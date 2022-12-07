Kraken MT4
- Эксперты
- Volodymyr Hrybachov
- Версия: 1.21
- Обновлено: 23 января 2023
- Активации: 10
*напишите мне после покупки, чтобы получить вторую версию в подарок
If you need a discount, then write me in private message
Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/1794581
Входные параметры:
SD_TIMEFRAME - таймфрейм поиска сигналов;
SD_APRICE - типа цены;
STDDEV - параметры для оптимизации. старт 10, шаг 10 конец 1000;
AVSD_PERIOD - период усреднения значений стандатного отклонения цены;
AVSD_DEVIATION - коефициент стандатного отклонения цены;
START_LOT - стартовый лот на каждую N баланса;
FROM_BALANCE - N баланс для расчета лота;
STEP_ORDERS - шаг ордеров;
STEP_MULTIPLIER - мультипликатор ордеров;
LOT_MULTIPLIER - мультипликатор лота;
STOPLOSS_PCT - стоплосс в % от баланса;
TAKEPTROFIT_PCT - тейкпрофит в % от баланса ;
MAX_SPREAD - максимальный спред;
NEW_CYCLE - новый цикл ордеров;
MAGIC - магический номер;
COMMENT - комментарий к ордерам;
START_TIME, END_TIME - время начала и окончания торговли;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - настройка функции антиреквот;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - торговые символы (НЕ ИЗМЕНЯТЬ);
BREAK_1, BREAK_2 - пауза в минутах между открытием ордеров;
MAX_ORDERS - максимум ордеров по одному символу;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - торговля по дням недели;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - трейдингстоп;
INFO - показать информацию;
USE_BALANCE - использовать % баланса для торговли, аналог автодоливки;
CLOSE_ALL_FRIDAY - закрыть в Пятницу если просадка меньше n%;
CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - время закрытия;
this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,
20230215
I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy
20230531
after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk