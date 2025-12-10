MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第1回）：AI API向けJSON処理の実装

はじめに

本連載では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)を用いた取引システムへの人工知能(AI)統合を紹介します。本記事では、まずAI Application Programming Interface (API)（例：ChatGPT）とのやり取りを可能にするJavaScript Object Notation (JSON)解析フレームワークを開発します。目的は、AIサービスとのシームレスな通信を実現し、将来の取引アプリケーションに活かせる基盤を構築することです。本記事で扱う内容は以下の通りです。

この記事を通して、JSONデータの取り扱いに関する確かな基礎を身につけ、AI駆動型取引システムへの第一歩を踏み出すことができます。





JSONの理解とAI統合における役割

JSON (JavaScript Object Notation)は、システム間でデータを構造化し、送受信するための軽量テキスト形式です。そのシンプルさ、可読性、プログラミング言語間の互換性から、特にWebベースAPIで広く利用されています。AI駆動型取引システム（私たちが構築しようとしているようなシステム）の文脈においては、JSONはOpenAIのChatGPTのようなAI APIとデータを交換する標準フォーマットとして機能します。これにより、MQL5アプリケーションは取引関連のプロンプトを送信し、意思決定に利用可能な構造化されたレスポンスを受け取ることができます。本記事では、このAPIとのやり取りを扱うJSON解析フレームワークの構築に焦点を当て、将来的にAIによる洞察を自動取引戦略に統合するための基盤を作ります。

JSONとは何か、そしてなぜ重要か

JSONはデータをキーと値のペア、配列、ネストされたオブジェクトとして表現します。この構造により、市場データや取引シグナル、AIレスポンスのような複雑な情報を、人間にも機械にも読み取り可能な形式でエンコードするのに最適です。たとえば、JSONオブジェクトは次のようになります。

{ "model" : "gpt-3.5-turbo" , "messages" : [ { "role" : "user" , "content" : "Analyze EURUSD trend" }, { "role" : "assistant" , "content" : "EURUSD shows a bullish trend" } ], "max_tokens" : 500 }

この構造には、文字列、数値、配列、ネストされたオブジェクトが含まれており、MQL5のエキスパートアドバイザー(EA)はこれらを解析して、AIからの取引関連のレスポンスなど、必要な情報を抽出する必要があります。JSONはAI統合において非常に重要な役割を果たします。なぜなら、APIはレスポンスをJSON形式で返すため、プログラム側では入力データをJSONに変換するシリアライズ処理と、出力データを利用可能な形に解析するデシリアライズ処理が必要となり、動的な取引判断を可能にするからです。もしこの説明が専門用語ばかりに感じられる場合、シリアライズとデシリアライズの概念を視覚的に理解できます。

実装ロードマップ

本フレームワークの実装計画では、次の機能をサポートするJSON処理クラスを作成します。

このフレームワークをテストし、OpenAIなどの典型的なAI APIレスポンスを正しく解析できるか、取引関連プロンプトを正確にシリアライズできるかを確認します。

本記事でJSON解析を習得することで、将来のAI駆動型プログラムが複雑なデータ構造を正確に処理できるようになります。これにより、プライスアクションやチャートパターン、AI生成のインサイトを組み合わせた高度な取引戦略の構築が可能になります。それでは、MQL5での実装に進みましょう。





MQL5での実装

統合を実装するために、まず包括的なJSON解析クラスを作成します。このクラスは、最初のプロンプト送信や将来の応用に使用します。以下にその実装方法を示します。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" int OnInit (){ return ( INIT_SUCCEEDED );} void OnDeinit ( const int reason){} void OnTick (){} #define DEBUG_PRINT false enum JsonValueType {JsonUndefined,JsonNull,JsonBoolean,JsonInteger,JsonDouble,JsonString,JsonArray,JsonObject}; class JsonValue{ public : virtual void Reset(){ m_parent= NULL ; m_key= "" ; m_type=JsonUndefined; m_booleanValue= false ; m_integerValue= 0 ; m_doubleValue= 0 ; m_stringValue= "" ; ArrayResize (m_children, 0 ); } virtual bool CopyFrom( const JsonValue &source){ m_key=source.m_key; CopyDataFrom(source); return true ; } virtual void CopyDataFrom( const JsonValue &source){ m_type=source.m_type; m_booleanValue=source.m_booleanValue; m_integerValue=source.m_integerValue; m_doubleValue=source.m_doubleValue; m_stringValue=source.m_stringValue; CopyChildrenFrom(source); } virtual void CopyChildrenFrom( const JsonValue &source){ int numChildren= ArrayResize (m_children, ArraySize (source.m_children)); for ( int index= 0 ; index<numChildren; index++){ m_children[index]=source.m_children[index]; m_children[index].m_parent= GetPointer ( this ); } } public : JsonValue m_children[]; string m_key; string m_temporaryKey; JsonValue *m_parent; JsonValueType m_type; bool m_booleanValue; long m_integerValue; double m_doubleValue; string m_stringValue; static int encodingCodePage; public : JsonValue(){ Reset(); } JsonValue(JsonValue *parent,JsonValueType type){ Reset(); m_type=type; m_parent=parent; } JsonValue(JsonValueType type, string value){ Reset(); SetFromString(type,value); } JsonValue( const int integerValue){ Reset(); m_type=JsonInteger; m_integerValue=integerValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_stringValue= IntegerToString (m_integerValue); m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } JsonValue( const long longValue){ Reset(); m_type=JsonInteger; m_integerValue=longValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_stringValue= IntegerToString (m_integerValue); m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } JsonValue( const double doubleValue){ Reset(); m_type=JsonDouble; m_doubleValue=doubleValue; m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_stringValue= DoubleToString (m_doubleValue); m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } JsonValue( const bool booleanValue){ Reset(); m_type=JsonBoolean; m_booleanValue=booleanValue; m_integerValue=m_booleanValue; m_doubleValue=m_booleanValue; m_stringValue= IntegerToString (m_integerValue); } JsonValue( const JsonValue &other){ Reset(); CopyFrom(other); } ~JsonValue(){ Reset(); } }

