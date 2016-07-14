Graphische Interfaces VI: Das Checkbox Control, Das Edit Control und deren gemischte Typen (Kapitel 1)

Inhalt

Einleitung

Der erste Artikel Grafisches Interface I: Vorbereiten der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) Beschreibt im Detail wofür diese Bibliothek gedacht ist. Am Ende von jedem Kapitel, finden Sie eine vollständige Liste mit Links zu diesem Artikel. Zudem finden Sie dort eine Möglichkeit das Projekt, entsprechend dem aktuellen Entwicklungsstand, herunterzuladen. Die Dateien müssen in den gleichen Verzeichnissen untergebracht werden, so, wie Sie auch in dem Archiv abgelegt sind.

Der sechste Teil dieser Serie wird aus zwei Kapiteln bestehen. In dem ersten Kapitel, werden wir vier Controls (Steuerelemente) erzeugen:

Checkbox

Edit

Edit mit Checkbox

Check Combobox

Wir werden hier nur die Checkbox und das Edit-Control besprechen, da ein Edit mit Checkbox und eine Checkcombobox nichts beinhaltet, was zuvor nicht schon betrachtet wurde.

Der zweite Artikel wird den folgenden Elementen gewidmet:

Slider

Doppel Slider

Das Checkbox-Control

Die Checkbox wird für die Verwaltung und Steuerung von Parameter entworfen, die nur zwei Zustände annehmen können. Hierfür wird ein Button mit zwei Icons verwendet, damit der aktuelle Status des Parameters, mit welchem dieses Control verbunden wurde, angezeigt werde kann. Das Icon mit dem Check-Symbol bedeutet, dass der Parameter aktiviert ist (an). Das Icon ohne dem Check-Symbol bedeutet, dass der Parameter deaktiviert ist (aus) Neben dem Button befindet sich eine kurze Beschriftung.

Dieses Element wird aus drei grafischen Objekten zusammengesetzt. :Diese sind:

Hintergrund Icon (Button) Text Label

Abbildung 1. Die zusammengesetzten Teile des Checkbox-Controls

Lassen Sie uns die Klasse dieses Controls näher anschauen.

Entwicklung einer Klasse für die Erzeugung des Checkbox-Controls

In den dritten Teil dieser Serie haben wir über ein ähnliches Control gesprochen - einen Icon-Button und seine Klasse CIconButton (Sehen Sie hierzu den Artikel Graphische Interfaces III: Einfache und multifunktionale Buttons (Kapitel 1)). Das Checkbox-Control ist dem Icon-Button mit seinen zwei Zuständen sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist hier, dass ein Button in seinen unterschiedlichen Zuständen unterschiedliche Hintergrundfarben und Textfarben besitzt (Falls diese angegeben wurden), und im Falle einer Checkbox kann sich nur das Icon und die Textfarbe ändern (Falls diese angegeben wurden). Die Hintergrundfarbe der Checkbox wird die gleiche sein, wie die Hintergrundfarbe des Fensters, zu welchem sie hinzugefügt wurde. Der Hintergrund wird hier dafür verwendet, um den Bereich für den Maus-Cursor zu identifizieren und um den den Status der linken Maustaste zu erfassen. Das Checkbox Control ist einfacher als ein Icon-Button, da er weniger Eigenschaften besitzt, die ein User festlegen kann.

Erzeugen Sie die CheckBox.mqh Datei und beziehen Sie diese Datei mit in der WndContainer.mqh Datei unserer Bibliothek mit ein:

#include "CheckBox.mqh"

Erzeugen Sie die CCheckBox Klasse mit den Standardmethoden für alle Elemente der Bibliothek in der CheckBox.mqh Datei:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CCheckBox : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CCheckBox( void ); ~CCheckBox( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Bevor dieses Control erzeugt wird, kann der User noch über verschiedene Methoden die nachfolgenden Eigenschaften festlegen:

Den Hintergrund

Die Icons für die Checkbox in dem aktiven und in dem gesperrten Status

Die Abstände für das Textlabel

Die Farben für das Textlabel für die zwei unterschiedlichen Zustände

Es wird vier Icons für die Checkbox geben, zwei Icons für den aktiven Status und zwei für den gesperrten Status. Alle hier verwendeten Icons können wir am Ende dieses Artikels herunterladen und verwenden.

