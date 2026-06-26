Iconic Kybernetic AI

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    Maurice Prang

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    关于 ICONIC.FX
    ICONIC.FX 是 - 家专注于人工智能驱动交易软件和结构化跟单交易（Copytrading）解决方案 Technology 公司。我们的核心技术 Iconic Neurocore AI™ 能够持续分析市场行为，并实时调整执行逻辑。
    我们提供基于规则的基础设施，将算法执行与动态风险管理完美融合。
    体验 ICONIC BTC AI+ 的强大威力。基于先进强化学习（Reinforcement Learning）的比特币交易。无网格（No Grid），无马丁（No Martingale）。
    9 产品 4 信号
  • 版本: 2.0
  • 更新: 2 八月 2026
  • 激活: 5

ICONIC KYBERNETIC AI+ — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

一张图表。两个市场。四项核心技术。五个自适应学习层。

大多数智能交易系统只交易单一品种，却自称"智能"。少数系统尝试同时处理两个品种，便自称为"组合系统"。ICONIC KYBERNETIC AI+ 运行着一套真正的四技术认知架构，将比特币与黄金视为一个统一的、具有因果联系的系统—持续读取两者之间的信息流，并据此实时分配资金，同时不断调整自身的学习行为。

将其附加到任意一张图表上即可。从那一刻起，OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 接管全局。BTCUSD 与 XAUUSD 将同时被监控、分析与交易，由两个相互独立的 AI"大脑"负责执行，上层则由跨资产智能层统一协调。无需第二张图表，无需手动拆分，无需繁琐配置。

底层交易策略

剥离认知核心与强化学习之后，ICONIC KYBERNETIC AI+ 的根基是一套结构化趋势突破策略—与价格行为交易员所采用的方法属于同一类别，只是以机械化方式同时在两个市场上执行。AI 层并非凭空创造交易想法；它们决定的是在这套底层结构之上，应以多大力度、多高频率、多大仓位去行动。

两个引擎共用的核心逻辑：

  • 趋势过滤优先。 任何与主导趋势相悖的交易都不会被考虑。BTC 使用 H1 周期的 100 周期 EMA；Gold 使用 H1 周期的 50 周期 EMA，并结合 H4 周期的 100 周期 EMA 进行更高时间框架确认—一个黄金的短线信号必须同时与主导的 4 小时结构保持一致，才具备交易资格。
  • 仅在结构性关键位入场，绝不凭空下单。 挂单被放置在前一日高/低点、当日高/低点、基于滚动回溯周期构建的支撑/阻力区域，以及订单块（order block）边界—绝不会仅因指标交叉就在任意价位下单。
  • 确认突破，而非假设突破。 关键位必须被干净突破：系统会检查该关键位附近的近期价格历史与K线力度，并在黄金交易中专门过滤掉伪装成突破后又反转的流动性扫荡（liquidity sweep）影线，避免引擎反复被止损猎杀套住。
  • 波动率状态感知。 两个引擎都会主动规避死寂或混乱的行情。BTC 会评估近期区间压缩与价格震荡情况，并在市场结构性缺乏方向时按兵不动；Gold 会识别区间压缩状态，并要求出现强力突破K线或更高时间框架对齐后才会在此类条件下行动。
  • 最小目标距离过滤。 突破关键位必须与当前价格保持以 ATR 衡量的足够距离，才会被视为可交易—这一设计排除了那些现实风险回报比已不再合理的信号。
  • 交易时段感知。 BTC 在较宽的多小时窗口内交易，以捕捉全球比特币流动性；Gold 则被限制在伦敦/纽约重叠时段交易，这是 XAUUSD 流动性最深、点差最具现实意义的窗口。
  • 基于 ATR 动态调整止损止盈。 每一笔止损与止盈都根据当前平均真实波幅（ATR）动态计算，而非使用固定点数—每笔交易的风险随当前波动率自适应，而不会在平静与剧烈行情中保持不变。

