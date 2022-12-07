Kraken MT4

5
標準偏差に基づき、Octopusをベースとした多通貨取引ロボット。このロボットは、私が開発した中で最高のものと言えます。このロボットは、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広くご利用いただけます。VPSサーバーに取引ボットをインストールし、1つの通貨ペア "EURUSD"、タイムフレームM15で、これ以上操作する必要はありません。最低入金額$1000、レバレッジ1:500。

*第2弾のプレゼントは、購入後にご連絡ください。

If you need a discount, then write me in private message





入力パラメータ。

SD_TIMEFRAME - シグナルを検索するための時間枠。

SD_APRICE - 価格の種類です。

STDDEV - 最適化のためのパラメータ。開始10、ステップ10、終了1000。

AVSD_PERIOD - 価格の標準偏差の値を平均化する期間です。

AVSD_DEVIATION - 価格の標準偏差の係数。

START_LOT - 各N残高の開始ロット。

FROM_BALANCE - ロット計算のためのN個のバランス。

STEP_ORDERS - オーダーのステップ。

STEP_MULTIPLIER - オーダーの倍率。

LOT_MULTIPLIER - ロット倍率。

STOPLOSS_PCT - ストップロス（残高に対する割合）。

TAKEPTROFIT_PCT - テイクプロフィット（残高の％） ;

MAX_SPREAD - 最大スプレッド。

NEW_CYCLE - 新規注文サイクル。

MAGIC - マジックナンバー。

COMMENT - 注文に対するコメント。

START_TIME, END_TIME - 取引の開始時刻と終了時刻です。

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - アンティクオート機能の設定。

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - トレードシンボル(変更不可)。

BREAK_1, BREAK_2 - 注文を開始するまでの休止時間 (分)。

MAX_ORDERS - 1つのシンボルの最大注文数。

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 曜日別に取引する。

TRAILING_STOP、TRAILING_STEP - 取引停止。

INFO - 情報を表示します。

USE_BALANCE - 取引に % balance を使用する、auto-flow の類似。

CLOSE_ALL_FRIDAY - ドローダウンが n% 未満の場合、金曜日にクローズします。

CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - 閉鎖時間。


レビュー 1
mctien
380
mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

