Candle Power EA

请在购买后给我写信，以便收到使用手册PDF）以及详尽解说视频的链接！！！

EA 始終須在設定狀態下啟動！！！

在此下載 SETFILE 和說明 


Candle Power EA

針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。

五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

害怕下一次崩盘吗？

有了 Candle Power EA，就不必担心。该EA五个互补的均值回归策略5 个设置，使用不同的过滤方法）组合用于S&P 500。它系统性地处理过度波动——尤其在压力阶段——并在高波动的市场阶段出现急剧回撤时发挥其优势。在正常的市场阶段EA基本随整体市场运行，因此既能提供战术性的组合对冲，也能带来额外的收益来源

没有马丁格尔，没有网格文档清晰、稳健、实用。拥有超过15 年逐笔数据长周期回测历史，并自2008 年以来与S&P 期货进行对比。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

为什么选择这个 EA？

  • 崩盘聚焦：下行阶段战术性利用波动率峰值均值回归

  • 组合而非单一策略： 5 个独立模块更低相关性更平滑的权益曲线

  • 实践 + 技术：认证证券交易员投资组合经理设计，并与一位拥有15 年经验计算机科学硕士合作完成EA 编程实现。

  • 灵活可扩展： VIX黄金 (XAUUSD)原油 (USOIL/UKOIL)预设正在开发中

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

实盘跟踪

刚刚启动仅数天

透明度是必须的。 当前实盘结果：

注意： 该信号中还包含其他策略。在 FX Blue 中，可通过 https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

并指定Magic 编号，将 EA 所含的5 个策略进行单独跟踪。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

策略模块（含 Magic 编号）

术语： CPI = Candle Power IndicatorRSI = 相对强弱指数

  1. Big Bad Bug Bounce
    方法： RSI + 波动率过滤器
    Magic 编号： 10001

  2. Marauder Mondays
    方法： CPI + 星期过滤器
    Magic 编号： 10002

  3. Arachnid Anchors
    方法： CPI + 日内高低点过滤器
    Magic 编号： 10003

  4. CPI + Daily
    方法： CPI + 日内高低点过滤器 + 多种离场方式
    Magic 编号： 10004

  5. 想要更频繁地交易吗？
    方法： CPI + CPI多级 CPI 信号确认
    Magic 编号： 10005

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

信号引擎与过滤器（摘录）

  • 入场： CPI (Candle Power Indicator)RSI 或其组合

  • 离场： 7 种变体（除 SL/TP/跟踪止损 外），包括 RSI-/CPI-离场

  • 资金管理： 8 种方法，只有在资金管理方法中才设定风险

  • 止损与目标： 7 种 SL6 种 TP3 种保本方法，以及时间止损

  • 趋势/波动： 2 条移动平均线（完全可参数化），波动率过滤器（3 种方法）

  • 市场状态/时序： 日内高/低收盘价月/周/日过滤器季节性利率周期交易日K 线及前一根 K 线过滤（颜色 + %）

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

测试与数据库

  • 2010-10-15 起基于逐笔数据回测

  • 2008-01-01 起与 S&P 期货 (M1) 进行数据对齐稳健性检查）。

回测/分析不保证 未来结果。）

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

交易频率（年均）

  • Big Bad Bug Bounce：35 笔交易

  • Marauder Mondays：17 笔交易

  • Arachnid Anchors：12 笔交易

  • CPI + Daily：21 笔交易

  • 想要更频繁地交易吗？：21 笔交易

并非每种逻辑的交易频率都相同：有的每年仅 8–17 笔，其他模块更频繁。这在时间市场状态上提供了分散化交易次数绩效并无决定性意义。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

交易品种与预设

  • 主要： S&P 500
    券商映射US500SPX500USDUS500Cash

  • 更多预设计划中，尚未包含）：VIX黄金原油

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

价格与授权模式

早期用户优惠：

  • 计划在2026 年初前发布针对 VIX黄金原油以及可能其他品种的更多设置/预设

  • 现有客户将以免费更新的形式获得这些内容。随着策略范围扩大，对新买家价格可能提高。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

