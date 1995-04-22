Iconic Neurocore AI

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  • Maurice Prang
    Maurice Prang

    Maurice Prang

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    关于 ICONIC.FX
    ICONIC.FX 是 - 家专注于人工智能驱动交易软件和结构化跟单交易（Copytrading）解决方案 Technology 公司。我们的核心技术 Iconic Neurocore AI™ 能够持续分析市场行为，并实时调整执行逻辑。
    我们提供基于规则的基础设施，将算法执行与动态风险管理完美融合。
    体验 ICONIC BTC AI+ 的强大威力。基于先进强化学习（Reinforcement Learning）的比特币交易。无网格（No Grid），无马丁（No Martingale）。
    9 产品 4 信号
  • 版本: 2.13
  • 更新: 28 七月 2026
  • 激活: 10

ICONIC NEUROCORE AI+  |  OMNI NEXUS EDITION
MetaTrader 5 双符号专家顾问，适用于 BTCUSD 和 XAUUSD  |  版本 2.00

在同一账户上运行两个独立的自动化系统，与运行一个协调的双资产架构并不相同。两个独立的 EA 共享保证金和资金，但互不可见。当另一个已有持仓时，它们无法减少风险敞口。它们无法 识别两个工具之间的暂时相关性，也无法判断哪个资产当前引领，哪个跟随。

ICONIC NEUROCORE AI+ 正是为填补这一空白而构建。它将 BTCUSD 和 XAUUSD 的两个专业交易 引擎整合在一个共享协调层下，该协调层实时监测两个市场之间的关系，通过风险平价分配资本， 执行综合保证金上限，并通过内存中的稀疏储层网络提取共同市场状态。每个引擎拥有自己的 自适应 AI 决策大脑、独立的市场逻辑和独立的风险参数。协调层位于两个引擎之上，在不覆盖 其个别判断的情况下，实时调整它们的综合行为。

架构概述

系统在两个层级上运作。第一层是两个独立的符号引擎，分别用于 BTCUSD 和 XAUUSD，每个引擎 拥有自己的 AI 大脑、特征集、市场过滤器、入场逻辑和风险控制。第二层是 OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER，一个协调内核，联合读取两个引擎的当前状态，并对仓位规模、 风险预算和参与决策施加组合级调整。

比特币和黄金的行为方式不同，架构也相应对待。BTC 引擎围绕突破结构和快速定向移动而构建， 使用八个特征评估入场：趋势状态、趋势强度、波动率状态、交易时段背景、日内偏差、回撤比例、 ATR 扩张和点差质量。黄金引擎使用二十个特征，在基础八个特征之上增加十个交叉乘积项，并 通过 H4 高时间框架趋势确认、结构关键位流动性扫描识别、压缩市场状态分类和强突破K线确认 来扩展入场验证。黄金引擎还配备专属亏损连败冷却期，当连续亏损达到设定次数时，可完全 封锁该引擎。

按符号划分的 AI 决策引擎

每个符号引擎包含一个独立的自适应 AI 大脑。大脑维护一张拥有 36 个状态槽的 Q 值表， 按三个实时市场维度索引：当前价格是否处于趋势中、ATR 当前反映的三种波动率状态中的哪种， 以及当前活跃的交易时段。这三个维度映射到一个紧凑的状态表示，大脑利用这一表示为五种 执行态势各自积累学习到的 Q 值。

动作选择融合两个模型。第一个是 Q 值表本身，其经访问次数归一化后的累积值反映了引擎在 每种市场状态下对各执行态势的学习结果。第二个是线性特征权重模型，直接根据当前特征向量 对每种态势评分。当引擎对某一特定状态不熟悉时，线性模型主导；随着访问次数积累，Q 值表 按比例接管。最终动作选择通过混合得分的玻尔兹曼温度 softmax 加权进行，这意味着引擎保留 了经校准的探索能力，而非始终选择最高分动作。在连续亏损期间，AGGRESSIVE 态势被抑制， CONFIDENT 态势逐步衰减。

每笔交易平仓后，大脑更新两个组件。Q 值表通过资格迹更新：一份关于哪些状态-动作对对 当前结果负责的回溯记录。每个具有非零资格迹的状态-动作对均按奖励信号比例更新其 Q 值。 特征权重矩阵通过决策时刻激活特征的奖励加权梯度更新。奖励信号本身是经风险归一化的 交易盈亏，并通过对快速盈利捕捉的持续时间奖励和对持仓期间不利偏移的惩罚进行调整。 这一奖励结构鼓励引擎偏好干净的入场，能够快速盈利而无需承受重大持仓回撤。

两个引擎均将各自的 Q 值表、访问计数、特征权重和胜率历史保存到独立的本地二进制文件， 并在终端重启后重新加载。学习跨交易时段持续累积。

每符号五种执行态势

AI 大脑为每个评估的交易机会选择五种执行态势之一。该态势在配置边界内控制手数规模、 止损设置和止盈参数：

  • 跳过：不放置交易机会。大脑或质量过滤器已拒绝当前条件。OMNI NEXUS 组合层 也可通过其保护门控强制触发跳过。
  • 防御：降低手数规模。当 AI 置信度低于自适应阈值、一级组合回撤激活或 OMNI NEXUS 压力评分升高时启用。
  • 中性：使用配置基础参数的标准执行。
  • 自信：在配置限制内增大手数。需要高 AI 置信度和中性或低组合压力。
  • 激进：最大配置手数。任何活跃组合保护层级激活时或请求引擎连续亏损期间均 被抑制。

在最终确定态势之前，OMNI NEXUS 压力评分作为置信度惩罚被应用。在高组合压力下，即使 AI 名义置信度较高，两个引擎均被推向防御态势。这确保了各引擎的个别判断与组合协调层 相互强化，而非相互对抗。

OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER

OMNI NEXUS 层实现了四项相互关联的技术。每项技术解决了在同一账户上运行两个独立引擎 而无协调的结构性局限。

通过传递熵实现的定向信息流

标准相关性是对称的。它衡量两个资产是否共同运动，但无法说明哪个在引领，哪个在跟随。 传递熵是非对称的。它量化了一个资产的近期历史在多大程度上降低了对另一个资产下一步的 不确定性，且分别在两个方向上计算。ICONIC NEUROCORE AI+ 使用秩-分箱频率估计器，根据 近期 H1 对数收益率计算 BTC 到黄金以及黄金到 BTC 的传递熵。两个值之差产生净信息流： 正值意味着 BTC 当前是信息引领者，负值意味着黄金引领。当一个资产明显引领并已在给定 方向持仓时，落后引擎在同方向入场时获得有限的规模加成。这是从两个市场之间实际近期信息 结构中推导出的因果信号。

内存中的回声状态储层

回声状态储层是完全存储在内存中的稀疏递归神经网络。它在每次更新时接收八个输入：BTC H1 对数收益率、黄金 H1 对数收益率、它们的绝对值、当前滚动相关性、BTC 到黄金传递熵值、 黄金到 BTC 传递熵值，以及综合保证金使用率。储层状态通过固定的稀疏递归权重矩阵推进， 读出层通过增量岭回归在线更新。结果是一个介于负一和正一之间的状态评分，反映了 BTC 和 黄金的联合环境当前是否处于趋势、均值回归或过渡状态。该评分调制两个引擎的手数规模： 高波动率状态降低规模，平静状态允许小幅正向调整。

基于逆波动率的风险平价

OMNI NEXUS 编译器追踪 BTC 和黄金 H1 对数收益率的滚动波动率及其协方差。两个引擎之间 的资本分配遵循逆波动率加权：波动率较低的资产获得配置全局风险预算的较大份额，目标是 每个引擎的风险贡献相等，而非手数敞口相等。每个引擎设有 30% 的下限，确保即使 BTC 波动率显著高于黄金，BTC 引擎始终获得足够的预算以维持可行的手数规模。当两个引擎在高 相关性下同时向同一方向建仓时，同向持仓获得按比例降低的规模以防止系统无意间叠加相关 敞口。当持仓方向相反而相关性为正时，则相应给予小幅分散化加成。

保证金使用率调节器

无论每个引擎对各自交易手数的控制有多精确，BTCUSD 和 XAUUSD 的同时持仓在波动性条件下 都可能产生逼近经纪商限额的综合保证金占用。保证金使用率调节器在每个更新周期计算整个 账户已用保证金与可用总保证金之比。当该比率超过配置上限时，一个全局缩放系数按比例降低 所有新手数计算，直至保证金使用率降回限额以下。该保护机制独立于所有其他风险控制运作， 且不能被各引擎的 AI 决策覆盖。

