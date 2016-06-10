und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trinity-Impulse - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
Ansichten:
- 1362
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
basisforex
Der Indikator Trinity-Impuls zeigt Eröffnungsgelegenheiten und Seitwärtsbewegungen. Ein Null-Wert zeigt eine Seitwärtsbewegung. Ein V-förmiger Impuls zeigt eine Eröffnung in Gegenrichtung an. Ein U-förmiger Impuls mit gleich bleibendem Extremum ist ein Eröffnungssignal für die gleichen Richtung.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.06.2009.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/684
