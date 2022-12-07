Kraken MT4

5
Robot de trading multidivisa basado en la desviación estándar y basado en Octopus. Este robot puede ser considerado como el mejor de mis desarrollos, contiene todo lo que ha demostrado en el comercio de divisas. El robot es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados. Instale el bot de comercio en el servidor VPS y en un par de divisas "EURUSD", marco de tiempo M15 - no se deben hacer más manipulaciones. Depósito mínimo $1000, apalancamiento 1:500.

*Escríbeme después de la compra para que te regale la segunda versión.

If you need a discount, then write me in private message





Parámetros de entrada:

SD_TIMEFRAME - marco temporal para la búsqueda de señales;

SD_APRICE - tipo de precio;

STDDEV - parámetros para la optimización. inicio 10, paso 10 fin 1000;

AVSD_PERIOD - periodo de promediación de los valores de la desviación estándar del precio;

AVSD_DEVIATION - coeficiente de desviación estándar del precio;

START_LOT - lote inicial para cada saldo N;

FROM_BALANCE - Saldo N para el cálculo del lote;

STEP_ORDERS - paso de pedidos;

STEP_MULTIPLIER - multiplicador de órdenes;

LOT_MULTIPLIER - multiplicador del lote;

STOPLOSS_PCT - stoploss en % del saldo;

TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit en % del saldo ;

MAX_SPREAD - dispersión máxima;

NEW_CYCLE - nuevo ciclo de pedido;

MAGIC - número mágico;

COMENTARIO - comentario a las órdenes;

START_TIME, END_TIME - hora de inicio y fin de la operación;

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuración de la función antirequote;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciales (NO CAMBIAR);

BREAK_1, BREAK_2 - pausa en minutos entre la apertura de la orden;

MAX_ORDERS - órdenes máximas de un símbolo;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - negocia por días de la semana;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - parada comercial;

INFO - muestra información;

USE_BALANCE - utilizar % de saldo para operar, análogo a la marcación automática;

CLOSE_ALL_FRIDAY - cerrar el viernes, si la reducción es inferior a n%;

CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - hora de cierre;


