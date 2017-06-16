Die Winkel im Traiding und die Notwendigkeit ihrer Forschung

Einleitung. Der Winkel in der Geometrie und im Trading

In der Geometrie ist der Winkel — die geometrische Figur, die von zwei Strahlen gebildet wurde (die Seiten des Winkels), hinausgehend aus einem Punkt (die Spitze des Winkels).







Im Trading ist der Begriff des Winkels ein wenig anderes. Hier ist es ein Verhältnis der Anzahl der Bars zur Anzahl der Punkte. Unter den Bars wird die Zeit gemeint, die standardmäßig angeboten werden (М1, М5 usw.) und nicht standardmäßige Timeframes; die Punkte — die Maßeinheit des Preises mit der Genauigkeit bis zu 4 oder 5 Zeichen nach dem Komma.





Im Terminal MetaTrader 4 wurden die folgenden Varianten der Messung und des Zeichnens der Winkel angeboten.

1) Ein einfacher Winkel (die Trendlinie nach dem Winkel).







2) Die Winkel Gann-Fans.





3) Ganns Netz .





Die oben aufgeführten Beispiele, die im Terminal eingesetzt sind, basieren sich auf die allgemein bekannten Methoden des Handels mit Hilfe der Winkel, die von Gann beschrieben wurden.

Es gibt auch die modernen Trader-Entwicklungen, die auf der Analyse der Winkel gegründet sind. Eines des positiven modernen Herangehens an die technische Analyse aufgrund der Winkel — ist der Indikator A. Praslova, SinFractal. So sieht das Bild aus, welches den Kern der Analyse des Trends mit Hilfe der Winkel beschreibt.





Aufgrund der Berechnungen SinFractal gelang es dem Autor der Methodik, eine ganze Reihe der Indikatoren der Winkel für die gleichzeitige Analyse des Trends von 28 Währungspaaren nach einigen Timeframes aufzubauen, was erfolgreich ermöglicht, nach der Korb-Strategie zu handeln.

Der ehrgeizige Trader wird sich fragen: reicht es denn nicht, für die Analyse die Handelslösungen nach den Winkeln zu verwenden, wie es Gann vorschlägt? Die Antwort auf diese Frage persönlich für mich ist der Fakt geworden, dass sogar selbst Gann sich auf seiner Leistung nicht aufgehalten hat und hat die Forschung der Winkel fortgesetzt, dabei seine Methodik der Winkelanalyse des Trends verbessert.

Meiner Meinung nach, bis zum heutigen Tag wurde die deutliche Theorie der Verwendung der Winkel für das Trading noch nicht entwickelt: das ist, kann man sagen, noch ein reines Blatt. Ich hätte angeboten, außer den gewöhnlichen horizontalen Winkeln (einschließlich, die in Sinfraktalen verwendet werden) auch neu hinzufügen, für die Effektivitätserhöhung der Analyse: senkrechte- und Wendewinkel.



Die Physik des Lichtstrahls und der Bewegung des Trends: die optischen Analogien in der technischen Analyse

Andrews hatte in seinem Gegenwart die Gabel und die Mittellinie angeboten, und dabei hatte die Annahme, dass die Physik-Gesetze auf den Finanzmärkten gelten. Dabei zeichnete er den gewöhnlichen Loop und hatte die zyklischen Trend-Bewegungen mit den Phasen seiner Schwingungen verbunden.







Die Idee Andrews, dass die Physik mit ihren Gesetzen die Trendsprozesse erklären kann, bringt auf den Gedanken, dass der Trend dem Lichtstrahl ähnlich ist, der aus der Umgebung der Verkäufer in die Umgebung der Käufer fällt. Diese Erscheinung kann man mit den optischen Gesetzen über den Winkel des Fallens und der Reflexion verbinden. Nur gehen wir in der Optik von den Winkeln aus, die vom fallenden Winkel und von der Achse ОУ gebildet sind, und alle oben aufgeführten Winkel im Trading wurden von der Linie des Trends und der Achse ОХ gebildet.





Auf dieser Weise, wenn wir die Gesetze der Optik parallel folgen, bekommen wir eine neue Art des Winkels auf unserem Chart — senkrecht (es ist der Winkel zwischen dem Trend und der Achse ОУ).

Und endlich bekommen wir den Winkel der Wende - ist der allgemein bekannte Begriff für jeden Trader. Wir betrachten es aus der optischen Sicht.

