Kraken MT4

Robot de trading multidivisa basado en la desviación estándar y basado en Octopus. Este robot puede ser considerado como el mejor de mis desarrollos, contiene todo lo que ha demostrado en el comercio de divisas. El robot es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados. Instale el bot de comercio en el servidor VPS y en un par de divisas "EURUSD", marco de tiempo M15 - no se deben hacer más manipulaciones. Depósito mínimo $1000, apalancamiento 1:500.





*Escríbeme después de la compra para que te regale la segunda versión. If you need a discount, then write me in private message

















Parámetros de entrada:





SD_TIMEFRAME - marco temporal para la búsqueda de señales;





SD_APRICE - tipo de precio;





STDDEV - parámetros para la optimización. inicio 10, paso 10 fin 1000;





AVSD_PERIOD - periodo de promediación de los valores de la desviación estándar del precio;





AVSD_DEVIATION - coeficiente de desviación estándar del precio;





START_LOT - lote inicial para cada saldo N;





FROM_BALANCE - Saldo N para el cálculo del lote;





STEP_ORDERS - paso de pedidos;





STEP_MULTIPLIER - multiplicador de órdenes;





LOT_MULTIPLIER - multiplicador del lote;





STOPLOSS_PCT - stoploss en % del saldo;





TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit en % del saldo ;





MAX_SPREAD - dispersión máxima;





NEW_CYCLE - nuevo ciclo de pedido;





MAGIC - número mágico;





COMENTARIO - comentario a las órdenes;





START_TIME, END_TIME - hora de inicio y fin de la operación;





ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuración de la función antirequote;





SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciales (NO CAMBIAR);





BREAK_1, BREAK_2 - pausa en minutos entre la apertura de la orden;





MAX_ORDERS - órdenes máximas de un símbolo;





TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - negocia por días de la semana;





TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - parada comercial;





INFO - muestra información;





USE_BALANCE - utilizar % de saldo para operar, análogo a la marcación automática;





CLOSE_ALL_FRIDAY - cerrar el viernes, si la reducción es inferior a n%;





CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - hora de cierre;



