dati vengono filtrati dalla media mobile (fig. 4):





Fig.4 Media mobile interna

L'indicatore ha anche una funzione per impostare un movimento minimo in punti per tracciare una linea e il numero di linee necessarie per un'inversione. Funge anche da filtro.





Codice dell'indicatore

L'algoritmo dell'indicatore è piuttosto semplice e prevede tre fasi: copia dei dati, calcolo basato sui dati copiati e riempimento dei buffer dell'indicatore (costruzione di un grafico basato sui dati ricevuti). Il codice è suddiviso in funzioni che sono interconnesse o tra loro, o con i dati di input. Diamo un'occhiata da vicino al codice.

1. Numero di parametri di input dell'indicatore

Il preambolo dell'indicatore contiene una dichiarazione di costruzioni grafiche. Ce ne sono due nell'indicatore: grafico "ABCTB" (DRAW_COLOR_CANDLES) e media mobile aggiuntiva "LINE_TLB" (DRAW_LINE). Di conseguenza, ci sono sei buffer. Seguono quindi i dati di tipo enum per migliorare le impostazioni dell'interfaccia e le impostazioni stesse:

magic_numb - Il numero magico ha il tipo long. È un numero univoco per indicare l'indicatore. In caso di necessità, può essere convertito in tipo string senza molte modifiche;

- Il numero magico ha il tipo long. È un numero univoco per indicare l'indicatore. In caso di necessità, può essere convertito in tipo string senza molte modifiche; time_frame - L'intervallo di tempo di calcolo, tipo ENUM_TIMEFRAMES, è il parametro principale (l'intervallo di tempo dell'indicatore);

- L'intervallo di tempo di calcolo, tipo ENUM_TIMEFRAMES, è il parametro principale (l'intervallo di tempo dell'indicatore); time_redraw - Periodo degli aggiornamenti del grafico, tipo ENUM_TIMEFRAMES. È l'intervallo di tempo durante il quale avviene un ricalcolo del grafico. Per ridisegnare velocemente il grafico premere il tasto "R" sulla tastiera, il quale effettuerà un controllo integrato dell'indicatore;

- Periodo degli aggiornamenti del grafico, tipo ENUM_TIMEFRAMES. È l'intervallo di tempo durante il quale avviene un ricalcolo del grafico. Per ridisegnare velocemente il grafico premere il tasto "R" sulla tastiera, il quale effettuerà un controllo integrato dell'indicatore; first_date_start - Data di inizio, digita datetime.datetime. È il parametro principale, il punto di partenza per la copia dei dati e la creazione di grafici;

- Data di inizio, digita datetime.datetime. È il parametro principale, il punto di partenza per la copia dei dati e la creazione di grafici; chart_price - Tipo di prezzo per il calcolo (0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low). Per la costruzione di un grafico classico è necessario selezionare un tipo di prezzo. Come già accennato, questo parametro viene ignorato quando è abilitata la costruzione modificata;

- Tipo di prezzo per il calcolo (0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low). Per la costruzione di un grafico classico è necessario selezionare un tipo di prezzo. Come già accennato, questo parametro viene ignorato quando è abilitata la costruzione modificata; step_min_f - Passo minimo per una nuova colonna (>0, tipo int) o un salto richiesto per disegnare una linea;

- Passo minimo per una nuova colonna (>0, tipo int) o un salto richiesto per disegnare una linea; line_to_back_f - Numero di righe per visualizzare un'inversione (>0, tipo int). Il tipo classico suggerisce tre linee per mostrare un'inversione;

- Numero di righe per visualizzare un'inversione (>0, tipo int). Il tipo classico suggerisce tre linee per mostrare un'inversione; chart_type - Tipo di costruzione del grafico (0-classico, 1-modificato), tipo select. È un cambiamento tra i tipi di costruzione;

- Tipo di costruzione del grafico (0-classico, 1-modificato), tipo select. È un cambiamento tra i tipi di costruzione; chart_color_period - Cambia colore all'inizio di un nuovo periodo (tipo boolean). Utilizzato per cambiare il colore della linea all'inizio di ua nuova frase;

- Cambia colore all'inizio di un nuovo periodo (tipo boolean). Utilizzato per cambiare il colore della linea all'inizio di ua nuova frase; chart_synchronization - Costruzione di un grafico solo dopo la sincronizzazione completa (tipo boolean, se vero, si verifica una sincronizzazione completa con l'eliminazione di tutti i valori mancanti prima della costruzione di un grafico);

- Costruzione di un grafico solo dopo la sincronizzazione completa (tipo boolean, se vero, si verifica una sincronizzazione completa con l'eliminazione di tutti i valori mancanti prima della costruzione di un grafico); chart_priority_close - Priorità del prezzo di chiusura (tipo select, ha quattro varianti. Punta alla priorità del prezzo di chiusura alla sincronizzazione parziale e viene ignorata a quella completa;

