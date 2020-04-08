Integrated Dashboard Scanner

集成仪表盘扫描器 – 您的市场指挥中心 (v2.0)

简短描述:

不要再浪费时间手动切换数十个图表了。集成仪表盘扫描器是一款功能强大的多品种、多时间周期扫描工具，让您能从单一面板监控您选择的所有交易品种。经过重大的架构改革，2.0版本比以往任何时候都更快、更稳定、更强大。 您可以即时收到价格形态、背离和趋势信号的视觉警报，然后一键跳转到相关图表。

主要特点

  • 节省时间: 一个面板覆盖整个市场——不再需要手动切换图表。

  • 全面分析: 四个完全可配置的扫描模块，现已包含MACD趋同分析。

  • 即时反应: 一键即可将目标图表切换到正确的交易品种和时间周期。

  • 完全自定义: 调整交易品种、指标参数、面板样式和警报通道。

  • 坚如磐石的稳定性: 每个仪表盘实例现在都以唯一的ID运行，消除了在同一终端上使用多个扫描器时的冲突。

  • 无阻塞UI与实时状态: 即使有大量交易品种，面板加载时也不会冻结您的终端。一个新的状态标签能让您随时了解其操作（同步、扫描、监控）。

  • 智能化性能: 扫描器采用异步、逐一品种的数据初始化方式。如果某个品种的数据加载缓慢，不会阻塞其他品种。

  • 经过大规模监控的充分测试: 在32个交易品种 × 12个时间周期（384个图表）的实时环境中得到验证，并根据您的设置支持更多的交易品种和时间周期。

  • 支持实时交易与策略测试: 在两种环境中均可流畅运行。

  • 高级警报: 支持屏幕、推送和电子邮件通知；信号会自动合并以避免垃圾信息。

扫描模块概览

IB/OB突破与形态:

  • 检测在关键波段高低点形成的内包线（Inside Bar）和外包线（Outside Bar）价格形态，然后发出突破信号。

  • “定义波段高/低点的周期”参数（默认为31）要求母K线是最近31根K线（或您选择的值）内的最高高点或最低低点。

  • 突破在视觉上被分类为持续或反转。

MACD背离与趋同:

  • 监控看涨和看跌信号：

    • 背离: 经典信号，价格创出新极值但MACD没有，预示潜在反转。

    • 趋同 (v2.0新增): 当价格和MACD同时创出更高的高/低点（看涨）或更低的高/低点（看跌）时，确认趋势强度。

  • 您现在可以独立启用/禁用背离和趋同信号，并为每种信号设置独特的颜色。

  • “检查过去波段的最大数量”参数（默认为6）将搜索重点放在更近期和相关的设置上。

MACD枢轴点:

  • 通过在定义序列后检测MACD枢轴点，识别可能的趋势衰竭和转折点。

  • “枢轴点前趋势中的最少K线数”参数（默认为5）指定了在枢轴点被视为有效之前，需要连续出现多少根MACD柱状图的上涨/下跌K线。

  • 帮助您发现脉冲行情中最早的动能丧失迹象。

MACD偏向:

  • 使用MACD的当前状态，一目了然地显示趋势强度和方向。

  • v2.0新增: 通过选择显示四种偏向状态的任意组合（例如，仅显示“上涨且低于零”和“下跌且高于零”），实现精细控制。

  • 背景颜色即时显示所选的偏向条件。

如何使用 – 快速设置

  1. 初始设置:  Inp_SymbolList_FX 和/或 Inp_SymbolList_Other 字段中输入您想要的交易品种，在 Timeframe_List 中输入您选择的时间周期。

  2. 目标图表:

    • 打开一个空白图表，并从“EA”日志中复制其 Chart ID

    • 将此数字粘贴到 Target_Chart_ID 输入框中。

    • 完全自定义图表：加载您喜欢的模板，添加其他指标。每当您点击仪表盘信号时，只有交易品种和时间周期会改变——您的布局将保持不变。

  3. 信号分析: 只需点击仪表盘上的任何按钮，即可立即跳转到检测到的设置。

重要提示

该指标不会绘制额外的对象（如背离线），也不会执行交易。警报主要是视觉上的（图标、颜色、红色边框）。推送和电子邮件通知是可选的——请在ALERTS部分进行配置。

高级功能

  • 一个可选的红色边框清晰地标记每个新的、未查看的信号。

  • 点击信号后，指标会在目标图表上放置一个带有信号注释的对象——使其易于被您的EA或交易自动化系统访问。

  • 增强的两阶段操作: 无缝、无阻塞的启动和数据同步，随后是自适应的实时扫描。

  • 当前扫描周期中的所有新信号都会被合并为单条通知，以避免警报噪音。

完全控制设置

  • 常规: 设置扫描频率并管理两个独立的交易品种列表，以便更好地组织。

  • 模块: 启用或禁用任何扫描模块。

  • 参数: 微调MACD周期、IB/OB条件和其他关键逻辑，包括新的趋同和精细的偏向控制。

  • 面板: 调整位置、颜色、字体以及新的“同步中”状态颜色。

  • 警报: 根据您的偏好完全配置屏幕、推送和电子邮件通知。

集成仪表盘扫描器中的所有模块都旨在和谐工作，遵循Dariusz Dargo的交易策略的原则和框架。

如果您能同时打开并监控384个图表——每个交易品种和时间周期各一个——那么您可能根本不需要这个扫描器。对于其他人来说，集成仪表盘扫描器让您可以通过一个清晰的面板控制整个市场。

使用集成仪表盘扫描器掌控市场，夺回手动看盘所花费的时间！

