Diskussion zum Artikel "Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 1): Implementierung der JSON-Verarbeitung für KI-APIs"
Sehen Sie sich den neuen Artikel an: Aufbau von AI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 1): Implementierung der JSON-Verarbeitung für KI-APIs.
Autor: Allan Munene Mutiiria
Sieht fantastisch aus. Wo soll man anfangen?
Ist die heruntergeladene Datei a._JSON_Code_File.mq5 und EA?
Ich habe A_JSON_Code_File.mq5 umbenannt (sah vertrauter aus) und dann kompiliert. Keine Fehler.
Allerdings konnte ich auf meiner Plattform keine Referenz als EXPERT sehen - d.h. ich konnte es nicht laden und ausführen.
Ich muss nur 'spielen' und versuchen zu verstehen, was passiert und warum.
Vielen Dank für die Bereitstellung einer fantastischen Möglichkeit zur Nutzung von KI
Neuer Artikel Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 1): Implementierung der JSON-Verarbeitung für KI-APIs :
JSON (JavaScript Object Notation) ist ein leichtgewichtiges, textbasiertes Datenaustauschformat, das aufgrund seiner Einfachheit, Lesbarkeit und Kompatibilität mit anderen Programmiersprachen häufig zur Strukturierung und Übertragung von Daten zwischen Systemen, insbesondere in webbasierten APIs, verwendet wird. Im Kontext von KI-gestützten Handelssystemen, wie wir sie aufbauen wollen, dient es als Standardformat für den Datenaustausch mit KI-APIs, wie ChatGPT von OpenAI, und ermöglicht es MQL5-Anwendungen, handelsbezogene Aufforderungen zu senden und strukturierte Antworten für die Entscheidungsfindung zu erhalten. Unser Ansatz in diesem Artikel konzentriert sich auf die Entwicklung eines Systems zum Parsen von JSON, um diese API-Interaktionen zu verarbeiten und die Grundlage für die Integration von KI-gesteuerten Erkenntnissen in automatisierte Handelsstrategien zu schaffen.
JSON stellt Daten in Form von Schlüssel-Wert-Paaren, Arrays und verschachtelten Objekten dar und eignet sich daher ideal für die Kodierung komplexer Informationen wie Marktdaten, Handelssignale oder KI-Antworten in einem Format, das sowohl für Menschen lesbar als auch maschinell ‚geparst‘ werden können. Ein JSON-Objekt könnte zum Beispiel so aussehen:
Diese Struktur umfasst Strings, Zahlen, Arrays und verschachtelte Objekte, die ein MQL5 Expert Advisor (EA) analysieren muss, um relevante Informationen zu extrahieren, wie z. B. die Antwort der KI auf eine Handelsanfrage. Die Rolle von JSON bei der KI-Integration ist hier von entscheidender Bedeutung, da APIs Antworten im JSON-Format zurücksenden, sodass das Programm die Eingaben mit der Serialisierung konvertieren (Daten in JSON umwandeln) und die Ausgaben deserialisieren (JSON in verwertbare Daten parsen) muss, um dynamische Handelsentscheidungen zu ermöglichen. Wenn sich das für Sie wie ein Fachjargon anhört, finden Sie hier eine kurze Visualisierung dessen, was Daten-Serialisierung und -Deserialisierung bedeutet.