- Priorità del prezzo di chiusura (tipo select, ha quattro varianti. Punta alla priorità del prezzo di chiusura alla sincronizzazione parziale e viene ignorata a quella completa; chart_priority_open - Priorità del prezzo di apertura. Lo stesso vale qui;

- Priorità del prezzo di apertura. Lo stesso vale qui; chart_priority_high - Priorità del prezzo massimo. Lo stesso vale qui;

- Priorità del prezzo massimo. Lo stesso vale qui; chart_priority_low - Priorità del prezzo minimo. Lo stesso vale qui;

- Priorità del prezzo minimo. Lo stesso vale qui; ma_draw - Disegna la media (tipo booleano, se vero, quindi traccia la media mobile);

- Disegna la media (tipo booleano, se vero, quindi traccia la media mobile); ma_price - Tipo di prezzo per la costruzione della media, può essere uno tra ENUM_APPLIED_PRICE;

- Tipo di prezzo per la costruzione della media, può essere uno tra ENUM_APPLIED_PRICE; ma_method - Tipo di costruzione, può essere uno tra ENUM_MA_METHOD;

- Tipo di costruzione, può essere uno tra ENUM_MA_METHOD; ma_period - Periodo medio della media mobile;

Quindi dichiariamo array di buffer, variabili e strutture necessarie per il calcolo.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "ABCTB" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrBlue , clrRed , clrGreenYellow #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "LINE_TLB" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 enum type_price { close= 0 , open= 1 , high= 2 , low= 3 , }; enum type_build { classic= 0 , modified= 1 , }; enum priority { highest_t= 4 , high_t= 3 , medium_t= 2 , low_t= 1 , }; input long magic_numb= 65758473787389 ; input ENUM_TIMEFRAMES time_frame= PERIOD_CURRENT ; input ENUM_TIMEFRAMES time_redraw= PERIOD_M1 ; input datetime first_date_start= D'2013.03.13 00:00:00' ; input type_price chart_price=close; input int step_min_f= 4 ; input int line_to_back_f= 3 ; input type_build chart_type=classic; input bool chart_color_period= true ; input bool chart_synchronization= true ; input priority chart_priority_close=highest_t; input priority chart_priority_open=highest_t; input priority chart_priority_high=highest_t; input priority chart_priority_low=highest_t; input bool ma_draw= true ; input ENUM_APPLIED_PRICE ma_price= PRICE_CLOSE ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_EMA ; input int ma_period= 14 ; double ABCTBBuffer1[]; double ABCTBBuffer2[]; double ABCTBBuffer3[]; double ABCTBBuffer4[]; double ABCTBColors[]; double LINE_TLBBuffer[]; MqlRates rates_array[]; datetime date_stop; datetime date_start; struct line_price { double up; double down; }; struct line_info { double up; double down; char type; datetime time; }; line_info line_main_open[]; line_info line_main_high[]; line_info line_main_low[]; line_info line_main_close[]; struct buffer_info { double open; double high; double low; double close; char type; datetime time; }; buffer_info data_for_buffer[]; datetime array_datetime[]; int time_array[ 3 ]; datetime time_variable; bool latch= false ; int handle; int step_min; int line_to_back;

2. Funzione OnInit

Tutti i buffer degli indicatori sono dichiarati nella funzione OnInit e l'indicazione dell'array è impostata come in una serie temporale.



Quindi impostiamo i valori dell'indicatore che non si rifletteranno sul grafico, impostiamo il nome, specifichiamo il livello di precisione e rimuoviamo i valori correnti perchè sovraccaricano il grafico. Qui impostiamo anche l'handle dell'indicatore iMA e controlliamo la correttezza dei dati inseriti. In caso di errore, viene stampato un messaggio appropriato e il valore viene modificato al minimo.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ABCTBBuffer1, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer1, true ); SetIndexBuffer ( 1 ,ABCTBBuffer2, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer2, true ); SetIndexBuffer ( 2 ,ABCTBBuffer3, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer3, true ); SetIndexBuffer ( 3 ,ABCTBBuffer4, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (ABCTBBuffer4, true ); SetIndexBuffer ( 4 ,ABCTBColors, INDICATOR_COLOR_INDEX ); ArraySetAsSeries (ABCTBColors, true ); SetIndexBuffer ( 5 ,LINE_TLBBuffer, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (LINE_TLBBuffer, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "ABCTB " + IntegerToString (magic_numb)); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false ); handle= iMA ( _Symbol ,time_frame,ma_period, 0 ,ma_method,ma_price); if (step_min_f< 1 ) { step_min= 1 ; Alert ( "Minimum step for a new column must be greater than zero" ); } else step_min=step_min_f; if (line_to_back_f< 1 ) { line_to_back= 1 ; Alert ( "The number of lines to display a reversal must be greater than zero" ); } else line_to_back=line_to_back_f; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

