ICONIC KYBERNETIC AI+ — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

一张图表。两个市场。四项核心技术。五个自适应学习层。

大多数智能交易系统只交易单一品种，却自称"智能"。少数系统尝试同时处理两个品种，便自称为"组合系统"。ICONIC KYBERNETIC AI+ 运行着一套真正的四技术认知架构，将比特币与黄金视为一个统一的、具有因果联系的系统—持续读取两者之间的信息流，并据此实时分配资金，同时不断调整自身的学习行为。

将其附加到任意一张图表上即可。从那一刻起，OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 接管全局。BTCUSD 与 XAUUSD 将同时被监控、分析与交易，由两个相互独立的 AI"大脑"负责执行，上层则由跨资产智能层统一协调。无需第二张图表，无需手动拆分，无需繁琐配置。

底层交易策略

剥离认知核心与强化学习之后，ICONIC KYBERNETIC AI+ 的根基是一套结构化趋势突破策略—与价格行为交易员所采用的方法属于同一类别，只是以机械化方式同时在两个市场上执行。AI 层并非凭空创造交易想法；它们决定的是在这套底层结构之上，应以多大力度、多高频率、多大仓位去行动。

两个引擎共用的核心逻辑：

趋势过滤优先。 任何与主导趋势相悖的交易都不会被考虑。BTC 使用 H1 周期的 100 周期 EMA；Gold 使用 H1 周期的 50 周期 EMA，并结合 H4 周期的 100 周期 EMA 进行更高时间框架确认—一个黄金的短线信号必须同时与主导的 4 小时结构保持一致，才具备交易资格。

任何与主导趋势相悖的交易都不会被考虑。BTC 使用 H1 周期的 100 周期 EMA；Gold 使用 H1 周期的 50 周期 EMA，并结合 H4 周期的 100 周期 EMA 进行更高时间框架确认—一个黄金的短线信号必须同时与主导的 4 小时结构保持一致，才具备交易资格。 仅在结构性关键位入场，绝不凭空下单。 挂单被放置在前一日高/低点、当日高/低点、基于滚动回溯周期构建的支撑/阻力区域，以及订单块（order block）边界—绝不会仅因指标交叉就在任意价位下单。

挂单被放置在前一日高/低点、当日高/低点、基于滚动回溯周期构建的支撑/阻力区域，以及订单块（order block）边界—绝不会仅因指标交叉就在任意价位下单。 确认突破，而非假设突破。 关键位必须被干净突破：系统会检查该关键位附近的近期价格历史与K线力度，并在黄金交易中专门过滤掉伪装成突破后又反转的流动性扫荡（liquidity sweep）影线，避免引擎反复被止损猎杀套住。

关键位必须被干净突破：系统会检查该关键位附近的近期价格历史与K线力度，并在黄金交易中专门过滤掉伪装成突破后又反转的流动性扫荡（liquidity sweep）影线，避免引擎反复被止损猎杀套住。 波动率状态感知。 两个引擎都会主动规避死寂或混乱的行情。BTC 会评估近期区间压缩与价格震荡情况，并在市场结构性缺乏方向时按兵不动；Gold 会识别区间压缩状态，并要求出现强力突破K线或更高时间框架对齐后才会在此类条件下行动。

两个引擎都会主动规避死寂或混乱的行情。BTC 会评估近期区间压缩与价格震荡情况，并在市场结构性缺乏方向时按兵不动；Gold 会识别区间压缩状态，并要求出现强力突破K线或更高时间框架对齐后才会在此类条件下行动。 最小目标距离过滤。 突破关键位必须与当前价格保持以 ATR 衡量的足够距离，才会被视为可交易—这一设计排除了那些现实风险回报比已不再合理的信号。

突破关键位必须与当前价格保持以 ATR 衡量的足够距离，才会被视为可交易—这一设计排除了那些现实风险回报比已不再合理的信号。 交易时段感知。 BTC 在较宽的多小时窗口内交易，以捕捉全球比特币流动性；Gold 则被限制在伦敦/纽约重叠时段交易，这是 XAUUSD 流动性最深、点差最具现实意义的窗口。

BTC 在较宽的多小时窗口内交易，以捕捉全球比特币流动性；Gold 则被限制在伦敦/纽约重叠时段交易，这是 XAUUSD 流动性最深、点差最具现实意义的窗口。 基于 ATR 动态调整止损止盈。 每一笔止损与止盈都根据当前平均真实波幅（ATR）动态计算，而非使用固定点数—每笔交易的风险随当前波动率自适应，而不会在平静与剧烈行情中保持不变。

AI 正是在这一结构性骨架之上运行。强化学习引擎、1.50 版本引入的自适应层，以及 OMNI-NEXUS 核心，都不会取代这套底层策略—它们逐笔决定是否对一个结构上有效的信号采取行动、应赋予多高的置信度，以及应以多大仓位执行，并随时间从结果中持续学习。无论 AI 层如何配置，一个结构性偏弱的信号始终是结构性偏弱的信号；该系统的设计目标是围绕真实存在的优势优化执行，而非凭空制造一个本不存在的优势。

版本 1.50 — 自适应学习更新

此版本在原有 OMNI-NEXUS 核心之上新增了五个自适应学习层，并加入了实时图表学习信息流。所有新增层均可单独开关，默认全部关闭或保持中性，因此在主动启用之前，现有配置的行为将与此前完全一致。

自适应保形推断（Adaptive Conformal Inference, ACI） — 入场置信度阈值现在会在线自我校准，使实际错误率逐步收敛至目标值。连续亏损后阈值会变得更严格，在引擎稳定盈利后又会重新放宽，而不再始终依赖单一固定数值。

EWRLS 遗忘因子 — 储备池（reservoir）的在线读出层（见下文 Liquid State Machine）现可选择性地应用指数遗忘因子，使其持续适应当前市场状态，而不是随着历史数据不断累积而逐渐"僵化"。

Welford 在线归一化 — 每个学习特征都会通过数值稳定的滚动均值与方差进行实时标准化，使强化学习层与元标注（meta-labeling）层在市场条件变化时始终保持一致的量纲。

元标注仓位控制（Meta-Labeling） — 第二个独立模型会评估某一信号获胜的概率，并据此平滑调整仓位大小。该模型不会改变或推翻主交易方向；概率极低的信号会被直接跳过，概率较高的信号则会获得更大的仓位。

经验回放（Experience Replay） — 已平仓交易会被存入环形缓冲区，并在每次新交易平仓后以小批量方式被重新学习，使每一次真实交易结果被多次用于学习，而非仅一次。这在每日交易次数有限的品种上能显著提升数据利用效率。

AI 学习信息流（AI Learning Feed） — 一个可选的滚动文本面板位于控制面板旁，实时展示真实的学习事件：交易平仓时的已实现奖励与更新后的胜率、新挂单的 AI 置信度评分，以及 BTC 与 Gold 之间因果方向的变化。这是引擎实际行为的实时记录，而非装饰性动画。

OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 核心

四项技术同时运行在 MetaTrader 5 的内存中，基于 MQL5 原生的 matrix 与 vector 类型构建—无 DLL，无外部连接，无任何第三方依赖。两个品种上的每一次交易决策都会先经过这一认知层，再到达市场。

一、因果 AI — 基于传递熵（Transfer Entropy）的门控。 相关性是对称的，0.7 的相关系数无法告诉你影响方向。传递熵则是非对称的：它衡量的是，了解一个资产的过去能在多大程度上降低对另一资产未来的不确定性，且这一降低超出该资产自身历史所能解释的部分。核心模块基于可配置的回溯周期，计算 BTC 与 Gold 对数收益率之间的方向性传递熵，并设有一个最低阈值，低于该阈值则不接受因果关系为真实存在。当某一资产被判定为因果驱动方时，另一引擎的相关仓位会相应调整；若没有任何方向超过阈值，则两个引擎都不会接收到虚假信号。