交付内容与支持

  • EA (.ex4) + 5 个设置S&P 标准VIX/黄金/原油预设将在可用时随后提供

  • 60 页使用手册提供英文德文版本；通过AI可进一步翻译所有语言快速上手参数方案设置最佳实践风险提示
    购买后通过 MQL5 消息你将收到下载链接包含买家验证

  • 解说视频（DE & EN）： 仅向买家提供的私有链接——对每一项参数进行详细讲解

  • 示例策略演示季节性与利率周期过滤的用法

  • 通过 MQL5 消息提供支持更新通过Market发布

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

透明度与免责声明

交易伴随风险。 过去的结果回测/实盘跟踪不能保证未来表现请从保守开始，先在模拟账户测试，并可控地扩大规模。非投资建议。


推荐产品
Correlation Hunter
Aleksandr Shifanov
专家
Demo version of the advisor Correlation Hunter The full version can be found at the link  https://www.mql5.com/ru/market/product/64481 The Expert Advisor appeared thanks to many years of analysis of the movement of correlated currency pairs in the Forex market. The full version does not use any blocks You can test the Expert Advisor on a demo account for an unlimited time. Nobody limits you in time. The main task is to choose the most optimal settings for working with your broker You can se
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
专家
Golden Scalper PRO：让我们的技术为您服务！ 说明书与参数文件：购买后请联系我获取完整的说明书和设置文件。 价格：价格会随着许可证的销售数量增加而上涨。 剩余名额：3 黄金交易是金融市场上波动性最大、风险最高的品种之一，它需要极高的精准度、深入的分析能力以及强大的风险管理能力。 Golden Scalper PRO 正是为此而生，结合了先进的技术与高效的交易策略，旨在帮助交易者在黄金市场中获得最大收益。无论是新手还是专业交易员，它都能为您提供强大的支持，让您在这个充满挑战的市场中安全高效地交易。 Golden Scalper 拥有智能自适应系统、多周期分析、自动调整仓位以及严密的风险控制功能，能够在瞬息万变的市场中迅速做出反应，同时保障您的资金安全。 交易品种 XAUUSD（黄金） 交易周期 M5 最低资金 500 美元 支持平台 任何经纪商 账户类型 任何，建议低点差账户 杠杆 1:500 及以上 VPS服务器 建议使用，但非必须 交易品种 SPX500（纳斯达克100） 交易周期 M5 最低资金 1000 美元 支持平台 任何经纪商 账户类型 任何，建议低点
Murasame
Akihiro Tanaka
专家
概述 “Murasame”是一个趋势跟踪系统，每次交易平均需要大约 25 小时。 无网格、无鞅、无双面、1 个位置。 止损是通过追踪移动的。 无网格、无鞅、无双面、1 个位置。 止损是通过追踪移动的。 安装 货币对 英镑日元 时间轴 30分钟   (ver.4.0~) 格林威治标准时间 +2/+3   （ 仅适用于 5 个 每日柱 ） MT4 设置显示柱数 1000 或更多 参数 魔法号 幻数 夏令 0：无 / 1：美式 / 2：英式 允许传播 允许点差（点） 金钱管理 0：固定 / 1：净值保证金 / 2：余额 很多 固定手数 风险％ 当选择“超额保证金”或“余额”时，手数按照与止损金额的比例计算。 [计算示例] (10,000[超额保证金或余额(美元)] × 10/100[风险10(%)]) ÷ (150[止损(点)] × 10[兑换(美元)]) ≒ 0.66[手数]
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
专家
Your feedback is very important , Please submit your review and contact me to get a settings for other pairs !! This Expert advisor is a very logical, it does not promise irrational wealth as in many advisors offered for sale, it gives an annual profit ranging from 10% to 42%, the expert advisor is intended to work only on one pair, which is the EURUSD Time frame H1 ,  and in only one day, which is Monday  . Just run the expert advisor on the EURUSD pair on Monday and earn a minimum of 10% As
Trading Vision Expert
Vitalii Zakharuk
专家
Product Description: Trading Vision – Automated Assistant for Forex Traders Introduction In today's financial markets, automating Forex trading is not just desirable but essential for success. The primary goal of automated trading systems like Trading Vision is to simplify the trading process by implementing advanced algorithms to analyze market trends. This allows traders to focus on strategic thinking while leaving routine operations to technology. What is Trading Vision? Trading Vision is a p
Canadian Taiga
Charbel Abboud
专家