3. Funzione di copia dei dati

Poiché l'indicatore è progettato per funzionare con tutti e quattro i tipi di prezzi, è essenziale copiare tutti i dati, compreso il tempo. In MQL5 c'è una struttura chiamata MqlRates. Viene utilizzata per memorizzare informazioni sull'ora di inizio di una sessione di trading, prezzi, volumi e spread.

I parametri di input della funzione sono la data di inizio e di fine, il timeframe e l'array di destinazione del tipo MqlRates. La funzione restituisce true se la copia ha esito positivo. I dati vengono copiati in un array intermedio. I dati mancanti calcolati più una sessione vengono copiati nell’array intermedio e i dati vengono rinnovati in modo permanente. Se la copia nell'array intermedio ha avuto successo, i dati vengono copiati nell'array e passati per garantire il corretto funzionamento della funzione.

bool func_all_copy( MqlRates &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period, datetime data_start, datetime data_stop) { bool x= false ; int result_copy=- 1 ; static MqlRates interim_array[]; static int bars_to_copy; static int bars_copied; bars_to_copy= Bars ( _Symbol ,period,data_start,data_stop); bars_to_copy-=bars_copied; if (bars_copied> 0 ) { bars_copied--; bars_to_copy++; } ArrayResize (interim_array,bars_to_copy); result_copy= CopyRates ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,interim_array); if (result_copy!=- 1 ) { ArrayCopy (result_array,interim_array,bars_copied, 0 , WHOLE_ARRAY ); x= true ; bars_copied+=result_copy; } return (x); }

4. Funzione di calcolo dei dati

Questa funzione è un prototipo di calcolo dei dati per una costruzione classica del grafico Three Line Break. Come già accennato, la funzione calcola solo i dati e li dispone in un array speciale del tipo di struttura line_info, dichiarato all'inizio del codice.

Questa funzione contiene altre due funzioni: func_regrouping (funzione di raggruppamento) e func_insert (funzione di inserimento). Per cominciare, li esamineremo:

4.1. Funzione di raggruppamento

Questa funzione raggruppa le informazioni su linee consecutive con la stessa direzione. È limitata dalla dimensione dell'array che passa al suo interno o, per essere precisi, dal parametro line_to_back_f (numero di righe per visualizzare un'inversione) nelle impostazioni dell'indicatore. Quindi, ogni volta che il controllo viene passato alla funzione, tutti i dati ricevuti su linee identiche si spostano in basso di un punto verso la fine e l'indice 0 viene riempito con un nuovo valore.

In questo modo vengono memorizzate le informazioni sulle linee necessarie per un'interruzione (in caso di costruzione classica l'interruzione ha tre linee).

void func_regrouping(line_price &input_array[], double new_price, char type) { int x= ArraySize (input_array); for (x--; x> 0 ; x--) { input_array[x].up=input_array[x- 1 ].up; input_array[x].down=input_array[x- 1 ].down; } if (type== 1 ) { input_array[ 0 ].up=new_price; input_array[ 0 ].down=input_array[ 1 ].up; } if (type==- 1 ) { input_array[ 0 ].down=new_price; input_array[ 0 ].up=input_array[ 1 ].down; } }

4.2. Funzione di inserimento

La funzione esegue l'inserimento dei valori nell'array di risposta. Il codice è semplice e non richiede spiegazioni dettagliate.

void func_insert(line_info &line_m[], line_price &line_i[], int index, char type, datetime time) { line_m[index].up=line_i[ 0 ].up; line_m[index].down=line_i[ 0 ].down; line_m[index].type=type; line_m[index].time=time; }

La funzione per il calcolo dei dati è stata convenzionalmente suddivisa in tre parti. La prima parte copia i dati in analisi su un array intermedio con l'aiuto dell'switch dell'operatore. Viene copiato solo il prezzo in questione. La seconda parte esegue un test per calcolare lo spazio richiesto nell'array di dati. Quindi l'array di dati line_main_array[], inizialmente passato alla funzione per la risposta, subisce una modifica. La terza parte, a sua volta, riempie l'array di dati regolato.

