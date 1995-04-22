BullionForgeEA

Bullion Forge





价格说明 — 早期发布价

当前价格 99 USD 为早期发布价。随着实盘业绩的积累和用户数量的增长，未来价格可能会上调。





购买后，所有 1.x 版本的更新均免费提供。如果您正在考虑 Bullion Forge，请先查看下方的实盘信号，并在价格变动之前考虑当前价格。





实盘监控

本 EA 在真实资金账户上运行，并作为我们的 MQL5 信号公开发布。您可以在下方信号页面（本产品页面的“信号”栏也已关联）查看其真实、持续的运行情况与交易历史：









本页面所示的策略测试器结果为历史模拟。它们不代表信号的业绩，也不保证未来表现。实际交易可能因经纪商、账户条件和参数设置的不同而与本页示例有所差异。





Bullion Forge 是一款面向 MetaTrader 5 的“诚实设计”黄金（XAUUSD）智能交易系统（EA），它在同一品种上结合了趋势跟随引擎与剥头皮收割引擎。每一笔交易都设有真实的止损。没有网格、没有马丁格尔、没有加仓摊平，也没有隐藏的浮动亏损——本设计并不依靠隐藏亏损头寸来存活。





本 EA 偏向趋势与延续行情：在有趋势的黄金行情中获利，在震荡行情中在保本附近防守。我们在本页面坦率地说明这一取舍，而非宣传不切实际的胜率。





为什么选择 Bullion Forge

公开的真实资金实盘信号： 开发者本人的实盘信号是公开的，因此您可以亲自查看本 EA 真实、持续的运行情况与交易历史。我们不会要求您仅凭测试器截图来判断。

无隐藏风险的设计： 每笔交易都有真实止损；没有马丁格尔、没有网格、没有加仓摊平。本设计不会累积隐藏的浮动亏损。

两个引擎，一个品种： 一个状态趋势跟随引擎和一个剥头皮收割引擎，均可分别开启或关闭。

坦率说明取舍： 本策略偏向趋势，2025–2026 年强劲的黄金牛市会美化回测结果，而调高风险设置会同时增加收益与回撤。我们在本页面对此如实说明。

免费更新： 购买后所有 1.x 版本更新均免费提供。





工作原理 — 两个引擎

引擎 A — 状态趋势跟随： 一个突破 / 延续引擎，读取黄金的行情状态并跟随已确立的走势。保护性水平基于 ATR：止损、止盈、移动至保本以及 ATR 跟踪止损。

引擎 B — 剥头皮收割： 一个较短周期的摆动突破引擎，在 M15 上收割较小的波动。交易方向可选择。





通过下方的模式预设，您可以单独运行任一引擎，或同时运行两个引擎。





三种模式 — 您的风险，您的选择

Smooth — 仅收割引擎，固定手数。三者中最稳健的配置，回撤最小（回测盈利因子 1.71，两个测试年度均为正）。

Default — 全套（趋势 + 收割），固定 0.01 手。均衡配置（回测数据见下文）。

Aggressive — 所有引擎并采用 RiskPercent（复利）。波动更大，回撤为三者中最大；仅适用于能够承受该回撤的账户。





复利会同时放大收益与回撤。三种模式都只交易相关性很高的黄金敞口——请保守地设定风险。





策略测试器结果（历史模拟）

以下为在真实 Tick（MT5“基于真实 Tick 的每个 Tick”，历史质量 99%）、XAUUSD M15、2025–2026 年、初始资金 150,000 JPY、Default 预设（全套，固定 0.01 手）下的策略测试器结果：





盈利因子：3.24

胜率：65.0%

恢复因子：6.45

交易笔数：966

测试中的两个日历年度均为盈利；多头与空头交易均为盈利。

最大净值（equity）回撤：约 22%。 我们采用净值回撤，它比更小的余额（balance）数值更大、也更诚实。





一点诚实的说明。 2025–2026 年是强劲的黄金牛市，会美化任何偏向趋势的策略。这些数字仅针对该特定的历史模拟。它们在测试器中可复现，但并不预测或保证未来的利润、胜率、回撤或交易笔数。在震荡或急剧均值回归的黄金行情中，请预期接近保本的表现。每项结果的具体数字、初始资金和时间范围，均显示在本页截图内的测试器报告中。





