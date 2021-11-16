Besser Programmieren (Teil 07): Tipps, um ein erfolgreicher freiberuflicher Entwickler zu werden

Einführung

Freelance ist einer der Bereiche, die es wert sind, auf MQL5 diskutiert zu werden, denn viele Entwickler möchten mit ihrer Fähigkeit zu programmieren Geld verdienen und andere möchten die Herausforderung und die Erfahrung genießen. Dies sind die Ansichten, die von mir und anderen erfolgreichen und erfolglosen Erfahrungen mit der Freiberuflichkeit organisiert wurden. Durch den Austausch dieser Erfahrungen soll dieser Artikel dazu beitragen, dass jeder auf seinem Weg zu einem besseren Programmierer wird, wenn es um die Freiberuflichkeit geht. In diesem Artikel werden Sie sehen, was für mich und andere funktioniert hat und was nicht, um Ihnen einen Einblick in Ihre unabhängige Reise zu geben.





"Investiere nicht die Hälfte der Mühe, wenn du nicht mit dem halben Ergebnisse zufrieden bist."

Inhaltsverzeichnis

Bewerben Sie sich nicht für einen Job, den Sie nicht kennen Recherchieren Sie unbedingt Vermeiden Sie es, Ihrem Kunden zu viel Arbeit aufzubürden Bleiben Sie bei MQL5.com Vermeiden Sie es, für Ihre Kunden technisch zu klingen Seien Sie ehrlich zu sich selbst und Ihren Kunden Beginnen Sie mit sauberem Code Sie sind nicht nur ein Programmierer, sondern auch ein Problemlöser Hüten Sie sich vor den Kunden, die versuchen, Sie zu überlisten Machen Sie es gut Wähle wenige aus Befreunden Sie sich

01: Bewerben Sie sich nicht für einen Job, den Sie nicht kennen

Bewerben Sie sich nicht für einen Job, von dem Sie nicht wissen, wie Sie ihn machen sollen, nur weil der Preis hoch ist. Da Geld süß ist und ich glaube, dass dies der Hauptgrund ist, warum Sie sich überhaupt für eine freiberufliche Tätigkeit als Entwickler entschieden haben, lässt man sich leicht zu der Überzeugung hinreißen, dass man die Dinge während der Arbeit schon herausfinden und regeln wird. Meiner Erfahrung nach funktioniert diese Denkweise in der Freiberuflichkeit nicht, vor allem nicht bei seriösen Kunden, die genau wissen, was sie wollen, und bei Aufträgen mit engen Fristen.

Sehen Sie, die meisten Bereiche der Programmierung erfordern eine Menge Arbeit und Mühe, um sie zu beherrschen, sodass die Vorstellung innerhalb von mehrere Stunden etwas Neues zu lernen und es effektiv zu implementieren schlicht unpassend ist.

Der zweite Auftrag, den ich freiberuflich ausführte, bestand darin, mehrere Indikatoren zu erstellen, einige von MQL4 nach MQL5 zu konvertieren und einen Expert Advisor zu erstellen, der alle diese Indikatoren verwendet. Der Job war nur 30 $, aber ich beschloss, ihn anzunehmen. Ehrlich gesagt, ich wusste, dass die Indikatoren, die er wollte, für mich schwierig zu erstellen sein würden, nachdem er mir die ganze Logik und das, was er wollte, im Diskussionsteil des Auftrags vollständig erklärt hatte, weil ich (bis heute) ein Neuling zum Thema Indikatoren bin, weil ich es nicht erlernte, nicht codierte und nicht benutze. Dadurch, dass ich den Auftrag annahm, konnte ich ihn in 81 Tagen ausführen.





Rechnen wir mal aus, mit wie viel ich während der gesamten Zeit pro Tag bezahlt wurde.

30 / 81 = 0.37 $

Ich habe während der gesamten Zeit 37 Cent pro Tag verdient. Was für eine Zeitverschwendung! Ich weiß, dass 81 Tage eine lange Zeit sind, aber glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Sie es nicht jeden Tag machen werden. Es gab einige Wochen, in denen ich nichts gemacht habe, weil es anstrengend und langweilig war und ich keine Lust dazu hatte. Ich wollte auch keine Schlichtung, weil ich einen Fehler gemacht habe, als ich die Stelle annahm, und ich wollte es auf jeden Fall zu Ende bringen.