Comentarios 1
mctien
380
mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

Productos recomendados
RobotX
Andrey Karyaka
Asesores Expertos
Este robot tiene un gran potencial. Sistema de cálculo de inteligencia oculta. Este experto tiene ajustes flexibles. Estoy seguro de que no tendrá ningún problema con él. El principio se ejecuta, configurar y olvidar. Lo hace todo es propio. Esto es muy práctico. Pruebe una suscripción mensual. Estoy seguro de que con un alto grado de probabilidad. Usted ill desea que la versión ilimitada. Eso es exactamente lo que usted está aquí.
Cherokee
Andrey Kolmogorov
5 (2)
Asesores Expertos
Cherokee - es un asesor profesional basado en un sistema de seguimiento de tendencias con un algoritmo adaptativo. Nuevos conjuntos están en la sección "Comentarios" comentarios #2-3. Señal: 6 pares de divisas Principales ventajas 6 pares de divisas; El EA no utiliza Martingala; El depósito mínimo inicial es de 300 $; No es necesario cerrar el robot durante la publicación de noticias; Funciona con cotizaciones de 4 y 5 dígitos; Un modelo multinivel de un conjunto cuántico. Parámetros de trabaj
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Asesores Expertos
Este EA se puede ejecutar en todos los pares de divisas recomendamos EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Plazo 30 minutos (M30) La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con $1000 de Depósito inicial mínimo. Y el robot puede apoyar sus transacciones manuales en EURUSD. APALANCAMIENTO DE LA CUENTA: 1:100 CUENTA (Stop Out): 50% o menos TIPO DE CUENTA: Cuenta real MODO DE CUENTA: Cuenta de cobertura Take Profit: Automáticamente Stop Loss: Automático Tamaño del LOTE: Manual pr
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
KT Market Structure EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT Market Structure EA es un asesor experto completamente automatizado, basado en nuestro popular indicador KT Market Structure . Utiliza señales de ruptura de estructura (BOS) y cambio de carácter (CHoCH) directamente del indicador, y ofrece una variedad de opciones para automatizar operaciones.  Al combinar estas señales con un análisis adicional, ofrece una forma inteligente y eficiente de operar. No se requiere ninguna descarga adicional, ya que el EA incluye todas sus dependencias integrada
DSvoltage
Aliaksei Karalkou
Asesores Expertos
El asesor experto DCvoltage utiliza el indicador MACD. El volumen de negociación depende del resultado de las operaciones anteriores y el tamaño del indicador de tamaño de lote automático. El Asesor experto DCvoltage cubre el tamaño de la posición y la dirección debido a las órdenes bloqueadas. Existen posiciones trailing, beneficio flotante, stop fijo y beneficio fijo. Es posible limitar el trabajo del DCvoltage expert Advisor por tiempo. Metod_1 Orden Marcet Metod_2 Orden límite Metod_3 Orde
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
As Capital PRO
Andres Sigala
Asesores Expertos
To maximize profit this EA can open 3 trades per signal using different strategies on each. Trade 1 is from signal to next signal. Also use Trailing stop based on Fibonacci. Trade 2 Set take profit at Fibonacci level. Trade 3 Set take profit at Fibonacci level. Also use Trailing stop based on Fibonacci. Settings Activate Buy 1    //--------To enable long trades for operation 1 Activate Sell 1    //--------To enable short trades for operation 1 Activate Buy 2    //--------To enable long trades
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H1 y H4 se pueden usar ambas, está fijado con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Funciones de Cierre - Estrategias H1 y H4 puede utilizar ambas MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 20 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread
Stable Pulse
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El trabajo del bot Stable Pulse se muestra en forma de varios mmomentos clave, que se pueden ver en las capturas de pantalla. Este desarrollo es un sistema de scalping. Puede descargar y probar el bot de forma gratuita de esta manera por sí mismo asegurarse de sus capacidades. El bot puede ser probado en diferentes pares de divisas y diferentes períodos. Lo principal es establecer la configuración del probador como se muestra en la captura de pantalla, para la prueba correcta. Usted necesita pa
Panther
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto busca patrones de análisis técnico formados en el marco temporal superior (horario) para empezar a trabajar en el gráfico de 5 minutos. Patrones de análisis técnico utilizados: doble techo/doble suelo, cabeza/hombros, bandera, triángulos expansivos/estrechos. El indicador técnico Relative Vigor Index se utiliza como filtro para la apertura de operaciones. Se basa en la idea de que en los mercados alcistas el precio de cierre es, por regla general, superior al de apertura. En el
Perceptrader AI
Valeriia Mishchenko
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 48 meses de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT5 se puede encontrar aquí Perceptrader AI es un sistema de trading de rejilla de última generación que aprovecha el poder de la Inteligencia Artificial, utilizando algoritmos de Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales Artificiales (RNA) para analizar grandes cantidades de datos de mercado a gran velocidad y detectar oportunidades de trading de alto potencial para explotar. Pares de
Nasdaq Heist Robot
Teboho Moses Tefo
