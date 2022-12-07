Kraken MT4

Robot de trading multidevises basé sur l'écart-type et basé sur Octopus. Ce robot peut être considéré comme le meilleur de mes développements, il contient tout ce qui a fait ses preuves dans le trading forex. Le robot convient aussi bien aux débutants qu'aux traders expérimentés. Installez le robot de trading sur le serveur VPS et sur une paire de devises "EURUSD", timeframe M15 - aucune autre manipulation ne doit être effectuée. Dépôt minimum de 1000 $, effet de levier de 1:500.





*Ecrivez-moi après l'achat pour recevoir la deuxième version en cadeau. If you need a discount, then write me in private message

















Paramètres d'entrée :





SD_TIMEFRAME - cadre temporel pour la recherche de signaux ;





SD_APRICE - type de prix ;





STDDEV - paramètres d'optimisation. début 10, étape 10 fin 1000 ;





AVSD_PERIOD - période de calcul de la moyenne des valeurs de l'écart-type du prix ;





AVSD_DEVIATION - coefficient de déviation standard du prix ;





START_LOT - lot de départ pour chaque balance N ;





FROM_BALANCE - N solde pour le calcul du lot ;





STEP_ORDERS - échelon des ordres ;





STEP_MULTIPLIER - multiplicateur des commandes ;





LOT_MULTIPLIER - multiplicateur du lot ;





STOPLOSS_PCT - stoploss en % du solde ;





TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit en % du solde ;





MAX_SPREAD - écart maximal ;





NEW_CYCLE - nouveau cycle de commande ;





MAGIC - numéro magique ;





COMMENTAIRE - commentaire aux ordres ;





START_TIME, END_TIME - heure de début et de fin de la transaction ;





ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuration de la fonction anti-citation ;





SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - symboles commerciaux (À NE PAS CHANGER) ;





BREAK_1, BREAK_2 - pause en minutes entre l'ouverture des ordres ;





MAX_ORDERS - commandes maximales d'un symbole ;





TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - commerce par jours de la semaine ;





TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - arrêt du commerce ;





INFO - montre les informations ;





USE_BALANCE - utilise le % de solde pour le trading, analogue à l'autodialing ;





CLOSE_ALL_FRIDAY - clôture le vendredi, si le drawdown est inférieur à n% ;





CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - heure de fermeture ;







