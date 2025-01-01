Überladen

Innerhalb einer Klasse können zwei oder mehr ere Methoden festgestellt werden, die zusammen denselben Namen verwenden, aber verschiedene Parameterzahl haben. Wenn es der Fall ist, heißen die Methoden überladene Methoden und der Prozess heißt überladen der Methode. Überladen der Methode ist eines der Verfahren, mit dessen Hilfe Polymorphismus realisiert wird. Überladen der Methoden in Klassen erfolgt nach denselben Regeln, wie überladen der Funktionen.

Wenn es für zu aufgerufene Funktion kein genaues Passen gibt, sucht der Compiler konsequent die passende Funktion nach drei Niveaus:

Suche unter Klassenmethoden; Suche unter Methoden der Basisklassen, konsequent vom nächsten Vorfahren bis zum allerersten; Suche unter anderen Funktionen.

Wenn es auf keinem Niveau genaues Passen gefunden ist, aber einige passende Funktionen auf verschiedenen Niveaus gefunden werden, wird die Funktion verwendet, die auf dem kleinsten Niveau gefunden ist. Innerhalb eines Niveaus kann nicht mehr als eine passende Funktion sein.

In MQL5 gibt es kein überladen von Anweisungen.

Sehen Sie auch

Überladung der Funktionen