二、Liquid State Machine — 回声状态储备池。 一个紧凑的稀疏随机储备池（默认 64 个节点，可配置）充当时序记忆层。市场数据流经一个具有泄漏积分特性的网络，其谱半径被固定保持在临界值 1.0 以下，从而使网络具备"回声状态"特性：能够保留输入信号的丰富时序记忆，而不会发散为噪声放大。一个通过递归最小二乘法在线训练的岭回归读出层，将储备池状态映射为一个介于 0 到 1 之间的实时组合压力标量，该数值会在每笔交易前被参考，并在压力升高时对置信度施加直接惩罚。

三、PINN 保证金公理 — 基于物理信息的硬性屏障。 在任何订单发出之前，系统都会预测目标仓位组合的综合保证金占用，并与当前可用保证金进行比较。若预测结果超过可配置上限（默认占可用保证金的 35%），订单仓位将被缩减或直接放弃—任何置信度评分都无法覆盖此规则。该 EA 自身的仓位计算永远不会成为爆仓的原因；外部事件造成的跳空与滑点仍属于经纪商一侧的风险，与所有 EA 一样。

四、随机隧穿 — 纳什均衡式资金分配。 每个周期，系统都需要在 BTC 与 Gold 之间分配可用风险预算。系统将其视为一个博弈论优化问题，使用模拟退火算法配合随机隧穿（Stochastic Tunneling）变换来求解。退火算法搜索的是纳什均衡点—在该分配下，任何一个引擎都无法通过从另一引擎抢占预算来提升自身的风险调整后预期收益；STUN 变换会拉平风险曲面中的局部极小值，使求解器能够"隧穿"过那些标准梯度方法会永久卡住的次优分配方案。

随时间持续学习的两个独立 AI"大脑"

在 OMNI-NEXUS 层之下，两个完全独立的执行引擎并行运行，各自拥有独立的 Q 值表、特征向量、交易历史，以及在每个交易时段结束时写入磁盘的持久化文件。

BTC 引擎每个信号周期读取 8 个市场特征：趋势方向、趋势强度、波动率状态、交易时段、日内偏向、回撤比例、ATR 扩张状态以及点差质量。它在较宽的时段窗口内交易，以捕捉全球比特币流动性。

Gold 引擎读取 20 个市场特征，包括区间压缩检测、流动性扫荡识别、通过专用 H4 EMA 实现的更高时间框架对齐，以及K线质量过滤。它在伦敦/纽约重叠时段内交易—这是 XAUUSD 流动性最深的窗口，点差也设有比 BTC 更严格的上限。

除非用户主动启用，否则任何一个"大脑"都不会在终端重启时被重置。每一笔平仓交易都会更新 Q 值、资格迹（eligibility traces），以及（在启用情况下）上述各自适应层。系统会在数周乃至数月的实盘运行中积累真实交易经验，而不仅限于单次会话。

基于玻尔兹曼分布的强化学习系统

每个引擎在每次信号评估时都会从五个离散动作中选择：SKIP（置信度低于最低阈值—不开仓）、DEFENSIVE（风险偏高时降低仓位）、NORMAL（基准仓位）、CONFIDENT（信号高度收敛时增加仓位）、AGGRESSIVE（所有活跃过滤条件同时高度确信时使用最大仓位）。

动作选择采用玻尔兹曼概率采样，而非硬性的最大值（arg-max）选择，因此 Q 值最高的动作并不会每次都必然被选中—这种受控的随机性可防止系统陷入某种在市场条件变化后已失效的重复模式。每笔交易平仓后，奖励会通过资格迹向后传播，归功于在结果产生之前若干笔交易就已存在的"状态-动作"对。AI 否决机制在两个引擎上均默认启用：当计算出的置信度低于门槛时，无论结构性信号显示什么，系统都会跳过该笔交易。