CANADIAN TAIGA是一个专业的投资组合EA，使用趋势跟踪交易系统，基于波动率突破和突破支撑/阻力位的原则。它适用于所有加拿大元货币对。CANADIAN TAIGA的核心原则是利用复杂的对冲模块，在所有加元货币对上捕捉交易机会。 下载CANADIAN TAIGA并按照建议在所有加元货币对上进行测试，如果它没有达到描述的预期效果，请不要购买它。不要太担心高的建模质量，因为它主要在最低的时间框架（M5）上工作。 非常重要的是，强烈建议您在图表上启动EA，同时禁用自动交易按钮，并在初始化后重新启用自动交易，或者您可以在市场时间以外的图表上激活它，最好是在周末，因为EA可能而且很可能在初始化时执行一次快速的单一交易（立即开仓和平仓），以进行快速执行质量测试。然而，该交易将以最小的手数0.01执行，因此用户将花费几分钱作为佣金。 请记住，任何交易系统的性能都受到经纪商条件的高度限制 - 甚至不要想在随机的经纪商上尝试 - 只在知名的真正的ECN经纪商上尝试，他们的点差小，佣金低。        推荐的时间框架。 M5.        支持所有加元对（USDCAD, CADJPY,
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
「Aurus Gold」是一個無需人工幹預即可在外匯市場（Forex）上自動分析和交易的程序。 這種創新工具用於做出買賣貨幣對的決策。 Aurus Gold的主要任務是為投資者實現利潤最大化和風險最小化。 它能夠根據預先確定的參數和交易規則全天候工作。 使用貨幣機器人的主要好處包括： 1. 交易自動化：無需持續市場監控即可進行交易的能力。     2.效率：機器人能夠分析大量數據並根據策略做出決策，增加交易成功的機會。 3.客觀性：機器人完全依照程序規則行事，排除情緒或偏見的影響。 4. 投資組合最佳化：機器人能夠同時管理多個帳戶，分散風險，並實現投資組合多元化。 5.反應速度快：Aurus Gold能夠對市場情勢的變化做出即時反應，瞬間做出決策。 值得注意的是，使用貨幣機器人需要一定的金融市場領域知識以及程式設計來配置和優化其操作。 還需要不斷監控機器人的表現，並根據市場的變化調整交易策略。 主要特徵：   + 無網格   + 無鞅   + 無風險的資金管理。 使用動態停止。 完全自動化 - 只需“設置好後就可以忘記它” 建議：      貨幣對：任何   
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
专家
Rebate robot. The money on the deposit rotates around zero, while a lot of transactions are made and the rebate is stuffed.It does not load the deposit, there is a stop loss and take profit.It is necessary to bet on several instruments at once, pairs can be any, but it is recommended to bet on those in which the trend is clearly traced on the daily chart. With prolonged reversals, the robot loses, but it happens very slowly and relatively safely, so it is recommended to track the trend at least
Arman Flying EA X3
Samir Arman
专家
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Milos EA
Garner Edward Bennie
专家
Milos v3.2 is an advanced trend-following robot engineered around Break of Structure (BOS) logic and multi-layered entry confirmation. Designed for precision and robustness, Milos detects structural highs/lows, identifies valid trend direction, and executes trades only when the market confirms strength via a clean BOS event. Once in a valid trend, Milos opens a primary position on the first BOS breakout. If price retraces without violating the overall structure, the EA executes a smart second-en
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
专家
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
TsTriangularHedge
Salvatore Labriola
实用工具
The utility allows you to open, monitor and manage open positions on the forex market and only on instruments in which it is possible to create triangulations or those instruments that share the same currency in the numerator or denominator: ex: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP The help of operational lines and valuable information on the panel allow the trader to manage trades more easily. Recommended for novice and experienced traders. External variables CrossSymbol = choose the cross on which
Athekros
Jacob Zerella
专家