AI 正是在这一结构性骨架之上运行。强化学习引擎、1.50 版本引入的自适应层，以及 OMNI-NEXUS 核心，都不会取代这套底层策略—它们逐笔决定是否对一个结构上有效的信号采取行动、应赋予多高的置信度，以及应以多大仓位执行，并随时间从结果中持续学习。无论 AI 层如何配置，一个结构性偏弱的信号始终是结构性偏弱的信号；该系统的设计目标是围绕真实存在的优势优化执行，而非凭空制造一个本不存在的优势。

版本 1.50 — 自适应学习更新

此版本在原有 OMNI-NEXUS 核心之上新增了五个自适应学习层，并加入了实时图表学习信息流。所有新增层均可单独开关，默认全部关闭或保持中性，因此在主动启用之前，现有配置的行为将与此前完全一致。

自适应保形推断（Adaptive Conformal Inference, ACI） — 入场置信度阈值现在会在线自我校准，使实际错误率逐步收敛至目标值。连续亏损后阈值会变得更严格，在引擎稳定盈利后又会重新放宽，而不再始终依赖单一固定数值。

EWRLS 遗忘因子 — 储备池（reservoir）的在线读出层（见下文 Liquid State Machine）现可选择性地应用指数遗忘因子，使其持续适应当前市场状态，而不是随着历史数据不断累积而逐渐"僵化"。

Welford 在线归一化 — 每个学习特征都会通过数值稳定的滚动均值与方差进行实时标准化，使强化学习层与元标注（meta-labeling）层在市场条件变化时始终保持一致的量纲。

元标注仓位控制（Meta-Labeling） — 第二个独立模型会评估某一信号获胜的概率，并据此平滑调整仓位大小。该模型不会改变或推翻主交易方向；概率极低的信号会被直接跳过，概率较高的信号则会获得更大的仓位。

经验回放（Experience Replay） — 已平仓交易会被存入环形缓冲区，并在每次新交易平仓后以小批量方式被重新学习，使每一次真实交易结果被多次用于学习，而非仅一次。这在每日交易次数有限的品种上能显著提升数据利用效率。

AI 学习信息流（AI Learning Feed） — 一个可选的滚动文本面板位于控制面板旁，实时展示真实的学习事件：交易平仓时的已实现奖励与更新后的胜率、新挂单的 AI 置信度评分，以及 BTC 与 Gold 之间因果方向的变化。这是引擎实际行为的实时记录，而非装饰性动画。

OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 核心

四项技术同时运行在 MetaTrader 5 的内存中，基于 MQL5 原生的 matrix 与 vector 类型构建—无 DLL，无外部连接，无任何第三方依赖。两个品种上的每一次交易决策都会先经过这一认知层，再到达市场。

一、因果 AI — 基于传递熵（Transfer Entropy）的门控。 相关性是对称的，0.7 的相关系数无法告诉你影响方向。传递熵则是非对称的：它衡量的是，了解一个资产的过去能在多大程度上降低对另一资产未来的不确定性，且这一降低超出该资产自身历史所能解释的部分。核心模块基于可配置的回溯周期，计算 BTC 与 Gold 对数收益率之间的方向性传递熵，并设有一个最低阈值，低于该阈值则不接受因果关系为真实存在。当某一资产被判定为因果驱动方时，另一引擎的相关仓位会相应调整；若没有任何方向超过阈值，则两个引擎都不会接收到虚假信号。

二、Liquid State Machine — 回声状态储备池。 一个紧凑的稀疏随机储备池（默认 64 个节点，可配置）充当时序记忆层。市场数据流经一个具有泄漏积分特性的网络，其谱半径被固定保持在临界值 1.0 以下，从而使网络具备"回声状态"特性：能够保留输入信号的丰富时序记忆，而不会发散为噪声放大。一个通过递归最小二乘法在线训练的岭回归读出层，将储备池状态映射为一个介于 0 到 1 之间的实时组合压力标量，该数值会在每笔交易前被参考，并在压力升高时对置信度施加直接惩罚。

三、PINN 保证金公理 — 基于物理信息的硬性屏障。 在任何订单发出之前，系统都会预测目标仓位组合的综合保证金占用，并与当前可用保证金进行比较。若预测结果超过可配置上限（默认占可用保证金的 35%），订单仓位将被缩减或直接放弃—任何置信度评分都无法覆盖此规则。该 EA 自身的仓位计算永远不会成为爆仓的原因；外部事件造成的跳空与滑点仍属于经纪商一侧的风险，与所有 EA 一样。