Wenn Sie einen Auftrag zu einem bestimmten Thema sehen, von dem Sie nichts wissen, das Sie aber lernen wollen, nehmen Sie sie zur Kenntnis und lernen Sie es außerhalb Ihrer normalen Lernroutinen. Der gleiche Auftrag wird wahrscheinlich in der Zukunft wieder auftauchen.





02: Recherchieren Sie unbedingt.

Ich stimme meinem Freund Abdul Wahab, der seit kurzem ein erfolgreicher Entwickler ist, voll zu, als er mir das sagte:





Vielleicht verstehen Sie auf den ersten Blick, worum es bei der Aufgabe geht, aber so einfach werden Sie nicht alles verstehen können. Deshalb ist es immer eine gute Idee, die Anforderungen für jeden Auftrag zu recherchieren, für den Sie sich bewerben möchten. Auf diese Weise können Sie den Auftrag, für den Sie sich bewerben, im Detail verstehen. Außerdem verfügen Sie dann über die richtigen Informationen, die Ihnen helfen, die Fragen zu beantworten, die Ihnen ein seriöser Kunde stellen könnte, um sich zu vergewissern, dass Sie die richtige Person sind, die den Auftrag versteht.

Zum Beispiel:





Bevor Sie sich auf einen solchen Auftrag stürzen, weil er einfach erscheint und der Preis hoch ist, stellen Sie einfache Nachforschungen an, um diese beiden wichtigen Dinge zu ermitteln:

Ist es für mich möglich, das zu implementieren, was der Kunde wünscht, gemäß meiner Erfahrung mit MQL5 oder MQL4? Ist es das wert (Erfahrung & Geld).

Recherchieren heißt nicht unbedingt, nur bei Google zu recherchieren. Es bedeutet auch, es selbst auszuprobieren, indem man übt und das Ergebnis kritisch begutachtet.





03: Vermeiden Sie es, Ihren Kunden zu viel Arbeit aufzubürden



Schauen wir uns den Beitrag im Forum an, auf den ich letzte Woche gestoßen bin https://www.mql5.com/en/forum/371968

Hier fing alles an:





Es ist irrsinnig, wenn ein Arzt von einem Unwissenden alles über die Krankheit und ihre Heilung wissen will. Dasselbe gilt für einen Entwickler, der von einem Kunden wissen will, warum sein Code nicht wie erwartet funktioniert.

Ich liebe die Art und Weise, wie Fernando Carreiro auf das Thema antwortete, als er sagte:









Wenn ein Kunde selbst recherchieren und herausfinden kann, woran es liegt, braucht er doch gar keinen Entwickler, wenn er auf ein Problem stößt, das man als Entwickler nicht lösen kann. Überlegen Sie, wie schwer das für einen Kunden sein könnte. Denn was kann ein Kunde mit einer Antwort anfangen, wenn er sie kennt und weiß, dass es sich um ein kodierungsbezogenes Problem handelt?

Übernehmen Sie die volle Verantwortung für alles, was mit der Arbeit Ihres Kunden geschieht, denn dafür sind Sie ja da, und Sie haben sich um die Arbeit beworben, nicht der Kunde.





04: Bleiben Sie bei MQL5.com



Es kommt immer wieder vor, dass Freiberufler Jobs außerhalb von MQL5.com ausschreiben. Jobs wie die Konvertierung eines Skripts für Pinephones, Web-Lizenzierung EA-System, und viele andere, die damit zusammenhängen. Ich empfehle Ihnen nicht, diese Art von Jobs anzunehmen, es sei denn, Sie sind ein Experte in diesen Bereichen und das ist es, was Sie in MQL5 Freelance tun wollen.

Für diese Jobs gibt es oft so wenig bis gar keine Konkurrenz, dass Sie sich dazu verleiten lassen, diese Bereiche zu lernen, damit Sie beim nächsten Mal zu den wenigen gehören, die diese Jobs annehmen.

Diese Jobs sind es nicht wert, angenommen zu werden, ganz gleich, zu welchem Preis sie angeboten werden.