class CCheckBox : public CElement { private : color m_area_color; string m_check_bmp_file_on; string m_check_bmp_file_off; string m_check_bmp_file_on_locked; string m_check_bmp_file_off_locked; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_zorder; int m_area_zorder; public : void CheckFileOn( const string file_path) { m_check_bmp_file_on=file_path; } void CheckFileOff( const string file_path) { m_check_bmp_file_off=file_path; } void CheckFileOnLocked( const string file_path) { m_check_bmp_file_on_locked=file_path; } void CheckFileOffLocked( const string file_path) { m_check_bmp_file_off_locked=file_path; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorOff( const color clr) { m_label_color_off=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } };

Für die Erzeugung der Checkbox, benötigen wir drei private Methoden und eine public Methode:

class CCheckBox : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_check; CLabel m_label; public : bool CreateCheckBox( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateCheck( void ); bool CreateLabel( void ); };

Lassen Sie uns die CCheckBox::CheckButtonState() und die CCheckBox::CheckBoxState() Methoden für das Verwalten des Status der Checkbox erzeugen:

class CCheckBox : public CElement { private : bool m_check_button_state; bool m_checkbox_state; public : bool CheckBoxState( void ) const { return (m_checkbox_state); } void CheckBoxState( const bool state); bool CheckButtonState( void ) const { return (m_check.State()); } void CheckButtonState( const bool state); };

Um das Control zu blockieren und zu entsperren, verwenden Sie die CCheckBox::CheckBoxState() Methode:

void CCheckBox::CheckBoxState( const bool state) { m_checkbox_state=state; m_check.BmpFileOn((state)? "::" +m_check_bmp_file_on : "::" +m_check_bmp_file_on_locked); m_check.BmpFileOff((state)? "::" +m_check_bmp_file_off : "::" +m_check_bmp_file_off_locked); m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_locked); }

Um den Status des Checkbox-Buttons zu setzen, verwenden Sie die CCheckBox::CheckButtonState() Methode:

void CCheckBox::CheckButtonState( const bool state) { if (!m_checkbox_state) return ; m_check.State(state); m_check_button_state=state; m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_off); CElement::InitColorArray((state)? m_label_color : m_label_color_off,m_label_color_hover,m_label_color_array); }

Wir müssen lediglich noch eine Methode für das Verwalten eines Klicks auf das Control erzeugen. Diese Methode wird indem Haupt-Eventhandler des Controls CCheckBox::OnEvent() Über das Event mit dem CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Bezeichner aufgerufen. Lassen Sie sie uns CCheckBox::OnClickLabel() nennen. Zunächst wird eine Überprüfung vorgenommen, ob der Klick über dem Bereich des Controls lag (dem Hintergrund). Um eindeutig unterscheiden zu können, über welchen Control ein Klick stattgefunden hat, bekommt der Hintergrund die Priorität (der linken Maustatse) eins und die anderen Objekte den Wert 0. Daher wird auch ein Klick auf den Checkbox-Button oder auf das Text-Label wie ein Klick auf das Control behandelt, da der Hintergrund die höchste Priorität hat. Anschließend verwenden wir die CCheckBox::CheckButtonState() Methode um den Status entgegengesetzt des Checkbox-Buttons zu setzen. Am Ende der Methode senden wir ein a custom event mit (1) dem Bezeichner ON_CLICK_LABEL, (2) dem Bezeichner des Elementes (3) Und der Beschreibung des Elementes.

class CCheckBox : public CElement { private : bool OnClickLabel( const string clicked_object); }; void CCheckBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickLabel(sparam)) return ; } } bool CCheckBox::OnClickLabel( const string clicked_object) { if (m_area.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (!m_checkbox_state) return ( false ); CheckButtonState(!m_check.State()); m_label.Color(m_label_color_hover); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LABEL,CElement::Id(), 0 ,m_label.Description()); return ( true ); }

Test des Checkbox-Controls

Alle Methoden für die CCheckBox Klasse sind nun fertig und somit können wir jetzt testen, ob dieses Control funktioniert. Die Datei mit der Klasse dieses Kontos muss bereits in der Bibliothek mit einbezogen sein. Für den Test kann der EA aus dem vorherigen Artikel kopiert werden. Entfernen Sie hier alle Controls, mit Ausnahme des Hauptmenüs und der Statusbar. Erzeugen sie für den Test zwei Checkboxen Stellen Sie sicher, dass die zweite Checkbox blockiert ist, während das Programm startet. Die erste Checkbox ist für die Interaktion mit dem User verfügbar, aber sie befindet sich in einem deaktivierten Status. Das Aktivieren der ersten Checkbox ist ein Signal für das Entsperren der zweiten Checkbox. Das gleiche soll auch entgegengesetzt funktionieren - Das Deaktivieren der ersten Checkbox führt zu einem Signal, welches die zweite Checkbox blockiert.