JSON解析フレームワークの実装を開始し、まずAI API統合のためのJSONデータを扱う基礎クラスであるJsonValueクラスに焦点を当てます。まず、デバッグ出力を制御するためにDEBUG_PRINTマクロを定義してfalseに設定し、本番環境ではログを最小限に抑えるようにします。次に、JSONデータ型を分類するための列挙型JsonValueTypeを定義します。値はJsonUndefined、JsonNull、JsonBoolean、JsonInteger、JsonDouble、JsonString、JsonArray、JsonObjectで、APIから返される多様なJSONデータ型を処理できるようにします。

次に、JsonValueクラスを実装します。このクラスには publicメンバーとして、ネストされたJSON要素を格納する配列m_children、パース中にキーを保持する文字列m_keyおよびm_temporaryKey、階層関係を保持する親オブジェクトへのポインタm_parent、データ型を示すJsonValueType型の変数m_type、それぞれのデータ型の値を格納する変数m_booleanValue、m_integerValue、m_doubleValue、m_stringValue、さらに文字エンコーディング用の静的変数encodingCodePageが含まれます。JsonValueオブジェクトを初期化するために、複数のコンストラクタを提供しています。デフォルトコンストラクタではResetを呼び出して初期化し、親オブジェクトと型を指定するコンストラクタ、型と文字列値を指定するコンストラクタ、整数、長整数、倍精度浮動小数点、真偽値用のコンストラクタ、およびコピーコンストラクタを備え、JSON要素を柔軟に生成できるようにしています。

Resetメソッドは、すべてのメンバーをデフォルト値にリセットします。具体的には、親ポインタはnull、文字列は空文字、型はJsonUndefined、数値はゼロ、子要素配列は空になります。CopyFrom、CopyDataFrom、CopyChildrenFromメソッドは、子要素を含むJSON構造全体のディープコピーをおこない、コピー後も親ポインタが正しく再割り当てされるようにします。この基礎的な実装により、JSONデータを解析・操作するための構造が整い、将来のAI API連携に不可欠な準備が完了します。続いて、クラスの純粋仮想関数を実装します。これもpublicアクセス指定子の下に配置し、システム全体を柔軟かつポリモーフィックに設計できるようにします。

public : virtual bool IsNumericValue(){ return (m_type==JsonDouble || m_type==JsonInteger); } virtual JsonValue *FindChildByKey( string key){ for ( int index= ArraySize (m_children)- 1 ; index>= 0 ; --index){ if (m_children[index].m_key==key){ return GetPointer (m_children[index]); } } return NULL ; } virtual JsonValue *HasChildWithKey( string key,JsonValueType type=JsonUndefined); virtual JsonValue * operator []( string key); virtual JsonValue * operator []( int index); void operator =( const JsonValue &value){ CopyFrom(value); } void operator =( const int integerValue){ m_type=JsonInteger; m_integerValue=integerValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } void operator =( const long longValue){ m_type=JsonInteger; m_integerValue=longValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } void operator =( const double doubleValue){ m_type=JsonDouble; m_doubleValue=doubleValue; m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } void operator =( const bool booleanValue){ m_type=JsonBoolean; m_booleanValue=booleanValue; m_integerValue=( long )m_booleanValue; m_doubleValue=( double )m_booleanValue; } void operator =( string stringValue){ m_type=(stringValue!= NULL )?JsonString:JsonNull; m_stringValue=stringValue; m_integerValue= StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue= StringToDouble (m_stringValue); m_booleanValue=stringValue!= NULL ; } bool operator ==( const int integerValue){ return m_integerValue==integerValue;} bool operator ==( const long longValue){ return m_integerValue==longValue;} bool operator ==( const double doubleValue){ return m_doubleValue==doubleValue;} bool operator ==( const bool booleanValue){ return m_booleanValue==booleanValue;} bool operator ==( string stringValue){ return m_stringValue==stringValue;} bool operator !=( const int integerValue){ return m_integerValue!=integerValue;} bool operator !=( const long longValue){ return m_integerValue!=longValue;} bool operator !=( const double doubleValue){ return m_doubleValue!=doubleValue;} bool operator !=( const bool booleanValue){ return m_booleanValue!=booleanValue;} bool operator !=( string stringValue){ return m_stringValue!=stringValue;} long ToInteger() const { return m_integerValue;} double ToDouble() const { return m_doubleValue;} bool ToBoolean() const { return m_booleanValue;} string ToString(){ return m_stringValue;} virtual void SetFromString(JsonValueType type, string stringValue){ m_type=type; switch (m_type){ case JsonBoolean: m_booleanValue=( StringToInteger (stringValue)!= 0 ); m_integerValue=( long )m_booleanValue; m_doubleValue=( double )m_booleanValue; m_stringValue=stringValue; break ; case JsonInteger: m_integerValue= StringToInteger (stringValue); m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_stringValue=stringValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; break ; case JsonDouble: m_doubleValue= StringToDouble (stringValue); m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_stringValue=stringValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; break ; case JsonString: m_stringValue=UnescapeString(stringValue); m_type=(m_stringValue!= NULL )?JsonString:JsonNull; m_integerValue= StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue= StringToDouble (m_stringValue); m_booleanValue=m_stringValue!= NULL ; break ; } } virtual string GetSubstringFromArray( char &jsonCharacterArray[], int startPosition, int substringLength){ #ifdef __MQL4__ if (substringLength<= 0 ) return "" ; #endif char temporaryArray[]; ArrayCopy (temporaryArray,jsonCharacterArray, 0 ,startPosition,substringLength); return CharArrayToString (temporaryArray, 0 , WHOLE_ARRAY , JsonValue::encodingCodePage); } virtual void SetValue( const JsonValue &value){ if (m_type==JsonUndefined) {m_type=JsonObject;} CopyDataFrom(value); } virtual void SetArrayValues( const JsonValue &list[]); virtual JsonValue *AddChild( const JsonValue &item){ if (m_type==JsonUndefined){m_type=JsonArray;} return AddChildInternal(item); } virtual JsonValue *AddChild( const int integerValue){ JsonValue item(integerValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( const long longValue){ JsonValue item(longValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( const double doubleValue){ JsonValue item(doubleValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( const bool booleanValue){ JsonValue item(booleanValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( string stringValue){ JsonValue item(JsonString,stringValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChildInternal( const JsonValue &item){ int currentSize= ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,currentSize+ 1 ); m_children[currentSize]=item; m_children[currentSize].m_parent= GetPointer ( this ); return GetPointer (m_children[currentSize]); } virtual JsonValue *CreateNewChild(){ if (m_type==JsonUndefined) {m_type=JsonArray;} return CreateNewChildInternal(); } virtual JsonValue *CreateNewChildInternal(){ int currentSize= ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,currentSize+ 1 ); return GetPointer (m_children[currentSize]); } virtual string EscapeString( string value); virtual string UnescapeString( string value);

