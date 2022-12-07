Kraken MT4
- Experts
- Volodymyr Hrybachov
- Versão: 1.21
- Atualizado: 23 janeiro 2023
- Ativações: 10
Robô comercial multimoedas baseado em desvio padrão e baseado em polvo. Este robô pode ser considerado como o melhor dos meus desenvolvimentos, ele contém tudo o que já provou em negociações forex. O robô é adequado tanto para iniciantes quanto para comerciantes experientes. Instalar o trading bot no VPS-server e em um par de moedas "EURUSD", timeframe M15 - não há mais necessidade de fazer manipulações. Depósito mínimo de US$ 1000, alavancagem de 1:500.
*Escreva-me após a compra para obter a segunda versão como um presente.
If you need a discount, then write me in private message
Parâmetros de entrada:
SD_TIMEFRAME - cronograma para busca de sinais;
SD_APRICE - tipo de preço;
STDDEV - parâmetros para otimização. start 10, passo 10 end 1000;
AVSD_PERIOD - período de cálculo da média dos valores do desvio padrão do preço;
AVSD_DEVIATION - coeficiente de desvio padrão do preço;
START_LOT - lote inicial para cada N saldo;
FROM_BALANÇA - N saldo para cálculo de lote;
STEP_ORDERS - etapa de pedidos;
STEP_MULTIPLIER - multiplicador de pedidos;
LOT_MULTIPLIER - multiplicador de lote;
STOPLOSS_PCT - stoploss em % do saldo;
TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit em % do saldo ;
MAX_SPREAD - spread máximo;
NEW_CYCLE - novo ciclo de pedidos;
MAGIC - número mágico;
COMENTÁRIO - comentário aos pedidos;
START_TIME, END_TIME - tempo de início e fim do comércio;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuração da função anti-requota;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciais (NÃO MODIFICAR);
BREAK_1, BREAK_2 - pausa em minutos entre a abertura do pedido;
MAX_ORDENADAS - ordens máximas de um símbolo;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - comércio por dias da semana;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - parada comercial;
INFO - mostrar informações;
USO_BALANÇO - usar % de saldo para negociação, análogo de fluxo automático;
CLOSE_ALL_FRIDAY - fechar na sexta-feira, se o saque for inferior a n%;
CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - horário de fechamento;
this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,
20230215
I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy
20230531
after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk