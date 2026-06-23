- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
39 (82.97%)
亏损交易:
8 (17.02%)
最好交易:
11.48 USD
最差交易:
-13.00 USD
毛利:
187.28 USD (18 708 pips)
毛利亏损:
-108.70 USD (10 400 pips)
最大连续赢利:
15 (68.16 USD)
最大连续盈利:
68.16 USD (15)
夏普比率:
0.26
交易活动:
1.48%
最大入金加载:
5.42%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
1.50
长期交易:
22 (46.81%)
短期交易:
25 (53.19%)
利润因子:
1.72
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
4.80 USD
平均损失:
-13.59 USD
最大连续失误:
4 (-52.00 USD)
最大连续亏损:
-52.00 USD (4)
每月增长:
8.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
52.50 USD (13.81%)
相对跌幅:
结余:
10.97% (40.80 USD)
净值:
5.67% (20.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.48 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +68.16 USD
最大连续亏损: -52.00 USD
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
579
USD
USD
7
100%
47
82%
1%
1.72
1.67
USD
USD
11%
1:500