Introduction to Athekros The development team has a finance and risk management background and for this reason the EA exploits main financial theories in order to trade. The trading system has been built with a primary goal: replicate the strategies of investment funds exploiting the accessibility of retail trading systems. For this reason performance are designed for longer time horizons. You do not need any knowledge, use default settings and no pre-optimization needed since optimization is no
North Star EA
Zhongqu Wu
专家
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Crazy Dominator
Luciana Andrea Maggiori
专家
NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE  Crazy Dominator Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total. Incorpora las siguientes mejoras clave: Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter Selección de días de operación Horario de trading configurable Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones La configuración predeterminada  no esta configurada para ningun par especifico.  Este EA solo esta disponible para ser testeado y q
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
实用工具
QuantumGuard Pro - 智能量子风控交易系统 核心功能 五组独立资金管理，智能分散风险 三重风控保护：盈利目标+回撤保护+全局风控 专业交易面板，一站式交易执行 24小时实时风险监控和保护 自动显示每组均价线，可视化监控 单独一键平仓单组订单，精准控制 订单组高亮显示，状态一目了然 智能部分平仓+自动平保，无风险追逐利润 主要特色 智能风控系统： 5个交易组独立设置风控参数 动态点峰值追踪，自动平保设置 日亏损限额、周亏损限额、全局回撤保护 每组自动显示均价水平线，实时监控持仓成本 支持单独平仓任意组别订单，灵活管理仓位 订单组高亮显示，活跃组别清晰可见 盈利目标触发部分平仓，剩余仓位自动设置平保 专业交易面板： 买入卖出和4种挂单类型 批量平仓功能（按比例、方向、盈亏平仓） 实时数据监控和图表显示 每组独立平仓按钮，快速执行单组平仓 视觉化组别状态显示，操作更直观 可设置部分平仓比例，灵活锁定利润 盈利优化策略 达到盈利目标自动执行部分平仓 自定义平仓比例（25%/50%/75%等） 剩余仓位自动设置平保止损，零风险持仓 锁定部分利润的同时保留盈利潜力 智能追踪新高，最
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
专家
尊敬的交易者， 我很高兴向您介绍我们的最新项目。 EA BitBull。 真正的加密货币交易现在已成为现实！ 由于该策略极具独特性，我仅想出售有限数量的许可证。因此，价格将稳步上涨以限制销售。 下一价格为 790 美元。 在我们来自世界各地的尊贵合作伙伴的帮助下，我们成功开发了一种创新的加密策略。 该策略无缝结合了趋势跟随和均值回归策略的原理。 通过使用先进的神经网络，如 RNN（循环神经网络）和 LSTM（长短期记忆网络）。 在成功完成 BTC BitBull EA 之后，我们现在专注于交易对 ETH/BTC 和 ETH/USD。 特别值得注意的是，无需任何先前的交易经验即可受益于这项技术！ 为获得最佳效果，应遵守并采用以下设置和配置： 经纪商 任何经纪商，优先 ECN/零点差 杠杆 从 1:20 起 保证金 最低 50 美元 交易品种 BTC/USD —— 稍后将添加更多品种 时间框架 H1 主要功能： 策略盈亏比 1:2 —— 2 次盈利覆盖 1 次亏损 严格的止盈和止损 每笔交易均设止损 独特策略 24/7 交易——即使在周末 小额保证金
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
专家
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
专家
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Limit Scalper
Heiko Kendziorra
5 (1)
专家
Buy the dip - sell the spike. This simple strategy, executed with limit orders, makes slippage your friend. The extended Take Profit sets no limits to profits, often profits far above the normal scalping profit are achieved. See screenshots below. No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/1495331   The default settings   are for   GBPUSD M5   chart.   Timing is important!   Set   SetUTC   (GMT) according to the timezone of
A muving average turn positioning builder EA
Klein Gyula
专家
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Harmadik felvétel. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! Positive building Muving Average Turn. Positive construction for Moving Average Round. If the Muving Average 
