Kraken MT4

Robô comercial multimoedas baseado em desvio padrão e baseado em polvo. Este robô pode ser considerado como o melhor dos meus desenvolvimentos, ele contém tudo o que já provou em negociações forex. O robô é adequado tanto para iniciantes quanto para comerciantes experientes. Instalar o trading bot no VPS-server e em um par de moedas "EURUSD", timeframe M15 - não há mais necessidade de fazer manipulações. Depósito mínimo de US$ 1000, alavancagem de 1:500.

*Escreva-me após a compra para obter a segunda versão como um presente.

If you need a discount, then write me in private message





Parâmetros de entrada:

SD_TIMEFRAME - cronograma para busca de sinais;

SD_APRICE - tipo de preço;

STDDEV - parâmetros para otimização. start 10, passo 10 end 1000;

AVSD_PERIOD - período de cálculo da média dos valores do desvio padrão do preço;

AVSD_DEVIATION - coeficiente de desvio padrão do preço;

START_LOT - lote inicial para cada N saldo;

FROM_BALANÇA - N saldo para cálculo de lote;

STEP_ORDERS - etapa de pedidos;

STEP_MULTIPLIER - multiplicador de pedidos;

LOT_MULTIPLIER - multiplicador de lote;

STOPLOSS_PCT - stoploss em % do saldo;

TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit em % do saldo ;

MAX_SPREAD - spread máximo;

NEW_CYCLE - novo ciclo de pedidos;

MAGIC - número mágico;

COMENTÁRIO - comentário aos pedidos;

START_TIME, END_TIME - tempo de início e fim do comércio;

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuração da função anti-requota;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciais (NÃO MODIFICAR);

BREAK_1, BREAK_2 - pausa em minutos entre a abertura do pedido;

MAX_ORDENADAS - ordens máximas de um símbolo;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - comércio por dias da semana;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - parada comercial;

INFO - mostrar informações;

USO_BALANÇO - usar % de saldo para negociação, análogo de fluxo automático;

CLOSE_ALL_FRIDAY - fechar na sexta-feira, se o saque for inferior a n%;

CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - horário de fechamento;


mctien
380
mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

