Kraken MT4
- エキスパート
- Volodymyr Hrybachov
- バージョン: 1.21
- アップデート済み: 23 1月 2023
- アクティベーション: 10
標準偏差に基づき、Octopusをベースとした多通貨取引ロボット。このロボットは、私が開発した中で最高のものと言えます。このロボットは、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広くご利用いただけます。VPSサーバーに取引ボットをインストールし、1つの通貨ペア "EURUSD"、タイムフレームM15で、これ以上操作する必要はありません。最低入金額$1000、レバレッジ1:500。
入力パラメータ。
SD_TIMEFRAME - シグナルを検索するための時間枠。
SD_APRICE - 価格の種類です。
STDDEV - 最適化のためのパラメータ。開始10、ステップ10、終了1000。
AVSD_PERIOD - 価格の標準偏差の値を平均化する期間です。
AVSD_DEVIATION - 価格の標準偏差の係数。
START_LOT - 各N残高の開始ロット。
FROM_BALANCE - ロット計算のためのN個のバランス。
STEP_ORDERS - オーダーのステップ。
STEP_MULTIPLIER - オーダーの倍率。
LOT_MULTIPLIER - ロット倍率。
STOPLOSS_PCT - ストップロス（残高に対する割合）。
TAKEPTROFIT_PCT - テイクプロフィット（残高の％） ;
MAX_SPREAD - 最大スプレッド。
NEW_CYCLE - 新規注文サイクル。
MAGIC - マジックナンバー。
COMMENT - 注文に対するコメント。
START_TIME, END_TIME - 取引の開始時刻と終了時刻です。
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - アンティクオート機能の設定。
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - トレードシンボル(変更不可)。
BREAK_1, BREAK_2 - 注文を開始するまでの休止時間 (分)。
MAX_ORDERS - 1つのシンボルの最大注文数。
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 曜日別に取引する。
TRAILING_STOP、TRAILING_STEP - 取引停止。
INFO - 情報を表示します。
USE_BALANCE - 取引に % balance を使用する、auto-flow の類似。
CLOSE_ALL_FRIDAY - ドローダウンが n% 未満の場合、金曜日にクローズします。
CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - 閉鎖時間。
this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,
20230215
I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy
20230531
after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk