Trinity-Impulse

Wirklicher Autor:

basisforex

Der Indikator Trinity-Impuls zeigt Eröffnungsgelegenheiten und Seitwärtsbewegungen. Ein Null-Wert zeigt eine Seitwärtsbewegung. Ein V-förmiger Impuls zeigt eine Eröffnung in Gegenrichtung an. Ein U-förmiger Impuls mit gleich bleibendem Extremum ist ein Eröffnungssignal für die gleichen Richtung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.06.2009.