publicアクセス指定子の下で、まずIsNumericValueメソッドを実装します。このメソッドは、m_typeがJsonDoubleまたはJsonIntegerの場合にtrueを返すことで、JSON値が数値であるかどうかを判定し、数値データに対する型固有の処理を可能にします。次に、FindChildByKeyメソッドを開発します。このメソッドはm_children配列を後ろから順に反復処理し、指定したキーに一致する子要素を探して、そのポインタを返すか、見つからなければNULLを返します。これにより、ネストされたJSONオブジェクトへのアクセスが容易になります。

続いて、JsonValue、integer、long、double、boolean、string型に対する代入演算子(operator=)をオーバーロードします。これにより、m_typeおよび対応する値フィールド（m_integerValue、m_doubleValue、m_stringValue、m_booleanValue）が更新され、integerをdoubleやstringに変換するなど、型の一貫性が保たれます。また、integer、long、double、boolean、string型に対する比較演算子（operator==およびoperator!=）も実装し、各フィールドとの直接比較を可能にします。

さらに、値をそれぞれの型で取得するための変換メソッドとして、ToInteger、ToDouble、ToBoolean、ToStringを提供します。SetFromStringメソッドでは、指定されたJsonValueTypeに応じてJSON値を設定し、boolean、integer、double、string型を入力文字列から変換して関連するフィールドを更新します。string値はUnescapeStringでエスケープ解除されます。GetSubstringFromArrayメソッドは、文字配列から指定範囲の部分文字列を抽出し、CharArrayToStringとencodingCodePageを使って文字列に変換します。

最後に、子要素を管理するメソッドを実装します。AddChild（JsonValue、integer、long、double、boolean、string型）は、新しい子要素をm_childrenに追加し、必要に応じて親と型を設定します。CreateNewChildおよびCreateNewChildInternalは空の子要素を生成します。SetValueは他のJsonValueからデータをコピーし、JSON構造を構築、操作、アクセスできるようにします。最後に、クラスを締めくくるために、レスポンスやプロンプトの文字をシリアライズ、デシリアライズ、エンコードするメソッドを含めることができます。

public : virtual void SerializeToString( string &jsonString, bool includeKey= false , bool includeComma= false ); virtual string SerializeToString(){ string jsonString; SerializeToString(jsonString); return jsonString; } virtual bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex); virtual bool ExtractStringFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex); virtual bool DeserializeFromString( string jsonString, int encoding= CP_ACP ){ int currentIndex= 0 ; Reset(); JsonValue::encodingCodePage=encoding; char characterArray[]; int arrayLength= StringToCharArray (jsonString,characterArray, 0 , WHOLE_ARRAY ,JsonValue::encodingCodePage); return DeserializeFromArray(characterArray,arrayLength,currentIndex); } virtual bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int encoding= CP_ACP ){ int currentIndex= 0 ; Reset(); JsonValue::encodingCodePage=encoding; return DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, ArraySize (jsonCharacterArray),currentIndex); }

ここでは、SerializeToStringメソッドを実装します。このメソッドは、文字列の参照、includeKey、includeCommaのパラメータを受け取り、JSON構造を文字列に変換します。includeCommaがtrueの場合はカンマを追加し、includeKeyがtrueの場合はキーを含めます。異なる型に応じて処理をおこない、JsonNullはnull、JsonBooleanはtrueまたはfalse、JsonIntegerおよびJsonDoubleは文字列に変換、JsonStringはエスケープされた値、JsonArrayは括弧で囲まれた子要素、JsonObjectはキー付きの子要素として処理します。入れ子構造に対しては、子要素を再帰的にシリアライズします。また、利便性のために、文字列を生成し、パラメータ付きバージョンを呼び出して結果を返すオーバーロードも提供します。

次に、DeserializeFromStringメソッドを実装します。このメソッドはJSON文字列とエンコーディング（デフォルトはCP_ACP）を受け取り、オブジェクトをリセットし、encodingCodePageを設定します。その後、StringToCharArrayで文字列を文字配列に変換し、DeserializeFromArrayに処理を委譲します。エンコーディング付きのDeserializeFromArrayオーバーロードでは、インデックスを初期化し、オブジェクトをリセットしてencodingCodePageを設定し、メインのDeserializeFromArrayメソッドを呼び出します。このメソッドは文字配列を反復処理し、空白文字の処理、配列（「[」から「]」）、オブジェクト（「{」から「}」）、真偽値（trueまたはfalse）、null、数値（有効文字から整数または倍精度浮動小数点を判定）、文字列（エスケープ処理付き）を解析し、必要に応じて子要素を生成し、階層をm_parentおよびm_temporaryKeyで管理します。

最後に、ExtractStringFromArrayメソッドを実装します。このメソッドは文字配列内の文字列を解析し、エスケープ文字（

、\t、Unicode形式の\uXXXXなど）を処理します。将来的に絵文字などのUnicode文字を使用する場合にも対応できるように設計されており、正確な文字列抽出を保証します。これらは次のようになります。

