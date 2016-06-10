Die Basis des RBVI Forex Indikators ist ein Merkmal des Nachtmarktes, das sich im scharfen Rückgang der Volatilität wegen der Abwesenheit von Handelsaktivitäten zeigt. Der Indikator berücksichtigt Preisbewegungen und die Volatilität (Veränderlichkeit) des Marktes, um sich erfolgreich in den Seitwärtsmärkten zu bewegen. Es wird empfohlen, den RBVI in Expert Advisors zur Nachtzeit zu verwenden.

Die Signale des RBVI Indikators: Ist der Wert des Indikators auf dem Chart kleiner als 40%, liegt eine Seitwärtsbewegung vor, ist er größer als 60%, existiert aktive Bewegung.



Das Original dieses Indikators wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.06.2010.