规格

平台：MetaTrader 5

类型：Expert Advisor

品种：XAUUSD（黄金）。黄金品种自动识别（XAUUSD / GOLD），也可手动设定。

挂载图表：XAUUSD M15 图表

建议评估环境：策略测试器（真实 Tick）与模拟账户

默认手数方式：FixedLot 0.01

RiskPercent：可选

引擎：引擎 A（趋势跟随）与引擎 B（剥头皮收割），各自可开 / 关

账户类型：需要 HEDGING（对冲）账户（不支持 NETTING / 交易所执行账户）

版本线：1.0 至 1.2





主要功能与保护

每笔交易都有真实的、基于 ATR 的止损

基于 ATR 的止盈、移动至保本以及 ATR 跟踪止损（引擎 A）

两个独立引擎，各自可开或关

FixedLot 或 RiskPercent 手数计算

自动识别黄金品种，兼顾经纪商的后缀与前缀

最大点差过滤器

账户层面的净值回撤断路器：当账户净值从峰值下跌设定的百分比时，平掉本 EA 的所有仓位并暂停新开仓，一旦仓位清空即自动恢复运行（平仓并恢复，而非永久停止）

可选的假日暂停与可选的周五强制平仓（两者默认关闭）

兼顾新闻 / NFP 的入场处理

兼顾小数位、点值（pips）、手数步长与成交方式





v1.2 新增功能（均为可选，默认关闭，不改变默认交易行为）：

可选的图表内仪表盘，实时显示账户、持仓与回撤状况（在策略测试器中自动禁用）

可选的同时持仓总数上限（用于控制相关性黄金敞口的风险；可将最坏情况下的回撤大致减半）

可选的 Crisis Guard（危机守护）：M15 闪崩保险，会将盈利头寸移至保本，并在极端不利行情中平仓并暂停交易，随后自动恢复

可选的新闻过滤器，可在预定的 FOMC 与 NFP 时段前后阻止新开仓





随附预设（.set）

Smooth — 仅收割引擎，固定手数（回撤最小的配置）。

Default — 全套，固定 0.01 手（均衡配置）。

Aggressive — 所有引擎，RiskPercent / 复利（回撤最大的配置）。





所有预设均为参考配置。实盘之前，请结合您自身的账户条件、经纪商环境和风险承受能力，在策略测试器与模拟账户中加以验证。





手数与风险设置

默认是 FixedLot 0.01。RiskPercent 亦可选用。由于 Aggressive 配置采用复利，随着余额增长，收益与回撤都会增大；请仅在能够承受更深回撤的账户上使用。





如果按 RiskPercent 计算出的手数低于经纪商的最小手数，默认行为是跳过该交易（更保守的选择）。您也可以选择以最小手数下单，但请注意这可能带来比您设定的 RiskPercent 更大的风险。





使用前须知

请将本 EA 挂载在单一的 XAUUSD M15 图表上。请勿在同一账户上重复挂载。请确认“市场报价”中有黄金品种，且您经纪商的品种名称能被正确识别（必要时手动设定）。请事先检查历史数据、点差、最小手数与账户条件。





实盘运行前，请务必先在您打算使用的经纪商环境中进行策略测试器检查，然后在模拟账户或以最小手数进行前向测试。





使用条件与安全运行

账户类型 — 需要 HEDGING。 本 EA 按订单票号与仓位槽位跟踪持仓，与 NETTING 或交易所执行账户不兼容。在此类账户上，EA 会在启动时给出明确提示并自行停止，而不会错误地进行交易。

建议使用专用账户。 账户层面的净值回撤断路器测量的是整个账户的净值，因此请让 Bullion Forge 在专用账户上运行。同一账户上的其他 EA、手动交易或大额出金都可能影响断路器，甚至触发断路器。

