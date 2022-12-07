Kraken MT4

Мультивалютный торговый робот основанный на стандартном отклонении и построен на базе "Octopus ". Этот робот можно считать лучшим из моих разработок, в нем собрано все то, что хорошо себя зарекомендовало в торговле на рынке Форекс. Робот подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Установите торговый бот на  VPS-сервер и на одну валютную пару "EURUSD", таймфрейм M15 - больше  никаких манипуляций делать не требуется. Минимальный депозит $1000,  Кредитное плечо 1:500

*напишите мне после покупки, чтобы получить вторую версию в подарок

If you need a discount, then write me in private message


Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/1794581


Входные параметры:

SD_TIMEFRAME - таймфрейм поиска сигналов;

SD_APRICE - типа цены;

STDDEV - параметры для оптимизации. старт 10, шаг 10 конец 1000;

AVSD_PERIOD - период усреднения значений стандатного отклонения цены;

AVSD_DEVIATION  - коефициент стандатного отклонения цены;

START_LOT - стартовый лот на каждую N баланса;

FROM_BALANCE - N баланс для расчета лота;

STEP_ORDERS - шаг ордеров;

STEP_MULTIPLIER - мультипликатор ордеров;

LOT_MULTIPLIER - мультипликатор лота;

STOPLOSS_PCT  - стоплосс в % от баланса;

TAKEPTROFIT_PCT  - тейкпрофит в % от баланса ;

MAX_SPREAD - максимальный спред;

NEW_CYCLE - новый цикл ордеров;

MAGIC - магический номер;

COMMENT - комментарий к ордерам;

START_TIME, END_TIME - время начала и окончания торговли;

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - настройка функции антиреквот;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - торговые символы (НЕ ИЗМЕНЯТЬ);

BREAK_1, BREAK_2 - пауза в минутах между открытием ордеров;

MAX_ORDERS - максимум ордеров по одному символу;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY  - торговля по дням недели;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - трейдингстоп;

INFO - показать информацию;

USE_BALANCE - использовать % баланса для торговли, аналог автодоливки;

CLOSE_ALL_FRIDAY - закрыть в Пятницу если просадка меньше n%;

CLOSE_HOUR,  CLOSE_MINUTE - время закрытия;




mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

Volodymyr Hrybachov
60723
Ответ разработчика Volodymyr Hrybachov 2023.01.28 20:56
Thanks for the feedback