四、随机隧穿 — 纳什均衡式资金分配。 每个周期，系统都需要在 BTC 与 Gold 之间分配可用风险预算。系统将其视为一个博弈论优化问题，使用模拟退火算法配合随机隧穿（Stochastic Tunneling）变换来求解。退火算法搜索的是纳什均衡点—在该分配下，任何一个引擎都无法通过从另一引擎抢占预算来提升自身的风险调整后预期收益；STUN 变换会拉平风险曲面中的局部极小值，使求解器能够"隧穿"过那些标准梯度方法会永久卡住的次优分配方案。

随时间持续学习的两个独立 AI"大脑"

在 OMNI-NEXUS 层之下，两个完全独立的执行引擎并行运行，各自拥有独立的 Q 值表、特征向量、交易历史，以及在每个交易时段结束时写入磁盘的持久化文件。

BTC 引擎每个信号周期读取 8 个市场特征：趋势方向、趋势强度、波动率状态、交易时段、日内偏向、回撤比例、ATR 扩张状态以及点差质量。它在较宽的时段窗口内交易，以捕捉全球比特币流动性。

Gold 引擎读取 20 个市场特征，包括区间压缩检测、流动性扫荡识别、通过专用 H4 EMA 实现的更高时间框架对齐，以及K线质量过滤。它在伦敦/纽约重叠时段内交易—这是 XAUUSD 流动性最深的窗口，点差也设有比 BTC 更严格的上限。

除非用户主动启用，否则任何一个"大脑"都不会在终端重启时被重置。每一笔平仓交易都会更新 Q 值、资格迹（eligibility traces），以及（在启用情况下）上述各自适应层。系统会在数周乃至数月的实盘运行中积累真实交易经验，而不仅限于单次会话。

基于玻尔兹曼分布的强化学习系统

每个引擎在每次信号评估时都会从五个离散动作中选择：SKIP（置信度低于最低阈值—不开仓）、DEFENSIVE（风险偏高时降低仓位）、NORMAL（基准仓位）、CONFIDENT（信号高度收敛时增加仓位）、AGGRESSIVE（所有活跃过滤条件同时高度确信时使用最大仓位）。

动作选择采用玻尔兹曼概率采样，而非硬性的最大值（arg-max）选择，因此 Q 值最高的动作并不会每次都必然被选中—这种受控的随机性可防止系统陷入某种在市场条件变化后已失效的重复模式。每笔交易平仓后，奖励会通过资格迹向后传播，归功于在结果产生之前若干笔交易就已存在的"状态-动作"对。AI 否决机制在两个引擎上均默认启用：当计算出的置信度低于门槛时，无论结构性信号显示什么，系统都会跳过该笔交易。

风险管理架构

这里没有马丁格尔（martingale），没有网格（grid），也没有摊低成本的加仓操作。这些并非被禁用的功能—它们本就不存在于这套代码中。

两个引擎上的每一笔交易都在下单前预先计算出硬性止损，并基于 ATR 动态调整大小。止盈使用可配置的盈亏比，并按品种设有硬性最大上限，因此每笔交易在价格尚未变动一个点位之前，就已具备结构性的正向预期。0.5R 盈利水平触发保本止损激活；随后分步推进的移动止损会随着仓位发展逐步锁定利润。在 Gold 引擎上，连续亏损达到可配置次数后会触发硬性熔断机制，使引擎完全暂停数小时，而不是在不利行情中继续交易。

组合协调 — 三级保护体系

跨引擎协调层实时监控两个引擎合计的权益回撤，并执行逐级升级的应对机制：第一级（日内回撤 1.5%）会立即将两个引擎切换为防御性动作模式，新仓位的规模被缩减，最低置信度阈值被提高。第二级（3.0%）会阻止在两个品种上新增挂单，已有持仓则继续在完整的移动止损管理下运行。第三级（5.0%）会立即平掉两个品种上的所有持仓，并使 EA 进入数小时的暂停期。