void func_build_three_line_break( MqlRates &input_array[], char price_type, int min_step, int line_back, line_info &line_main_array[]) { int array_size= ArraySize (input_array); double interim_array[]; ArrayResize (interim_array,array_size); switch (price_type) { case 0 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].close; } } break ; case 1 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].open; } } break ; case 2 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].high; } } break ; case 3 : { for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { interim_array[x]=input_array[x].low; } } break ; } line_price passed_line[]; ArrayResize (passed_line,line_back+ 1 ); int line_calc= 0 ; int line_up= 0 ; int line_down= 0 ; double limit_up= 0 ; double limit_down= 0 ; passed_line[ 0 ].up=interim_array[ 0 ]; passed_line[ 0 ].down=interim_array[ 0 ]; for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { if (line_calc== 0 ) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); line_calc++; line_down++; } } if (line_up>line_down) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[( int ) MathMin (line_up,line_back- 1 )].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<limit_down) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); line_calc++; line_up= 0 ; line_down++; } } if (line_down>line_up) { limit_up=passed_line[( int ) MathMin (line_down,line_back- 1 )].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>limit_up) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); line_calc++; line_down= 0 ; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); line_calc++; line_down++; } } } ArrayResize (line_main_array,line_calc); line_calc= 0 ; line_up= 0 ; line_down= 0 ; passed_line[ 0 ].up=interim_array[ 0 ]; passed_line[ 0 ].down=interim_array[ 0 ]; for ( int x= 0 ; x<array_size; x++) { if (line_calc== 0 ) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc, 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc,- 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_down++; } } if (line_up>line_down) { limit_up=passed_line[ 0 ].up; limit_down=passed_line[( int ) MathMin (line_up,line_back- 1 )].down; if (interim_array[x]>=limit_up+min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc, 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_up++; } if (interim_array[x]<limit_down) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc,- 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_up= 0 ; line_down++; } } if (line_down>line_up) { limit_up=passed_line[( int ) MathMin (line_down,line_back- 1 )].up; limit_down=passed_line[ 0 ].down; if (interim_array[x]>limit_up) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x], 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc, 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_down= 0 ; line_up++; } if (interim_array[x]<=limit_down-min_step* _Point ) { func_regrouping(passed_line,interim_array[x],- 1 ); func_insert(line_main_array,passed_line,line_calc,- 1 ,input_array[x].time); line_calc++; line_down++; } } } }

5. Funzione di costruzione del grafico

Lo scopo di questa funzione è calcolare i dati per un grafico in base al parametro di costruzione selezionato (classico o modificato) e riempire il buffer dell'indicatore con i dati per la visualizzazione. Oltre alla funzione precedente, la funzione di costruzione del grafico ha tre funzioni aggiuntive. Queste sono la funzione del colore, la funzione della sincronizzazione e la funzione della media mobile. Affrontiamo l’argomento in modo più dettagliato.

5.1. Funzione colore

Questa funzione ha un solo parametro di input: il tempo. La risposta della funzione è una variabile booleana. Se i dati passati sono il bordo del periodo, la funzione restituirà true. Poiché i periodi dipendono dall'intervallo di tempo selezionato, la funzione ha una separazione dei periodi incorporata dall'operatore condizionale if. Dopo che il periodo è stato selezionato, viene verificato se è già iniziato un nuovo periodo. Viene effettuato mediante la conversione di una data in struttura MqlDateTime e tramite il suo confronto. Per il periodo fino al secondo semestre compreso, le variazioni del valore della data indicano l'inizio di un nuovo periodo. I tempi da H12 a D1 inclusi indicano variazioni in mesi e tra W1 e MN controlliamo la variazione nell'anno.

Sfortunatamente, la struttura MqlDateTime non ha informazioni sulla settimana corrente. Questo problema è stato risolto creando un punto iniziale rappresentato dalla variabile time_variable. Più avanti, un certo numero di secondi in una settimana viene sottratto da questa data.

bool func_date_color( datetime date_time) { bool x= false ; int seconds= PeriodSeconds (time_frame); MqlDateTime date; TimeToStruct (date_time,date); if (latch== false ) { MqlDateTime date_0; date_0=date; date_0.hour= 0 ; date_0.min= 0 ; date_0.sec= 0 ; int difference=date_0.day_of_week- 1 ; datetime date_d= StructToTime (date_0); date_d=date_d- 86400 *difference; time_variable=date_d; latch= true ; } if (seconds<= 7200 ) { if (time_array[ 0 ]!=date.day) { x= true ; time_array[ 0 ]=date.day; } } if (seconds> 7200 && seconds<= 43200 ) { if (time_variable>=date_time) { x= true ; time_variable=time_variable- 604800 ; } } if (seconds> 43200 && seconds<= 86400 ) { if (time_array[ 1 ]!=date.mon) { x= true ; time_array[ 1 ]=date.mon; } } if (seconds> 86400 ) { if (time_array[ 2 ]!=date.year) { x= true ; time_array[ 2 ]=date.year; } } return (x); }

5.2. Funzione di sincronizzazione

La funzione di sincronizzazione ha sei parametri di input: quattro di questi sono la priorità dei prezzi, il parametro booleano di sincronizzazione completa o parziale e l'array stesso in analisi. La funzione è divisa in due parti, le quali rappresentano un caso di sincronizzazione completa e parziale.