Erzeugen sie in der benutzerdefinierten CProgram Klasse zwei Instanzen der CCheckBox und deklarieren Sie zwei Methoden für das Erzeugen der Checkboxen und spezifizieren Sie die Abstände von der Ecke des Formulars, zu welchem diese hinzugefügt werden:

class CProgram : public CWndEvents { private : CCheckBox m_checkbox1; CCheckBox m_checkbox2; private : #define CHECKBOX1_GAP_X ( 7 ) #define CHECKBOX1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateCheckBox1( const string text); #define CHECKBOX2_GAP_X ( 30 ) #define CHECKBOX2_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox2( const string text); };

Der einzige Unterschied bei der Implementation der Methoden ist, dass Die Verfügbarkeit der zweiten Checkbox von dem Status der ersten Checkbox abhängt:

bool CProgram::CreateCheckBox2( string text) { m_checkbox2.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+CHECKBOX2_GAP_X; int y=m_window1.Y()+CHECKBOX2_GAP_Y; m_checkbox2.XSize( 90 ); m_checkbox2.YSize( 18 ); m_checkbox2.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_checkbox2.LabelColor( clrBlack ); m_checkbox2.LabelColorOff( clrBlack ); m_checkbox2.LabelColorLocked( clrSilver ); if (!m_checkbox2.CreateCheckBox(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_checkbox2.CheckBoxState(m_checkbox1.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_checkbox2); return ( true ); }

Fügen Sie den Aufruf der Methoden für das Erzeugen der Checkboxen in der Hauptmethode für das Erzeugen des grafischen Interfaces hinzu. Nachfolgend wird eine abgekürzte Version das Programmcodes gezeigt:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateCheckBox1( "Checkbox 1" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox2( "Checkbox 2" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Wir empfangen und verarbeiten die Nachricht mit dem ON_CLICK_LABEL Bezeichner in dem Eventhandler von der CProgram Klasse. Die Verfügbarkeit der zweiten Checkbox wird über den Status der ersten Checkbox definiert, wie ist auch in dem nachfolgenden Code gezeigt wird:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + ON_CLICK_LABEL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox1.Id()) { m_checkbox2.CheckBoxState(m_checkbox1.CheckButtonState()); } } }

Kompilieren Sie die Dateien und laden Sie den EA auf einen Chart. Das Ergebnis sollte so aussehen, wie es in dem nachfolgenden Screenshot gezeigt wird.

Abbildung 2. Test this Checkbox-Controls.

Der Screenshot zeigt, dass die zweite Checkbox gesperrt ist. Den Hinweis darauf sehen wir in der Textfarbe und dem entsprechenden Icon des Buttons (verblasste Fraben). Alles arbeitet einwandfrei und wir fahren daher mit der Entwicklung der Klasse für die Erzeugung eines Edit-Controls fort.

Das Edit-Control

Ein Edit-Control wird dafür verwendet, um einen numerischen Wert in einem Textfeld einzugeben. Der Wert kann manuell eingegeben werden oder mit der Hilfe von Buttons. Der User kann Minimum- und Maximumwerte festlegen, sowie auch die Schrittweite für die Eingabe mit den Buttons. Falls die Buttons mit den Pfeilen einmal gedrückt werden, dann ändert sich der Wert mit der angegebenen Schrittweite. Wenn die Pfeile gedrückt und gehalten werden, dann ändert sich der Wert in dem Edit-Control schnell. Das Verändern des Wertes stoppt, sobald das Minimum oder Maximum erreicht ist.