该协调层还会在 BTC 与 Gold 同时朝同一方向运行时，应用基于相关性的仓位调整，并通过 AI Mode 预设（Aggressive、Moderate、Safe）自动设定、或在 Custom 模式下手动设定两个引擎合计的全局风险预算占权益的百分比。跨两个引擎的全局连续亏损计数器在累计达到可配置次数后，会触发组合层面的冷却期，无论这些亏损来自哪个品种。

结构化入场方法

ICONIC KYBERNETIC AI+ 不会因指标交叉而入场。它读取市场结构，并在真正具有意义的关键位上挂单：

  • 每个交易时段开始时重新计算的前一日高/低点
  • 基于可配置回溯周期构建的支撑与阻力区域，针对每个品种独立调优
  • 订单块（order block）检测，挂单设置在订单块边界处
  • 突破确认过滤器，剔除假突破，要求K线在关键位之外干净收盘
  • 黄金上的流动性扫荡检测，识别止损猎杀影线并相应重新定位入场点
  • 基于 ATR 的最小距离过滤器，避免在距当前价过近、风险回报比已无意义的位置入场
  • 黄金上通过 H4 EMA 实现的更高时间框架对齐，确保短线入场与主导结构保持一致

挂单按各品种独立的时间表刷新，超过可配置的最大有效期后，过期挂单会被删除并替换为最新关键位。

集成新闻过滤器

该 EA 直接读取 MetaTrader 5 原生经济日历数据—无需第三方数据源，无需 API 密钥。默认情况下会过滤高重要性的美元新闻事件，并在事件发生前后的可配置时间窗口内暂停交易。两个引擎共用同一套统一新闻门控，因此一次新闻事件会同时阻止 BTC 与 Gold 的交易，无需在两个引擎上分别配置。

实时仪表盘与 AI 学习信息流

图表上的仪表盘会实时更新，独立显示两个引擎当前的 AI 动作与置信度、当前激活的回撤级别状态、下一个计划新闻事件及倒计时、两个品种的持仓指标、OMNI-NEXUS 核心状态（包括 BTC 与 Gold 之间当前的因果方向），以及两个引擎当日累计的已实现盈利。可选的 AI 学习信息流以文本形式展示底层学习事件，供希望确切了解引擎实际行为、而不仅仅是看一个汇总数字的用户使用。

推荐验证方法 — 两轮回测

1.50 版本中的多个自适应层，只有在积累了足够的交易历史后才会进入其有效工作状态：特征归一化通常在最初的 5–30 笔交易内趋于稳定，经验回放（Experience Replay）缓冲区需要先被填满才能发挥完整作用，元标注（meta-labeling）在达到预设的"预热交易数"之前始终保持中性，保形推断门控的阈值也是随时间逐步校准的。因此，从一个完全重置的"大脑"开始的单次回测，会将系统的冷启动行为与其训练后的稳定行为混合在同一个结果之中。

为了将这两种状态分开观察，建议对同一时间段运行两次：

  • 第一轮 — 冷启动。 启用大脑重置参数运行回测，使两个引擎都从零经验开始。这相当于一个全新开户账户从第一天开始的基准表现。
  • 第二轮 — 训练后延续。 使用完全相同的时间段与设置再次运行，但这次关闭大脑重置参数，使引擎从第一轮结束时保存的大脑文件继续运行。这反映的是系统在已积累交易经验后的表现。

对比这两次结果，可以将学习效应从底层策略本身的优势中分离出来。回测终究是一个有限的、封闭的环境，无法完全复现数月实盘前向学习的过程，但两轮对比能直接、可重复地揭示这些自适应层是否确实带来了可衡量的结果变化，而不只是闲置不动。

