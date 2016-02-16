Die Märkte beschleunigen und verlangsamen ihre Bewegungen häufig, daher ist es nicht einfach offensichtliche Unterstützungs- und Widerstandslinien einzuzeichnen.



Der Indikator Price Channel zeichnet einen Preiskanal. Seine obere und untere Begrenzung werden durch den Höchst- und Tiefstkurs während einer definierten Zeitperiode bestimmt.

Abbildung:



Price Channel Indikator