La sincronizzazione completa viene eseguita in tre fasi:

Calcolo degli elementi dell'array che soddisfano la condizione di contenimento di dati su tutti e quattro i tipi di prezzo. Copia di elementi in una matrice intermedia nelle stesse condizioni. Copia dall'array intermedio a quello passato dai parametri.

La sincronizzazione parziale è più complessa.

L'array di struttura unidimensionale passato viene convertito in uno bidimensionale, dove il primo indice indica l'ordine e il secondo il tipo di prezzo. Quindi viene introdotto un array unidimensionale con quattro elementi. I livelli di priorità dei prezzi vengono copiati in questo array e quindi l'array viene ordinato per identificare l'ordine di priorità. Successivamente eseguiamo la distribuzione in base alle priorità utilizzando il ciclo for e l'operatore condizionale if. Allo stesso tempo, se le priorità sono uguali, la sequenza dei prezzi è la seguente: chiusura, apertura, massimo, minimo. Non appena l'operatore if trova il primo valore prioritario, il ciclo for sostituisce tutti i dati ‘zero’ nell'array bidimensionale creato in precedenza con quelli prioritari ecc.

void func_synchronization(buffer_info &info[], bool synchronization, char close, char open, char high, char low) { if (synchronization== true ) { int calc= 0 ; for ( int x= 0 ; x< ArraySize (info); x++) { if (info[x].close!= 0 && info[x].high!= 0 && info[x].low!= 0 && info[x].open!= 0 )calc++; } buffer_info i_info[]; ArrayResize (i_info,calc); calc= 0 ; for ( int x= 0 ; x< ArraySize (info); x++) { if (info[x].close!= 0 && info[x].high!= 0 && info[x].low!= 0 && info[x].open!= 0 ) { i_info[calc]=info[x]; calc++; } } ZeroMemory (info); ArrayResize (info,calc); for ( int x= 0 ; x<calc; x++) { info[x]=i_info[x]; } } if (synchronization== false ) { int size= ArraySize (info); double buffer[][ 4 ]; ArrayResize (buffer,size); for ( int x= 0 ; x<size; x++) { buffer[x][ 0 ]=info[x].close; buffer[x][ 1 ]=info[x].open; buffer[x][ 2 ]=info[x].high; buffer[x][ 3 ]=info[x].low; } char p[ 4 ]; p[ 0 ]=close; p[ 1 ]=open; p[ 2 ]=high; p[ 3 ]=low; ArraySort (p); int z= 0 ,v= 0 ; for ( int x= 0 ; x< 4 ; x++) { if (p[x]==close) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 1 ; v< 4 ; v++) { if (buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 0 ]; } } } if (p[x]==open) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 0 ; v< 4 ; v++) { if (v!= 1 && buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 1 ]; } } } if (p[x]==high) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 0 ; v< 4 ; v++) { if (v!= 2 && buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 2 ]; } } } if (p[x]==low) { for (z= 0 ; z<size; z++) { for (v= 0 ; v< 3 ; v++) { if (buffer[z][v]== 0 )buffer[z][v]=buffer[z][ 3 ]; } } } } for ( int x= 0 ; x<size; x++) { info[x].close=buffer[x][ 0 ]; info[x].open=buffer[x][ 1 ]; info[x].high=buffer[x][ 2 ]; info[x].low=buffer[x][ 3 ]; } } }

5.3. Funzione della media mobile

È la funzione più semplice. Utilizzando l'handle dell'indicatore, ricevuto nella funzione OnInit, copiamo il valore, corrispondente alla data passata nei parametri della funzione. Quindi questo valore viene restituito come risposta a questa funzione.

double func_ma( datetime date) { double x[ 1 ]; CopyBuffer (handle, 0 ,date, 1 ,x); return (x[ 0 ]); }

La funzione di tracciare un grafico è convenzionalmente divisa in modo classico e quella modificato. La funzione ha due parametri di input: tipo di prezzo per la costruzione (ignorato durante la costruzione modificata) e tipo di costruzione (classica e modificata).

All'inizio i buffer indicatori vengono cancellati e poi, a seconda del tipo di costruzione, divisi in due parti. La prima parte (stiamo parlando della costruzione modificata) inizia con il richiamo della funzione per il calcolo di tutti e quattro i tipi di prezzo. Quindi creiamo un array di dati comune in cui copiamo i dati in uso, ricevuti quando si chiama la funzione di calcolo dei dati. Quindi l'array di dati ricevuto viene ordinato e cancellato dai dati replicati. Successivamente l'array data_for_buffer[], dichiarato a livello globale, viene riempito in base a date consecutive con la seguente sincronizzazione dei dati. Il riempimento dei buffer indicatori è la fase finale della costruzione modificata.

La seconda parte (costruzione classica) è molto più semplice. Dapprima viene richiamata la funzione di calcolo dati e poi vengono riempiti i buffer indicatori.

void func_chart_build( char price, char type) { ZeroMemory (ABCTBBuffer1); ZeroMemory (ABCTBBuffer2); ZeroMemory (ABCTBBuffer3); ZeroMemory (ABCTBBuffer4); ZeroMemory (ABCTBColors); ZeroMemory (LINE_TLBBuffer); if (type== 1 ) { func_build_three_line_break(rates_array, 0 ,step_min,line_to_back,line_main_close); func_build_three_line_break(rates_array, 1 ,step_min,line_to_back,line_main_open); func_build_three_line_break(rates_array, 2 ,step_min,line_to_back,line_main_high); func_build_three_line_break(rates_array, 3 ,step_min,line_to_back,line_main_low); int line_main_calc[ 4 ]; line_main_calc[ 0 ]= ArraySize (line_main_close); line_main_calc[ 1 ]= ArraySize (line_main_open); line_main_calc[ 2 ]= ArraySize (line_main_high); line_main_calc[ 3 ]= ArraySize (line_main_low); int all_elements=line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]+line_main_calc[ 2 ]+line_main_calc[ 3 ]; datetime datetime_array[]; ArrayResize (datetime_array,all_elements); int y[ 4 ]; ZeroMemory (y); for ( int x= 0 ;x< ArraySize (datetime_array);x++) { if (x<line_main_calc[ 0 ]) { datetime_array[x]=line_main_close[y[ 0 ]].time; y[ 0 ]++; } if (x<line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ] && x>=line_main_calc[ 0 ]) { datetime_array[x]=line_main_open[y[ 1 ]].time; y[ 1 ]++; } if (x<line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]+line_main_calc[ 2 ] && x>=line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]) { datetime_array[x]=line_main_high[y[ 2 ]].time; y[ 2 ]++; } if (x>=line_main_calc[ 0 ]+line_main_calc[ 1 ]+line_main_calc[ 2 ]) { datetime_array[x]=line_main_low[y[ 3 ]].time; y[ 3 ]++; } } ArraySort (datetime_array); int good_info= 1 ; for ( int x= 1 ;x< ArraySize (datetime_array);x++) { if (datetime_array[x- 1 ]!=datetime_array[x])good_info++; } ArrayResize (array_datetime,good_info); array_datetime[ 0 ]=datetime_array[ 0 ]; good_info= 1 ; for ( int x= 1 ;x< ArraySize (datetime_array);x++) { if (datetime_array[x- 1 ]!=datetime_array[x]) { array_datetime[good_info]=datetime_array[x]; good_info++; } } int end_of_calc[ 4 ]; ZeroMemory (end_of_calc); ZeroMemory (data_for_buffer); ArrayResize (data_for_buffer, ArraySize (array_datetime)); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (array_datetime); x++) { data_for_buffer[x].time=array_datetime[x]; for ( int s=end_of_calc[ 0 ]; s<line_main_calc[ 0 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_close[s].time) { end_of_calc[ 0 ]=s; if (line_main_close[s].type== 1 )data_for_buffer[x].close=line_main_close[s].up; else data_for_buffer[x].close=line_main_close[s].down; break ; } } for ( int s=end_of_calc[ 1 ]; s<line_main_calc[ 1 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_open[s].time) { end_of_calc[ 1 ]=s; if (line_main_open[s].type== 1 )data_for_buffer[x].open=line_main_open[s].down; else data_for_buffer[x].open=line_main_open[s].up; break ; } } for ( int s=end_of_calc[ 2 ]; s<line_main_calc[ 2 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_high[s].time) { end_of_calc[ 2 ]=s; data_for_buffer[x].high=line_main_high[s].up; break ; } } for ( int s=end_of_calc[ 3 ]; s<line_main_calc[ 3 ]; s++) { if (array_datetime[x]==line_main_low[s].time) { end_of_calc[ 3 ]=s; data_for_buffer[x].low=line_main_low[s].down; break ; } } } func_synchronization(data_for_buffer,chart_synchronization,chart_priority_close,chart_priority_open,chart_priority_high,chart_priority_low); ZeroMemory (time_array); time_variable= 0 ; latch= false ; for ( int x= ArraySize (data_for_buffer)- 1 ,z= 0 ; x>= 0 ; x--) { ABCTBBuffer1[z]=data_for_buffer[x].open; ABCTBBuffer2[z]=data_for_buffer[x].high; ABCTBBuffer3[z]=data_for_buffer[x].low; ABCTBBuffer4[z]=data_for_buffer[x].close; if (ABCTBBuffer1[z]<=ABCTBBuffer4[z])ABCTBColors[z]= 0 ; if (ABCTBBuffer1[z]>=ABCTBBuffer4[z])ABCTBColors[z]= 1 ; if (func_date_color(data_for_buffer[x].time)== true && chart_color_period== true )ABCTBColors[z]= 2 ; if (ma_draw== true )LINE_TLBBuffer[z]=func_ma(data_for_buffer[x].time); z++; } } else { func_build_three_line_break(rates_array,price,step_min,line_to_back,line_main_close); ArrayResize (array_datetime, ArraySize (line_main_close)); ZeroMemory (time_array); time_variable= 0 ; latch= false ; for ( int x= ArraySize (line_main_close)- 1 ,z= 0 ; x>= 0 ; x--) { ABCTBBuffer1[z]=line_main_close[x].up; ABCTBBuffer2[z]=line_main_close[x].up; ABCTBBuffer3[z]=line_main_close[x].down; ABCTBBuffer4[z]=line_main_close[x].down; if (line_main_close[x].type== 1 )ABCTBColors[z]= 0 ; else ABCTBColors[z]= 1 ; if (func_date_color(line_main_close[x].time)== true && chart_color_period== true )ABCTBColors[z]= 2 ; if (ma_draw== true )LINE_TLBBuffer[z]=func_ma(line_main_close[x].time); z++; } } }

