CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Donchian Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Aleksey Lebedev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2142
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Richard Dawood Donchyan

Der Donchian Channel wird mit Hilfe des höchsten (Maximum vom Hoch) und des niedrigsten (Minimum vom Tief) Preises der vorherigen N Perioden konstruiert.

Das Instrument wird gekauft (Longpositionen werden geöffnet), wenn das aktuelle Preismaximum über den maximalen Channelwert steigt und wird verkauft (Shortpositionen werden geöffnet), wenn der aktuelle Balken unter den minimalen Channelwert fällt.

Der Donchian channel Indikator ist gut geeignet für die Überwachung der Volatilität der Marktpreise. Wenn der Preis stabil ist, ist der Donchian channel relativ eng. Wenn der Preis zu stark fluktuiert, wird der Donchian channel breiter.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1601

TradeBreakOut TradeBreakOut

Indikator für Ausbruch über lokale Extremas

QQECloud QQECloud

QQECloud ist ein Indikator für quantitative und qualitative Evaluierung basierend auf den ziemlich komplexen Berechnungen der geglätteten RSI-Indikatoren.

Mittlere Volumina (Volumen Vorhersage) Mittlere Volumina (Volumen Vorhersage)

Der Indikator zeigt in einem getrennten Fenster nicht nur die Volumina, sondern deren Mittelwert der Historie. Der Mittelwert der Volumina wird zum Zeichnen der Vorhersage des Volumens für den aktuellen und die folgenden Tage verwendet

Easy Trend Visualizer Easy Trend Visualizer

Einfacher Trendvisualisierer