风险管理架构

这里没有马丁格尔（martingale），没有网格（grid），也没有摊低成本的加仓操作。这些并非被禁用的功能—它们本就不存在于这套代码中。

两个引擎上的每一笔交易都在下单前预先计算出硬性止损，并基于 ATR 动态调整大小。止盈使用可配置的盈亏比，并按品种设有硬性最大上限，因此每笔交易在价格尚未变动一个点位之前，就已具备结构性的正向预期。0.5R 盈利水平触发保本止损激活；随后分步推进的移动止损会随着仓位发展逐步锁定利润。在 Gold 引擎上，连续亏损达到可配置次数后会触发硬性熔断机制，使引擎完全暂停数小时，而不是在不利行情中继续交易。

组合协调 — 三级保护体系

跨引擎协调层实时监控两个引擎合计的权益回撤，并执行逐级升级的应对机制：第一级（日内回撤 1.5%）会立即将两个引擎切换为防御性动作模式，新仓位的规模被缩减，最低置信度阈值被提高。第二级（3.0%）会阻止在两个品种上新增挂单，已有持仓则继续在完整的移动止损管理下运行。第三级（5.0%）会立即平掉两个品种上的所有持仓，并使 EA 进入数小时的暂停期。

该协调层还会在 BTC 与 Gold 同时朝同一方向运行时，应用基于相关性的仓位调整，并通过 AI Mode 预设（Aggressive、Moderate、Safe）自动设定、或在 Custom 模式下手动设定两个引擎合计的全局风险预算占权益的百分比。跨两个引擎的全局连续亏损计数器在累计达到可配置次数后，会触发组合层面的冷却期，无论这些亏损来自哪个品种。

结构化入场方法

ICONIC KYBERNETIC AI+ 不会因指标交叉而入场。它读取市场结构，并在真正具有意义的关键位上挂单：

每个交易时段开始时重新计算的前一日高/低点

基于可配置回溯周期构建的支撑与阻力区域，针对每个品种独立调优

订单块（order block）检测，挂单设置在订单块边界处

突破确认过滤器，剔除假突破，要求K线在关键位之外干净收盘

黄金上的流动性扫荡检测，识别止损猎杀影线并相应重新定位入场点

基于 ATR 的最小距离过滤器，避免在距当前价过近、风险回报比已无意义的位置入场

黄金上通过 H4 EMA 实现的更高时间框架对齐，确保短线入场与主导结构保持一致

挂单按各品种独立的时间表刷新，超过可配置的最大有效期后，过期挂单会被删除并替换为最新关键位。

集成新闻过滤器

该 EA 直接读取 MetaTrader 5 原生经济日历数据—无需第三方数据源，无需 API 密钥。默认情况下会过滤高重要性的美元新闻事件，并在事件发生前后的可配置时间窗口内暂停交易。两个引擎共用同一套统一新闻门控，因此一次新闻事件会同时阻止 BTC 与 Gold 的交易，无需在两个引擎上分别配置。

实时仪表盘与 AI 学习信息流

图表上的仪表盘会实时更新，独立显示两个引擎当前的 AI 动作与置信度、当前激活的回撤级别状态、下一个计划新闻事件及倒计时、两个品种的持仓指标、OMNI-NEXUS 核心状态（包括 BTC 与 Gold 之间当前的因果方向），以及两个引擎当日累计的已实现盈利。可选的 AI 学习信息流以文本形式展示底层学习事件，供希望确切了解引擎实际行为、而不仅仅是看一个汇总数字的用户使用。

推荐验证方法 — 两轮回测

1.50 版本中的多个自适应层，只有在积累了足够的交易历史后才会进入其有效工作状态：特征归一化通常在最初的 5–30 笔交易内趋于稳定，经验回放（Experience Replay）缓冲区需要先被填满才能发挥完整作用，元标注（meta-labeling）在达到预设的"预热交易数"之前始终保持中性，保形推断门控的阈值也是随时间逐步校准的。因此，从一个完全重置的"大脑"开始的单次回测，会将系统的冷启动行为与其训练后的稳定行为混合在同一个结果之中。