Dieses Control wird aus fünf grafischen Objekten zusammengesetzt. :Diese sind:

Hintergrund Text Label Edit Zwei Buttons für das Scrollen der Werte in dem Edit-Control

Abbildung 3. Die Komponenten Edit-Controls

In den nächsten Teil des Artikels, werden wir die Klasse für die Erzeugung dieses Interface Elementes schreiben.

Entwickeln einer Klasse für die Erzeugung des Edit-Controls

Ähnlich wie bei dem Checkbox-Control, ist die Entwicklung des Edit-Controls einfach. Mit anderen Worten, dieses Control wird aus einfachen Objekten zusammengesetzt und beinhaltet keine weiteren Controls. Dieses ist auch der Grund dafür, warum keine weiteren Ergänzungen in der WndContainer.mqh Datei notwendig sind. Wir müssen lediglich die Datei mit der Klasse für das Edit-Control mit einbeziehen.

Erzeugen Sie jetzt die Datei SpinEdit.mqh und binden Sie diese mit in der WndContainer.mqh Datei mit ein:

#include "SpinEdit.mqh"

Erzeugen sie in der SpinEdit.mqh Datei die CSpinEdit Klasse mit den Standard-Methoden für alle Elemente dieser Bibliothek, so wie in der oben gezeigten Beschreibung der CCheckBox Klasse. Das ist der Grund, warum dir direkt mit der Beschreibung der Eigenschaften des Edit-Controls fortfahren.

Nachfolgend ist eine Liste aller Eigenschaften des Edit-Controls, welche für den Anwender zugänglich sind.

Die Hintergrundfarbe

Ein Text mit der Beschreibung des Edit

Abstände des Textlabel

Die Farbe des Textes in den unterschiedlichen Zuständen

Die Größe des Edit

Die Abstände des Edit-Controls von der rechten Seite des Elementes

Farben des Edit-Controls in den unterschiedlichen Zuständen

Farben des Textes in den unterschiedlichen Zuständen

Farbe des Rahmens in den unterschiedlichen Zuständen

Die Labels der Schalter in dem aktiven und gesperrten Zustand

Abstände der Buttons (Von der rechten Seite)

Der Modus für das Zurücksetzen des Wertes zum Minimum

Minimum- und Maximumwert

Schrittweite für das Verändern des Wertes unter Verwendung der Buttons

Der Modus für die Text-Ausrichtung

Die Anzahl der Nachkommastellen

Der Nachfolgende Programmcode präsentiert die Variablen und Methoden der Klasse für das Setzen der Eigenschaften des Controls:

class CSpinEdit : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_edit_x_size; int m_edit_y_size; int m_edit_x_gap; color m_edit_color; color m_edit_color_locked; color m_edit_text_color; color m_edit_text_color_locked; color m_edit_text_color_highlight; color m_edit_border_color; color m_edit_border_color_hover; color m_edit_border_color_locked; color m_edit_border_color_array[]; string m_inc_bmp_file_on; string m_inc_bmp_file_off; string m_inc_bmp_file_locked; string m_dec_bmp_file_on; string m_dec_bmp_file_off; string m_dec_bmp_file_locked; int m_inc_x_gap; int m_inc_y_gap; int m_dec_x_gap; int m_dec_y_gap; bool m_reset_mode; double m_min_value; double m_max_value; double m_step_value; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; int m_digits; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; } void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; } void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; } void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; } void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; } void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; } void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; } void EditTextColorHighlight( const color clr) { m_edit_text_color_highlight=clr; } void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; } void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; } void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; } void IncFileOn( const string file_path) { m_inc_bmp_file_on=file_path; } void IncFileOff( const string file_path) { m_inc_bmp_file_off=file_path; } void IncFileLocked( const string file_path) { m_inc_bmp_file_locked=file_path; } void DecFileOn( const string file_path) { m_dec_bmp_file_on=file_path; } void DecFileOff( const string file_path) { m_dec_bmp_file_off=file_path; } void DecFileLocked( const string file_path) { m_dec_bmp_file_locked=file_path; } void IncXGap( const int x_gap) { m_inc_x_gap=x_gap; } void IncYGap( const int y_gap) { m_inc_y_gap=y_gap; } void DecXGap( const int x_gap) { m_dec_x_gap=x_gap; } void DecYGap( const int y_gap) { m_dec_y_gap=y_gap; } bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); } void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; } double MinValue( void ) const { return (m_min_value); } void MinValue( const double value) { m_min_value=value; } double MaxValue( void ) const { return (m_max_value); } void MaxValue( const double value) { m_max_value=value; } double StepValue( void ) const { return (m_step_value); } void StepValue( const double value) { m_step_value=(value<= 0 )? 1 : value; } void SetDigits( const int digits) { m_digits=:: fabs (digits); } void AlignMode( ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; } };