Asesores Expertos
Este EA se utiliza para el comercio Nas100 /nasdaq 100 índice una vez al día todos los días a la hora 16:30 +3gmt(depende de la hora del servidor del corredor) durante NYSE, que está codificado con la función de gestión inteligente de dinero para recuperar cada pérdida que hizo, pero la pérdida no se puede recuperar en el mismo día, este EA está codificado con la estrategia única para detectar la dirección de NASDAQ 100 durante la apertura de NYSE en. ¡POR FAVOR, ENCUENTRE LA CONFIGURACIÓN EN LA
VR 4xEA
Muhammad Ismail
Asesores Expertos
50 % OFF LIMITED TIME OFFER! (regular price $ 200 ) VR 4xEA está diseñado para operadores que buscan ganancias constantes Se trata de un programa de software de negociación autónomo diseñado para el mercado de divisas. Es una herramienta de inversión estable y segura diseñada para salir airoso de situaciones comerciales adversas que desafiarían a la mayoría de los operadores manuales. No Overoptimization and No false Claims. You can examine the EA working in strategy tester and can optimise it
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
AI Holy Grail
Prawit Nimwong
Asesores Expertos
***Importanr_1*** USO : All Time Frame M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN Lot size , Slippage > 1,000 for BTCUSD and Magic number can be adjusted. XAUUSD (GOLD) ,EURUSD,USDJPY,GBPUSD,AUDUSD,GBPJPY,USDCHF,USDCAD,BTCUSD +++Set Parameter+++ 1.Set Lot = 0.01 ( Lot size 0.0 = Martingale system )Set Fixed Lot = 0.01 ( Lot size 0.0 = Martingale system ) 2.Set Slippage = 1,000-10,000 ( For XAUUSD,ฺBTCUSD) 3.Set Max Spread = 100-1,000 ( For XAUUSD,ฺBTCUSD) ***Importanr_2*** Advertencia Forex Trading: Op
Sentiment by Market
Andrii Miknevich
Asesores Expertos
El sentimiento es un reflejo de las posiciones a medio y largo plazo de los especuladores, y de las ganancias de los especuladores en posiciones a corto plazo, en las que el sentimiento no cae. A grandes rasgos, lo que entró en beneficios por parte de los operadores se fija en beneficios, y lo que no entró en beneficios empieza a "sentarse" y a "promediarse", y estas posiciones caen en el ánimo. Al mismo tiempo, los grandes operadores empiezan a trabajar. Cuando ya quedan pocos vendedores, el pr
GoldSSS
Ilia Serov
Asesores Expertos
El robot fue desarrollado para trabajar con oro en un marco de tiempo de 15 minutos. Fácilmente optimizado para trabajar en todas las herramientas del mercado Spot. Pero dado que el oro tiene una amplia gama de operaciones intradía, es óptimo usar un robot para trabajar con oro. Se puede optimizar para cualquier marco de tiempo. Para trabajar con los pares de divisas en las cuentas con 5 decimales, trailing Stop y Step deben multiplicarse por 10. Trailing Stop le permite tomar casi todo el impul
Eurjpy Awesome Oscillator Master MT4
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El EJ_15_201514104_S_SM_CF_SQ4 es una estrategia de comercio algorítmico para MetaTrader, probado en EURJPY utilizando el marco de tiempo M15 desde abril 1, 2004, hasta abril 24, 2024. No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/eurjpy-awesome-oscillator-master/ Los d
FREE
Primus Trading Engine
Philip Muga
Indicadores
Primus Trading Engine es un sistema de comercio que combina la acción del precio, indicadores basados en la relación y los indicadores personalizados para crear este indicador líder con un enfoque multi-marco de tiempo para darle la configuración de comercio de alta probabilidad de divisas, CFD en efectivo / futuros, metales y opciones binarias para ayudar en la toma de predicciones sobre lo que es más probable que suceda en el mercado. Características principales del gráfico Señal de acción de
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.   Synapse Trader   es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta p
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Vikopo BB Candle Metatrader4
Farahbod Nikfar
Asesores Expertos
Estimados traders e inversores, Presentamos Vikopo BB Candle MT4 , Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 15 años de experiencia en el trading. Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/115114 Lista de productos : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Introducción a la estrategia : Al utilizar este robot, hemos aprovechado el poder de los plugins neuronales de última generación para mejorar sus capacidades. Mediante la integración de estos
Euro Invester EA
Taman Talappetsakun
Asesores Expertos
Este EA está desarrollado en base a un indicador RSI que puede operar en EUR/USD, GBP/USD y AUD/USD. Sin embargo, está diseñado para operar sólo en H4. La martingala se utiliza como estrategia, pero el tamaño de lote fijo también funciona. Además, cuando se ignora la función de lote fijo, el tamaño del lote se calculará automáticamente (se recomienda un ratio de lote = 10.000). El Ratio de Riesgo (SL:TP) es 1:1.2. --> Esta es la octava maravilla del mundo. (interés compuesto), por lo que vale la
Towers
Yvan Musatov
Indicadores
Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
ForexTrendex
Luciana Andrea Maggiori
Asesores Expertos
Bienvenido. ForexTrendex es una plataforma de scalping (opera con bastante frecuencia) que utiliza líneas de tendencia antes de abrir una real en posiciones que van desde aceptables hasta perfectas. IMPORTANTE: Debido a la gran cantidad de variables utilizadas en el código del EA y a la gran cantidad de gráficos, el código del EA se volvió muy pesado, lo que resultó en una prueba muy lenta en ticks. Tenga en cuenta que las pruebas en puntos de control no mostrarán la fuerza del EA, ya que lo