6. Funzione di consolidamento

Questa funzione unisce tutti gli elementi indicatori di controllo. Dapprima viene definita la data corrente, poi vengono richiamate la funzione di copia dei dati e la funzione di costruzione del grafico.

void func_consolidation() { date_stop= TimeCurrent (); func_all_copy(rates_array,time_frame,first_date_start,date_stop); func_chart_build(chart_price,chart_type); ChartRedraw (); }

7. Funzione di costruzione comandata da chiave e controllata automaticamente

Queste funzioni sono progettate per ridisegnare l'indicatore premendo il tasto "R" (OnChartEvent) sulla tastiera o farlo automaticamente in base all'intervallo di tempo selezionato (OnCalculate). Quest'ultimo viene analizzato dalla nuova funzione bar (func_new_bar) che è una versione semplificata della funzione descritta in IsNewBar.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (func_new_bar(time_redraw)== true ) { func_consolidation(); }; return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 82 ) { func_consolidation(); } } } bool func_new_bar( ENUM_TIMEFRAMES period_time) { static datetime old_times; bool res= false ; datetime new_time[ 1 ]; int copied= CopyTime ( _Symbol ,period_time, 0 , 1 ,new_time); if (copied> 0 ) { if (old_times!=new_time[ 0 ]) { if (old_times!= 0 ) res= true ; old_times=new_time[ 0 ]; } } return (res); }

A questo punto finiremo di descrivere il codice dell'indicatore e parleremo delle modalità di utilizzo.







Esempi di utilizzo dell'indicatore in una strategia di trading

Partiamo dalle principali strategie di analisi basate sulla classica costruzione del grafico.

1. Linee bianche e nere come segnali per comprare e vendere

In linea di massima possiamo parlare di due regole:

Regola №1: Acquista, quando ci sono tre linee ascendenti consecutive e vendi, quando ci sono tre linee discendenti consecutive. Tre linee consecutive indicano una tendenza apparente. Regola №2: Vendi, quando la linea di inversione scende al di sotto di tre linee ascendenti consecutive, acquista, quando la linea di inversione è superiore a tre linee discendenti consecutive.

Diamo un'occhiata alla fig.6, che rappresenta una costruzione classica per EURUSD H1 dall'inizio del 2013 (l'intervallo temporale analizzato è illustrato nella fig.5).





Fig.5 Intervallo temporale analizzato EURUSD H1





Fig.6 Costruzione classica del grafico Three Line Break per EURUSD H1, inizio 2013, prezzi di chiusura

Sul grafico (fig. 6) possiamo vedere chiaramente il segnale (regola №1) tra i punti 1 e 2, il quale rappresenta un punto di partenza per la vendita. In questo caso il guadagno è di oltre 200 punti per quattro cifre decimali. Il successivo punto 4 indica una situazione favorevole per l'acquisto (come nella regola №2). Alla chiusura del punto 5 il profitto era di 40 punti e alla chiusura del punto 6 siamo in pareggio.

