KairosGold

Kairos Gold





Kairos（卡俄洛斯）是古希腊语中"恰当时机"之意。Kairos Gold 只在经统计筛选的时段，以及优势经过验证的市场状态下交易 XAUUSD（黄金），其余时间保持空仓。它不会在行情不明朗时交易。





实时信号





Kairos Gold 运行在真实的实盘账户上。您可以在公开信号上关注或跟随它的每一笔交易：https://www.mql5.com/zh/signals/2380655





策略





Kairos Gold 使用十个相互独立的策略模块。每个模块由入场时段、方向和市场状态组合而成，因此系统能够适应上涨、震荡与回调等不同的黄金行情。执行由两个引擎完成。网格引擎在买方运作，在强劲上升趋势中以相同手数加仓，并通过快速止盈与篮子净额结算平仓。没有马丁格尔，每个网格层级都使用相同手数。剥头皮引擎在买卖双方以单笔持仓运作，每笔都设有服务器端硬止损、保本保护和时间平仓。做空模块在弱势状态下收割回调，因此在黄金横盘或下跌的年份系统同样有效。基于日线图的趋势过滤器决定在任一时刻允许哪些模块交易。当黄金没有明确优势时，系统会等待。





内置保护





风险以结构方式加以限制，而非隐藏。没有马丁格尔，也没有手数倍增。网格根据账户余额进行调整，小账户只允许较浅的网格，随着账户增长网格深度才逐步解锁，且总敞口设有上限。若持有网格仓位期间多头状态崩溃，将立即平掉所有篮子。在当日高点出现极端趋势延伸时不会开立新的网格仓位。当点差异常扩大超过近期常态时，自动暂停新入场。在极端波动日，若一笔剥头皮交易在最小手数下的最坏止损仍会使账户承担超过设定比例的风险，则跳过该笔交易。FOMC（美联储利率决议）新闻过滤器会在公布前 30 分钟至公布后 120 分钟暂停新入场，这段时间黄金可能在数秒内波动数美元。已持有的仓位不受影响：止损、止盈、保本、时间平仓与篮子平仓在窗口内均照常运作。默认开启，另可选择 NFP 窗口（默认关闭）。可配置的净值止损为整个账户设置硬性下限。交易成本监控会在十笔交易内检测经纪商佣金或点差是否侵蚀策略利润，发出提醒并停止开新仓。启动时会验证账户类型、日线历史深度、品种规格和时区偏移，并输出到日志。系统支持任意账户货币，并自动换算所有内部阈值。





回测结果





在 MetaTrader 5 测试器上，采用一分钟 OHLC 模型，在包含真实点差与佣金的 ICM 账户上测试，品种 XAUUSD，起始余额 150,000 日元（约 1,000 美元）。





预设 | 周期 | 胜率 | 盈利因子 | 净收益 | 最大净值回撤

Active | 2025.01-2026.06 | 92.2% | 4.09 | +149% | 5%

Active | 2022.01-2026.06 | 82.6% | 2.97 | +342% | 13%

Conservative | 2025.01-2026.06 | 98.5% | 11.94 | +90% | 6%

Conservative | 2022.01-2026.06 | 90.2% | 4.51 | +136% | 9%





实盘与真实 tick 的结果会因滑点、点差波动与成交而与回测不同。过往表现不保证未来结果。





快速开始





将 Kairos Gold 挂载到一张 XAUUSD 图表上，任意周期均可，系统会在内部管理所有周期。预设可从交易更多的 Active 或仅最高质量的 Conservative 中选择。免费预设文件可在本页评论区获取。查看日志，系统会打印环境报告并确认设置。首次运行需要加载日线历史，因为 Kairos Gold 使用日线趋势过滤器，开始交易前需要约 250 根日线。若日志显示正在等待日线历史，请打开一次 XAUUSD 日线图表并按 Home 键向前滚动，让经纪商下载历史。历史按周期分别存储，因此滚动 H1 图表不会加载 D1。当日线达到 250 根或以上时，交易开始。这是一次性步骤，也是新装系统不交易的最常见原因。





使用要求





品种为 XAUUSD，系统会自动识别经纪商的黄金品种及后缀。由于拒绝净额账户和交易所账户，需要对冲账户。EA 必须挂载到黄金图表上——这是运行要求而不是建议。它可以从任意图表识别黄金品种，但在非黄金图表上，保本、追踪与部分平仓管理会退化，因此在非黄金图表上运行不属于受支持的交易配置。建议起始余额为 1000 美元或以上，或账户货币的等值。500 美元也可运行，但网格深度与余额成比例，交易会变得非常稀少——测试中 500 美元账户约三个月才成交一笔，200 美元账户则一笔也没有。建议杠杆为 1:100 或更高，最好 1:500。建议经纪商服务器时间为 GMT+2 或 GMT+3，其他时区由自动时间调整处理。建议使用 VPS 以实现不间断运行。