Die Gesetze der Optik ermöglichen den Trend ähnlich wie ein Lichtstrahl zu betrachten. Entsprechend werden wir versuchen, die extrapolieren Physik des Vertriebes des Lichtstrahls auf das Verhalten des Trends zu verwenden. Das Licht wird von der Oberfläche widergespiegelt — der Trend ändert seine Richtung auf der entgegengesetzten Richtung und wendet sich. Wenn die Dispersionsgesetze (die Zerlegungen) des Lichtes dabei verwendet werden, so bekommen wir noch eine Reihe der interessanten Analogien.

Wenn es in der Optik die Dispersion eine Zerlegung des weißen Lichtes ins Spektrum ist, welches aus der Menge der monochromatischen Farben besteht, so ist die Dispersion in der technischen Analyse eine Zerlegung eines ganzen Trends auf die Reihe der separaten Trends, die auf kleineren Timeframes gebildet werden.

Wenn es in der Optik der Parameter der Brechung der Umgebung von seiner Frequenz (der Farbe) abhängt, so bedeutet es in der technischen Analyse, dass der Winkel der Wende für jeden der kleinen Trends im Inhalt des Haupttrends verschieden sein wird, je nach der Timeframe.

Diese Eigenschaften des Trends wurden von der Optik entlehnt, und ermöglichen den Trend wie eine Welle zu betrachten. Wir werden uns dabei an die Elliot-Wellen erinnern, eine bekannte Richtung in der technischen Analyse.

Die Messung der Winkel auf den Preischarts

Für die Messung der Winkel nach drei Punkten verwenden wir den Indikator der Winkel Angles_3_points, der den Winkel aufgrund des Verhältnisses der Punkte zu Minuten berechnet.

Die Besonderheit dieses Indikators besteht darin, dass die berechneten Winkel mit Hilfe der trigonometrischen Rückfunktionen gerechnet werden: erstens wird der Tangens des Winkels, ausgehend von dem Verhältnis der gegenüberliegenden Kathete zur Anliegenden, gerechnet, deren Längen bekannt sind. Dann wird von ihm Arkustangens gerechnet, das heißt, die Größe des Winkels in den Grad. Dieser Wert, sowie der Unterschied in Pips und Minuten zwischen Extremums werden auf dem Chart des Preises dargestellt.

Die wichtige Bemerkung: der Wert des realen berechneten Winkel kann sich vom Winkel visuell unterscheiden, der auf dem Chart beobachtet wird.

Der reale berechnete Winkel ist ein konkreter genauer Wert des Winkels . Sie können den originellen Algorithmus der Berechnung der genauen Winkel im Anfangskode des Indikators erfahren.

Der visuelle Winkel auf dem Chart ist vom Terminal umgewandelte Darstellung des Winkels für die Bequemlichkeit der Wahrnehmung des Preischarts für den konkreten Maßstab der Zeit und des Preises.

Das Beispiel der Messung des Wendewinkels auf М1.





Die Timeframe М1 bietet ein sehr präzises Bild des Marktes an, in dem eine Menge des starken Preislärms unvermeidlich ist. Dieser Lärm auf М1 zu sortieren — ist die nicht triviale Aufgabe, aber jetzt brauchen wir das auch nicht. Es ist genug, die Werte der unteren Winkel der Wende auf dieser Timeframe zu speichern: 48 Grad.

Wir vergrößern die Timeframe. Auf М5 hat sich der Winkel der Wende geändert, beträgt 104 Grad und sieht schon so aus:





Auf М15 hat der Winkel wieder gewachsen und beträgt jetzt schon 112 Grad .





für Н1:





auf H4:





D1:





Die Beispiele verschiedener Winkel der Wende bestätigen die Annahme darüber, dass der laufende Trend aus der Summe der Trends auf verschiedenen separaten Timeframes besteht, es ist ähnlich dem Gesetz des Newtons über der Zerlegung des weißen Lichtes auf die bildenden Wellen.

Aus der oben aufgeführten Beschreibung kann man die folgenden Schlussfolgerungen ziehen.

1. Auf jedem Timeframe für jedes Währungspaar existieren die individuellen Wendewinkel des Trends.

2. Die oberen und unteren Winkel der Wende haben auch die individuellen Größen.

4. Die senkrechten Winkel (die vom Trend und der Achse ОУ gebildet wurden) können für die Analyse ebenso verwendet werden, genauso wie gewöhnliche horizontal (zwischen dem Trend und der Achse ОХ) .

