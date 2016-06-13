CodeBaseKategorien
ATR channel - Indikator für den MetaTrader 5

Kanal basierend auf der Abweichung des ATR (Average True Range) Indikators vom gleitenden Durchschnitt.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 25.01.2008 veröffentlicht.

ATR Channel Indikator