これで、これらのメソッドを定義し、意図した通りに正確に動作させることができます。

int JsonValue::encodingCodePage= CP_ACP ; JsonValue *JsonValue::HasChildWithKey( string key,JsonValueType type){ for ( int index= 0 ; index< ArraySize (m_children); index++) if (m_children[index].m_key==key){ if (type==JsonUndefined || type==m_children[index].m_type){ return GetPointer (m_children[index]); } break ; } return NULL ; } JsonValue *JsonValue:: operator []( string key){ if (m_type==JsonUndefined){m_type=JsonObject;} JsonValue *value=FindChildByKey(key); if (value){ return value;} JsonValue newValue( GetPointer ( this ),JsonUndefined); newValue.m_key=key; value=AddChild(newValue); return value; } JsonValue *JsonValue:: operator []( int index){ if (m_type==JsonUndefined) m_type=JsonArray; while (index>= ArraySize (m_children)){ JsonValue newElement( GetPointer ( this ),JsonUndefined); if ( CheckPointer (AddChild(newElement))== POINTER_INVALID ){ return NULL ;} } return GetPointer (m_children[index]); } void JsonValue::SetArrayValues( const JsonValue &list[]){ if (m_type==JsonUndefined){m_type=JsonArray;} int numChildren= ArrayResize (m_children, ArraySize (list)); for ( int index= 0 ; index<numChildren; ++index){ m_children[index]=list[index]; m_children[index].m_parent= GetPointer ( this ); } }

クラスのメソッドを本体の外で定義する際には、スコープ解決演算子を使用します。内部で定義することも可能ですが、この方法によりコードをモジュール化できます。まず、静的メンバーencodingCodePageをCP_ACP (Active Code Page)に初期化し、文字列変換時のデフォルトの文字エンコーディングを設定します。これにより、AI APIから取得したJSONデータとの互換性が確保されます。次に、HasChildWithKeyメソッドを実装します。このメソッドはm_children配列を順方向に反復処理し、指定されたキーと一致する子要素、オプションで特定のJsonValueType（デフォルトはJsonUndefinedで型を無視）を探します。見つかればその子のポインタを返し、見つからなければNULLを返します。これにより、FindChildByKeyよりも効率的に検索でき、型固有のチェックも可能になります。

次に、オーバーロードされたoperatorメソッドを開発します。このメソッドでは、m_typeが未定義の場合はJsonObjectに設定し、FindChildByKeyで指定されたキーの子要素を検索します。見つからなければ、新しいJsonValueを作成してキーを設定し、AddChildでm_childrenに追加します。これにより、既存または新規の子要素のポインタを返し、オブジェクトへのシームレスなアクセスを実現します。同様に、配列用のoperatorメソッドでは、m_typeが未定義の場合はJsonArrayに設定し、インデックスが配列サイズを超える場合はAddChildで未定義の要素を追加してm_childrenを拡張し、指定されたインデックスの要素へのポインタを返します。これにより、安全に配列要素にアクセスできます。

最後に、SetArrayValuesメソッドを実装します。このメソッドでは、m_typeが未定義の場合はJsonArrayに設定し、m_childrenのサイズを入力リストに合わせて調整し、各JsonValueをm_childrenにコピーし、各子要素の親を現在のオブジェクトに設定します。これにより、配列値の一括代入が可能になります。他のメソッドについても同様の形式で実装します。まずは文字列のシリアライズおよびデシリアライズのメソッドから始めましょう。

void JsonValue::SerializeToString( string &jsonString, bool includeKey, bool includeComma){ if (m_type==JsonUndefined){ return ;} if (includeComma){jsonString+= "," ;} if (includeKey){jsonString+= StringFormat ( "\"%s\":" , m_key);} int numChildren= ArraySize (m_children); switch (m_type){ case JsonNull: jsonString+= "null" ; break ; case JsonBoolean: jsonString+=(m_booleanValue? "true" : "false" ); break ; case JsonInteger: jsonString+= IntegerToString (m_integerValue); break ; case JsonDouble: jsonString+= DoubleToString (m_doubleValue); break ; case JsonString: { string value=EscapeString(m_stringValue); if ( StringLen (value)> 0 ){jsonString+= StringFormat ( "\"%s\"" ,value);} else {jsonString+= "null" ;} } break ; case JsonArray: jsonString+= "[" ; for ( int index= 0 ; index<numChildren; index++){m_children[index].SerializeToString(jsonString, false ,index> 0 );} jsonString+= "]" ; break ; case JsonObject: jsonString+= "{" ; for ( int index= 0 ; index<numChildren; index++){m_children[index].SerializeToString(jsonString, true ,index> 0 );} jsonString+= "}" ; break ; } } bool JsonValue::DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex){ string validNumericCharacters= "0123456789+-.eE" ; int startPosition=currentIndex; for (; currentIndex<arrayLength; currentIndex++){ char currentCharacter=jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter== 0 ){ break ;} switch (currentCharacter){ case '\t' : case '\r' : case '