三级组合保护

OMNI NEXUS 编译器相对于交易时段起始资金追踪两个引擎的综合日内回撤。当回撤超过配置阈值 时，保护逐级升级：

  • 第一级：强制两个引擎进入防御规模。任何自信或激进分类均被覆盖。现有持仓 继续被管理。
  • 第二级：封锁两个引擎的所有新挂单。在回撤恢复至阈值以下之前，不添加新的 风险敞口。
  • 第三级：紧急退出。BTCUSD 和 XAUUSD 的所有持仓立即平仓。所有挂单被删除。 在系统可放置任何新交易机会之前，进入可配置的冷却期。紧急退出状态在午夜自动重置。

跨引擎连续亏损计数器独立于回撤级别运行。当两个引擎的综合亏损超过配置连败阈值时，无论 当前回撤水平如何，全局冷却期均被激活。任一引擎的任意盈利交易均可重置综合连败计数器。

市场背景与入场逻辑

两个引擎均使用结构化挂单而非即时市价执行。首先运行按符号验证：EMA 趋势方向和斜率、 ATR 波动率状态、点差过滤器、当日和前日高低点结构关键位、价格结构回望中的支撑阻力区域、 订单块检测、交易时段背景、冷却状态和新闻过滤器状态。OMNI NEXUS 组合门控在按符号验证 之后评估，可在不考虑符号状态的情况下阻止入场：紧急退出状态、全局冷却、二级回撤封锁和 同时持仓容量限制。

黄金专属验证额外增加 H4 高时间框架趋势确认、结构关键位流动性扫描分类、压缩市场状态 检测、强突破K线确认，以及仅适用于黄金引擎的可配置亏损连败冷却期。黄金引擎还会删除 超过可配置最大存留时间的过期挂单。

风险管理

  • 按账户资金校准的各符号独立百分比手数规模设定
  • 各引擎独立的回撤敏感手数降低机制
  • 作为两个引擎资金上限的全局组合风险限额
  • 按逆波动率风险平价分配全局限额，每个引擎设有 30% 下限
  • 高相关性时同向持仓规模按比例降低
  • 保证金使用率调节器作为两个引擎综合保证金硬上限
  • 各引擎自适应冷却倍数，随连续亏损次数递增
  • 两个引擎综合亏损超过连败阈值时触发全局冷却期
  • 各符号独立的基于 ATR 的止损下限和止盈上限
  • 各符号独立的可配置风险收益比
  • 各引擎每日交易次数限制
  • 达到目标时停止两个引擎的全局每日盈利目标
  • 各引擎恢复模式，含可配置倍数和交易次数
  • 黄金专属亏损连败冷却期，独立于跨引擎计数器

交易管理

任一符号持仓开仓后，对应引擎根据配置规则独立管理，无需手动干预：

  • 可配置的 R 倍数有利价格移动后激活保本
  • 价格超过激活阈值延伸时调整追踪止损
  • 持仓入场或平仓时自动清理挂单
  • 持仓期间追踪最大不利偏移，用于平仓时的 AI 奖励计算
  • 各引擎每日交易次数限制执行
  • 两个引擎综合全局每日盈利目标锁定

新闻过滤器

单一共享新闻过滤器覆盖两个引擎。它由 MetaTrader 5 经济日历驱动，加载可配置的即将到来 的经济事件窗口。当事件落在配置的时间缓冲区内时，两个引擎的新挂单同时暂停。高影响和 中等影响事件过滤可分别配置。无需外部数据源或第三方服务。要使过滤器正常运行，必须在 MetaTrader 5 终端设置中启用 WebRequest。

图表监控面板

实时界面显示账户余额、资金、日收益，BTC 引擎 AI 动作和置信度评分，黄金引擎 AI 动作和 置信度评分，各引擎滚动胜率，各引擎活跃执行态势，各符号趋势和波动率状态，各符号点差， 组合回撤水平，OMNI NEXUS 压力评分，保证金使用率，净传递熵方向，储层状态评分，以及 过滤器激活时的下一个计划新闻事件。面板使用紫黑配色主题。BTC 引擎元素以青紫色调显示， 黄金引擎元素以黄橙色调显示。

