Kraken MT4

Robô comercial multimoedas baseado em desvio padrão e baseado em polvo. Este robô pode ser considerado como o melhor dos meus desenvolvimentos, ele contém tudo o que já provou em negociações forex. O robô é adequado tanto para iniciantes quanto para comerciantes experientes. Instalar o trading bot no VPS-server e em um par de moedas "EURUSD", timeframe M15 - não há mais necessidade de fazer manipulações. Depósito mínimo de US$ 1000, alavancagem de 1:500.





Parâmetros de entrada:





SD_TIMEFRAME - cronograma para busca de sinais;





SD_APRICE - tipo de preço;





STDDEV - parâmetros para otimização. start 10, passo 10 end 1000;





AVSD_PERIOD - período de cálculo da média dos valores do desvio padrão do preço;





AVSD_DEVIATION - coeficiente de desvio padrão do preço;





START_LOT - lote inicial para cada N saldo;





FROM_BALANÇA - N saldo para cálculo de lote;





STEP_ORDERS - etapa de pedidos;





STEP_MULTIPLIER - multiplicador de pedidos;





LOT_MULTIPLIER - multiplicador de lote;





STOPLOSS_PCT - stoploss em % do saldo;





TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit em % do saldo ;





MAX_SPREAD - spread máximo;





NEW_CYCLE - novo ciclo de pedidos;





MAGIC - número mágico;





COMENTÁRIO - comentário aos pedidos;





START_TIME, END_TIME - tempo de início e fim do comércio;





ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuração da função anti-requota;





SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciais (NÃO MODIFICAR);





BREAK_1, BREAK_2 - pausa em minutos entre a abertura do pedido;





MAX_ORDENADAS - ordens máximas de um símbolo;





TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - comércio por dias da semana;





TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - parada comercial;





INFO - mostrar informações;





USO_BALANÇO - usar % de saldo para negociação, análogo de fluxo automático;





CLOSE_ALL_FRIDAY - fechar na sexta-feira, se o saque for inferior a n%;





CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - horário de fechamento;



