Kraken MT4
- 专家
- Volodymyr Hrybachov
- 版本: 1.21
- 更新: 23 一月 2023
- 激活: 10
基于标准差和基于八达通的多货币交易机器人。这个机器人可以说是我开发的最好的，它包含了在外汇交易中被证明的一切。该机器人既适合初学者，也适合有经验的交易者。在VPS服务器上安装交易机器人，并在一个货币对 "EURUSD "上安装，时间框架为M15 - 不需要再做任何操作。最低存款1000美元，杠杆率1:500。
*购买后给我写信，以获得第二版作为礼物。
If you need a discount, then write me in private message
输入参数。
SD_TIMEFRAME - 信号搜索的时间范围。
SD_APRICE - 价格类型。
STDDEV - 优化的参数。开始10，步骤10结束1000。
AVSD_PERIOD - 价格的标准偏差的平均值的周期。
AVSD_DEVIATION - 价格的标准偏差系数。
START_LOT - 每N个余额的起始批次。
FROM_BALANCE - 用于批次计算的N个余额。
STEP_ORDERS - 订单的步骤。
STEP_MULTIPLIER - 订单的倍数。
LOT_MULTIPLIER - 批量乘数。
STOPLOSS_PCT - 止损，占余额的百分比。
TAKEPTROFIT_PCT - 以余额的百分比获取利润。
MAX_SPREAD - 最大传播量。
NEW_CYCLE - 新的订单周期。
MAGIC--神奇的数字。
COMMENT - 对订单的评论。
START_TIME, END_TIME - 交易的开始和结束时间。
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - 设置反引号功能。
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - 交易符号（不要改变）。
BREAK_1, BREAK_2 - 在订单开放之间的暂停时间，以分钟为单位。
MAX_ORDERS - 一个符号的最大订单。
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 按一周中的几天交易。
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - 交易停止。
INFO - 显示信息。
USE_BALANCE - 使用%余额进行交易，类似于自动流动。
CLOSE_ALL_FRIDAY - 在周五收盘，如果跌幅小于n%。
CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - 关闭时间。
this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,
20230215
I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy
20230531
after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk