- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
35 (68.62%)
亏损交易:
16 (31.37%)
最好交易:
11.33 USD
最差交易:
-5.03 USD
毛利:
151.28 USD (21 005 pips)
毛利亏损:
-32.57 USD (3 830 pips)
最大连续赢利:
11 (45.94 USD)
最大连续盈利:
51.23 USD (9)
夏普比率:
0.64
交易活动:
18.19%
最大入金加载:
12.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
23 小时
采收率:
6.76
长期交易:
51 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.64
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
4.32 USD
平均损失:
-2.04 USD
最大连续失误:
4 (-2.55 USD)
最大连续亏损:
-9.78 USD (2)
每月增长:
12.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.48 USD
最大值:
17.57 USD (4.56%)
相对跌幅:
结余:
4.63% (17.87 USD)
净值:
3.39% (12.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|7
|GBPUSDb
|7
|USDJPYb
|7
|AUDJPYb
|7
|AUDCHFb
|7
|GBPCHFb
|6
|EURJPYb
|5
|CHFJPYb
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPYb
|27
|GBPUSDb
|5
|USDJPYb
|20
|AUDJPYb
|12
|AUDCHFb
|7
|GBPCHFb
|18
|EURJPYb
|16
|CHFJPYb
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPYb
|4.5K
|GBPUSDb
|522
|USDJPYb
|3.2K
|AUDJPYb
|2K
|AUDCHFb
|581
|GBPCHFb
|1.5K
|EURJPYb
|2.7K
|CHFJPYb
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.33 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +45.94 USD
最大连续亏损: -2.55 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
419
USD
USD
8
100%
51
68%
18%
4.64
2.33
USD
USD
5%
1:500