设置与部署

  • 交易品种：BTCUSD 和 XAUUSD
  • 时间框架：M10
  • 平台：MetaTrader 5
  • 账户类型：推荐对冲账户
  • 经纪商：推荐低点差或 ECN/RAW 账户
  • VPS：强烈推荐用于 24 小时稳定运行

在实盘或模拟操作前，Market_Validation_Mode 必须设置为 FALSE。此参数仅供 MQL5 市场验证使用。启用此参数时，EA 将无法正常交易。

在实盘账户部署前，分别向经纪商核实 BTCUSD 和 XAUUSD 的合约规格。品种名称、点值、 合约规格、最小手数、杠杆、保证金要求和平均点差在不同经纪商之间存在显著差异，将影响 两个引擎的手数计算和风险计算。如果启用新闻过滤器，请在上线前在终端设置中配置 WebRequest 权限。


信号监控

实时绩效监控可通过卖方的 MQL5 信号档案获取。购买后，请通过 MQL5 消息系统联系卖方， 以获取设置文档和产品更新公告。支持通过 MQL5 评论和直接消息提供。报告问题时，请提供 经纪商名称、品种名称、账户类型、终端版本、日志输出和所观察到的确切行为，以便更快速、 更精准地识别设置问题。

风险声明

交易 BTCUSD、XAUUSD 和其他杠杆工具涉及重大风险。自动化交易不能消除市场风险。实时 监控、前向测试或回测中的历史表现不保证未来结果。实际表现取决于经纪商条件、点差、 滑点、执行质量、杠杆、账户规模、保证金要求、VPS 稳定性以及用户的具体配置。仅使用 您能够承受损失的资金进行交易。在实盘账户部署前，请务必先从模拟账户开始。

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Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 按当前价格只剩下少量名额。下一档价格为 675 美元，最终价格为 999 美元。 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685   点击此处查看实时结果：
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
专家
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MultiSAR PRO
Eduard Polishchuk
专家
MultiSAR PRO v2.2 — Dual-Logic Multi-Currency Expert Advisor Профессиональный мультивалютный EA на двойном SAR с фильтром H4, логикой XAUUSD и встроенным новостным календарём.   MultiSAR PRO — это полностью автоматический мультивалютный Expert Advisor для MetaTrader 5, построенный на двух независимых торговых логиках: Logic A для кросс-пар (21 инструмент) и Logic B для мажоров и XAUUSD (8 инструментов). Советник использует двойной фильтр Parabolic SAR на таймфреймах H1 и H4 как основной ме
AsuEA MT5 Expert Advisors
Ilham Hijrah Saputra
专家
ASUEA - Professional Trend Expert Advisor ASUEA is an advanced automated trading system designed to capture high-probability market trends with precision and efficiency. Built for disciplined risk management and consistent performance, it features smart trailing stops, strict daily protection limits, and dynamic execution control to help you navigate the markets with confidence. Key Features & Advantages Smart Trend Following: Automatically aligns trades with the dominant market direction, keepi
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
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Iconic BTC AI
Maurice Prang
5 (1)
专家
ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE（版本 15.00） 发布定价 当前价格：499 美元。 剩余授权数量：10 个。 下一价格档位：599 美元。 最终价格：1699 美元。 早期优惠价格反映产品发布的当前阶段。随着当前授权名额售罄以及后续价格档位开放，价格将逐步上调。目前尚无明确日期规定当前价格何时失效。 比特币并非外汇货币对。它的表现方式与黄金不同,也不像股指那样遵循交易时段的界限,其波动性特征甚至可能在同一个交易小时内发生变化。为较平稳品种设计的通用自动化系统在这里往往会失效,因为它们默认了 BTCUSD 并不会持续表现出的市场行为。 ICONIC BTC AI+ 专为 BTCUSD 设计。从入场条件验证、人工智能决策路由,到实时风险调整,系统架构的每一层都是围绕这一市场的特性构建的。系统的核心是 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE,一个不遵循静态规则的认知量化内核。它会根据所交易的市场进行自我适应,在每次平仓后重新调整自身的决策权重,学会及时止损离场,学会掌握跟踪止盈的松紧程度,并通过一个包含九个专精大脑
Iconic Kybernetic AI
Maurice Prang
专家
ICONIC KYBERNETIC AI+ — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 一张图表。两个市场。四项核心技术。五个自适应学习层。 大多数智能交易系统只交易单一品种，却自称"智能"。少数系统尝试同时处理两个品种，便自称为"组合系统"。ICONIC KYBERNETIC AI+ 运行着一套真正的四技术认知架构，将比特币与黄金视为一个统一的、具有因果联系的系统—持续读取两者之间的信息流，并据此实时分配资金，同时不断调整自身的学习行为。 将其附加到任意一张图表上即可。从那一刻起，OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 接管全局。BTCUSD 与 XAUUSD 将同时被监控、分析与交易，由两个相互独立的 AI"大脑"负责执行，上层则由跨资产智能层统一协调。无需第二张图表，无需手动拆分，无需繁琐配置。 底层交易策略 剥离认知核心与强化学习之后，ICONIC KYBERNETIC AI+ 的根基是一套结构化趋势突破策略—与价格行为交易员所采用的方法属于同一类别，只是以机械化方式同时在两个市场上执行。AI 层并非凭空创造交易想法；它们决定的是在这套底层结构之上，
Iconic Gold AI
Maurice Prang
专家
ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ICONIC GOLD AI+ 是一款运行于 MetaTrader 5 平台的自动化黄金交易智能系统，专为 XAUUSD 的 M10 时间周期设计。其核心是 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ——ICONIC FX 全产品线所采用的 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 架构的完整实现。系统融合了可微可塑性神经网络、MAP Elites 3x3 表型精英档案库、后见之明经验回放（HER）、GL 分数阶长程记忆通道以及黎曼测地线生态位混合机制。每笔交易均在入场前设置严格止损。无网格。无马丁格尔。无例外。 系统理念 ICONIC GOLD AI+ 并不追求持续不断地参与市场。在挂出任何挂单之前，引擎将依次评估以下条件：趋势结构、波动率状态、交易时段、点差、冷却期、新闻过滤器，以及 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE 的当前输出信号。所有条件必须同时满足。只要有一项不达标，系统便保持等待。无操作本身是系统的主动输出