推荐经纪商与账户设置

以下并非可有可无的建议—它直接决定 EA 能否按预期参数正常运行。

  • 最低账户余额： 500 美元，建议 1,000 美元及以上，以便基于风险的仓位计算在两个引擎同时运行时拥有充足的操作空间。
  • 杠杆： 建议 1:500。较低的杠杆会直接限制入场频率，并可能导致有效信号被 PINN 保证金屏障跳过。
  • 点差： 越低越好。Gold 设有严格的最高点差上限；BTC 的上限较宽，但同样会被强制执行。非交易高峰时段的宽点差会使 EA 跳过入场，而不会以不利价格成交。
  • 佣金： 优先选择零佣金；若收取佣金，应确保其相对于单笔交易风险保持在较低水平，因为佣金会随每个引擎每日多笔交易而累积。
  • 所需品种： BTCUSD 与 XAUUSD，在附加 EA 之前必须均已在市场报价中激活。两个引擎要么同时初始化成功，要么都不会启动。
  • 平台： 仅支持 MetaTrader 5—不兼容 MetaTrader 4。
  • 需要 VPS 以实现持续运行。移动止损、保本止损管理以及挂单刷新周期都需要终端不间断在线。

该 EA 可附加到任意品种的图表上，并始终同时管理 BTCUSD 与 XAUUSD，与所附加的图表品种无关。在进行实盘交易之前，请将 Market Validation Mode 参数设置为 FALSE—默认值 TRUE 仅用于 MQL5 Market 的提交审核流程。

风险提示

交易比特币、黄金及其他金融工具均存在重大资金损失风险。无论是回测结果还是实盘账户表现，过往业绩均不保证未来结果。任何算法系统都无法消除金融市场固有的不确定性，也无法防范包括经纪商破产、极端滑点、网络连接中断或系统性市场紊乱等极端事件。

ICONIC KYBERNETIC AI+ 不包含网格逻辑、马丁格尔机制，也不进行仓位摊平。每笔交易开仓时都设有明确止损。这些设计决策降低了某些类别的灾难性风险，但并不能消除交易风险本身。您需对所投入的资金及所配置的参数自行承担全部责任。请仅使用您能够承受完全损失的资金进行交易。

