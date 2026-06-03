Easy Trade Executor MT4

Easy Trade Executor 是一款用于 MT4 快速仓位计算、交易执行和交易管理的工具。

直接在图表上设置开仓价、止损和止盈水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可按照预设风险开仓。





为什么选择 Easy Trade Executor？



Easy Trade Executor 专为那些不仅需要风险计算，还希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。

该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个统一的工作流程中，使您能够专注于交易，而无需手动计算或频繁切换终端窗口。

基于风险的自动仓位计算；

直接从图表放置市价单和挂单；

用于自动化交易管理的追踪止损；

一键平仓；

50% 部分平仓；

包含佣金和隔夜利息的保本调整；

简洁且极简的界面；

适合新手和经验丰富交易者的高效工作流程。







直接在图表上开仓

Easy Trade Executor 允许您通过交互式线条 直接在图表上完成交易设置 。

只需设置以下水平：

开仓价

止损

止盈

工具将根据您设定的风险自动计算仓位大小。

当线条被移动时，所有交易参数都会实时更新，使您能够立即看到风险、潜在利润以及仓位大小的变化。

便捷的拖放操作

开仓、止损和止盈线均可直接在图表上自由移动。这使您能够根据市场变化快速调整交易参数，而无需手动输入价格或执行不必要的操作。





精确定位价格水平

许多交易策略都要求将价格水平精确设置到几个点以内。

Easy Trade Executor 支持使用键盘方向键调整价格水平。

快速调整

将鼠标悬停在目标线条上，然后按向上/向下方向键即可精确调整价格。

逐点定位

为了获得最高精度：

将鼠标悬停在线条上 按住 Shift 键 按向上/向下方向键

在此模式下，线条会以最小可能的增量移动，从而使您能够以最高精度定位价格水平。

这对于剥头皮交易、日内交易、基于价格水平的策略以及使用紧密止损的交易尤其有用。





管理已开仓交易

Easy Trade Executor 不仅帮助您开仓，还能帮助您在进场后管理交易。

可用的交易管理功能：

追踪止损

包含佣金和隔夜利息的保本调整

50% 部分平仓

一键关闭所有持仓





快捷键让交易更高效

Easy Trade Executor 提供快捷键，用于更快速地执行交易和管理仓位。

这使您能够更快地做出反应，并保持对市场的专注。

可用快捷键：

L — 打开 / 隐藏计算器

— 打开 / 隐藏计算器 S — 开仓

R — 修改风险大小

— 修改风险大小 Enter — 保存更改

— 保存更改 T — 启用 / 禁用止盈线

— 启用 / 禁用止盈线 M — 切换到市价单（买入 / 卖出）

— 切换到市价单（买入 / 卖出） P — 切换到挂单（Stop / Limit）





适用于任何交易品种和账户货币的精准仓位计算

仓位大小会因交易品种类型、合约规格以及账户货币的不同而产生显著差异。

Easy Trade Executor 会自动考虑交易品种规格、点值、合约规模，并在需要时执行货币转换。

无需手动计算或额外核对，即可立即获得准确的仓位大小。

支持的市场：

外汇

贵金属（黄金、白银）

加密货币

指数

期货

股票

差价合约（CFD）

自动适配账户货币

如果您的账户货币与交易品种的盈利货币不同，Easy Trade Executor 会在计算风险和仓位大小时自动应用所需的货币转换。

无论您的账户货币是什么，您始终都能看到正确的仓位大小，并在无需额外计算的情况下严格遵循您的风险管理规则。

兼容不同的交易品种规格和非标准品种名称： EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index 等众多品种。





Easy Trade Executor 的工作原理

选择订单类型 设置开仓价和 Stop Loss 水平 Easy Trade Executor 自动计算仓位大小 直接从面板开仓 使用 Trailing Stop、Break Even 和部分平仓功能管理持仓





Easy Trade Executor 帮助您在交易的每一个阶段都更加自信——从风险计算到完整的交易管理。

该工具可自动计算仓位大小，帮助避免下单错误，并让您从进场到出场全程管理交易。

无需再频繁切换多个终端窗口、手动计算仓位大小或时刻盯盘。Easy Trade Executor 帮助您更快做出交易决策。