' : case ' ' : startPosition=currentIndex+ 1 ; break ; case '[' : { startPosition=currentIndex+ 1 ; if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonArray; currentIndex++; JsonValue childValue( GetPointer ( this ),JsonUndefined); while (childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (childValue.m_type!=JsonUndefined){AddChild(childValue);} if (childValue.m_type==JsonInteger || childValue.m_type==JsonDouble || childValue.m_type==JsonArray){currentIndex++;} childValue.Reset(); childValue.m_parent= GetPointer ( this ); if (jsonCharacterArray[currentIndex]== ']' ){ break ;} currentIndex++; if (currentIndex>=arrayLength){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } } return (jsonCharacterArray[currentIndex]== ']' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 0 ); } break ; case ']' : if (!m_parent){ return false ;} return (m_parent.m_type==JsonArray); case ':' : { if (m_temporaryKey== "" ){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } JsonValue childValue( GetPointer ( this ),JsonUndefined); JsonValue *addedChild=AddChild(childValue); addedChild.m_key=m_temporaryKey; m_temporaryKey= "" ; currentIndex++; if (!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } break ; } case ',' : startPosition=currentIndex+ 1 ; if (!m_parent && m_type!=JsonObject){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } else if (m_parent){ if (m_parent.m_type!=JsonArray && m_parent.m_type!=JsonObject){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } if (m_parent.m_type==JsonArray && m_type==JsonUndefined){ return true ;} } break ; case '{' : startPosition=currentIndex+ 1 ; if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonObject; currentIndex++; if (!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } return (jsonCharacterArray[currentIndex]== '}' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 0 ); break ; case '}' : return (m_type==JsonObject); case 't' : case 'T' : case 'f' : case 'F' : if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonBoolean; if (currentIndex+ 3 <arrayLength){ if ( StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "true" , false )== 0 ){ m_booleanValue= true ; currentIndex+= 3 ; return true ; } } if (currentIndex+ 4 <arrayLength){ if ( StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5 ), "false" , false )== 0 ){ m_booleanValue= false ; currentIndex+= 4 ; return true ; } } if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; break ; case 'n' : case 'N' : if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonNull; if (currentIndex+ 3 <arrayLength){ if ( StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,currentIndex, 4 ), "null" , false )== 0 ){ currentIndex+= 3 ; return true ; } } if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; break ; case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' : case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' : case '-' : case '+' : case '.' : { if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } bool isDouble= false ; int startOfNumber=currentIndex; while (jsonCharacterArray[currentIndex]!= 0 && currentIndex<arrayLength){ currentIndex++; if ( StringFind (validNumericCharacters,GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,currentIndex, 1 ))< 0 ){ break ;} if (!isDouble){isDouble=(jsonCharacterArray[currentIndex]== '.' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 'E' );} } m_stringValue=GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,startOfNumber,currentIndex-startOfNumber); if (isDouble){ m_type=JsonDouble; m_doubleValue= StringToDouble (m_stringValue); m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } else { m_type=JsonInteger; m_integerValue= StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } currentIndex--; return true ; break ; } case '\"' : if (m_type==JsonObject){ currentIndex++; int startOfString=currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_temporaryKey=GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,startOfString,currentIndex-startOfString); } else { if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonString; currentIndex++; int startOfString=currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } SetFromString(JsonString,GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,startOfString,currentIndex-startOfString)); return true ; } break ; } } return true ; }

解析フレームワークの実装を続け、重要なシリアライズおよびデシリアライズのメソッドに焦点を当てます。

まず、SerializeToStringメソッドを定義します。このメソッドはJSON構造を文字列に変換します。未定義の型はスキップし、includeCommaがtrueの場合はカンマを追加し、includeKeyがtrueの場合はStringFormatを用いてキーを付加します。m_typeごとの処理は以下の通りです。JsonNullの場合はnullを追加し、JsonBooleanの場合はm_booleanValueに応じてtrueまたはfalseを追加します。JsonIntegerはm_integerValueをIntegerToStringで変換し、JsonDoubleはm_doubleValueをDoubleToStringで変換します。JsonStringはm_stringValueをEscapeStringでエスケープし、引用符で囲んで追加します（空文字の場合はnull）。JsonArrayは子要素を括弧で囲み、再帰的にSerializeToStringを呼び出します（キーは含めず、先頭以外の要素にカンマを追加）。JsonObjectは子要素を波括弧で囲み、キーを含めて処理します。さらに、利便性のために、文字列を生成し、デフォルト引数でパラメータ付きバージョンを呼び出して結果を返すオーバーロードも提供します。

次に、DeserializeFromArrayを実装します。このメソッドは文字配列を解析してJSON構造を構築します。有効な数値文字列("0123456789+-.eE")を使用し、配列を順に反復処理します。空白文字はスキップし、配列("[")の場合はm_typeをJsonArrayに設定し、閉じ括弧が現れるまで子要素を再帰的にデシリアライズします。配列の閉じ括弧を検証し、キーと値の区切り(":")は新しい子要素にm_temporaryKeyを割り当てることで処理し、値の区切り(",")も適切に処理します。オブジェクト("{")の場合はm_typeをJsonObjectに設定し、閉じ波括弧が現れるまで子要素をデシリアライズし、閉じ波括弧を検証します。真偽値（trueまたはfalse）はm_booleanValueに設定し、nullはm_typeをJsonNullに設定します。数値は小数点や指数表記を判定してm_typeをJsonDoubleまたはJsonIntegerに設定します。文字列（引用符付き）はExtractStringFromArrayを使用してエスケープ文字を処理します。

DeserializeFromArrayメソッドは親子関係の管理と、無効な構造に対するDEBUG_PRINTによるログ出力をおこない、レスポンス解析に対して堅牢な設計となっています。最後に、エスケープ文字関連のメソッドを定義することができます。

bool JsonValue::ExtractStringFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex){ for (; jsonCharacterArray[currentIndex]!= 0 && currentIndex<arrayLength; currentIndex++){ char currentCharacter=jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter== '\"' ) break ; if (currentCharacter== '\\' && currentIndex+ 1 <arrayLength){ currentIndex++; currentCharacter=jsonCharacterArray[currentIndex]; switch (currentCharacter){ case '/' : case '\\' : case '\"' : case 'b' : case 'f' : case 'r' : case 'n' : case 't' : break ; case 'u' : { currentIndex++; for ( int hexDigitIndex= 0 ; hexDigitIndex< 4 && currentIndex<arrayLength && jsonCharacterArray[currentIndex]!= 0 ; hexDigitIndex++,currentIndex++){ if (!((jsonCharacterArray[currentIndex]>= '0' && jsonCharacterArray[currentIndex]<= '9' ) || (jsonCharacterArray[currentIndex]>= 'A' && jsonCharacterArray[currentIndex]<= 'F' ) || (jsonCharacterArray[currentIndex]>= 'a' && jsonCharacterArray[currentIndex]<= 'f' ))){ if (DEBUG_PRINT){Print(m_key+ " " +CharToString(jsonCharacterArray[currentIndex])+ " " + string (__LINE__));} return false ; } } currentIndex--; break ; } default : break ; } } } return true ; } string JsonValue::EscapeString( string stringValue){ ushort inputCharacters[], escapedCharacters[]; int inputLength=StringToShortArray(stringValue, inputCharacters); if (ArrayResize(escapedCharacters, 2 *inputLength)!= 2 *inputLength){ return NULL;} int escapedIndex= 0 ; for ( int inputIndex= 0 ; inputIndex<inputLength; inputIndex++){ switch (inputCharacters[inputIndex]){ case '\\' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; break ; case '"' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= '"' ; escapedIndex++; break ; case '/' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= '/' ; escapedIndex++; break ; case 8 : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'b' ; escapedIndex++; break ; case 12 : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'f' ; escapedIndex++; break ; case '

' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'n' ; escapedIndex++; break ; case '\r' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'r' ; escapedIndex++; break ; case '\t' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 't' ; escapedIndex++; break ; default : escapedCharacters[escapedIndex]=inputCharacters[inputIndex]; escapedIndex++; break ; } } stringValue=ShortArrayToString(escapedCharacters, 0 ,escapedIndex); return stringValue; } string JsonValue::UnescapeString( string stringValue){ ushort inputCharacters[], unescapedCharacters[]; int inputLength=StringToShortArray(stringValue, inputCharacters); if (ArrayResize(unescapedCharacters, inputLength)!=inputLength){ return NULL;} int outputIndex= 0 ,inputIndex= 0 ; while (inputIndex<inputLength){ ushort currentCharacter=inputCharacters[inputIndex]; if (currentCharacter== '\\' && inputIndex<inputLength- 1 ){ switch (inputCharacters[inputIndex+ 1 ]){ case '\\' : currentCharacter= '\\' ; inputIndex++; break ; case '"' : currentCharacter= '"' ; inputIndex++; break ; case '/' : currentCharacter= '/' ; inputIndex++; break ; case 'b' : currentCharacter= 8 ; inputIndex++; break ; case 'f' : currentCharacter= 12 ; inputIndex++; break ; case 'n' : currentCharacter= '

' ; inputIndex++; break ; case 'r' : currentCharacter= '\r' ; inputIndex++; break ; case 't' : currentCharacter= '\t' ; inputIndex++; break ; } } unescapedCharacters[outputIndex]=currentCharacter; outputIndex++; inputIndex++; } stringValue=ShortArrayToString(unescapedCharacters, 0 ,outputIndex); return stringValue; }

実装を締めくくるにあたり、文字列処理メソッドに焦点を当てます。まず、ExtractStringFromArrayメソッドを実装します。このメソッドは文字配列から文字列を解析し、閉じ引用符または配列の終端に達するまで反復処理します。エスケープシーケンス（\"、\\、\/、\b、\f、

、\r、\t）およびUnicodeエスケープ（\uXXXX）を処理し、4桁の16進数が有効かを検証します。無効な16進数や配列範囲外の場合はfalseを返し、DEBUG_PRINTで不正なケースをデバッグ可能にします。これにより、JSON解析において正確な文字列抽出が保証されます。

次に、EscapeStringメソッドを開発します。このメソッドは文字列をJSON準拠形式に変換します。まずStringToShortArrayで文字列をショート配列に変換し、出力配列のサイズを入力の2倍に拡張してエスケープに対応します。各文字を反復処理し、バックスラッシュ、引用符、スラッシュ、バックスペース(8)、フォームフィード(12)、改行、復帰、タブを前置バックスラッシュ付きでエスケープします（例：改行は

）。その他の文字はそのままコピーし、最終的にShortArrayToStringを使ってエスケープ済み文字列を返します。

最後に、UnescapeStringメソッドを実装します。このメソッドはエスケープ済み文字列を元に戻します。入力文字列をショート配列に変換し、出力配列を入力長にリサイズして、エスケープシーケンスを処理します。バックスラッシュを検出した場合は次の文字を解釈し（例：

は改行、\tはタブ）、アンエスケープされた文字を出力にコピーします。エスケープされていない文字はそのままコピーします。最終的にShortArrayToStringで文字列を返すか、リサイズに失敗した場合はNULLを返します。これらのメソッドにより、JsonValueクラスはJSON文字列内の特殊文字を正確に処理できるようになり、APIリクエストの正しいフォーマットやAIレスポンスの解析を堅牢かつ信頼性高くおこなえるようになります。たとえば、特殊文字を含むJSON文字列も正しく解釈され、シームレスな通信と理解が可能になります。

クラスの実装が完了したので、これでパースロジックを使用する準備が整いました。しかし、その前にまずパーサーをテストし、すべてが正しく動作することを確認します。次のセクションでそのテストをおこないます。





JSONパーサーのテスト

JSON解析フレームワークの信頼性を確保するために、MQL5でJsonValueクラスを厳密にテストし、AI API統合に不可欠なさまざまなJSON構造を正しく処理できることを検証します。以下では、テストアプローチ、テストケース、期待される結果、取引環境におけるパーサー機能の検証方法を概説します。テストでは、コード関数を定義し、OnInitイベントハンドラ内で呼び出して内容を出力します。まず最初のテストとして、起動時の確認用に「Hello world」を出力してみます。同じファイルを使用して実施します。

void TestBasicSerialization(){ Print ( "

--- Testing Basic Serialization ---" ); JsonValue root; root[ "string" ] = "hello world" ; root[ "number" ] = 42 ; root[ "double" ] = 3.14159 ; root[ "boolean" ] = true ; root[ "empty" ] = "" ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Serialized JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "Deserialization successful" ); Print ( "String: " , parsed[ "string" ].ToString()); Print ( "Number: " , ( int )parsed[ "number" ].ToInteger()); Print ( "Double: " , parsed[ "double" ].ToDouble()); Print ( "Boolean: " , parsed[ "boolean" ].ToBoolean()); Print ( "Empty: " , parsed[ "empty" ].ToString()); } else { Print ( "Deserialization failed!" ); } } int OnInit (){ TestBasicSerialization(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