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XAU ZENITH GRID PROTOCOL  Institutional Averaging Engine & Basket Recovery Protocol Xau Zenith Grid Protocol  represents the pinnacle of institutional-grade automated trading software. Fusing the concept of dynamic grid-based averaging- (inspired by AnE Gold Grid) with our proprietary Basket Take-Profit Engine- and Aegis Drawdown Armor, this robot is built exclusively for XAUUSD (Gold).  By tracking extreme overbought and oversold market conditions on the M15 timeframe, the EA scales into th
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
XAU Sentinel Sniper
Nadjib Amari
5 (4)
专家
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。 核心技术 — SMC 多策略引擎 Smart Money Concepts 结构引擎 XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓： S1 — Liquidity Sweep Reversal S2 — Order Block Retest S3 — Market Structure Shift (MSS) S4 — Change of Character (CHoCH) S5 — Break of Structure (BoS) S6 — Fair Value Gap (FVG) S7 — Inducement Sweep S8 — Breaker Block Flip S9 —
Gold Rebound EMA Pyramid
Desmond Saah Tchoffo
专家
Gold Rebound EMA Pyramid is a fully automated trend-following Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. The strategy rests on one simple idea: trade only in the direction of an established trend, enter on pullbacks, and let a disciplined exit engine manage the position. There is no martingale, no grid, no averaging against the trend and no hidden logic. Every position is opened with a hard stop loss. How it works 1. The trend must be established. The EA trades only when th
Doperman Scalper
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
专家
DOPERMAN SCALPER V1.0 - 专业交易系统 革命性智能剥头皮EA，配备AI驱动的风险管理 为什么DOPERMAN SCALPER脱颖而出？ DOPERMAN SCALPER V1.0   不仅仅是另一个交易机器人，而是 结合马丁格尔原则与军工级风险管理的先进交易系统 。专为要求稳定盈利且 提供最大保护的 专业交易者设计。 独家功能与优势 智能马丁格尔系统 智能仓位加倍 ：在最佳时机以数学精度自动加倍仓位 5种不同马丁格尔策略 ：指数型、固定手数型、累加型、乘法型或自定义模式 基于步长的激活 ：仅在价格对您不利时按预定步长开设额外仓位 利润锁定技术 ：达到集体利润目标时自动平仓 军工级风险管理 自动回撤保护 ：在1%回撤时停止交易（可调至5%） 最大订单控制 ：限制同时持仓数量，防止账户过度暴露 保证金安全系统 ：保证金水平低于安全阈值时自动减少手数 权益保护 ：24/7监控账户权益，必要时采取紧急措施 专业交易控制 双魔术编号系统 ：为买入和卖出仓位分配独立魔术编号（78747/78741） 完整时间控制 ：仅在您偏好的交易时间内进行交易，
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
专家
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
H1 Support Resistance Trader
Manh Cuong Duong
专家
Peak Bottom Breakout Trader is an Expert Advisor designed to identify potential peak and bottom trading zones from H1 swing points. The zone width is calculated using ATR. The EA can trade reversals, breakouts, or both entry types. Version 2.33 normalizes price distances across differently quoted symbols. A Gold symbol quoted near 40 and another quoted near 4000 therefore receive comparable relative stop, DCA, break-even, trailing and target distances. MAIN FEATURES - Peak and bottom zone ca
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
专家