5. Da jede Timeframe ihren Beitrag zu dem allgemeinen Trend bringt, heißt das zwei Richtungen in der Forschung der Richtung des Trends mit Hilfe der Winkel:

а) Die Forschung jedes Trends nach jeder Timeframe im Einzelnen;

b) Die Forschung des summarischen (des Mittel-Arithmetischen) Trends.

Trotz der scheinenden Einfachheit ist es nicht genug, einfach die optischen Gesetze für die Interpretation des Trends zu verwenden. Der Trend, genauso wie ein physischer Prozess, muss man detailliert betrachten.

Zum Beispiel hat der Effekt des Einfallswinkels noch die Nützlichkeit für die technische Analyse.







Wir werden versuchen, dieses Bild aus dem Lehrbuch für die Optik aus der Sicht der Artenklassifikation des Trends zu erklären. in Abb. 2 wir sehen den Winkel der vollen Reflexion, wenn der widergespiegelte Strahl nach dem Einfallen entlang der Achse ОХ gerichtet ist.

Die Schlussfolgerung: es gibt 4 Arten des Trends auf jeder Timeframe.

1. Der Trend nach oben

2. Der Trend nach unten

3. Der Trend-Flat oben (wenn der Trend nach oben zu Ende beendet ist, und die Wende des Trends nach unten noch nicht angefangen hat)

4. Der Trend-Flat unten (wenn der Trend nach oben zu Ende beendet ist, und die Wende des Trends nach unten noch nicht angefangen hat)



Der Begriff Flat, nach dem Blick auf ihn durch das Prisma der Optik, wurde etwas bereichert. Jetzt können wir zum standardmäßigen Trader-Begriff des Flats hinzufügen, dass der Flat sich im Oberteil des wachsenden Trends befinden kann (obere Flat) oder im unteren Teil des fallenden Trends (untere Flat). Auch, wenn wir über Flat reden, muss man unbedingt bezeichnen, auf welcher Timeframe er gesetzt ist.





Ein Beispiel des Flats auf D1





Hier sehen wir Flat auf D1, beschränkt vom Kanal in der Breite in 1374 Punkten (für den 4-stelligen Preis). Bis das Verlassen des Preises aus diesen Grenzen nicht stattfindet, kann man den standfesten Trend auf dieser Timeframe nicht erwarten.

Aus der Sicht der Winkelanalyse entsteht der Eindruck, dass der Trend, in der horizontalen Bewegung zunimmt, vergrößert seinen Wendewinkel, und schließlich findet diese Wende statt. Aber manchmal bekommt der Trend den Einfluss von einem prioritäten Trend älterer Timeframe. In diesem Fall findet die Aufhebung der Wende statt, und der Trend bewegt sich zur "Hauptseite", die von der höheren Bewegung der älteren Timeframe diktiert ist.

Ausgehend von oben Gesagten kann man schon die Aufgaben der Winkelanalyse formulieren. Das sind:

Das Bestimmung der wirksamsten für die Analyse Winkel des Trends im Rahmen einer Timeframe;

Die Feststellung der für den Handel nützlichen Signale von den Winkeln;

Die Bestimmung der Wendewinkel des Trends im Rahmen einer Timeframe.

Welche Winkel sind für die technische Analyse am wirksamsten?

Wie es höher schon beschrieben wurde, können wir für die Analyse des Trends die folgenden Arten der Winkel verwenden:

horizontalen (zwischen dem Trend und der Achse ОХ);

senkrechten (zwischen dem Trend und der Achse ОУ);

Die Wendewinkel (zwischen zwei verschiedenen Richtungen des Trends).

Wir betrachten die Besonderheiten der horizontalen und senkrechten Winkel bei ihrer Verwendung für verschiedene Timeframes.

Für M1 sehen die Winkel so aus:







Als wirksamste Winkel für М1 sieht der horizontale Winkel aus, und die andere — sind kompliziert beim Lesen und kaum bemerkbar.

Wir betrachten die Timeframe М5.







М15.







Н1.





Н4.







D1.