TestBasicSerialization関数を作成し、JsonValueオブジェクトrootを生成します。operator[]を使って値を割り当てます。具体的には、キー"string"に"hello world"、"number"に42、"double"に3.14159、"boolean"にtrue、"empty"に空文字を設定します。これにより、主要なJSONデータ型（JsonString、JsonInteger、JsonDouble、JsonBoolean）をカバーします。その後、rootに対してSerializeToStringを呼び出し、生成されたJSON文字列をjsonに格納し、PrintでMetaTrader 5ターミナルに出力して確認します。

次に、新しいJsonValueオブジェクト「parsed」を作成し、DeserializeFromStringをjson文字列で呼び出してJSON構造を再構築します。戻り値がtrueであれば成功を意味し、「Deserialization successful」を出力します。その後、operator[]を使い、ToString、ToInteger（intにキャスト）、ToDouble、ToBooleanでそれぞれの値を取得し、キー"string"、"number"、"double"、"boolean"、"empty"を出力します。失敗した場合は「Deserialization failed!」を出力します。最後に、OnInitでTestBasicSerializationを呼び出し、プログラム初期化時にテストを実行し、INIT_SUCCEEDEDを返してセットアップが成功したことを示します。得られた出力は次のとおりです。

出力結果から、基本的なシリアライズが正常に動作していることが確認できます。次に、基本的なデシリアライズをテストしてみましょう。

void TestBasicDeserialization(){ Print ( "

--- Testing Basic Deserialization ---" ); string testJson = "{\"name\":\"John\",\"age\":30,\"isStudent\":false,\"salary\":1500.75}" ; JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(testJson)){ Print ( "Parsed successfully:" ); Print ( "Name: " , parsed[ "name" ].ToString()); Print ( "Age: " , ( int )parsed[ "age" ].ToInteger()); Print ( "Is Student: " , parsed[ "isStudent" ].ToBoolean()); Print ( "Salary: " , parsed[ "salary" ].ToDouble()); } else { Print ( "Failed to parse JSON" ); } }

テストすると、次の結果が得られます。

それも成功でした。では次に、複雑さのレベルを上げてテストしてみましょう。

void TestComplexObject(){ Print ( "

--- Testing Complex Object ---" ); JsonValue root; root[ "person" ][ "name" ] = "Alice" ; root[ "person" ][ "age" ] = 25 ; root[ "person" ][ "isActive" ] = true ; root[ "person" ][ "score" ] = 95.5 ; root[ "person" ][ "address" ][ "street" ] = "123 Main St" ; root[ "person" ][ "address" ][ "city" ] = "New York" ; root[ "person" ][ "address" ][ "zipcode" ] = "10001" ; root[ "person" ][ "hobbies" ].AddChild( "reading" ); root[ "person" ][ "hobbies" ].AddChild( "gaming" ); root[ "person" ][ "hobbies" ].AddChild( "coding" ); root[ "person" ][ "preferences" ][ "theme" ] = "dark" ; root[ "person" ][ "preferences" ][ "notifications" ] = true ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Complex JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "Round-trip successful" ); Print ( "Name: " , parsed[ "person" ][ "name" ].ToString()); Print ( "Age: " , ( int )parsed[ "person" ][ "age" ].ToInteger()); Print ( "City: " , parsed[ "person" ][ "address" ][ "city" ].ToString()); Print ( "Zipcode: " , parsed[ "person" ][ "address" ][ "zipcode" ].ToString()); Print ( "Theme: " , parsed[ "person" ][ "preferences" ][ "theme" ].ToString()); Print ( "Hobby count: " , ArraySize (parsed[ "person" ][ "hobbies" ].m_children)); } } void TestArrayHandling(){ Print ( "

--- Testing Array Handling ---" ); JsonValue root; for ( int i = 0 ; i < 5 ; i++){ root[ "numbers" ].AddChild(i * 10 ); } root[ "mixed" ].AddChild( "string" ); root[ "mixed" ].AddChild( 123 ); root[ "mixed" ].AddChild( 45.67 ); root[ "mixed" ].AddChild( true ); JsonValue item; item[ "id" ] = 1 ; item[ "name" ] = "Item 1" ; item[ "price" ] = 19.99 ; root[ "items" ].AddChild(item); item[ "id" ] = 2 ; item[ "name" ] = "Item 2" ; item[ "price" ] = 29.99 ; root[ "items" ].AddChild(item); JsonValue nestedArray; nestedArray.AddChild( "nested1" ); nestedArray.AddChild( "nested2" ); root[ "nested" ].AddChild(nestedArray); string json = root.SerializeToString(); Print ( "Array JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "Numbers array length: " , ArraySize (parsed[ "numbers" ].m_children)); Print ( "Mixed array length: " , ArraySize (parsed[ "mixed" ].m_children)); Print ( "Items array length: " , ArraySize (parsed[ "items" ].m_children)); Print ( "First item name: " , parsed[ "items" ][ 0 ][ "name" ].ToString()); Print ( "Second item price: " , parsed[ "items" ][ 1 ][ "price" ].ToDouble()); } } void TestErrorHandling(){ Print ( "

--- Testing Error Handling ---" ); JsonValue parsed; string invalidJson = "{\"name\": \"test\", \"age\": }" ; if (!parsed.DeserializeFromString(invalidJson)){ Print ( "✓ Correctly rejected invalid JSON" ); } string malformedJson = "{\"name\": \"test\" \"age\": 30}" ; if (!parsed.DeserializeFromString(malformedJson)){ Print ( "✓ Correctly rejected malformed JSON" ); } if (!parsed.DeserializeFromString( "" )){ Print ( "✓ Correctly handled empty string" ); } string incompleteJson = "{\"name\": \"test\"" ; if (!parsed.DeserializeFromString(incompleteJson)){ Print ( "✓ Correctly rejected incomplete JSON" ); } }

