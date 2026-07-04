- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
33 (75.00%)
亏损交易:
11 (25.00%)
最好交易:
12.71 USD
最差交易:
-20.14 USD
毛利:
186.64 USD (18 650 pips)
毛利亏损:
-166.32 USD (15 375 pips)
最大连续赢利:
12 (71.49 USD)
最大连续盈利:
71.49 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
6.06%
最大入金加载:
2.04%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.19
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
44 (100.00%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
5.66 USD
平均损失:
-15.12 USD
最大连续失误:
3 (-55.22 USD)
最大连续亏损:
-55.22 USD (3)
每月增长:
1.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
105.03 USD (7.92%)
相对跌幅:
结余:
6.66% (105.03 USD)
净值:
2.31% (36.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.71 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +71.49 USD
最大连续亏损: -55.22 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
5
100%
44
75%
6%
1.12
0.46
USD
USD
7%
1:500