Die Schlussfolgerungen über die Verwendung verschiedener Winkel für verschiedene Timeframes:

Auf jünger Timeframes (М1, М5) ist die Verwendung der horizontalen Winkel visuell bequem ( sie werden auf dem Chart klar gelesen);

Auf mittele Timeframes (М15, Н1, Н4) ist es bequem, die Wendewinkel, die horizontalen und senkrechten Winkel zu verwenden;

Auf älteren Timeframes (höher als Н4) wachsen wesentlich die senkrechten Winkel und die Wendewinkel, und die horizontalen Winkel fallen bis zum Minimum und können kaum gelesen werden;

Die Verwendung des Indikators der Winkel ist optimal zu verwenden, auf folgenden Timeframes von М1 bis zu Н4, dabei auf verschiedenen Timeframes bequemer zu verwenden, mal horizontale, mal die senkrechten Winkel;

Die Wendewinkel vergrößern sich vor der neuen Richtung des Trends, aber trotzdem sind sie ähnlich mit den Winkeln, die uns über die bevorstehende Fortsetzung des Trends benachrichtigen, als über eine Wende;

Die echten Winkel der Wende, die eindeutig über die Wende in der Richtung des Trends benachrichtigen, hat man noch nicht gefunden;

Die nützliche praktische Verwendung der Kombination der gegebenen Wendewinkel, horizontalen und senkrechten auf einer Timeframe und die eindeutige Verbindung zwischen ihnen finden und "fangen", konnte man leider auch nicht;

Man muss die neuen Typen der Winkel für die wirksame Analyse des Trends forschen.

Die neuen Winkel für die technische Analyse

Damit man das endgültige Endergebnis schnell und uns nötigen die neuen Typen der Winkel bekommt:

1) Wir werden die Mittellinie Andrews nehmen, aber wir werden sie nicht mit Hilfe der Mediane aufbauen, sondern mit Hilfe der Winkelhalbierenden des Winkels ;

2) Wir werden die Wende-, die horizontalen- und senkrechten- Winkel für die Mittellinie Andrews aufbauen.



Wir bekommen, dass das ein Signal des fallenden Trends ist, wenn der horizontale Winkel Andrews (die rote Farbe der Linie) mehr ist, als der senkrechte Winkel Andrews.

Wenn der senkrechte Winkel Andrews (die blaue Farbe der Linie) mehr ist, als der horizontale Winkel Andrews, dann ist es ein Signal des steigenden Trends.







Sie sehen ziemlich klar aus. Wir werden versuchen, in diesen Winkeln die wirksamen Signale für die Bestimmung des Trends zu finden.

Das Ergebnis der Berechnung der Signale von den neuen Winkeln nach Andrews sieht folgendermaßen aus:

Die Signale sell (sell close).







Die Signale buy (buy close).







Das Beispiel für М1 (5 Zeichen nach dem Komma).





Die Signale sell — die obere rote Spitze, nach der oberen roten Tiefe.

Das Signal sell close (Buy) — die obere blaue Tiefe nach der oberen roten Spitze.

М5.





М15.





Der Indikator der Winkel ist gut auf der History, und er zeichnet die laufenden Daten neu.

Für die Glättung des Effektes des Abzeichnens kann der Trick Elders verwendet werden, wenn wir gleichzeitig einige verschiedene Timeframes nach einem Währungspaar (drei Bildschirme Elders) betrachten.



Jedoch nehmen wir als Beispiel nicht drei, sondern zwei Timeframes verschiedener Maßstabes (ihre Rolle übernehmen zwei Indikatoren der Winkel mit der proportionalen Anzahl der Bars) und werden wir das Folgende bekommen. In dem oben aufgeführten Bild ist es merklich, dass die Messwerte des Indikators auf jünger Timeframes (die feinen Linien) aufgrund der Messwerte älter Timeframes für eine Korrektur möglich sind.

Н1 auf zwei Indikatoren







Wir betrachten, welche Winkel ermöglichen die Signale für die Timeframes von М1 bis zum Н1 zu bekommen.

Die Beschreibung der Handelssignale:



Die vorläufigen Signale:

1. "Bitte Achtung, es wird buy open vorbereitet" — die obere blaue Spitze;

2. "Bitte Achtung, es wird sell open vorbereitet" — die obere rote Tiefe;

3. "Bitte Achtung, es wird buy close vorbereitet" — die obere rote Spitze;

4. "Bitte Achtung, es wird sell close vorbereitet" — die obere blaue Tiefe;



Die ausführenden Signale:

1. "Buy open" — die obere blaue Tiefe;

2. "Sell open" — die obere rote Spitze;

3. "Buy close" — die obere rote Spitze;

4. "Sell close" — die obere blaue Tiefe;

5. "Der Zusatz buy" — die zweite nachkommende obere blaue Tiefe;

6. "Der Zusatz sell" — die zweite nachkommende obere rote Spitze.



