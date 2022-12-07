Kraken MT4

5
표준편차를 기반으로 하며 "Octopus"를 기반으로 구축된 다중 통화 거래 로봇. 이 로봇은 내 개발 중 최고로 간주될 수 있으며 Forex 거래에서 잘 입증된 모든 것을 포함합니다. 이 로봇은 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다. VPS 서버와 하나의 통화 쌍 "EURUSD", M15 시간대에 트레이딩 봇을 설치하세요. 더 이상 조작할 필요가 없습니다. 최소 보증금 $1000, 레버리지 1:500

*두 번째 버전을 선물로 받으려면 구매 후 저에게 편지를 보내주세요.

입력 매개변수:

SD_TIMEFRAME - 신호 검색 기간;

SD_APRICE - 가격 유형;

STDDEV - 최적화를 위한 매개변수. 시작 10, 단계 10 끝 1000;

AVSD_PERIOD - 가격 표준 편차 값의 평균 기간.

AVSD_DEVIATION - 가격 표준편차 계수;

START_LOT - 각 N 잔액에 대한 시작 로트

FROM_BALANCE - 로트 계산을 위한 N 잔고;

STEP_ORDERS - 주문 단계;

STEP_MULTIPLIER - 주문 승수;

LOT_MULTIPLIER - 로트 승수;

STOPLOSS_PCT - 잔고의 % 단위 손실 중지;

TAKEPTROFIT_PCT - 잔액의 %로 이익을 얻습니다.

MAX_SPREAD - 최대 스프레드;

NEW_CYCLE - 새로운 주문 주기;

MAGIC - 매직 넘버;

COMMENT - 주문에 대한 설명;

START_TIME, END_TIME - 거래 시작 및 종료 시간

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - 재견적 방지 기능 설정;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - 거래 기호(변경하지 마십시오)

BREAK_1, BREAK_2 - 개시 주문 사이에 분 단위로 일시 중지;

MAX_ORDERS - 하나의 기호에 대한 최대 주문;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 요일별 거래;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - 거래 정지;

INFO - 정보 표시;

USE_BALANCE - 자동 토핑과 유사한 거래에 % 잔액을 사용합니다.

CLOSE_ALL_FRIDAY - 드로다운이 n% 미만인 경우 금요일 마감;

CLOSE_HOUR, CLOSE_MINUTE - 마감 시간;


리뷰 1
mctien
380
mctien 2023.01.28 10:41 
 

this ea not open trade every day , but generate profit every time , I give 5 star to this EA and this author Vladimir Gribachev ,

20230215

I bought it at Jan 10th , After a months , this ea make me dream every night , I dream to become a billionair very soon , make me very happy

20230531

after a few months , this ea still make profit every month , but it need to low down the risk

리뷰 답변