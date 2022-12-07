Kraken MT4
- Experts
- Volodymyr Hrybachov
- Versione: 1.21
- Aggiornato: 23 gennaio 2023
- Attivazioni: 10
Robot di trading multicurrency basato sulla deviazione standard e su Octopus. Questo robot può essere considerato il migliore dei miei sviluppi, contiene tutto ciò che si è dimostrato valido nel trading forex. Il robot è adatto sia ai principianti che ai trader esperti. Installare il bot di trading sul server VPS e su una coppia di valute "EURUSD", timeframe M15 - non devono essere effettuate altre manipolazioni. Deposito minimo 1000 dollari, leva 1:500.
*Scrivimi dopo l'acquisto per avere in regalo la seconda versione.
If you need a discount, then write me in private message
Parametri di ingresso:
SD_TIMEFRAME - lasso di tempo per la ricerca dei segnali;
SD_APRICE - tipo di prezzo;
STDDEV - parametri per l'ottimizzazione. start 10, step 10 end 1000;
AVSD_PERIOD - periodo di mediazione dei valori della deviazione standard del prezzo;
AVSD_DEVIATION - coefficiente di deviazione standard del prezzo;
START_LOT - lotto di partenza per ogni saldo N;
FROM_BALANCE - N saldo per il calcolo del lotto;
STEP_ORDERS - fase degli ordini;
STEP_MULTIPLIER - moltiplicatore degli ordini;
LOT_MULTIPLIER - moltiplicatore del lotto;
STOPLOSS_PCT - stoploss in % del saldo;
TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit in % del saldo ;
MAX_SPREAD - diffusione massima;
NEW_CYCLE - ciclo di un nuovo ordine;
MAGIC - numero magico;
COMMENTO - commento agli ordini;
START_TIME, END_TIME - ora di inizio e fine dell'operazione;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - impostazione della funzione anti-citazione;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - simboli commerciali (NON CAMBIARE);
BREAK_1, BREAK_2 - pausa in minuti tra l'apertura degli ordini;
MAX_ORDERS - ordini massimi di un simbolo;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - negoziazione per giorni della settimana;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - arresto del commercio;
INFO - mostra le informazioni;
USE_BALANCE - utilizza la % di saldo per il trading, analogo del flusso automatico;
CLOSE_ALL_FRIDAY - chiude il venerdì, se il drawdown è inferiore a n%;
CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - orario di chiusura;
this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,
20230215
I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy
20230531
after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk