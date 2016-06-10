CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trinity-Impulse - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1362
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

basisforex

Der Indikator Trinity-Impuls zeigt Eröffnungsgelegenheiten und Seitwärtsbewegungen. Ein Null-Wert zeigt eine Seitwärtsbewegung. Ein V-förmiger Impuls zeigt eine Eröffnung in Gegenrichtung an. Ein U-förmiger Impuls mit gleich bleibendem Extremum ist ein Eröffnungssignal für die gleichen Richtung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.06.2009.

Trinity-Impulse

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des SilverTrend_Signal Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.

FiboCandles FiboCandles

Der Indikator zeigt die farbige Kerzen je nach dem aktuellen Trend unter Berücksichtigung Fibonacci-Linien und er erzeugt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Trendwende.

Elder Impulse System Elder Impulse System

Die Kerzen sind in rot, grün und blau je nach Trend-Richtung (gleitender Durchschnitt und MACD).

XMA-XN XMA-XN

Ein Fächer von einhundert XMA gleitenden Durchschnitten mit den Möglichkeiten die Zahl der Linien auf dem Chart zu ändern und eine aus zehn verschiedenen Glättungsmethoden auszuwählen.