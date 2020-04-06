Candle Power EA
请在购买后给我写信，以便收到使用手册（PDF）以及详尽解说视频的链接！！！
EA 始終須在設定狀態下啟動！！！
針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。
五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。
害怕下一次崩盘吗？
有了 Candle Power EA，就不必担心。该EA把五个互补的均值回归策略（5 个设置，使用不同的过滤方法）组合用于S&P 500。它系统性地处理过度波动——尤其在压力阶段——并在高波动的市场阶段出现急剧回撤时发挥其优势。在正常的市场阶段，EA基本随整体市场运行，因此既能提供战术性的组合对冲，也能带来额外的收益来源。
没有马丁格尔，没有网格。文档清晰、稳健、实用。拥有超过15 年的逐笔数据长周期回测历史，并自2008 年以来与S&P 期货进行对比。
为什么选择这个 EA？
-
崩盘聚焦：在下行阶段战术性利用波动率峰值与均值回归。
-
组合而非单一策略： 5 个独立模块 → 更低相关性、更平滑的权益曲线。
-
实践 + 技术：由认证证券交易员与投资组合经理设计，并与一位拥有15 年经验的计算机科学硕士合作完成EA 编程实现。
-
灵活可扩展： VIX、黄金 (XAUUSD)、原油 (USOIL/UKOIL) 的预设正在开发中。
实盘跟踪
（刚刚启动仅数天）
透明度是必须的。 当前实盘结果：
-
MQL5 信号： https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile
- FX Blue 概览： https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment
注意： 该信号中还包含其他策略。在 FX Blue 中，可通过 https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats
并指定Magic 编号，将 EA 所含的5 个策略进行单独跟踪。
策略模块（含 Magic 编号）
术语： CPI = Candle Power Indicator，RSI = 相对强弱指数。
-
Big Bad Bug Bounce
方法： RSI + 波动率过滤器
Magic 编号： 10001
-
Marauder Mondays
方法： CPI + 星期过滤器
Magic 编号： 10002
-
Arachnid Anchors
方法： CPI + 日内高低点过滤器
Magic 编号： 10003
-
CPI + Daily
方法： CPI + 日内高低点过滤器 + 多种离场方式
Magic 编号： 10004
-
想要更频繁地交易吗？
方法： CPI + CPI（多级 CPI 信号确认）
Magic 编号： 10005
信号引擎与过滤器（摘录）
-
入场： CPI (Candle Power Indicator)、RSI 或其组合。
-
离场： 7 种变体（除 SL/TP/跟踪止损 外），包括 RSI-/CPI-离场。
-
资金管理： 8 种方法，只有在资金管理方法中才设定风险。
-
止损与目标： 7 种 SL、6 种 TP、3 种保本方法，以及时间止损。
-
趋势/波动： 2 条移动平均线（完全可参数化），波动率过滤器（3 种方法）。
-
市场状态/时序： 日内高/低、收盘价、月/周/日过滤器、季节性、利率周期、交易日、K 线及前一根 K 线过滤（颜色 + %）。
测试与数据库
-
自 2010-10-15 起基于逐笔数据回测。
-
自 2008-01-01 起与 S&P 期货 (M1) 进行数据对齐（稳健性检查）。
（回测/分析并不保证 未来结果。）
交易频率（年均）
-
Big Bad Bug Bounce： 约 35 笔交易
-
Marauder Mondays： 约 17 笔交易
-
Arachnid Anchors： 约 12 笔交易
-
CPI + Daily： 约 21 笔交易
-
想要更频繁地交易吗？： 约 21 笔交易
并非每种逻辑的交易频率都相同：有的每年仅 8–17 笔，其他模块更频繁。这在时间与市场状态上提供了分散化。交易次数对绩效并无决定性意义。
交易品种与预设
-
主要： S&P 500
（券商映射如 US500、SPX500USD、US500Cash）
-
更多预设（计划中，尚未包含）：VIX、黄金与原油
价格与授权模式
早期用户优惠：
-
计划在2026 年初前发布针对 VIX、黄金与原油以及可能其他品种的更多设置/预设。
-
现有客户将以免费更新的形式获得这些内容。随着策略范围扩大，对新买家的价格可能提高。
交付内容与支持
-
EA (.ex4) + 5 个设置（S&P 标准；VIX/黄金/原油的预设将在可用时随后提供）
-
60 页使用手册提供英文与德文版本；通过AI可进一步翻译为所有语言（快速上手、参数、方案设置、最佳实践与风险提示）
→ 购买后通过 MQL5 消息你将收到下载链接（包含买家验证）
-
解说视频（DE & EN）： 仅向买家提供的私有链接——对每一项参数进行详细讲解
-
示例策略演示季节性与利率周期过滤的用法
-
通过 MQL5 消息提供支持；更新通过Market发布
透明度与免责声明
交易伴随风险。 过去的结果（回测/实盘跟踪）不能保证未来表现。请从保守开始，先在模拟账户中测试，并可控地扩大规模。非投资建议。