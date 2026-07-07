PhaseFlow Fusion





PhaseFlow Fusion 将两套各自独立测试过的策略整合到一个 EA 中：黄金（XAUUSD）趋势策略与比特币（BTCUSD）市场状态（regime）策略。两者在同一张图表上同时运行，各自自动识别经纪商品种，并保留各自的手数、幻数（magic）与注释。可两套同时运行，也可关闭其中一套只交易单一市场。





本 EA 完全免费：没有试用期、没有锁定功能、没有账户限制。目标很简单：把两个低相关、诚实构建的引擎交到您手中，配以切实有效的风险控制与完全透明，让您亲自判断我是如何构建交易系统的。这里没有任何掩盖浮亏的手法。





已验证的回测表现





两个引擎使用相同测试条件：策略测试器、ICMarkets 数据、H1、2021.01.01-2026.05.01、1 分钟 OHLC 模型（2025-01 起的真实 tick 确认结果等同）、每套策略 $2,000、固定 0.01 手、杠杆 1:100。以下数字与"截图"标签页所示一致。





引擎 | 盈利因子 | 胜率 | 平均盈亏比 | 最大净值回撤 | 交易笔数 | 净利润

黄金（XAUUSD，趋势） | 2.23 | 59.2% | 1.5:1 | 4.8% | 103 | +$1,062（+53.1%）

比特币（BTCUSD，状态） | 1.58 | 45.0% | 1.9:1 | 6.5% | 129 | +$472（+23.6%）





合计：232 笔交易，每套策略 $2,000 下净利 +$1,534。





以上为回测结果。过往表现与回测均不代表未来结果。





诚实、透明的设计





每个持仓都有真实止损，绝不使用无止损的网格。比特币引擎采用有限加仓，这不是马丁格尔：手数不会增加，加仓次数有上限，若逆行过大，强制篮子止损会整组平仓。盈亏比设计有利：盈利交易大于亏损交易，黄金约 1.5:1，比特币约 1.9:1，因此胜率低于 50% 仍然盈利。这是趋势/状态型策略，而非高胜率剥头皮，请务必阅读下方"请您预期"。手数、幻数与注释可分别为黄金和比特币设置。EA 具备良好的经纪商兼容性：自动识别品种（XAUUSD/GOLD、BTCUSD/XBTUSD），适用于以 USD、JPY 或 EUR 计价的账户（按账户货币计算风险），成交方式稳健，并通过内部定时器在周末也管理持仓。





请您预期





这是一套趋势/状态型系统。比特币的胜率按设计约为 45%：利润来自"让盈利大于亏损"，而非高胜率。黄金交易频率较低但胜率更高。亏损交易与回撤期不可避免；优势体现在大量交易上，而非寥寥数笔。由于信号基于 tick 成交量，结果取决于您经纪商的数据。实盘前请务必在您自己经纪商的策略测试器和模拟账户上测试，并使用与您资金相称的风险设置。





要求与推荐设置





本 EA 仅交易 XAUUSD（黄金）与 BTCUSD（比特币），两个品种均自动识别。请使用 H1 周期：引擎与周期无关，但 H1 是经过验证的最佳点。需要对冲（hedging）账户。推荐最低入金为 1:100 下每套策略约 2,000 USD（约 300,000 日元），越多越安全：极小账户会被取整到经纪商最小手数，从而提高每笔风险。建议使用 VPS 实现全天候运行。提示：将 EA 挂载到 BTCUSD H1 图表上。由于比特币在周末也活跃，两套策略可始终保持被管理。





快速上手





1. 将 PhaseFlow Fusion 挂载到一张 H1 图表（建议 BTCUSD）并启用自动交易。

2. 两套策略会自动识别品种。若只想交易一个市场，将 InpGoldEnable 或 InpBtcEnable 设为 false。

3. 按账户规模设置每套策略的风险（风险 % 或固定手数），然后让其运行。





参数设置





输入参数分组清晰："Strategy 1: GOLD""Strategy 2: BTC""Common execution（通用执行）"。每套策略均可设置风险 %、固定手数、幻数与注释。经过验证的信号与风险逻辑在内部固定，不会被误改破坏。





常见问题





问：真的免费吗？有隐藏费用或时间限制吗？

答：是的，完全免费。没有试用期、没有锁定功能、没有账户或时间限制。





问：运行两套策略需要两张图表吗？

答：不需要。一张 H1 图表即可运行两个引擎；各自自动识别品种。建议 BTCUSD H1，以便周末两套都保持被管理。





问：应该挂到哪张图表？

答：黄金或比特币的 H1 图表。EA 交易的是各策略自身的品种，但请挂到 XAUUSD 或 BTCUSD（建议 BTCUSD）。请勿挂到外汇图表。





问：这是马丁格尔或网格吗？

答：不是。每个持仓都有真实止损。比特币采用有上限的"等手数"有限加仓，并由强制篮子止损保护，手数不会增加。





问：为什么比特币胜率低于 50%？

答：按设计如此。这是趋势/状态型系统：盈利大于亏损，因此胜率低于 50% 仍盈利。在此强行提高胜率会降低盈利因子。





问：我的实盘结果会与回测一致吗？

答：不会完全一致。信号使用各经纪商不同的 tick 成交量，且实盘条件与回测不同。请先在您自己的经纪商上测试。





问：我经纪商的黄金叫"GOLD"或"XAUUSD.b"，能用吗？

答：通常可以（自动识别）。若不行，请在 InpGoldSymbol / InpBtcSymbol 填入准确的品种名。





问：可以只运行黄金或只运行比特币吗？

答：可以。将 InpGoldEnable 或 InpBtcEnable 设为 false。





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实盘信号：









支持





交易有亏损风险。过往表现与回测结果均不代表未来结果。如有疑问、需要设置帮助或想要预设，请给我留言，我很乐意协助。真诚的反馈，无论好评还是批评，都非常欢迎：它帮助我改进产品，也帮助其他交易者发现它。