Flat - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1141
(31)
Der echte Autor:

Pedro Puado

Indikator zum Messen der Marktvolatilität.

Während starker Trends werden die farbigen Punkte des Indikators rot, während schwacher Trends sind die Punkte grau. Moderate Trends werden in blau gezeigt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint Smooth=10;                                // Glättungsperiode
input ENUM_MA_METHOD      ma_method=MODE_SMA;        // art der Glättung
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Preistyp
input uint HLRef=100;
input int Shift=0;                                   // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input uint ExtraHighLevel=60;                        // Level des stärksten Trends
input uint HighLevel=40;                             // Level eines starken Trend
input uint LowLevel=20;                              // Level eines schwachen Trend
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // Art der Levellinien
input color LevelColor=clrBlue;                      // Farbe der Levels
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                     // Breite der Levels 

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.

Abbildung 1. Der Flat Indikator

Abbildung 1. Der Flat Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2060