テストすると次の結果が得られました。

次に、パフォーマンス、入れ子構造、およびデータ型をテストします。

void TestPerformance(){ Print ( "

--- Testing Performance ---" ); int startTime = GetTickCount (); int iterations = 100 ; int successCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < iterations; i++){ JsonValue root; root[ "test_id" ] = i; root[ "name" ] = "Test Item " + IntegerToString (i); root[ "value" ] = i * 1.5 ; root[ "active" ] = (i % 2 == 0 ); for ( int j = 0 ; j < 5 ; j++){ root[ "tags" ].AddChild( "tag" + IntegerToString (j)); } string json = root.SerializeToString(); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ successCount++; } } int endTime = GetTickCount (); Print ( "Performance: " , iterations, " iterations in " , endTime - startTime, "ms" ); Print ( "Success rate: " , successCount, "/" , iterations, " (" , DoubleToString (successCount* 100.0 /iterations, 1 ), "%)" ); } void TestNestedStructures(){ Print ( "

--- Testing Nested Structures ---" ); JsonValue root; root[ "level1" ][ "level2" ][ "level3" ][ "level4" ][ "value" ] = "deep_nested" ; root[ "level1" ][ "level2" ][ "level3" ][ "level4" ][ "number" ] = 999 ; JsonValue user; user[ "name" ] = "John" ; user[ "profile" ][ "age" ] = 30 ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "theme" ] = "dark" ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "notifications" ] = true ; root[ "users" ].AddChild(user); user[ "name" ] = "Jane" ; user[ "profile" ][ "age" ] = 25 ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "theme" ] = "light" ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "notifications" ] = false ; root[ "users" ].AddChild(user); string json = root.SerializeToString(); Print ( "Nested JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "✓ Nested structures parsed successfully" ); Print ( "Deep value: " , parsed[ "level1" ][ "level2" ][ "level3" ][ "level4" ][ "value" ].ToString()); Print ( "User count: " , ArraySize (parsed[ "users" ].m_children)); Print ( "First user theme: " , parsed[ "users" ][ 0 ][ "profile" ][ "settings" ][ "theme" ].ToString()); Print ( "Second user age: " , ( int )parsed[ "users" ][ 1 ][ "profile" ][ "age" ].ToInteger()); } } void TestDataTypes(){ Print ( "

--- Testing Data Types ---" ); JsonValue root; root[ "string_type" ] = "hello world" ; root[ "int_type" ] = 42 ; root[ "long_type" ] = 1234567890123 ; root[ "double_type" ] = 3.14159265358979 ; root[ "bool_true" ] = true ; root[ "bool_false" ] = false ; root[ "empty_string" ] = "" ; root[ "scientific_positive" ] = 1.23 e+ 10 ; root[ "scientific_negative" ] = 1.23 e- 10 ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Data Types JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "✓ All data types parsed successfully" ); Print ( "String: " , parsed[ "string_type" ].ToString()); Print ( "Integer: " , ( int )parsed[ "int_type" ].ToInteger()); Print ( "Long: " , parsed[ "long_type" ].ToInteger()); Print ( "Double: " , parsed[ "double_type" ].ToDouble()); Print ( "Bool True: " , parsed[ "bool_true" ].ToBoolean()); Print ( "Bool False: " , parsed[ "bool_false" ].ToBoolean()); Print ( "Scientific Positive: " , parsed[ "scientific_positive" ].ToDouble()); Print ( "Scientific Negative: " , parsed[ "scientific_negative" ].ToDouble()); } }

出力は次のとおりです。

うまくいきました。エスケープ文字をテストしてみましょう。

void TestEscapeCharacters(){ Print ( "

--- Testing Escape Characters ---" ); JsonValue root; root[ "backslash" ] = "\\\\" ; root[ "quote" ] = "\\\"" ; root[ "newline" ] = "\

" ; root[ "tab" ] = "\\t" ; root[ "carriage_return" ] = "\\r" ; root[ "form_feed" ] = "\\u000C" ; root[ "backspace" ] = "\\u0008" ; root[ "mixed_escapes" ] = "Line1\

Line2\\tTabbed\\\"Quoted\\\"\\\\Backslash" ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Escape Chars JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "✓ Escape characters parsed successfully" ); Print ( "Backslash: '" , parsed[ "backslash" ].ToString(), "'" ); Print ( "Quote: '" , parsed[ "quote" ].ToString(), "'" ); Print ( "Newline: '" , parsed[ "newline" ].ToString(), "'" ); Print ( "Tab: '" , parsed[ "tab" ].ToString(), "'" ); Print ( "Carriage Return: '" , parsed[ "carriage_return" ].ToString(), "'" ); Print ( "Form Feed: '" , parsed[ "form_feed" ].ToString(), "'" ); Print ( "Backspace: '" , parsed[ "backspace" ].ToString(), "'" ); Print ( "Mixed: '" , parsed[ "mixed_escapes" ].ToString(), "'" ); } else { Print ( "✗ Escape characters parsing failed" ); } }

次のような結果が得られます。

うまくいきました。JSON実装が問題なく利用可能であることが確認できたので、今後作成するプログラムでAI統合をおこなう際に、このフレームワークを活用できます。





結論

本記事では、MQL5でJSON (JavaScript Object Notation)解析フレームワークを開発し、API (Application Programming Interface)とのやり取りに不可欠なJSONデータのシリアライズおよびデシリアライズを処理するJsonValueクラスを実装しました。SerializeToString、DeserializeFromArray、EscapeStringなどのメソッドや、TestBasicSerializationのようなテスト関数を通じて、多様なJSON構造を確実に処理できることを確認しました。これにより、将来のAI駆動型取引システムのための堅牢な基盤を構築できました。次回以降では、取引アプリケーションにおけるAIとの統合やインタラクションを実装していきますので、ご期待ください。