Für die Erzeugung des Kontos, benötigen wir fünf private Methoden für die Erzeugung des einfachen grafischen Objektes und eine public Methode, die in der benutzerdefinierten Klasse aufgerufen wird, wenn das grafische Interface erzeugt wird. Die Icons für die scrolling Buttons können am Ende des Artikels heruntergeladen werden. Diese werden standardmäßig verwendet. Sie können natürlich auch ihre Eigenen verwenden.

class CSpinEdit : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_edit; CBmpLabel m_spin_inc; CBmpLabel m_spin_dec; public : bool CreateSpinEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEdit( void ); bool CreateSpinInc( void ); bool CreateSpinDec( void ); };

Nun werden wir die Modi und die Methoden für das Verwalten des Status und die Eigenschaften des Controls besprechen. Lassen Sie uns mit der CSpinEdit::SetValue() Methode für das Einstellen und Speichern des Wertes des Controls und der externen CSpinEdit::HighlightLimit() Methode für das Hervorheben (Aufblitzen) des Textes in dem Control, sobald das Minimum oder das Maximum erreicht ist, beginnen.

Am Anfang der CSpinEdit::SetValue() Methode, können wir die Schrittweite für das Verändern des Wertes einstellen. Anschließend werden Überprüfungen für das Überschreiten der Limits (Maximum/Minimum) vorgenommen. Falls die Limits überschritten werden, dann wird ein Wert entsprechen dieser Überprüfung gesetzt und die CSpinEdit::HighlightLimit() Methode für das Hervorheben des Textes wird aufgerufen. Falls sich nach diesen Überprüfungen der Wert im Vergleich zu dem Wert, welcher zuvor gespeichert wurde, verändert hat, dann wird der alte Wert mit dem neuen überschrieben.

Die CSpinEdit::HighlightLimit() Methode ist recht einfach. Zunächst wird die Farbe für das Hervorheben gesetzt. Standardmäßig wird hier Rot verwendet, aber der User kann natürlich eine eigene Farbe wählen. Anschließend gibt es eine Pause von 100 Millisekunden. Dieses ist ausreichend, damit ein Farbwechsel auch bemerkt wird. Danach wird wieder die ursprüngliche Textfarbe gesetzt.

Nachfolgend nun der Programmcode der beschriebenen Methoden:

class CSpinEdit : public CElement { private : double m_edit_value; public : double GetValue( void ) const { return (m_edit_value); } bool SetValue( const double value ); void HighlightLimit( void ); }; bool CSpinEdit::SetValue( double value ) { double corrected_value = 0.0 ; corrected_value=::MathRound(value/m_step_value)*m_step_value; if (corrected_value<m_min_value) { corrected_value=m_min_value; m_spin_dec.State( true ); HighlightLimit(); } if (corrected_value>m_max_value) { corrected_value=m_max_value; m_spin_inc.State( true ); HighlightLimit(); } if (m_edit_value!=corrected_value) { m_edit_value=corrected_value; m_edit.Color(m_edit_text_color); return ( true ); } return ( false ); } void CSpinEdit::HighlightLimit( void ) { m_edit.Color(m_edit_text_color_highlight); ::ChartRedraw(); ::Sleep( 100 ); m_edit.Color(m_edit_text_color); }

Die CSpinEdit::SetValue() Methode ist nur dafür gedacht, den Wert neu einzustellen, falls ein Limit erreicht wurde. Die CSpinEdit:: ChangeValue() Methode wird für die Veränderung des Wertes in dem Control benötigt:

class CSpinEdit : public CElement { private : void ChangeValue( const double value ); }; void CSpinEdit::ChangeValue( const double value ) { SetValue( value ); m_edit.Description(:: DoubleToString (GetValue(),m_digits)); }