Alphabet AI 是一款基于均值回归策略的顾问工具——这意味着它利用市场的自然属性，在出现大幅偏离后回归到平均值。该算法会持续分析资产的当前价格，并将其与计算出的平均水平进行比较。当价格大幅偏离平均值时，顾问工具会将其解读为行动信号：当价格超过上限时，它会开空头仓位，预期价格下跌；当价格跌破下限时，它会开多头仓位，预期价格上涨。我们顾问工具的独特之处在于它采用自适应方法来确定通道边界并过滤错误信号，这使得它即使在温和趋势条件下也能有效运作。该顾问工具在价格通道内波动明显的货币对上表现尤为出色。 该顾问程序已经过 20 多年的数据测试，在此期间它可以承受最不稳定的时期。 如果您没有机会让您的计算机保持 24/5 运行，那么建议使用 VPS 服务器服务。 顾问拥有超过 12 个月的稳定交易且回撤较低。 限时价格仅为 379.99 美元！ 每购买 10 次，价格将上涨 50 美元！ 最终售价 2999.99 美元 实时信号： https://www.mql5.com/en/users/delmare/seller MT4 版本可在此处获取： https://www.mql5.com/
Enigma Sniper
Anshuman Thakur
专家
ENIGMA SNIPER - MetaTrader 5 Expert Advisor Precision Entries. Disciplined Execution. ENIGMA SNIPER is a professional MT5 Expert Advisor designed to identify precise trade entries using a Smart Money Concepts (SMC) inspired market structure methodology combined with a multi-timeframe thinking approach. The EA focuses on disciplined trade selection and systematic execution rather than frequent trading. Key Features SMC-inspired Market Structure Analysis Multi-Timeframe Confirmation Precision Entr
该产品的买家也购买
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
作者的更多信息
Iconic BTC AI
Maurice Prang
5 (1)
专家
ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE（版本 15.00） 发布定价 当前价格：499 美元。 剩余授权数量：10 个。 下一价格档位：599 美元。 最终价格：1699 美元。 早期优惠价格反映产品发布的当前阶段。随着当前授权名额售罄以及后续价格档位开放，价格将逐步上调。目前尚无明确日期规定当前价格何时失效。 比特币并非外汇货币对。它的表现方式与黄金不同,也不像股指那样遵循交易时段的界限,其波动性特征甚至可能在同一个交易小时内发生变化。为较平稳品种设计的通用自动化系统在这里往往会失效,因为它们默认了 BTCUSD 并不会持续表现出的市场行为。 ICONIC BTC AI+ 专为 BTCUSD 设计。从入场条件验证、人工智能决策路由,到实时风险调整,系统架构的每一层都是围绕这一市场的特性构建的。系统的核心是 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE,一个不遵循静态规则的认知量化内核。它会根据所交易的市场进行自我适应,在每次平仓后重新调整自身的决策权重,学会及时止损离场,学会掌握跟踪止盈的松紧程度,并通过一个包含九个专精大脑
Iconic Neurocore AI
Maurice Prang
专家
ICONIC NEUROCORE AI+  |  OMNI NEXUS EDITION MetaTrader 5 双符号专家顾问，适用于 BTCUSD 和 XAUUSD  |  版本 2.00 在同一账户上运行两个独立的自动化系统，与运行一个协调的双资产架构并不相同。两个独立的 EA 共享保证金和资金，但互不可见。当另一个已有持仓时，它们无法减少风险敞口。它们无法 识别两个工具之间的暂时相关性，也无法判断哪个资产当前引领，哪个跟随。 ICONIC NEUROCORE AI+ 正是为填补这一空白而构建。它将 BTCUSD 和 XAUUSD 的两个专业交易 引擎整合在一个共享协调层下，该协调层实时监测两个市场之间的关系，通过风险平价分配资本， 执行综合保证金上限，并通过内存中的稀疏储层网络提取共同市场状态。每个引擎拥有自己的 自适应 AI 决策大脑、独立的市场逻辑和独立的风险参数。协调层位于两个引擎之上，在不覆盖 其个别判断的情况下，实时调整它们的综合行为。 架构概述 系统在两个层级上运作。第一层是两个独立的符号引擎，分别用于 BTCUSD 和 XAUUSD，每个引擎 拥有自己的 AI
Iconic Gold AI
Maurice Prang
专家
ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ICONIC GOLD AI+ 是一款运行于 MetaTrader 5 平台的自动化黄金交易智能系统，专为 XAUUSD 的 M10 时间周期设计。其核心是 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ——ICONIC FX 全产品线所采用的 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 架构的完整实现。系统融合了可微可塑性神经网络、MAP Elites 3x3 表型精英档案库、后见之明经验回放（HER）、GL 分数阶长程记忆通道以及黎曼测地线生态位混合机制。每笔交易均在入场前设置严格止损。无网格。无马丁格尔。无例外。 系统理念 ICONIC GOLD AI+ 并不追求持续不断地参与市场。在挂出任何挂单之前，引擎将依次评估以下条件：趋势结构、波动率状态、交易时段、点差、冷却期、新闻过滤器，以及 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE 的当前输出信号。所有条件必须同时满足。只要有一项不达标，系统便保持等待。无操作本身是系统的主动输出
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
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指标