参数设置





所有策略逻辑均已内置并预先调优。您控制的是启用哪些模块（由预设完成）、按每 1000 自动手数或固定手数的仓位大小、净值止损百分比与每日亏损上限和最大网格深度等保护级别，以及最大点差、新闻窗口、周五剥头皮停止时间和年末暂停等交易过滤器。





自周五傍晚起，系统不再开立新的剥头皮交易。剥头皮依赖按时间平仓，而市场为周末休市后便没有机会送出该平仓指令，持仓会被带到下一周。网格篮子不受此限制，因为以篮子方式平仓属于设计使然。停止时间可调整，设为 0 即停用。实际起作用的是 1-19 的设置：周五 20 点以后的新开仓本已由另一条内置规则阻止，因此设为 20-23 不会带来额外效果（启动日志中会有相应提示）。大多数用户只需加载一个预设，其余保持默认。





诚实说明





Kairos Gold 在有趋势的黄金行情中表现最佳。在横盘状态下会刻意减少或停止交易，因此交易寥寥或为零的周属正常且为设计使然。网格引擎会在回调期间持有浮动仓位。网格仓位不带单独止损，而是由 EA 自身的逻辑（快速止盈、篮子净额结算、状态退出、净值止损）作为篮子平仓，因此 EA 必须持续运行——建议使用 VPS。净值止损与敞口缩放会限制这一风险，但网格交易绝非无风险。请将仓位计算保持为自动（固定手数为 0），并且不要将净值止损百分比设为 0。请先在模拟账户上测试，并从 Conservative 预设开始。





常见问题





实时信号使用哪个预设？公开信号运行 Active 预设（全部十个模块）。





EA 不交易，为什么？它的趋势过滤器启动前需要约 250 根日线。若日志显示正在等待 D1 历史，请打开一次 XAUUSD 日线图表并按 Home 键。交易寥寥或为零的时段同样是设计使然，因为它只在选定的时段以及具备优势的市场状态下交易。





它只做空单，或只做多单，是故障吗？不是。日线趋势过滤器决定哪些模块可以交易：在强劲上涨中买入网格与买入剥头皮活跃，当价格处于日线趋势下方时卖出剥头皮接手，行情不明朗时则等待。因此只做空或只做多的一段时间，只是反映当前的市场状态。





我需要哪种经纪商和账户？任何提供 XAUUSD 的经纪商，使用对冲账户。raw 或低点差账户最贴近回测的成本基准；点差较宽的标准账户也可运行，但净利润会略低。





我可以用更低风险，或不使用网格来运行吗？可以。网格仅为策略模块 1 和模块 2。将其关闭后，它只运行单笔剥头皮交易，每笔都带硬止损。要同时持有更少仓位，可启用更少的模块。移除网格会降低回撤，但收益也随之降低，是一种取舍。





追求稳健、可控的增长该用哪个预设？Conservative，它最为严选，具有最高的盈利因子和更温和的回撤。





它能在美分账户上运行吗？可以。仓位大小由经纪商的 tick value 推算，因此会自动适应美分账户，参数保持不变。请先在模拟账户上确认手数是否合理。





为什么在利率决议前后不交易？这是 1.10 版新增的新闻过滤器。它只暂停新入场，时间为 FOMC 公布前 30 分钟至公布后 120 分钟；已持有的交易仍照常管理。决议日期已内置并核对至 2027 年，之后过滤器只会停止生效，而不会去推测日期。若您已更新至 1.10 版，请重新载入预设——旧的预设文件不包含新的设置项。





本开发者的其他产品





智能交易系统：

BullionForge，XAUUSD 黄金：https://www.mql5.com/zh/market/product/182722

WeekAnchor Eight，8 个 JPY 与 CHF 交叉盘：https://www.mql5.com/zh/market/product/180321

NightAnchor，USDCHF 等 20 个货币对的夜间跨式：https://www.mql5.com/zh/market/product/185922

YenAnchor GBPJPY，免费：https://www.mql5.com/zh/market/product/182789

PhaseFlow Fusion，XAUUSD 与 BTCUSD，免费：https://www.mql5.com/zh/market/product/183202





实时信号：

Kairos Gold：https://www.mql5.com/zh/signals/2380655

BullionForge：https://www.mql5.com/zh/signals/2379035

NightAnchor：https://www.mql5.com/zh/signals/2380654

WeekAnchor：https://www.mql5.com/zh/signals/2378669





卖家主页：https://www.mql5.com/zh/users/masa999/seller





如有任何疑问，请在评论区留言，我会亲自回复。我在日本独自开发与维护本产品，由于时差，回复可能需要一到两天，但我一定会回答您的每一个问题。无论何种坦率的反馈，我都真诚欢迎；无论您的评价是正面还是批评，都有助于我改进产品，我都非常感激。感谢您对 Kairos Gold 的关注。