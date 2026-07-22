为什么 95% 的黄金网格 EA 都会爆仓？





因为传统的网格机器人缺乏智能。它们只会在单边行情中不断加大手数逆势加仓，盲目等待可能永远不会出现的回调，这无异于拿您的资金冒极大的风险。





Kazmi Multi Core Hedge 彻底终结这种交易焦虑。它并不试图预测黄金 (XAUUSD) 的走势，而是采用机构级的 Multi-Core Balanced Hedging Algorithm（多核平衡对冲算法），无论行情向哪个方向运行，都能稳定获取利润。





核心技术：多核引擎如何保护您的资金





与传统的单向网格不同，Kazmi Multi Core Hedge 在同步的双向矩阵上运行：





1. Dual-Core Seeding（双核种子订单）： EA 在加载的瞬间会同时建立 Buy 和 Sell 种子订单，从一开始就保持完美的对冲平衡。

2. Reverse Hedge Correlation（反向对冲关联 XHB & XHS）： 当市场出现强趋势时，EA 不会盲目铺网，而是顺应趋势精准注入对冲单，从而锁定浮亏并抵消网格的损失。

3. Linear & Staircase Sizing（线性与阶梯式手数）： 摆脱了高风险的马丁加倍模式。您可以选择线性加仓、阶梯式手数或温和的倍数，完美匹配您的风控需求。

4. Sniper Recovery Engine（精准解套复原引擎）： 在浮亏达到设定阈值时自动激活，隔离亏损持仓，应用保本保护并安全平仓，全力捍卫您的本金。

5. Dual Profit Targets（双重止盈目标）： 结合基于金额（USD）和基于点数的双重止盈，确保在结构性反转的最高点平仓出局。





顶级安全机制（回撤杀手）





• 每日止损/止盈限制（带自动恢复功能）： 设置您的每日最大风险（例如 5%）和每日目标（例如 2%）。触发后 EA 将自动清仓并暂停。最棒的是，它会在下一个交易日自动恢复运行。

• 净值止损（Equity Stop Loss）： 设定绝对的安全底线，防止黑天鹅事件损害您的历史最高净值。

• 时间过滤器与隔夜避险： 通过限制特定的服务器交易时间，避开剧烈的采集新闻发布、银行隔夜过夜利息及低流动性跳空。

• 紧急对冲系统（Emergency Hedge System）： 面对极端行情，EA 可瞬间触发完全反向的锁仓对冲，即刻冻结净值，防止爆仓。





推荐设置





购买完成后，系统将立即为您提供预设参数文件 (.set) 以及详细的用户使用手册。





简单 3 步设置





1. 将 EA 拖入 XAUUSD 的 M5 或 M15 图表。

2. 确保 MT5 顶部菜单栏中的 “允许算法交易” (Allow Algorithmic Trading) 按钮处于绿色开启状态。

3. 在“输入参数”选项卡中选择您的风险偏好（或直接使用我们优化好的默认参数），然后点击 确定 (OK)。





限量发售通知：

为了防止被经纪商风控针对并保持多核关联逻辑的交易优势，本次发售版本已去除了复杂的激活限制。我们保留随时提高售价或将其从市场下架的权利。