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtitle: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] Introduction Dorothy Web Spider (DWS) is not a rigid traditional Expert Advisor. It is an automated trading assistant operating on the "Spider Web" mechanism combined with "HydraFlow" logic . Instead of chasing price with market orders, Dorothy automatically scans market volatility and places smart Pending Orders ("Price Traps") at strate
Straddle Trader Pro MT4
NICHOLAS GRANT CARTER
专家
该策略的简短描述： 该顾问旨在利用三个主要市场（纽约，伦敦和东京）的公开市场中出现的大价格波动。顾问“跨骑”（在上方放置买单，在下方放置卖出订单）-市场开盘价或开盘前的价格范围。许多操作的输入/输出过滤器用于多个时间段，以确保在趋势方向上进行操作，并为顾问提供避免对顾问不利的市场条件。顾问具有高级的风险管理和防止下降的功能。以英镑/美元测试，另外6对正在测试中。 结果： 1.这是指向有关从01/01/2007到01/01/2009的英镑/美元过去测试的视频的链接。使用从Tick Story获得的报价数据，杠杆100-1和延迟执行的真实价差，对历史记录进行所有测试。 https://drive.google.com/open?id=14tGwt8mc_cdaakOky5XVnquAZMpkN_y0 2.这是在2009年11月29日至01.212020（真实利润为13.58％）的真实模拟帐户中验证结果的链接。 3.很快将确认真实账户上的真实交易结果。 主要特点： 1. 自动逃避新闻： 顾问将在引发可能影响交易货币对的重大经济事件之前自动关闭业务。从ForexFact
Axel Bot MT4
Salman Metioui
专家
Axel Bot is a sophisticated trading algorithm designed to empower traders with advanced hedging strategies. By seamlessly integrating with major financial markets, Axel Bot allows users to execute trades algorithmically, minimizing risk and maximizing potential returns. The bot leverages real-time market data, advanced analytics, and predictive modeling to identify opportunities for hedging, enabling traders to protect their portfolios against unfavorable market movements. With its intuitive int
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
实用工具
TELEGRAM BROADCAST 實用程序可幫助您立即將您的交易發佈到 Telegram 頻道。如果您一直想用外匯信號創建自己的電報頻道，那麼這就是您所需要的。 TELEGRAM BROADCAST 可以發送消息： 開啟和關閉交易； 放置和刪除掛單； 修改止損和準備金（最後訂單）； 止損和取證觸發； 掛單的激活和刪除： 發送交易報告； 發送存款和取款信息； 當回撤或利潤達到N值時發送消息； 賬戶監控 - 每 N 分鐘發送一次統計信息。 您可以在每條消息中添加自己的文本並以分鐘為單位發布延遲。所有消息都是靈活的。該實用程序僅安裝在一張圖表上，但它會從所有交易品種發送消息。您可以隱藏設置中的任何符號。 實用程序配置： 服務 -> 設置 -> EA 交易 -> 允許以下 URL 的 WebRequest（添加 URL： https://api.telegram.org ）； 在 @BotFather 的 Telegram 上創建您自己的機器人。記住令牌，它看起來像這樣 - 1280210427：AAG-6Piwk7rdmxMUJwlL9N8oXYlYPajtWy8; 創建您的
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
专家
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Hunting Cat EA
Alexandra Sivill Muedra
专家
Hunting Cat “Forex Grid Trading Strategy”   Maximize your profits while the in-built Grid system minimizes the risks regardless of how big a move the market makes.  It includes a safety feature for Draw Down reduction for safer profits. Divide the market into many levels and place  <<buy and sell<<  orders at each level at the same time taking profit of every movement of the Market.  How to use it?  Set up your Timeframe and Currency  The grid can be based on your trader preference.  Manage you
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
专家
GraphSeriesEA : is more advanced system like BuySellSeriesEA, but difference is it doesn't keep positions,it closes all both buy/sell on exit;thereby giving you best equity curves ever.its doesn't have a scalper tough like buysellseriesEA, rather it close all position once it has reach a certain times and points; check base on the positions situations on the chart trend short or long wave. is very sophisticated robust forex EA with an outstanding performance .major characteristics of this EA are