Ähnlich wie bei den anderen Elementen, benötigen wir eine Methode für das Verwalten der Verfügbarkeit des Edit-Controls, so wie es in dem nachfolgenden Code gezeigt wird:

class CSpinEdit : public CElement { private : bool m_spin_edit_state; public : bool SpinEditState( void ) const { return (m_spin_edit_state); } void SpinEditState( const bool state); }; void CSpinEdit::SpinEditState( const bool state) { m_spin_edit_state=state; m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_locked); m_edit.Color((state)? m_edit_text_color : m_edit_text_color_locked); m_edit.BackColor((state)? m_edit_color : m_edit_color_locked); m_edit.BorderColor((state)? m_edit_border_color : m_edit_border_color_locked); m_spin_inc.BmpFileOn((state)? "::" +m_inc_bmp_file_on : "::" +m_inc_bmp_file_locked); m_spin_dec.BmpFileOn((state)? "::" +m_dec_bmp_file_on : "::" +m_dec_bmp_file_locked); if (!m_spin_edit_state) { m_edit.Z_Order(- 1 ); m_spin_inc.Z_Order(- 1 ); m_spin_dec.Z_Order(- 1 ); m_edit.ReadOnly( true ); } else { m_edit.Z_Order(m_edit_zorder); m_spin_inc.Z_Order(m_spin_zorder); m_spin_dec.Z_Order(m_spin_zorder); m_edit.ReadOnly( false ); } }

Jetzt werden wir Methoden für die Verwaltung der Control-Events betrachten: Ein Klick auf das Textlabel wird ein Benutzerdefiniertes Event generieren mit (1) dem ON_CLICK_LABEL Bezeichner, (2) dem Control-Bezeichner, (3) dem Index des Controlsand (4) der Beschreibung des Text-Labels. Der Modus für das Zurücksetzen des Wertes auf den Minimum-Wert, wurde zuvor schon besprochen. Dieser Modus ist standardmäßig deaktiviert (false). Er kann über die CSpinEdit::ResetMode() Methode aktiviert werden. Dafür muss ihr lediglich das true Argument übergeben werden. Falls dieser Modus aktiviert ist, dann führt ein Klick auf das Text-Label zum Aufruf der Methode für das Setzen des minimalen Wertes.

Der Programmcode der CSpinEdit::OnClickLabel() Methode für das Verarbeiten eines Klicks auf das Textlabel, wird nachfolgend nun gezeigt:

class CSpinEdit : public CElement { private : bool OnClickLabel( const string clicked_object); }; bool CSpinEdit::OnClickLabel( const string clicked_object) { if (m_area.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (m_reset_mode) { ChangeValue(MinValue()); } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LABEL,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Der Benutzer kann den Wert in dem Control manuell eingeben oder die Tasten für das Erhöhen und Verringern verwenden. Wir brauchen jetzt neue Bezeichner für benutzerdefinierte Events. Fügen Sie diese der Defines.mqh Datei hinzu:

#define ON_END_EDIT ( 18 ) #define ON_CLICK_INC ( 19 ) #define ON_CLICK_DEC ( 20 )

Um die manuelle Eingabe eines neuen Wertes bearbeiten zu können, schreiben wir die CSpinEdit::OnEndEdit() Methode. Sie wird in dem CSpinEdit::OnEvent() gemeinsamen Eventhandler für das Empfangen eines Events mit dem CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Bezeichner aufgerufen. Wenn sich die Notwendigkeit ergibt, kann der neue Wert eingestellt werden. Am Ende der Methode wird ein benutzerdefinierter Event generiert mit (1) dem ON_END_EDIT Event-Bezeichner, (2) dem Element-Bezeichner, (3) dem Element-Index und (4) der Beschreibung des Text-Labels.

class CSpinEdit : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string edited_object); }; bool CSpinEdit::OnEndEdit( const string edited_object) { if (m_edit.Name()!=edited_object) return ( false ); double entered_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); ChangeValue(entered_value); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Für die Verarbeitung eines Klicks auf die Inkrement- und Dekrement-Buttons müssen wir zwei separate Methoden entwerfen: CSpinEdit::OnClickSpinInc() und CSpinEdit::OnClickSpinDec(). Diese sind recht simpel. Nachdem auf ein grafisches Objekt geklickt wurde, gibt es eine Überprüfung, ob es sich bei dem Namen um einen unserer Buttons handelt. Anschließend fragen wir den aktuellen Wert ab und erhöhen oder verringern ihn um die gewünschte Schrittweite. Am Ende der Methode wird ein benutzerdefiniertes Event mit (1) dem ON_CLICK_INC/ON_CLICK_DEC Event-Bezeichner, (2) dem Element-Bezeichner, (3) dem Element-Index und (4) der Beschreibung des Text-Labels generiert.