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
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指标
ICONIC TRENDLINE 适用于 MetaTrader 5 标题： ICONIC TRENDLINE：带多周期（MTF）面板与提醒的高级趋势指标 简要说明 还在总是 太晚 识别趋势、并在震荡市里被 假信号 误导吗？MT5 指标 ICONIC TRENDLINE 正是为此而生。它将 智能 EMA 逻辑 与 ADX 趋势强度 结合，提供 清晰、提前、已过滤 的趋势信号。借助 动态趋势线 、 多周期仪表盘 和 即时推送通知 ，你的交易将比以往更 自信 、更 精准 。 指标关键特性 动态变色趋势线 在图表上绘制一条清晰的趋势线，并依据当前方向自动变色： 蓝色： 已确认上升趋势（多头）。 红色： 已确认下降趋势（空头）。 在 中性 阶段，趋势线保持 上一个颜色 ，以避免不必要、易误导的频繁变色（“拉锯/假突破”）。 基于 ADX 的智能趋势过滤（核心） 仅当关键 EMA（ 9、21、50 ） 按正确顺序排列 且 ADX 达到 最低强度 （默认 > 20 ）时才发出趋势信号。该过滤器能有效排除大多数假信号高发的 弱势/横盘 市场。 多周期（MTF）GUI 面板 一眼把握“大局观”！图表右侧
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Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
指标
对“ICONIC TRENDLINE SIGNAL”指标的深度解析（中文） 所提供的 MQL5 代码实现了一个面向 MetaTrader 5 的高级多维度顺势指标。它并非简单的均线交叉，而是把趋势强度、波动率、多周期分析与量化评分系统整合为一体，构成完整的决策支持工具。 1. 核心交易策略与逻辑 该指标基于稳健的多层逻辑框架，用于识别高胜率的顺势入场点。 A. 趋势定义：多 EMA 系统 趋势检测的基础是由 5 条指数移动平均线（EMA）构成的高级体系。主图上的“趋势线”采用经典的 EMA 级联（默认 9、21、50），而在后台还会参考更长周期（最高至 200 周期 EMA）以进行更深层的市场分析。 多头趋势（主图） ：当 EMA(9) > EMA(21) > EMA(50) 且按“多头顺序”完美排列时，确认强劲上升趋势。这代表短/中/长周期参与者达成一致。 空头趋势（主图） ：当 EMA(9) < EMA(21) < EMA(50) 时，定义为空头趋势。 相较于两线交叉，这种级联结构更可靠，因为它要求多个周期同时确认，从而过滤较弱或尚未形成的行情。 B. 趋势确认：ADX 强度过滤
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Iconic AI Signal
Maurice Prang
指标
ICONIC AI SIGNAL v2.0 MetaTrader 5 自适应多时间框架汇合指标 传统技术指标在你切换到实盘的那一刻就会失效。原因在数学上不可避免：它们是静态的。固定 公式。没有记忆。无法识别市场究竟处于清晰趋势中，还是在混乱、低流动性的横盘中衰竭。 当它们在回测中看起来完美时，几乎总是因为无意中过拟合了历史噪声。在实际条件下，它们 恰好在最需要的时候崩溃：局部衰竭区、假突破和体制转换点。 ICONIC AI SIGNAL v2.0 的构建方式截然不同。它是一个完全透明、自我学习的多时间框架汇合 引擎，原生运行于 MetaTrader 5 内部。其核心包含两个并行 AI 系统：一个按市场状态分类的 逻辑回归大脑，学习哪些入场特征在每种市场条件下能预测成功；以及一个 eSNN 协处理器， 测量这些特征的时序相干性——不只是汇合信号是否触发，而是它们触发得有多同步。两个系统在 每笔已解决信号后实时更新，并跨会话保存状态。没有任何固定的东西，没有任何静态的东西。 兼容：外汇主要和次要货币对、黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)、比特币 (BTCUSD)、以太坊， 以
Iconic HullX AI
Maurice Prang
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ICONIC HULLX AI v2.0 | NEUROCORE EDITION ICONIC HULLX AI v2.0 — NEUROCORE 版 Hull Suite × 波动率带挤压 × 五层AI智能过滤栈 ICONIC HULLX AI v2.0 是一款专业级 MetaTrader 5 信号指标，以 Hull 均线套件为核心， 并扩展了五个相互独立、数学严谨的AI过滤闸门。每一个出现在图表上的信号，都经过多层智能栈的审核—— 该智能栈从您真实的交易结果中实时学习，没有静态规则，没有会过时的固定阈值。 系统建立在一个核心原则之上： 无法被多个独立统计层确认的信号，不会出现在图表上。 每个闸门针对不同来源的假信号。它们共同构成一个级联噪声过滤器，无需手动配置即可自动适应 不断变化的市场结构。 智能过滤栈 — 五个独立闸门 全部五个闸门均位于 NEUROCORE 集成模型决策 之前 ，可单独开关。这意味着您可以先以 仅显示 HUD 的模式运行，观察哪些闸门在您的交易品种上触发最频繁，然后有选择地激活拦截功能。 开启 Debug_SignalLog 后，每个闸门都会记录其决策日志
Iconic Titan AI
Maurice Prang
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ICONIC TITAN AI：同时读取七个时间周期的神经网络信号引擎 大多数交易者失败,并非因为策略不好,而是因为人脑根本无法同时并行评估七个时间周期,每个周期还包含22个技术变量,并且要在实时中完成,不带任何情绪。 ICONIC TITAN AI 正是为填补这一空白而打造:一个神经网络集成系统,同时扫描从M1到D1的全部周期,给您的不是一个观点,而是一次概率计算。 您在图表上实际看到的内容 在深入技术细节之前,先回答最重要的问题:TITAN AI的信号到底长什么样。每一个激活信号都由以下要素组成,实时直接显示在您的图表上。 方向。 买入或卖出,以符号和颜色清晰标注 零到百分的评分。 该设置的综合质量评分,由规则评分与神经网络评估共同构成 置信度百分比。 三个神经网络对该具体设置的一致程度 来源时间周期。 七个监控周期中,是哪一个触发了该信号 入场价格。 评估所依据的精确价格 三个目标位和一个止损位。 全部四个价位都会额外以线条形式直接绘制在图表上,您无需自行寻找 四个概率值。 分别对应三个目标位以及止损位,详细说明见下文 除了当前激活信号,矩阵面板会持续显示全部七个时间周期的状态,
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