为了将这两种状态分开观察，建议对同一时间段运行两次：

第一轮 — 冷启动。 启用大脑重置参数运行回测，使两个引擎都从零经验开始。这相当于一个全新开户账户从第一天开始的基准表现。

启用大脑重置参数运行回测，使两个引擎都从零经验开始。这相当于一个全新开户账户从第一天开始的基准表现。 第二轮 — 训练后延续。 使用完全相同的时间段与设置再次运行，但这次关闭大脑重置参数，使引擎从第一轮结束时保存的大脑文件继续运行。这反映的是系统在已积累交易经验后的表现。

对比这两次结果，可以将学习效应从底层策略本身的优势中分离出来。回测终究是一个有限的、封闭的环境，无法完全复现数月实盘前向学习的过程，但两轮对比能直接、可重复地揭示这些自适应层是否确实带来了可衡量的结果变化，而不只是闲置不动。

推荐经纪商与账户设置

以下并非可有可无的建议—它直接决定 EA 能否按预期参数正常运行。

最低账户余额： 500 美元，建议 1,000 美元及以上，以便基于风险的仓位计算在两个引擎同时运行时拥有充足的操作空间。

500 美元，建议 1,000 美元及以上，以便基于风险的仓位计算在两个引擎同时运行时拥有充足的操作空间。 杠杆： 建议 1:500。较低的杠杆会直接限制入场频率，并可能导致有效信号被 PINN 保证金屏障跳过。

建议 1:500。较低的杠杆会直接限制入场频率，并可能导致有效信号被 PINN 保证金屏障跳过。 点差： 越低越好。Gold 设有严格的最高点差上限；BTC 的上限较宽，但同样会被强制执行。非交易高峰时段的宽点差会使 EA 跳过入场，而不会以不利价格成交。

越低越好。Gold 设有严格的最高点差上限；BTC 的上限较宽，但同样会被强制执行。非交易高峰时段的宽点差会使 EA 跳过入场，而不会以不利价格成交。 佣金： 优先选择零佣金；若收取佣金，应确保其相对于单笔交易风险保持在较低水平，因为佣金会随每个引擎每日多笔交易而累积。

优先选择零佣金；若收取佣金，应确保其相对于单笔交易风险保持在较低水平，因为佣金会随每个引擎每日多笔交易而累积。 所需品种： BTCUSD 与 XAUUSD，在附加 EA 之前必须均已在市场报价中激活。两个引擎要么同时初始化成功，要么都不会启动。

BTCUSD 与 XAUUSD，在附加 EA 之前必须均已在市场报价中激活。两个引擎要么同时初始化成功，要么都不会启动。 平台： 仅支持 MetaTrader 5—不兼容 MetaTrader 4。

仅支持 MetaTrader 5—不兼容 MetaTrader 4。 需要 VPS 以实现持续运行。移动止损、保本止损管理以及挂单刷新周期都需要终端不间断在线。

该 EA 可附加到任意品种的图表上，并始终同时管理 BTCUSD 与 XAUUSD，与所附加的图表品种无关。在进行实盘交易之前，请将 Market Validation Mode 参数设置为 FALSE—默认值 TRUE 仅用于 MQL5 Market 的提交审核流程。

风险提示

交易比特币、黄金及其他金融工具均存在重大资金损失风险。无论是回测结果还是实盘账户表现，过往业绩均不保证未来结果。任何算法系统都无法消除金融市场固有的不确定性，也无法防范包括经纪商破产、极端滑点、网络连接中断或系统性市场紊乱等极端事件。

ICONIC KYBERNETIC AI+ 不包含网格逻辑、马丁格尔机制，也不进行仓位摊平。每笔交易开仓时都设有明确止损。这些设计决策降低了某些类别的灾难性风险，但并不能消除交易风险本身。您需对所投入的资金及所配置的参数自行承担全部责任。请仅使用您能够承受完全损失的资金进行交易。