ICONIC TRENDLINE 适用于 MetaTrader 5 标题： ICONIC TRENDLINE：带多周期（MTF）面板与提醒的高级趋势指标 简要说明 还在总是 太晚 识别趋势、并在震荡市里被 假信号 误导吗？MT5 指标 ICONIC TRENDLINE 正是为此而生。它将 智能 EMA 逻辑 与 ADX 趋势强度 结合，提供 清晰、提前、已过滤 的趋势信号。借助 动态趋势线 、 多周期仪表盘 和 即时推送通知 ，你的交易将比以往更 自信 、更 精准 。 指标关键特性 动态变色趋势线 在图表上绘制一条清晰的趋势线，并依据当前方向自动变色： 蓝色： 已确认上升趋势（多头）。 红色： 已确认下降趋势（空头）。 在 中性 阶段，趋势线保持 上一个颜色 ，以避免不必要、易误导的频繁变色（“拉锯/假突破”）。 基于 ADX 的智能趋势过滤（核心） 仅当关键 EMA（ 9、21、50 ） 按正确顺序排列 且 ADX 达到 最低强度 （默认 > 20 ）时才发出趋势信号。该过滤器能有效排除大多数假信号高发的 弱势/横盘 市场。 多周期（MTF）GUI 面板 一眼把握“大局观”！图表右侧
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Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
指标
对“ICONIC TRENDLINE SIGNAL”指标的深度解析（中文） 所提供的 MQL5 代码实现了一个面向 MetaTrader 5 的高级多维度顺势指标。它并非简单的均线交叉，而是把趋势强度、波动率、多周期分析与量化评分系统整合为一体，构成完整的决策支持工具。 1. 核心交易策略与逻辑 该指标基于稳健的多层逻辑框架，用于识别高胜率的顺势入场点。 A. 趋势定义：多 EMA 系统 趋势检测的基础是由 5 条指数移动平均线（EMA）构成的高级体系。主图上的“趋势线”采用经典的 EMA 级联（默认 9、21、50），而在后台还会参考更长周期（最高至 200 周期 EMA）以进行更深层的市场分析。 多头趋势（主图） ：当 EMA(9) > EMA(21) > EMA(50) 且按“多头顺序”完美排列时，确认强劲上升趋势。这代表短/中/长周期参与者达成一致。 空头趋势（主图） ：当 EMA(9) < EMA(21) < EMA(50) 时，定义为空头趋势。 相较于两线交叉，这种级联结构更可靠，因为它要求多个周期同时确认，从而过滤较弱或尚未形成的行情。 B. 趋势确认：ADX 强度过滤
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Iconic AI Signal
Maurice Prang
指标
ICONIC AI SIGNAL v2.0 MetaTrader 5 自适应多时间框架汇合指标 传统技术指标在你切换到实盘的那一刻就会失效。原因在数学上不可避免：它们是静态的。固定 公式。没有记忆。无法识别市场究竟处于清晰趋势中，还是在混乱、低流动性的横盘中衰竭。 当它们在回测中看起来完美时，几乎总是因为无意中过拟合了历史噪声。在实际条件下，它们 恰好在最需要的时候崩溃：局部衰竭区、假突破和体制转换点。 ICONIC AI SIGNAL v2.0 的构建方式截然不同。它是一个完全透明、自我学习的多时间框架汇合 引擎，原生运行于 MetaTrader 5 内部。其核心包含两个并行 AI 系统：一个按市场状态分类的 逻辑回归大脑，学习哪些入场特征在每种市场条件下能预测成功；以及一个 eSNN 协处理器， 测量这些特征的时序相干性——不只是汇合信号是否触发，而是它们触发得有多同步。两个系统在 每笔已解决信号后实时更新，并跨会话保存状态。没有任何固定的东西，没有任何静态的东西。 兼容：外汇主要和次要货币对、黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)、比特币 (BTCUSD)、以太坊， 以
Iconic HullX AI
Maurice Prang
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ICONIC HULLX AI v2.0 | NEUROCORE EDITION ICONIC HULLX AI v2.0 — NEUROCORE 版 Hull Suite × 波动率带挤压 × 五层AI智能过滤栈 ICONIC HULLX AI v2.0 是一款专业级 MetaTrader 5 信号指标，以 Hull 均线套件为核心， 并扩展了五个相互独立、数学严谨的AI过滤闸门。每一个出现在图表上的信号，都经过多层智能栈的审核—— 该智能栈从您真实的交易结果中实时学习，没有静态规则，没有会过时的固定阈值。 系统建立在一个核心原则之上： 无法被多个独立统计层确认的信号，不会出现在图表上。 每个闸门针对不同来源的假信号。它们共同构成一个级联噪声过滤器，无需手动配置即可自动适应 不断变化的市场结构。 智能过滤栈 — 五个独立闸门 全部五个闸门均位于 NEUROCORE 集成模型决策 之前 ，可单独开关。这意味着您可以先以 仅显示 HUD 的模式运行，观察哪些闸门在您的交易品种上触发最频繁，然后有选择地激活拦截功能。 开启 Debug_SignalLog 后，每个闸门都会记录其决策日志
Iconic Titan AI
Maurice Prang
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ICONIC TITAN AI：同时读取七个时间周期的神经网络信号引擎 大多数交易者失败,并非因为策略不好,而是因为人脑根本无法同时并行评估七个时间周期,每个周期还包含22个技术变量,并且要在实时中完成,不带任何情绪。 ICONIC TITAN AI 正是为填补这一空白而打造:一个神经网络集成系统,同时扫描从M1到D1的全部周期,给您的不是一个观点,而是一次概率计算。 您在图表上实际看到的内容 在深入技术细节之前,先回答最重要的问题:TITAN AI的信号到底长什么样。每一个激活信号都由以下要素组成,实时直接显示在您的图表上。 方向。 买入或卖出,以符号和颜色清晰标注 零到百分的评分。 该设置的综合质量评分,由规则评分与神经网络评估共同构成 置信度百分比。 三个神经网络对该具体设置的一致程度 来源时间周期。 七个监控周期中,是哪一个触发了该信号 入场价格。 评估所依据的精确价格 三个目标位和一个止损位。 全部四个价位都会额外以线条形式直接绘制在图表上,您无需自行寻找 四个概率值。 分别对应三个目标位以及止损位,详细说明见下文 除了当前激活信号,矩阵面板会持续显示全部七个时间周期的状态,
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