Und zwar aus folgenden Gründen:

Da sie außerhalb der Programmiersprache MQL5.com (MQL5, MQL4 und Python) liegen, verlangen sie von Ihnen, etwas Neues zu lernen. Als Webentwickler würde ich Ihnen auch nicht empfehlen, sich mit allen Frameworks, Bibliotheken usw. vertraut zu machen, auf die Sie stoßen könnten, weil es zu viele davon gibt, ganz zu schweigen davon, dass diese Art von Jobs im Bereich der Freiberufler so selten sind, dass es eine schlechte Idee ist, sich mit etwas zu beschäftigen, das Sie nur ab und zu benutzen werden.

Eine andere Sache ist, dass diese Jobs nicht nur mit dem Schreiben von Code enden, sondern zusätzliche Arbeit erfordern. Zum Beispiel:

Die Lizenzierung eines Expert Advisors in einem Webserver-Formular, wie ich es Ihnen zuvor gegeben habe.

Wenn Sie sich für eine Komplettlösung entscheiden, benötigen Sie eine Hosting-Umgebung in der Cloud, um eine sichere Datenbank wie PostgreSQL zu hosten (Hosting ist nicht kostenlos, denken Sie daran), Sie müssen aus der Datenbank lesen und schreiben, was zusätzliche Web-Backend-Frameworks wie Flask, Express oder Node js erfordern kann ... und viele Prozesse dazwischen für Sicherheitsmaßnahmen und Effizienz.

Lange Rede, kurzer Sinn.

Nach all den Implementierungen kann es sein, dass es in MetaTrader-Plattformen immer noch nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie Sie es sich wünschen.





05: Vermeiden Sie es, für Ihre Kunden technisch zu klingen

90 % der Kunden der Freiberuflichen haben keine Ahnung von Code oder technischen Dingen, die mit dem Handel und automatisierten Handelssystemen zu tun haben. Sie sollten also immer vermeiden, technisch zu klingen, wenn Sie versuchen, ihnen etwas zu erklären, was Sie für sie getan haben. Verwenden Sie immer eine freundliche Sprache, mit der sie bereits vertraut sind, und Ihre Ausdrucksweise sollte direkt erklären, was sie wollen und wie Sie ihnen helfen können, es zu erreichen.

Ein Beispiel für eine schlechte Art, ein Gespräch mit einem Kunden zu führen:





(Dieses Gespräch ist nicht zu 100 % so gewesen, ich habe einen Teil des Textes in Photoshop bearbeitet)

Sagen und zeigen Sie Ihren Kunden, was sie hören bzw. sehen wollen, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch werden sie Sie noch mehr mögen, weil Sie sie zu verstehen scheinen, indem Sie die Sprache sprechen, mit der sie bereits vertraut sind.

Beispiel für ein gutes Gespräch mit einem Kunden.

(Dieses Gespräch ist nicht zu 100 % so gewesen, ich habe einen Teil des Textes in Photoshop bearbeitet)

Reden Sie mit Ihren Kunden nie so, als sei er Ihr Entwicklungskollege oder jemand, dem Sie das Programmieren beibringen wollen.





06: Seien Sie ehrlich zu sich und Ihren Kunden

Dies ist der schwierigste Teil für die meisten Entwickler. Wenn ich sage, dass Sie ehrlich zu sich selbst sein müssen, dann meine ich damit, dass Sie ehrlich sein müssen mit den Preisen, die Sie anbieten, wenn Sie sich für einen bestimmten Auftrag bewerben, und mit der Anzahl der Tage, die Sie bereit sind, eine bestimmte Arbeit als Freiberufler zu liefern.

Es ist leicht, den Kampf um den niedrigsten Preis und die kürzestmögliche Frist zu gewinnen. Aber das ist der beste Weg, um Ihren Wert zu senken, was Sie unbewusst zu weniger wertvollen Aufträgen und Kunden führt, die preisempfindlich sind, und ich kann nur sagen, dass diese Art von Aufträgen meistens kein gutes Ende nehmen.

Ich rate nicht dazu, sich ohne guten Grund mit höheren Preisen zu bewerben (verstehen Sie mich nicht falsch). Aber ich denke, es ist gut, wenn Sie die Arbeit und die Zeit, die Sie dafür brauchen könnten, einschätzen. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Job 100$ wert ist, dann soll es so sein. Ich denke, die MQL5-Entwickler haben darüber nachgedacht und uns Entwicklern deshalb die Möglichkeit gegeben, selbst einen Preis zu nennen, den wir für den Job als angemessen betrachten, unabhängig vom Preis des Kunden.

