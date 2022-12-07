Kraken MT4

基于标准差和基于八达通的多货币交易机器人。这个机器人可以说是我开发的最好的，它包含了在外汇交易中被证明的一切。该机器人既适合初学者，也适合有经验的交易者。在VPS服务器上安装交易机器人，并在一个货币对 "EURUSD "上安装，时间框架为M15 - 不需要再做任何操作。最低存款1000美元，杠杆率1:500。

*购买后给我写信，以获得第二版作为礼物。

If you need a discount, then write me in private message





输入参数。

SD_TIMEFRAME - 信号搜索的时间范围。

SD_APRICE - 价格类型。

STDDEV - 优化的参数。开始10，步骤10结束1000。

AVSD_PERIOD - 价格的标准偏差的平均值的周期。

AVSD_DEVIATION - 价格的标准偏差系数。

START_LOT - 每N个余额的起始批次。

FROM_BALANCE - 用于批次计算的N个余额。

STEP_ORDERS - 订单的步骤。

STEP_MULTIPLIER - 订单的倍数。

LOT_MULTIPLIER - 批量乘数。

STOPLOSS_PCT - 止损，占余额的百分比。

TAKEPTROFIT_PCT - 以余额的百分比获取利润。

MAX_SPREAD - 最大传播量。

NEW_CYCLE - 新的订单周期。

MAGIC--神奇的数字。

COMMENT - 对订单的评论。

START_TIME, END_TIME - 交易的开始和结束时间。

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - 设置反引号功能。

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - 交易符号（不要改变）。

BREAK_1, BREAK_2 - 在订单开放之间的暂停时间，以分钟为单位。

MAX_ORDERS - 一个符号的最大订单。

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 按一周中的几天交易。

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - 交易停止。

INFO - 显示信息。

USE_BALANCE - 使用%余额进行交易，类似于自动流动。

CLOSE_ALL_FRIDAY - 在周五收盘，如果跌幅小于n%。

CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - 关闭时间。


mctien
380
mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

回复评论