Egyptian Fighter Arman EA3
Samir Arman
Asesores Expertos
El experto trabaja sobre los niveles de Fibonacci en la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD EUR USD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará sobre una sola divisa de ellas hasta que cierre en beneficio Persiguiendo el beneficio desde el trailing stop dentro de la prog
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Otros productos de este autor
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST ayuda a publicar instantáneamente tus operaciones en el canal de Telegram. Si usted ha deseado durante mucho tiempo para crear su canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. ATENCIÓN. Esta es una versión DEMO, tiene limitaciones - envío de mensajes no más de 1 vez en 300 segundos Versión de PAGO: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre d
FREE
Telegram Trade Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Copiador de operaciones a través del canal Telegram . Le ayudará a publicar instantáneamente sus operaciones en el canal de Telegram o copiar operaciones desde el canal de Telegram . La utilidad puede trabajar en dos direcciones recibiendo señales en MT5 y transmitiendo señales a Telegram . Telegram chat para preguntas y discusión: https://t.me/forex4up_chat No más operaciones perdidas No más pánico Gestión del capital Facilidad de uso Versión de pago: https://www.mql5.com/en/market/product/5
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Esta es una versión DEMO de la copiadora con una restricción - copias sólo COMPRAR pedidos. Versión de pago: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 es el copiador más rápido y fiable de transacciones entre varias cuentas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) instaladas en un ordenador o servidor VPS. Las transacciones se copian de la cuenta MASTER a la cuenta SLAVE, la copia se produce debido al intercambio de información a través de un archivo de texto con una velocidad de
FREE
Phantom
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto multi-moneda totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) - Se aplica Market Execution - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está di
Serpent
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en los indicadores MACD y Media Móvil. Compra cuando la MA rápida está por encima de la MA lenta y el histograma MACD está por encima de la línea de señal. Vende cuando la MA rápida está por debajo de la MA lenta y el histograma MACD está por debajo de la línea de señal. Diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos, utilícelo en un hosting VPS. Lanzamiento del EA Se recomienda lanzar el EA en varios pares de divisas adyacentes con los mismos números mágicos. Por ejemplo: GBP
Orders Movement
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto de scalping no utiliza ningún indicador. Tampoco utiliza Martingale. El producto muestra un canal, dos líneas de Ask y Bid. Si el canal es tocado o roto por el precio, el temporizador se activa. A su vencimiento, el canal se modifica en función de los nuevos precios. Las órdenes pendientes BuyStop y SellStop se colocan a la distancia especificada de los niveles del canal, las órdenes pendientes se modifican siguiendo el canal. En cuanto una orden pendiente se convierte en una
Gryphon
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en entradas según los niveles de Fibonacci y el indicador Estocástico. Compra cuando la línea del indicador Estocástico está por encima del nivel especificado y el precio está por encima o igual al nivel de apertura de Fibonacci. Vende en las condiciones opuestas, cuando la línea del indicador y el precio se sitúan por debajo de los niveles especificados. Diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos, utilícelo en un hosting VPS. Lanzamiento del EA Se recomienda lanzar el EA
Alligator Pro
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en los indicadores de Bill Williams y en mi plantilla universal. Utiliza los indicadores Alligator, Fractales, AO y AC. Entradas de compra: la boca del Alligator apunta hacia arriba, AO y AC están en zona verde, el precio es superior o igual al último fractal "superior". El producto está diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos y debe ser lanzado en un servidor VPS. Instalación del Asesor Experto Se recomienda lanzar el EA en varios pares de divisas adyacentes con los mi
Forex Bot
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El Asesor Experto no utiliza ningún indicador. Tiene una función de trailing stop virtual y está diseñado para cotizaciones de 4-5 dígitos. El EA abre las operaciones en el modo de Ejecución de Mercado. El Take Profit y el Stop Loss se colocan después de la ejecución de la orden y se modifican de acuerdo con la configuración del EA. Parámetros TimeFrame - marco de tiempo para definir el precio de Cierre de la barra más grande dentro de n período de tiempo; StartBar - barra a partir de la cual co
Super Martingale
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza martingala y rejilla de órdenes. Se abre una operación inicial cuando el precio toca o rompe un canal de precios. El canal de precios es modificado por el temporizador en segundos. Las siguientes operaciones se abren por los parámetros especificados. El EA configura de forma flexible el paso y el volumen, el factor multiplicador, la cantidad de órdenes de mercado para comenzar a aumentar un paso o un volumen para abrir nuevas órdenes. El EA ha sido adaptado para cotiz
