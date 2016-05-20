Der echte Autor:



Pedro Puado

Indikator zum Messen der Marktvolatilität.



Während starker Trends werden die farbigen Punkte des Indikators rot, während schwacher Trends sind die Punkte grau. Moderate Trends werden in blau gezeigt.

Indikator Eingabeparameter:

input uint Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint HLRef= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.

Abbildung 1. Der Flat Indikator