Easy Trade Executor MT4

  • 实用工具
  • Sergey Ermolov
    Sergey Ermolov

    Sergey Ermolov

    4.3 (348)
    你好，
    我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
    我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
    我不出售“自动赚钱的机器人”。
    我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
    我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
    — 消除交易中的随机性
    — 降低情绪对决策的影响
    — 按照清晰且预先定义的规则执行交易
    我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
    经验与事实：
    — 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
    37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
  • 版本: 1.3
  • 更新: 22 七月 2026
  • 激活: 20

Easy Trade Executor 是一款用于 MT4 快速仓位计算、交易执行和交易管理的工具。

直接在图表上设置开仓价、止损和止盈水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可按照预设风险开仓。


为什么选择 Easy Trade Executor？

Easy Trade Executor 专为那些不仅需要风险计算，还希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。

该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个统一的工作流程中，使您能够专注于交易，而无需手动计算或频繁切换终端窗口。

Easy Trade Executor 提供：
  • 基于风险的自动仓位计算；
  • 直接从图表放置市价单和挂单；
  • 用于自动化交易管理的追踪止损；
  • 一键平仓；
  • 50% 部分平仓；
  • 包含佣金和隔夜利息的保本调整；
  • 简洁且极简的界面；
  • 适合新手和经验丰富交易者的高效工作流程。


直接在图表上开仓

Easy Trade Executor 允许您通过交互式线条 直接在图表上完成交易设置 

只需设置以下水平：

  • 开仓价
  • 止损
  • 止盈

工具将根据您设定的风险自动计算仓位大小。

当线条被移动时，所有交易参数都会实时更新，使您能够立即看到风险、潜在利润以及仓位大小的变化。

便捷的拖放操作

开仓、止损和止盈线均可直接在图表上自由移动。这使您能够根据市场变化快速调整交易参数，而无需手动输入价格或执行不必要的操作。


精确定位价格水平

许多交易策略都要求将价格水平精确设置到几个点以内。
Easy Trade Executor 支持使用键盘方向键调整价格水平。

快速调整

将鼠标悬停在目标线条上，然后按向上/向下方向键即可精确调整价格。

逐点定位

为了获得最高精度：

  1. 将鼠标悬停在线条上
  2. 按住 Shift 键
  3. 按向上/向下方向键

在此模式下，线条会以最小可能的增量移动，从而使您能够以最高精度定位价格水平。

这对于剥头皮交易、日内交易、基于价格水平的策略以及使用紧密止损的交易尤其有用。


管理已开仓交易

Easy Trade Executor 不仅帮助您开仓，还能帮助您在进场后管理交易。

可用的交易管理功能：

  • 追踪止损
  • 包含佣金和隔夜利息的保本调整
  • 50% 部分平仓
  • 一键关闭所有持仓


快捷键让交易更高效

Easy Trade Executor 提供快捷键，用于更快速地执行交易和管理仓位。
这使您能够更快地做出反应，并保持对市场的专注。

可用快捷键：

  • L — 打开 / 隐藏计算器
  • S — 开仓
  • R — 修改风险大小
  • Enter — 保存更改
  • T — 启用 / 禁用止盈线
  • M — 切换到市价单（买入 / 卖出）
  • P — 切换到挂单（Stop / Limit）


适用于任何交易品种和账户货币的精准仓位计算

仓位大小会因交易品种类型、合约规格以及账户货币的不同而产生显著差异。

Easy Trade Executor 会自动考虑交易品种规格、点值、合约规模，并在需要时执行货币转换。

无需手动计算或额外核对，即可立即获得准确的仓位大小。

支持的市场：

  • 外汇
  • 贵金属（黄金、白银）
  • 加密货币
  • 指数
  • 期货
  • 股票
  • 差价合约（CFD）

自动适配账户货币

如果您的账户货币与交易品种的盈利货币不同，Easy Trade Executor 会在计算风险和仓位大小时自动应用所需的货币转换。

无论您的账户货币是什么，您始终都能看到正确的仓位大小，并在无需额外计算的情况下严格遵循您的风险管理规则。

兼容不同的交易品种规格和非标准品种名称： EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index 等众多品种。


Easy Trade Executor 的工作原理

  1. 选择订单类型
  2. 设置开仓价和 Stop Loss 水平
  3. Easy Trade Executor 自动计算仓位大小
  4. 直接从面板开仓
  5. 使用 Trailing Stop、Break Even 和部分平仓功能管理持仓