Wenn die Verwendung des gegebenen Indikators für ältere Timeframes fortgesetzt wird, zum Beispiel, auf H4, dann bekommen wir das Folgende:





Wie Sie sehen, auf Н4 lies die Deutlichkeit der Arbeit des Indikators der Winkel nach. Auf Н4 hat die Arbeit des Indikators der Winkel keine echte praktische Nützlichkeit mehr. Hier muss man andere Instrumente und Herangehen für die Analyse suchen.

Fazit

Es wurde eine kleine Forschung nach der Verwendung der Winkel für die technische Analyse durchgeführt. Es wurden die Varianten der Verwendung verschiedener Winkel vorgeführt.

Es mag noch kommen, dass die Besonderheiten der Addition der Winkel von verschiedenen Timeframes geforscht werden. In dieser Richtung hat A. Praslov. gute Forschungen durchgeführt. Bei seiner Arbeit finden Sie schon ihre entwickelte und nützliche Verwenungsstrategie im Handel.

Die Forschung der neuen Winkel geht weiter und es gibt noch vieles Unbekanntes als Bekanntes. Die gegebenen Indikatoren wurden nach vielen Versuchen bekommen, das Herangehen an das Gebiet der Winkelmessung zu finden.

Im Artikel verwendete ich die Indikatoren der Winkel, die zur Bestellung entwickelt wurde (leider programmiere ich selbst nicht):



Der Indikator Angles_3_points — für die manuelle Setzung drei Punkte für die Winkelmessung auf der History (wir nehmen drei Punkte, durch den Aufruf des Menü "Points") oder den laufenden Winkel (zwei Punkte bekommen wir durch points, und den Dritten, durch "Bid"). Genauso wie im Terminal, für die Setzung des Punktes auf die nötige Stelle muss man auf die Schaltfläche zweimal drücken. Sie wird ihren Standort fixieren, dann kann man den nächsten Punkt setzen. Es ist auch möglich, die Punkte auf dem Chart umzustellen. Dazu muss man zweimal auf den nötigen Punkt drücken und auf die neue Stelle übertragen, wonach auf den getragenen Punkt zweimal drücken. Das Ergebnis der Winkelmessung wird auf dem Chart des Preises dargestellt.

Die Deformation von der Veränderung der Timeframes haben wir versucht, möglichst auszuschließen, (deshalb kann man den Messwerten dieses Indikators stärker vertrauen, als der Winkelmessung vom eingebauten in MetaTrader Indikator "die Trend-Linie nach dem Winkel") anvertrauen.

Der Indikator ChartAngles — für die automatische Winkelmessung und ihrer Reflexion im unteren Fenster unter dem Chart. Der Indikator zeichnet zwei Typen der Winkel: gewöhnliche (horizontalen, senkrechten, Wendewinkel) und die Winkel Anderews (horizontalen, senkrechten und Wendewinkel). Die für die Abbildung nötigen Winkel lassen wir in den Einstellungen, die unnötigen ausschalten. Die Farbe der Linien dieser oder jener Winkel kann man in den Einstellungen ändern. Der Indikator in seinen Messwerten verwendet den Indikator Zickzack. In der Basis auf diesen Indikator liegt das Prinzip der Überwindung der Deformation des Bildschirmes vom oben aufgeführten Indikator Angles_3_points. Es wird in den Einstellungen die Zahl der Bars gegeben, und der Indikator baut die Winkel.

Der Indikator DegreeAngles_Zero — für die automatische Winkelmessung und ihren Aufbau zugleich für zwei verschiedene (nach der Anzahl der Bars der Winkel) im unteren Fenster unter dem Chart. Seine eigentümliche Besonderheit liegt darin, dass er nicht auf dem Indikator Zickzack aufgebaut ist, sondern unter Verwendung der Linie des Rückschritts. Es macht seine Messwerte genauer. Durch die Eingabe in den Einstellungen der Anzahl der Bars für zwei Indikatoren , die Farbe und die Dicke der Linien, sowie die Winkel, bekommen wir die Werte der Winkel.

Ich werde es wiederholen, dass die tatsächlich nützlichen Signale von diesen Indikatoren für die Linien Andrews bekommen wurden, die mit Hilfe der Winkelhalbierenden gefunden sind. Die senkrechten und horizontalen Winkel nach der Winkelhalbierenden, sowie ihre gegenseitige Kreuzung helfen den Trend zu bestimmen. Potentiell nützlich für den praktischen Handel sieht auch der Wendewinkel Andrews nach der Winkelhalbierenden aus.

Zur Zeit wird ein EA aufgrund der gegebenen Indikatoren entwickelt.

Für die korrekte Arbeit des Indikators Angles_3_points muss man die Schrift installieren.