净值断路器是“平仓并恢复”机制，而非永久停止。 触发时，它会平掉本 EA 的所有仓位并停止开新仓，一旦仓位清空且净值恢复，便会自动重新开始运行。请将其视为断路器，而非硬性保证。

建议最低入金（Default，固定 0.01 手）：约 150,000 JPY（约 1,000 USD）或以上，该水平可将历史最恶劣暴跌期间的净值回撤控制在约 20% 或以下。以 75,000 JPY（约 500 USD）计，同一时段的回撤达到约 18%–32%。若使用 Aggressive（RiskPercent）配置，建议再提高一个档位。由于所有敞口均为相关性黄金，您可以启用持仓数量上限（InpMaxTotalPositions，例如设为 3），将最坏情况下的回撤大致减半。

图表与品种。 请仅挂载在 XAUUSD（黄金）M15 时间框架的图表上。在非黄金图表上，本 EA 会安全地拒绝启动，而不会交易错误的品种。若启用可选的 Crisis Guard，请将 EA 保持在 M15 上运行——其阈值是针对该时间框架校准的。

回撤按每个 Tick 采样，因此在快速行情中，实际净值回撤可能会比设定值高出数个百分点。





风险披露

本产品是一款自动交易工具。它不构成投资建议。它不保证盈利，也不保证避免亏损。本页面的说明、配置示例、策略测试器结果、截图与手册均为参考信息，不保证未来的利润、胜率、回撤或交易笔数。





黄金（XAUUSD）交易存在多种亏损风险，包括市场波动、流动性、点差扩大、滑点、执行延迟、系统故障、通信故障以及经纪商环境差异等。黄金可能剧烈波动并跳空穿越止损水平，因此成交价格可能与预期不符。视您的账户条件而定，亏损可能超过您所投入的本金。是否适用负余额保护（zero-cut）取决于各经纪商的账户条件，因此请核对您打算使用的经纪商的规格说明。本产品的一切使用均由您自行负责、自行决定。





常见问题

问：关于当前的价格。

99 USD 是早期发布价。随着实盘业绩的积累和用户数量的增长，未来价格可能会上调。在价格变动之前购买的买家，仍可免费获得所有 1.x 版本更新。





问：这是马丁格尔或网格吗？

不是。每笔交易都设有真实的、基于 ATR 的止损。没有网格、没有马丁格尔，也没有加仓摊平。





问：应挂载到哪个图表？

单一的 XAUUSD M15 图表。请勿在同一账户上重复挂载。在非黄金图表上，本 EA 会安全地拒绝启动，不会进行交易。





问：需要什么类型的账户？

需要 HEDGING（对冲）账户。在 NETTING 或交易所执行账户上，EA 会在启动时显示提示信息并自行停止。此外，账户层面的回撤断路器测量的是整个账户，因此建议使用专用账户运行。





问：三种模式有何区别？

Smooth 仅运行收割引擎（回撤最小）。Default 以固定 0.01 手运行全套（均衡）。Aggressive 以 RiskPercent 运行所有引擎并复利（回撤最大）。请按您自身的风险承受能力选择。





问：真的每笔交易都设止损吗？

是的。保护性水平基于 ATR，并且还有一个账户层面的净值回撤断路器：当净值从峰值下跌设定的百分比时，它会平掉本 EA 的仓位并停止开新仓，一旦仓位清空便自动恢复运行（平仓并恢复）。





问：我经纪商的黄金品种带后缀，能用吗？

黄金品种会自动识别（XAUUSD / GOLD）。若自动识别失败，可通过 InpGoldSymbol 手动设定品种。





当前的 99 USD 为早期发布价。请查看上方链接的实盘信号，并趁此早期价格考虑购买。





如果 Bullion Forge 在您的交易中占有一席之地，一则简短而诚实的评价将帮助其他交易者自行做出判断。欢迎在本页面的评论区提出问题、反馈，以及批评性的意见。我会亲自回复。我在日本独自开发与维护本产品，由于时差，回复可能需要一到两天，但我一定会回答您的每一个问题。