Der echte Autor:

Richard Dawood Donchyan

Der Donchian Channel wird mit Hilfe des höchsten (Maximum vom Hoch) und des niedrigsten (Minimum vom Tief) Preises der vorherigen N Perioden konstruiert.

Das Instrument wird gekauft (Longpositionen werden geöffnet), wenn das aktuelle Preismaximum über den maximalen Channelwert steigt und wird verkauft (Shortpositionen werden geöffnet), wenn der aktuelle Balken unter den minimalen Channelwert fällt.



Der Donchian channel Indikator ist gut geeignet für die Überwachung der Volatilität der Marktpreise. Wenn der Preis stabil ist, ist der Donchian channel relativ eng. Wenn der Preis zu stark fluktuiert, wird der Donchian channel breiter.