Ich erinnere mich, dass ich mich einmal für einen Auftrag beworben habe, um einem bereits erstellten Expert Advisor neuronale Netze hinzuzufügen. Der Preis, den ein Kunde zu zahlen bereit war, lag zwischen 50$ und 300$. Ich bewarb mich für 250$ für 3 Tage. Später wurde ich von dem Kunden abgelehnt. Ich erkannte, dass er ehrlich war, nachdem er mir eine Nachricht geschickt hatte, die wie folgt lautete.

" Es tut mir leid, dass ich nicht mit Ihnen arbeiten kann, ich suche nach einem Programmierer mit dem besten Angebot, ich habe bereits einen gefunden.

Ich war neugierig auf das Angebot, das den Kunden überzeugt hatte, also fragte ich nach dem Angebot, und der Kunde antwortete:

"Er sagte 40$ und er wird die Arbeit heute abliefern".

Das Angebot gab mir das Gefühl, ein inkompetenter Programmierer zu sein. Aber zu meiner Überraschung erhielt ich eine Woche später eine Benachrichtigung in der Job-Sektion, dass der Kunde einen anderen Entwickler suchte, um die Arbeit zu vollenden. Ich bin mir nicht sicher, warum der Auftrag in der Schlichtung gelandet ist, aber irgendetwas ist schief gelaufen.

Es ist keine gute Idee, der Billigste und Schnellste sein zu wollen, nur um für die schwierigsten Aufträge beauftragt zu werden, was man aber früher oder später bereuen wird.

Wenn ich sage, sei ehrlich zu deinem Kunden, dann meine ich damit, dass du ihm sagst, wozu du fähig bist und was er von dir erwarten kann, dass du ihm sagst, wenn du nicht verstehst, was er von dir will. Ehrlichkeit wird dir helfen, das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen, da du ihnen zeigst, dass du dieser offene Entwickler bist, dem sie vertrauen können.





07: Beginnen Sie mit sauberem Code

Erstellen Sie KEINEN Müll als Softwaremuster, als Demonstration für Ihre Kunden, nur damit sie Sie sofort beauftragt werden. Programmieren Sie nicht schnell etwas, nur um die Arbeit zu beenden und zu anderen Aufträgen überzugehen. Wenn Sie das tun, werden Ihre Kunden Sie beim nächsten Mal meiden, sobald sie merken, dass das Produkt, das Sie für sie erstellt haben, Schrott ist.

Egal, wie klein ein Auftrag auch erscheinen mag, tun Sie immer so, als ob Sie keine Gelegenheit hätten, ihn noch einmal zu erledigen. Berücksichtigen Sie die besten Code-Implementierungen und schreiben Sie einen Code, der mit Ausnahmen umgeht, falls sie auftreten, und vor allem: debuggen Sie ihn.

Schreiben Sie sauberen Code von Anfang bis Ende.

Lassen Sie sich auch nicht dazu hinreißen, unsauberen Code zu schreiben, nur um ein Produkt zu demonstrieren und zu denken, dass Sie ihn später bereinigen werden. Dies ist eine schlechte Angewohnheit, die zu einem schlechten Qualitätsprodukt führen kann, da Sie höchstwahrscheinlich vergessen werden, es zu bereinigen, wenn Sie das Ende der Arbeit erreichen.





08: Sie sind nicht nur ein Programmierer, sondern auch ein Problemlöser

Als Entwickler haben Sie in vielerlei Hinsicht mehr Erfahrung als Ihr Kunde. Sie müssen nicht nur das Programm gemäß den vorgegebenen Spezifikationen programmieren, sondern auch Ihren Kunden helfen, indem Sie ihnen Vorschläge machen, wie sie die gewünschten Ergebnisse am besten erreichen können.

So können Sie beispielsweise die Verwendung des ATR-Indikators vorschlagen, um Handelsziele (Stop-Loss und Take-Profit) anstelle allgemeiner Ziele festzulegen.

