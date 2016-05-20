und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Flat - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1141
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Pedro Puado
Indikator zum Messen der Marktvolatilität.
Während starker Trends werden die farbigen Punkte des Indikators rot, während schwacher Trends sind die Punkte grau. Moderate Trends werden in blau gezeigt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint Smooth=10; // Glättungsperiode input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // art der Glättung input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Preistyp input uint HLRef=100; input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input uint ExtraHighLevel=60; // Level des stärksten Trends input uint HighLevel=40; // Level eines starken Trend input uint LowLevel=20; // Level eines schwachen Trend input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Art der Levellinien input color LevelColor=clrBlue; // Farbe der Levels input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Breite der Levels
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.
Abbildung 1. Der Flat Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2060
Drei Larry Williams' Percent Range Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.Fisher_mbk_HTF
Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
MACD Indikator in Form einer farbigen Wolke und die Differenz zwischen dem MACD und der Signallinie ist in Form eines Farbhistogramms.AltrTrend_Signal_v2_2
Ein Signalpfeil Indikator der die Zeit der Trendänderung basierend auf dem ADX Indikator anzeigt.