Champion PRO
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un robot comercial multifuncional para MetaTrader 4. La estrategia básica del EA aplica el rango de desviación del precio de los valores medios altos/bajos para un período especificado. Tiene un mínimo de parámetros configurables, pero tiene una gran funcionalidad - el Asesor Experto se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que lo convierte no sólo en un robot de comercio, sino en un constructor flexible multifuncional. El EA aplica niveles de orden, stop loss, take profit y
DarkForest
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Asesores Expertos
La estrategia se basa en la ruptura del canal de precios. Se requiere VPS para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo recomendado es de 1000 unidades de la divisa base. El EA es para ser utilizado en M5-H1 de pares de divisas de alta liquidez con un pequeño spread/comisión (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF). Características El EA cuenta con un algoritmo predictivo basado en patrones de precios, así como niveles de stop loss y t
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto de Forex automatizado. La estrategia se basa en el supuesto de que el mercado rebota en la dirección opuesta varias veces antes de que se satisfagan las grandes ofertas. Tiene un algoritmo incorporado para predecir el movimiento de los precios, lo que permite al EA tomar decisiones sobre la apertura de órdenes de promediación o el aumento de posiciones. Funciona mediante órdenes pendientes (Stop, Límite) o de mercado en función de los parámetros especificados. Para
WooHoo
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Las señales de entrada se basan en el movimiento constante del precio durante una cierta distancia dentro de un intervalo de tiempo especificado. Se requiere VSP para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo recomendado es de 1000 unidades de la divisa base. El EA es para ser utilizado en pares de divisas de alta liquidez con un pequeño spread/comisión (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF). Características Funciones personalizables
Candle Closing
Volodymyr Hrybachov
2 (1)
Asesores Expertos
Estrategia: basada en el cierre de la vela, entrada en la dirección del movimiento. Características La plantilla cuenta con un algoritmo de previsión adaptativo basado en datos históricos de la acción del precio; Dispone de múltiples filtros para la apertura de nuevas órdenes; Compatible con cualquier estrategia de trading, tanto manual como automática (Expert Advisors); Dispone de la máxima funcionalidad posible y compatible: parrilla de órdenes adaptativa, bloqueo, promediado, recompra. Insta
Joker System
Volodymyr Hrybachov
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto multidivisa utiliza una estrategia de negociación adaptativa avanzada basada en un promedio de posiciones. El stop loss puede calcularse en divisa o por drawdown en % del saldo. ¡Le recomiendo que retire sus ganancias regularmente! El producto está diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos. Se recomienda un servidor VPS. Plazos: M30-H4. Depósito mínimo recomendado - 1 000 unidades de la divisa base. Configuración El EA se lanza en varios símbolos de spread bajo simultáneame
MA Channel Pro
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de Forex automatizado. El sistema de trading se basa en la ruptura de canal de las Medias Móviles y mi plantilla adaptativa. Utiliza un enfoque completamente diferente para el comercio. La plantilla de EA se desarrolla de manera que las señales no se siguen literalmente, sino que proporcionan una razón para una determinada acción, ya que la señal puede resultar ser falsa, mientras que el precio puede ir en la dirección opuesta. Dependiendo de la configuración básica, el
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de rejilla adaptable que aplica niveles Fractales y Fibo y se basa en el comportamiento del precio. Se puede utilizar un stop loss ponderado medio para limitar las pérdidas. La volatilidad media, la velocidad y la dirección también son aplicadas por la estrategia. El Asesor Experto está diseñado para un trading real de máxima efectividad en las condiciones actuales del mercado. No requiere condiciones especiales, no depende del tipo de cuenta de trading, del broker o de
News Auto Trading
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto de noticias que opera según el calendario económico. Cuenta con los siguientes modos de trabajo: Manual - el operador establece el tiempo de noticias por su cuenta Automático - el EA toma la hora de publicación de las noticias y su importancia del sitio web de noticias Varios modos de parámetros personalizables permiten ajustar convenientemente el EA a su estrategia de trading. El robot comercial determina automáticamente la zona horaria, la importancia de la notici
Not One Step Back
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto no indicador basado en un movimiento de precios constante (sin retrocesos). Cuando el precio se mueve una distancia definida sin cambiar de dirección, un punto va a los toros o a los osos dependiendo de la dirección del movimiento del precio. Cuando se alcanza una cantidad predefinida de puntos, se abre una posición. El Asesor Experto utiliza niveles medios ponderados de stop loss, take profit, breakeven y trailing stop. Parámetros PriceMove - cantidad de puntos que deb