class CSpinEdit : public CElement { private : bool OnClickSpinInc( const string clicked_object); bool OnClickSpinDec( const string clicked_object); }; bool CSpinEdit::OnClickSpinInc( const string clicked_object) { if (m_spin_inc.Name()!=clicked_object) return ( false ); double value =GetValue(); ChangeValue( value +m_step_value); m_spin_inc.State( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_INC,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } bool CSpinEdit::OnClickSpinDec( const string clicked_object) { if (m_spin_dec.Name()!=clicked_object) return ( false ); double value =GetValue(); ChangeValue( value -m_step_value); m_spin_dec.State( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_DEC,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Wie nachfolgend gezeigt, müssen alle diese Methoden in der Hauptmethode für das Verarbeiten von Events aufgerufen werden. Der Zugriff auf den Körper der Events-Verarbeitungsmethoden, wird über die aktuelle Verfügbarkeit des Controls gesteuert.

void CSpinEdit::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (!m_spin_edit_state) return ; if (OnClickLabel(sparam)) return ; if (OnClickSpinInc(sparam)) return ; if (OnClickSpinDec(sparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (!m_spin_edit_state) return ; if (OnEndEdit(sparam)) return ; } }

Für die schnelle Veränderung des Wertes, wenn die linke Maustaste über einen der Buttons gedrückt und gehalten wird, erzeugen wir die CSpinEdit::FastSwitching() Methode, die über den Timer des Controls aufgerufen wird. Wir haben diese Methode schon besprochen, als wir die CListView Klasse für die Erzeugung einer ListView mit Scrollbar entwickelt haben. So wie dort die Methode für das Scrollen durch eine Liste verwendet wurde, wird sie hier für das Erhöhen und Verringern der Werte in dem Edit-Control verwendet. Der detaillierte Programmcode der CSpinEdit::FastSwitching() Methode wird nachfolgend gezeigt:

class CSpinEdit : public CElement { private : void FastSwitching( void ); }; void CSpinEdit::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } else { if (!m_wnd.IsLocked()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } } } void CSpinEdit::FastSwitching( void ) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (!m_mouse_state) m_timer_counter=SPIN_DELAY_MSC; else { m_timer_counter+=TIMER_STEP_MSC; if (m_timer_counter< 0 ) return ; double current_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); if (m_spin_inc.State()) SetValue(current_value+m_step_value); else if (m_spin_dec.State()) SetValue(current_value-m_step_value); if (m_spin_inc.State() || m_spin_dec.State()) m_edit.Description(:: DoubleToString (GetValue(),m_digits)); } }

Test des Edit-Control

Alle Methoden für das Edit-Control wurden nun implementiert. Lassen Sie es uns nun in dem Programm, welches wir zuvor schon verwendet haben, testen. In der CProgram Benutzerdefinierten Klasse der Anwendung erzeugen wie eine Instanz der CSpinEdit Klasse und deklarieren Sie eine Methode für die Erzeugung des Edit-Controls.

class CProgram : public CWndEvents { private : CSpinEdit m_spin_edit1; private : #define SPINEDIT1_GAP_X ( 150 ) #define SPINEDIT1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateSpinEdit1( const string text); };

Hier ist ebenfalls die erste Checkbox für die Verwaltung der Verfügbarkeit unseres Controls verantwortlich, genauso wie es auch mit der zweiten Checkbox geschieht. Somit hängt die Verfügbarkeit von dem Status der ersten Checkbox ab, wie es auch in den nachfolgenden Programmcode gezeigt ist.