Intelligent trend
Yang Pei Qin
专家
1.根据图表周期，确定趋势大小。在一段行情内最高价附近，为上涨趋势。在一段行情内最低价附近，为下跌趋势。 2. 趋势确立后，下一步就是确定短期趋势的超买和超卖。 超卖、多头;  超买，做空。   3.  根据超买和超卖以及利润点进行平仓。  实盘信号: https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA 设置： 您需要把EA加载到要交易的货币对上（M15 时间范围） 现好的货币对: EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY,XAGUSD,GBPAUD 使用此EA，请是使用ECN账号。 可以使用我推荐的货币对，也可以使用其他货币对。 信号上100使用0.01手，建议使用更高的资金降低风险。 推荐杠杆 1:200 或更高 可以使用参数列表里内置的参数，也可以自定义参数。 参数设置: Applicable_Symbol - 表现最好的货币品种  cycle_time - 加载图表周期 Built_in_parameters - 选择内置的货币参数或选择自定义参数 Lot - 开单手数 AutoLo
Quantum Pro Deluxe
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
Experimente el poder del Asesor Experto "QUANTUM", un algoritmo meticulosamente diseñado para operar en el mercado del oro. Este asesor experto ha demostrado consistentemente excelentes resultados en rigurosas pruebas retrospectivas (backtesting), destacándose por su capacidad para capitalizar las tendencias del oro con precisión y eficacia. Parámetros Recomendados: TODAS LAS DIVISAS Periodo M5, M15 , M30 Y H1 AUTOAJUSTABLE EL LOTAJE POR FACTOR DE RIESGO Disclaimer de Riesgo:   El uso de este As
该产品的买家也购买
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
圣诞节和新年 已到来——你的 2026交易计划 是什么？ Dynamic Pips EA 立减40% — 现在只需 $799 ，并包含 8 次激活 。 还不止这些： 如果你还没有， 免费赠送 Boring Pips EA（MT4 或 MT5） 。 如果你是老客户，可再享 额外 10% 折扣 。 行动要快！ 本优惠仅限 前 5 位购买者 ，或截至 2026 年 1 月 7 日 （以先到者为准）。 如需更多详情或参与优惠，直接给我留言即可。 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
专家
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
专家
XAUUSD 提取器 XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。 Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目   Gold Throne   的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。 通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。 设置文件  通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。 购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。 售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 策略一 – 网格交易
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
专家
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
专家
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
专家
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
专家
MATrader QuickScalper – 基于 MATrader 核心的精准剥头皮 MATrader QuickScalper 是 Marc Albrecht Trading 开发的专用剥头皮 EA， 作为独立策略与广为人知的 MATrader AI 并行存在。 MATrader AI 更侧重自适应周期逻辑与更大级别的行情波动， 而 MATrader QuickScalp 则专为 快速执行、短持仓周期与干净的剥头皮入场 打造。 它之所以沿用 MATrader 名称，是因为它建立在同样的核心理念之上： 经过验证的逻辑、真实交易条件、拒绝走捷径 。 （我们在将 MATrader 系列发布到 MQL5 之前，进行了多年测试与打磨。 我们最初的 MATrader 上架曾登顶 #1，但后来被移除并重新上传，导致评价与排名被重置。 如果你愿意帮我们回到更高位置，欢迎在认真测试后留下评价。） 优化设置： 交易品种与周期以输入参数为准（剥头皮对环境条件很敏感） 推荐账户： RoboForex 美分账户（支持 0.0001 手） 为什么选择 MATrader QuickScalper？ MA
Trend King EA
Frank Paetsch
专家
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
筛选:
无评论
回复评论