Sie können ihnen manchmal ruhig sagen, wenn Sie denken, dass etwas eine schlechte Idee sei, und ihnen bessere Dinge vorschlagen, die man ausprobieren sollte, um die Art von Produkt zu erzielen, die anstrebt wird. Zum Beispiel können Sie einem Kunden vorschlagen, Geldmanagementregeln in seinem/ihrem zu haben Expert Advisor, wenn Sie feststellen, dass er keinen hat.

Ihrem Kunden zu sagen, dass seine Idee dumm ist, ist der beste Weg, um in einem Schiedsverfahren zu enden und ein sicherer Weg, um null (0) Kunden zu haben, die das nächste Mal mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, vermeiden Sie das.

Seien Sie vorsichtig mit Ihren Lösungen und Meinungen. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu sehr von dem abweichen, was der Kunde ursprünglich wollte. Halten Sie sich an das, was er bereits will.

Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht garantieren, dass Ihre Wege zu profitablem Handel führen und in kurzer Zeit höhere Erträge bringen. Bleiben Sie immer auf der Seite des Entwicklers, ohne die Seite des Händlers zu vernachlässigen.





09: Hüten Sie sich vor den Kunden, die versuchen, Sie zu überlisten



Es kommt immer wieder vor, dass Sie auf Kunden treffen, die Ihren Job besser zu verstehen scheinen als Sie selbst. Einige von ihnen sind vielleicht Entwicklungskollegen oder jemand, der ein bisschen Ahnung vom Programmieren in einer anderen Sprache oder so hat.

Aus unerfindlichen Gründen wollen einige dieser Kunden Sie überlisten, indem sie Ihnen sagen, was Sie abgesehen von den Arbeitsspezifikationen tun oder nicht tun sollen. Zum Beispiel die Funktionen, die Sie codieren sollen, die Bibliotheken, die Sie verwenden sollen, usw.

Da sie in diesem Fall Ihre Kunden sind, sollten Sie sie nicht ignorieren. Vielleicht haben sie Recht, aber stellen Sie sicher, dass sie Ihnen nicht ausreden, das Richtige zu tun, weil Sie nicht sicher sein können, ob sie wissen, was sie von Ihnen wollen.

Stellen Sie sich einen Arzt vor, der versucht, einen Patienten zu operieren, und sobald er anfängt, sich die Hände zu waschen, platzt der Patient heraus und sagt zum Arzt: "Sie brauchen all diese kleinen Dinge nicht zu tun, machen Sie einfach die Operation, mir geht es gut". Ich bin der Meinung, dass der Arzt die Konsequenzen seines Handelns kennt, also sollte er das letzte Wort haben, was er tun soll.

Es gibt viele Dinge zu codieren, die nicht direkt zum Handel beitragen, aber sie machen unsere Programme einfach und sicher in der Anwendung, sodass ein weniger sachkundiger Kunde Sie anweisen könnte, sie nicht in sein Programm aufzunehmen.

Wann immer ein Kunde Ihnen sagt, Sie sollen etwas nicht tun oder anders machen, erklären Sie ihm die Bedeutung dessen, was Sie tun, und fragen Sie nach einer guten Begründung, warum Sie es nicht tun sollten. Das Gleiche gilt, wenn ein Kunde Sie auffordert, etwas zu tun, was Sie nicht für nötig halten. Wenn Sie nicht beide mit der Situation einverstanden sind, warnen Sie ihn, bevor Sie tun, was der Kunde wünscht.

10: Machen Sie es gut



Ich glaube, das ist das Wichtigste für jeden Programmierer, um auf lange Sicht freiberuflich erfolgreich zu sein.

Wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, werden Sie von den Kunden wahrgenommen, und es ist ganz natürlich, dass Sie viele Kunden bekommen werden.

Das liegt nicht nur an einem schönen Lebenslauf und einer guten Entwicklerbewertung, die Ihr Profil anzeigt, sondern auch daran, dass die Kunden wieder mit Ihnen zusammenarbeiten möchten und Sie höchstwahrscheinlich an ihre Freunde weiterempfehlen werden, da kein Kunde das Risiko eingehen möchte, als Freiberufler blind nach der richtigen Person zu suchen, die seine Arbeit erledigt.

Wenn ich mir alle erfolgreichen freiberuflichen Entwickler anschaue, habe ich niemanden gesehen, der seine Arbeit nicht gut macht.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei jedem Job, den Sie bekommen, Ihr Bestes geben, und Sie werden der Mehrheit der Entwickler, die sich nur darauf konzentrieren, den Job zu erledigen, voraus sein.