Easy Trade Executor 帮助您在交易的每一个阶段都更加自信——从风险计算到完整的交易管理。

该工具可自动计算仓位大小，帮助避免下单错误，并让您从进场到出场全程管理交易。

无需再频繁切换多个终端窗口、手动计算仓位大小或时刻盯盘。Easy Trade Executor 帮助您更快做出交易决策。

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5 (25)
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这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
作者的更多信息
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
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Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
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Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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True RSI Divergence
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
专家
MiloBot PRO 是一个先进的外汇专家顾问，基于一个独特的专有策略 它已经被开发、测试和优化了2年多的时间。该策略的可靠性在于，开发商的真实账户的存款总额超过10万美元。 独特的MiloBot PRO策略允许每个月获得稳定的利润，自定义指标允许EA在市场反转时刻尽可能精确地进入市场。   查看开发商当前的实时信号: 2019 年 11 月以来的账户（利润超过 +1520%):  myfxbook.com/members/Malik87/robot-advisor-launched-november-11/3623023 Mql5 Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2379641 我們個人使用 MiloBot Pro 進行交易，因此我們不斷測試它，在 EA 中實施一些新的東西。 所有買家都將收到更新並使用最新和最可靠的顧問版本。   我叫   Sergey Ermolov ，是 MiloBot PRO 顧問開發團隊的負責人。 我只相信數字，而數字表明：   我们的MiloBot PRO专家顾问让你的年收益高达103%，包括资本重组
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
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Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT5 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT4 版本： Candle Countdown MT4 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
专家
MT4版本  |  Valable ZigZag指標   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel   Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。     如何使用   Exper
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True MACD Divergence
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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MTF Trend
Sergey Ermolov
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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Session Breakout PRO
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
指标
MT4版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box   在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open   - 交易時段開始的時間 Time Close   - 交易時段結束的時間 Box color   - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用   On Box   參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 0
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Easy Lot Calculator MT4
Sergey Ermolov
指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
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True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
指标
Prop Drawdown Dashboard — 实时全面掌控你的 Prop Challenge 账户状态 所有关键账户信息都集中在一个面板中，并实时更新： 当前回撤、挑战进度，以及距离关键限制还有多远 。 内置 10 个热门 prop 公司预设： FTMO、FundingPips、The5ers、FundedNext 等。只需选择对应公司 — 所有限制和时区设置都会自动加载 。 不再因为交易日重置时间错误而违规。该指标会自动处理时区、GMT 偏移以及夏令时切换。 为什么开发 Prop Drawdown Dashboard 在进行 prop challenge 时，始终清楚两件事至关重要： 已经使用了多少风险，以及距离违规还有多近 。 大多数挑战失败并不是因为策略本身，而是因为失去了控制。一笔多余的交易、一时疏忽，或一次风险评估错误 — 都可能在几分钟内导致账户失效。 Prop Drawdown Dashboard 的开发目的，就是让你能够实时一眼看清挑战状态，并避免意外违规。 实时限制监控 面板会实时显示： 日内回撤、总回撤、盈利目标进度，以及距离触发限制还剩多少空间 。 所有
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Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT4 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT5 版本： Candle Countdown MT5 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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Universal Box
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5 (1)
指标
MT5版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box 在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open - 交易時段開始的時間 Time Close - 交易時段結束的時間 Box color - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用 On Box 參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 09:05:21。  
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Grid HLevel
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4.56 (25)
专家
MT5版本  |  Valable ZigZag   指標   |  FAQ Grid HLevel Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。   如何使用   Expert A
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Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
指标
Panther Trade Scenario — 直接在图表上展示清晰的交易 сценарий。 该指标解决了交易中的核心问题——在需要做出决策的时刻缺乏确定性。与其试图猜测最佳时机，你可以清楚地看到： 在哪里入场，在哪里控制风险，以及在哪里止盈。   为什么大多数交易错误发生在入场时 问题不在于你不了解市场。大多数情况下是这样：你看到了行情，理解了方向，但在入场的那一刻开始产生犹豫。 现在进还是再等等？会不会太早？如果价格再往下怎么办？ 结果总是一样：你过早入场——被止损；或者你选择等待——市场却在没有你的情况下走完。 最令人沮丧的是——你的判断是对的，错误只发生在入场时机。 使用 Panther Trade Scenario，交易过程变得清晰 当图表上出现信号时，就不再需要猜测。 该指标不仅仅给出方向——   它会构建一个已经明确   是否具备入场条件 的交易环境。 你不需要对比多个因素、寻找额外确认，或凭“感觉”做决定。 这消除了那种持续的不确定状态——你似乎理解市场，但却不确定现在该行动还是继续等待。 一切归结为一个简单而清晰的规则： 要么   条件满足   — 直接入场 要
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
实用工具
Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。 直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。 为什么选择 Easy Trade Executor？ Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。 该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。 Easy Trade Executor 提供： 基于风险的自动仓位计算； 直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）； 用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）； 一键平仓； 50% 仓位部分平仓； 包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能； 简洁且极简的界面设计； 适合新手和资深交易者的高效操作体验。 直接在图表上开仓 Easy Trade Executor 允
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