Nel punto 6 riconosciamo un segnale per vendere (regola №2). Otteniamo 10 punti di profitto quando chiudiamo al punto 7 e pareggio quando chiudiamo al punto 8. I punti 8 e 9 non possono essere considerati segnali in quanto non soddisfano né la regola №1, né la regola №2. Possiamo acquistare al punto 10 (regola №1); possiamo anche ottenere un profitto di 20 punti alla chiusura al punto 11 o al pareggio al punto 12. Tutti i numeri sono stati arrotondati.

Nel migliore dei casi, utilizzando questa strategia potremmo generare un profitto di 270 punti, il che è impressionante. Allo stesso tempo, nell'intervallo di tempo specificato c'è un movimento intenso che influisce sul profitto. Nel peggiore dei casi, il trading può portare a un pareggio, il che non è male.

Vale la pena ricordare che quando una situazione soddisfa la regola №1 o la regola №2, dobbiamo attendere una conferma di inversione di tendenza rappresentata da una linea nella stessa direzione della tendenza.

2. Canale equidistante, linee di sostegno e resistenti

Un'altra strategia di trading consiste nell'applicare l'analisi tecnica al grafico Three Line Break. Diamo un'occhiata alla fig. 7:





Fig. 7 Canale equidistante, linee di supporto e resistenza, GBPUSD H1, intervallo temporale dal 01.03.2014 al 01.05.2014

In Fig. 7 puoi vedere che il canale discendente equidistante è disegnato in linee rosse, il canale ascendente è disegnato in blu e le linee di supporto e resistenza sono disegnate in nero. È chiaro che la prima linea di resistenza si sta trasformando in linea di supporto.

3. Modelli di candele giapponesi

Un grafico modificato (interruzione di due righe) sul timeframe M30 per la coppia USDCAD all'inizio del 2013 sembra piuttosto interessante.



Possiamo distinguere pattern di candele giapponesi che hanno giustificato i loro segnali (fig. 8).





Fig. 8 Grafico modificato con tre linee di interruzione, USDCAD M30, inizio 2013, due linee di interruzione

All'inizio del grafico possiamo vedere un modello di inversione detto di "Engulfing" sotto №1. Si compone di due candele: rossa e la precedente blu. Dopo la linea di tendenza al rialzo, il mercato scende al numero 2, che è un modello di inversione a una sola candela detto "Hammer". A questo punto il mercato cambia direzione. Lo stesso accade nel modello №3 ("Trottola"). Il seguente schema di inversione "Kharami" (№4) è mostrato dalla candela 4 e da quella grande ascendente accanto ad essa. Anche il pattern №6 è composto da due candele (pattern "Engulfing") ma a differenza del primo modello molto simile, esso fa girare il mercato nella direzione opposta.

Pertanto, si può concludere che l'utilizzo dell'indicatore in questo tipo di analisi è accettabile, ma presenta svantaggi come la rarità del verificarsi di segnali e la possibilità di un significativo drawdown. Questa strategia ha certamente bisogno di ulteriore sviluppo.

4. Media mobile

La modifica parziale, come l'aggiunta di una media mobile solo alle linee tracciate, offre nuove opportunità di analisi.



Osserviamo la fig. 9:





Fig.9 Analisi della media mobile, EURUSD H4, grafico Three Line Break, costruzione classica, dal 01.01.2014 al 01.07.2014

La parte superiore della fig. 9 illustra una costruzione classica basata sui prezzi alti con una media mobile (il periodo di media è 90, il prezzo basso, la media livellata). La parte inferiore mostra una costruzione classica basata su prezzi bassi con media mobile (periodo medio 90, prezzo alto, media livellata).



Quindi, nella parte superiore della fig. 9 la media mobile può essere considerata una linea di supporto e nella parte inferiore, al contrario, una linea di resistenza. Se il prezzo su entrambi i grafici scende al di sotto della media allora c'è una tendenza al ribasso sul mercato, ed è meglio vendere. Quando il prezzo sale al di sopra della media è il momento di comprare. Uno svantaggio di questa strategia è che è pensata per un trading a lungo termine.







Conclusione

In conclusione posso dire che il Three Line Break dà costantemente buoni segnali o, nel peggiore dei casi, porta al pareggio. La pratica dimostra che è meglio applicarlo in un trend a lungo termine e, quindi, non consiglio di utilizzare questo grafico per un trading a breve termine. Se qualcuno ha nuove idee su come usarlo nel trading, sarei lieto di discuterne.

Come al solito, ho cercato di esplorare il codice in dettaglio. Anche in questo caso, se avete idee su come estenderlo, rielaborarlo o ottimizzarlo, scrivete nei commenti all'articolo.