11: Wähle wenige aus



"Du musst nur ein paar Dinge in deinem Leben richtig machen, solange du nicht zu viele Dinge falsch machst."

-- Warren Buffett

Wenn Sie sich für zu viele Jobs gleichzeitig bewerben, wird Ihre Effizienz bei der Erbringung der Arbeit und der Kommunikation mit dem Kunden sinken, und Sie werden wahrscheinlich jede Arbeit aufgeben, die nicht gut läuft oder nicht den Erwartungen entspricht, da Sie zu viele Optionen haben.

Das Limit für Bewerbungen für Jobs im Bereich der Freiberuflichen liegt bei 10 pro 24 Stunden. Das wusste ich schon am ersten Tag, als ich mich auf 10 Aufträge bewarb, in der Erwartung, mindestens 8 davon zu bekommen. Damals wollte ich in dieser Woche schnelles Geld verdienen, also wollte ich es als Freiberufler versuchen. Das Ergebnis war, dass ich bei allen abgelehnt wurde. Nachdem ich meine Herangehensweise geändert hatte und mich nur noch für einen Auftrag beworben hatte, hatte ich ihn ein paar Tage später.

Was lief schief?

Da ich mich auf zu viele Stellen beworben hatte, war ich nicht in der Lage, mich auf einen Kunden festzulegen und ihn davon zu überzeugen, dass ich die richtige Person für den Job bin, zumal ich auch keinen Lebenslauf hatte, der mir half. Der gleiche lange technische Text, den ich an alle Kunden geschickt habe, um sie zu überzeugen, hat nicht funktioniert.

Das gilt nicht nur für Bewerbungen, sondern noch viel mehr für die Aufträge, für die Sie beauftragt werden, und es ist eine gute Angewohnheit, wenige Aufträge anzunehmen, wenn nicht sogar nur einen auf einmal. Erledigen Sie zuerst den einen Auftrag und gehen Sie dann zu dem nächsten über. Dies führt zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis und nicht zu einer hohen Anzahl schlechter Produkte, die kein Kunde haben will.

Die Auswahl einiger weniger gilt nicht nur für die Auswahl einiger weniger Aufträge, sondern auch für die Auswahl der Arten von Aufträgen, mit denen Sie sich befassen werden.

Ich habe in den meisten meiner Artikel über die Spezialisierung als Programmierer gesprochen. Wenn es also um die Freiberuflichkeit geht, müssen Sie auch Aufträge wählen, die auf die Bereiche spezialisiert sind, in denen Sie gut sind und sich noch weiter verbessern wollen.

12: Befreunden Sie sich

Es gibt kein erfolgreiches Unternehmen ohne treue Kunden, die ihre Waren oder Dienstleistungen regelmäßig kaufen.

Wenn Sie langfristig erfolgreich als Freiberufler tätig sein wollen, müssen Sie darauf achten, freundschaftliche Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen und es ihnen leichter zu machen, Sie beim nächsten Mal wieder zu beauftragen.

Ich hoffe, Sie können das im wirklichen Leben nachvollziehen: Die meisten Dinge, die Sie kaufen, Dienstleistungen, die Sie in Anspruch nehmen, und Orte, die Sie aufsuchen, sind diejenigen, denen Sie vertrauen. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie in einem Geschäft eines Freundes einkaufen als in dem eines Fremden.

Sie können ganz einfach eine Freundschaft mit Ihrem Kunden schließen, indem Sie ihn zu Ihrer Freundesliste hinzufügen, die in Ihrem MQL5-Profil verfügbar ist. Sie können ihn auch wissen lassen, dass Sie jederzeit für ihn verfügbar sind, wenn er Sie einstellen möchte.

Machen Sie es ihnen leicht, Sie zu beauftragen, indem Sie einen bevorzugten "hire-me"-Link in diesem Format erstellen https://www.mql5.com/de/job/new?prefered=yourusername





Schlussfolgerung

Das war's für diesen Artikel. Ich glaube, Sie haben etwas Positives gewonnen, das Ihnen helfen wird, ein erfolgreicher Freiberufler zu werden. Fühlen Sie sich frei, Perlen der Weisheit hinzuzufügen, die Sie in diesem Artikel vermisst haben.