Butterfly Platinum
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para una gestión eficaz de las inversiones y las operaciones a medio plazo. A diferencia de la versión habitual de Butterfly , comienza a funcionar cuando el número mínimo requerido de barras Altas/Bajas se encuentran dentro del rango de precios especificado. La estrategia se basa en la suposición de que el mercado rebota en la dirección opuesta varias veces antes de que se satisfagan las grandes ofertas. No utilice la martingala, la rejilla y otras estrategias
Snop
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto se basa en la ruptura del canal de medias móviles. Se requiere VSP para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo recomendado es de 1000 unidades de la divisa base. El EA es para ser utilizado en M5-H1 de pares de divisas de alta liquidez con un pequeño spread/comisión (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF). Características El EA cuenta con un algoritmo predictivo basado en patrones de precios, así com
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Asesor totalmente automatizado que utiliza un algoritmo de rejilla avanzado y una función de protección contra el aumento de la volatilidad durante la publicación de noticias. El Asesor busca niveles anticipados de reversión / continuación en un estrecho rango de precios (el nuevo nivel propuesto de soporte / resistencia) basado en movimientos anteriores. Se aplica invisible para el corredor de niveles dinámicos de establecer nuevas órdenes, stop-loss, take-profit y trailing stop. Si establece
Insider Trading
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
EA de arbitraje de noticias. Trabaja con una desviación del precio definida por el usuario durante la publicación de la noticia (opcional). La operación se abre cuando el broker rápido se adelanta al lento en la cantidad de puntos especificada. Las operaciones se abren según la dirección del movimiento del precio del corredor rápido, funciona tanto durante la publicación de noticias como sin el filtro de noticias. El filtro de noticias determina automáticamente la zona horaria y la divisa en la
Joker System Stable
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Asesores Expertos
Nueva versión del Asesor Experto multimoneda semi-escalador que utiliza una estrategia de negociación adaptativa avanzada basada en un promedio de posiciones. Utiliza una estrategia completamente diferente para las entradas en el mercado. La nueva versión cuenta con una nueva función - trailing stop total de las posiciones abiertas por la equidad en la moneda de depósito o como un porcentaje de la ganancia. Se puede aplicar un trailing stop virtual a la primera operación abierta. Se puede utiliz
Invest System
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto scalper utiliza órdenes pendientes de ejecución instantánea. Sin rejilla y martingala. Cada operación está protegida por un stop loss ajustado. Está diseñado para cotizaciones de 4-5 dígitos. El EA se recomienda para su uso en EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF. Se requiere VPS para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo es de 100 unidades de la divisa base. Marco de tiempo - de M15 a H4. Consejo de optimización Sólo vario
Mower
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en mi propia plantilla, utiliza el indicador Estocástico. Compra cuando las líneas están por debajo de un nivel predeterminado y la línea de señal cruza la principal hacia arriba; vende cuando las líneas están por encima de un nivel predeterminado y la línea de señal cruza la principal hacia abajo. El EA ha sido adaptado para cotizaciones de cuatro y cinco dígitos. Se recomienda un servidor VPS. Antes de lanzar el EA en una cuenta de trading real, recomiendo comprobar sus p
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de rejilla. Cuenta con varias estrategias de negociación basadas en la Media Móvil. Funciona con precios de apertura en barras de un minuto. El trailing stop virtual, el stop loss y el take profit pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La ce
Unicorn
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en trabajar con el canal construido por la media ponderada de los precios OHC y OLC. Las entradas se realizan automáticamente tanto para un avance como para un retroceso. El EA trabaja por los precios de apertura de una nueva barra, para que los resultados de las pruebas/optimización sean lo más parecidos posible a la operativa real. Aplica niveles dinámicos para establecer nuevas órdenes, stop loss, take profit y trailing stop invisibles para un broker. Sus valores pueden
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de Forex automatizado. El sistema se basa en el comercio en posibles zonas de emergencia plana. El EA tiene incorporado un algoritmo de predicción del movimiento del precio, que permite al EA tomar la decisión de abrir órdenes de promediación o escalar una posición abierta. Dependiendo de los parámetros, funciona con órdenes pendientes (Stop, Límite) o de mercado. Para diversificar los riesgos, el Asesor Experto trabaja simultáneamente con posiciones cortas y largas. Su
Filtro:
mctien
380
mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

Volodymyr Hrybachov
60725
Respuesta del desarrollador Volodymyr Hrybachov 2023.01.28 20:56
Thanks for the feedback
Respuesta al comentario