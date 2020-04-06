请在购买后给我写信，以便收到使用手册（PDF）以及详尽解说视频的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明



Candle Power EA



針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。

五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。

害怕下一次崩盘吗？

有了 Candle Power EA，就不必担心。该EA把五个互补的均值回归策略（5 个设置，使用不同的过滤方法）组合用于S&P 500。它系统性地处理过度波动——尤其在压力阶段——并在高波动的市场阶段出现急剧回撤时发挥其优势。在正常的市场阶段，EA基本随整体市场运行，因此既能提供战术性的组合对冲，也能带来额外的收益来源。

没有马丁格尔，没有网格。文档清晰、稳健、实用。拥有超过15 年的逐笔数据长周期回测历史，并自2008 年以来与S&P 期货进行对比。

为什么选择这个 EA？

崩盘聚焦： 在 下行阶段 战术性利用 波动率峰值 与 均值回归 。

组合而非单一策略： 5 个独立模块 → 更低相关性 、 更平滑的权益曲线 。

实践 + 技术： 由 认证证券交易员 与 投资组合经理 设计，并与一位拥有 15 年经验 的 计算机科学硕士 合作完成 EA 编程 实现。

灵活可扩展： VIX、黄金 (XAUUSD)、原油 (USOIL/UKOIL) 的预设正在开发中。

实盘跟踪

（刚刚启动仅数天）

透明度是必须的。 当前实盘结果：

MQL5 信号： https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

FX Blue 概览： https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

注意： 该信号中还包含其他策略。在 FX Blue 中，可通过 https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

并指定Magic 编号，将 EA 所含的5 个策略进行单独跟踪。

策略模块（含 Magic 编号）

术语： CPI = Candle Power Indicator，RSI = 相对强弱指数。

Big Bad Bug Bounce

方法： RSI + 波动率过滤器

Magic 编号： 10001 Marauder Mondays

方法： CPI + 星期过滤器

Magic 编号： 10002 Arachnid Anchors

方法： CPI + 日内高低点过滤器

Magic 编号： 10003 CPI + Daily

方法： CPI + 日内高低点过滤器 + 多种离场方式

Magic 编号： 10004 想要更频繁地交易吗？

方法： CPI + CPI（多级 CPI 信号确认）

Magic 编号： 10005

信号引擎与过滤器（摘录）

入场： CPI (Candle Power Indicator) 、 RSI 或其 组合 。

离场： 7 种变体 （除 SL/TP/跟踪止损 外），包括 RSI-/CPI-离场 。

资金管理： 8 种方法 ，只有在 资金管理方法 中才设定 风险 。

止损与目标： 7 种 SL 、 6 种 TP 、 3 种保本方法 ，以及 时间止损 。

趋势/波动： 2 条移动平均线 （完全可参数化）， 波动率过滤器（3 种方法） 。

市场状态/时序： 日内高/低、收盘价、月/周/日过滤器、季节性、利率周期、交易日、K 线及前一根 K 线过滤（颜色 + %）。

测试与数据库

自 2010-10-15 起基于 逐笔数据回测 。

自 2008-01-01 起与 S&P 期货 (M1) 进行数据对齐（稳健性检查）。

（回测/分析并不保证 未来结果。）

交易频率（年均）

Big Bad Bug Bounce： 约 35 笔交易

Marauder Mondays： 约 17 笔交易

Arachnid Anchors： 约 12 笔交易

CPI + Daily： 约 21 笔交易

想要更频繁地交易吗？： 约 21 笔交易

并非每种逻辑的交易频率都相同：有的每年仅 8–17 笔，其他模块更频繁。这在时间与市场状态上提供了分散化。交易次数对绩效并无决定性意义。

交易品种与预设

主要： S&P 500

（ 券商映射 如 US500 、 SPX500USD 、 US500Cash ）

更多预设（计划中，尚未包含）：VIX、黄金与原油

价格与授权模式

早期用户优惠：

计划在 2026 年初 前发布针对 VIX 、 黄金 与 原油 以及可能其他 品种 的更多 设置/预设 。

现有客户将以免费更新的形式获得这些内容。随着策略范围扩大，对新买家的价格可能提高。

交付内容与支持

EA (.ex4) + 5 个设置 （ S&P 标准 ； VIX/黄金/原油 的 预设 将在可用时 随后提供 ）

60 页使用手册 提供 英文 与 德文 版本；通过 AI 可进一步 翻译 为 所有语言 （ 快速上手 、 参数 、 方案设置 、 最佳实践 与 风险提示 ）

→ 购买后通过 MQL5 消息 你将收到 下载链接 （ 包含买家验证 ）

解说视频（DE & EN）： 仅向买家提供的私有链接 ——对 每一项参数 进行 详细讲解

示例策略 演示 季节性与利率周期过滤 的用法

通过 MQL5 消息提供支持；更新通过Market发布

透明度与免责声明

交易伴随风险。 过去的结果（回测/实盘跟踪）不能保证未来表现。请从保守开始，先在模拟账户中测试，并可控地扩大规模。非投资建议。