bool CProgram::CreateSpinEdit1( string text) { m_spin_edit1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+SPINEDIT1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SPINEDIT1_GAP_Y; double v=(m_spin_edit1.GetValue()== WRONG_VALUE ) ? 4 : m_spin_edit1.GetValue(); m_spin_edit1.XSize( 150 ); m_spin_edit1.YSize( 18 ); m_spin_edit1.EditXSize( 76 ); m_spin_edit1.MaxValue( 1000 ); m_spin_edit1.MinValue(- 1000 ); m_spin_edit1.StepValue( 1 ); m_spin_edit1.SetDigits( 0 ); m_spin_edit1.SetValue(v); m_spin_edit1.ResetMode( true ); m_spin_edit1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_spin_edit1.LabelColor( clrBlack ); m_spin_edit1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_spin_edit1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_spin_edit1.EditTextColor( clrBlack ); m_spin_edit1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_spin_edit1.EditBorderColor( clrSilver ); m_spin_edit1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); if (!m_spin_edit1.CreateSpinEdit(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_spin_edit1.SpinEditState(m_checkbox1.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_spin_edit1); return ( true ); }

Wie auch bei den anderen Controls, muss die CProgram::CreateSpinEdit1() Methode für die Erzeugung des Controls in der Hauptmethode für die Erzeugung des grafischen Interfaces aufgerufen werden. Nachfolgend ist die abgekürzte Version der Methode:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSpinEdit1( "Spin Edit 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

In dem CProgram::OnEvent() Eventhandler fügen wir den Programmcode für den Test der Events des Edit-Controls ein und geben zudem an, dass das erste Edit von dem Status der ersten Checkbox abhängt.:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox1.Id()) { m_checkbox2.CheckBoxState(m_checkbox1.CheckButtonState()); m_spin_edit1.SpinEditState(m_checkbox1.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Kompilieren Sie dieses Programm und laden Sie es auf einen Chart. Die Anwendung sollte nun so aussehen, wie sie es in dem nachfolgenden Screenshot sehen können:

Abbildung 4. Test des Edit-Controls

Andere Controls mit Checkboxen

Am Anfang des Artikels haben wir darüber gesprochen, dass wir neben der Checkbox und den Edit-Control, auch ein Edit-Control mit Checkbox und die Checkcombobox besprechen wollen. Ein Edit mit Checkbox ist eine erweiterte Version der CSpinEdit Klasse, die mit loyal und Methoden der CCheckBox Klasse erweitert wird, die wir schon in diesem Artikel betrachtet haben.

Abbildung 5. Komponenten des Edit-Controls mit Checkbox-Control.

Die Checkcombobox ist eine Kombination aus den CComboBox und CCheckBox Klassen:

Abbildung 6. Komponenten des Check-Combobox-Controls.

Sie finden die Implementationen der CCheckBoxEdit (Edit mit Checkbox) und CCheckComboBox (Check-Combobox) in den Dateien, die diesem Artikel beigefügt sind. Da das Control vom Typ CCheckComboBox Ein Dropdown List View beinhaltet, müssen in der WndContainer.mqh noch Ergänzungen vorgenommen werden, wie es auch bei anderen Elementen mit einer Drop-Down-Liste geschehen ist. In diesem Fall, muss der Pointer der DropDown-List-View in das m_drop_lists[] Pointer-Array. Eine genau Beschreibung, wie dieses gelöst werden kann, finden Sie in dem Artikel Graphical Interfaces V: Das Combobox Control (Kapitel 3).

Lassen Sie uns beispielhaft dieser Test-Anwendung diese Controls hinzufügen, damit Sie sehen können, wie sie funktionieren. Lassen Sie uns zwei Checkboxen vom Typ CCheckBox und eine vom Typ CCheckBoxEdit und CCheckComboBox hinzufügen. Die Verfügbarkeit des controles vom Typ CCheckBoxEdit hängt von dem Status der dritten Checkbox ab und die Verfügbarkeit des Controls vom Typ CCheckComboBox wird über den Status der vierten Combobox definiert.

Fig. 7. Test der Controls mit gemischten Typen.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir die weitverbreiteten Controls: checkbox, edit, edit with checkbox and check combobox entwickelt. In dem zweiten Kapitel werden wir den Slider und den Doppel-Slider entwickeln.

Sie können das gesamte Material des sechsten Teils herunterladen und testen. Wenn Sie fragen zur Verwendung dieses Materials haben, dann können Sie zunächst auf die detaillierte Beschreibung in dem Artikel zu dieser Bibliothek zurückgreifen oder Sie stellen Ihre Frage(n) in den Kommentaren zu diesem Artikel.

