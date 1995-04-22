ICONIC NEUROCORE AI+ | OMNI NEXUS EDITION

MetaTrader 5 双符号专家顾问，适用于 BTCUSD 和 XAUUSD | 版本 2.00

在同一账户上运行两个独立的自动化系统，与运行一个协调的双资产架构并不相同。两个独立的 EA 共享保证金和资金，但互不可见。当另一个已有持仓时，它们无法减少风险敞口。它们无法 识别两个工具之间的暂时相关性，也无法判断哪个资产当前引领，哪个跟随。

ICONIC NEUROCORE AI+ 正是为填补这一空白而构建。它将 BTCUSD 和 XAUUSD 的两个专业交易 引擎整合在一个共享协调层下，该协调层实时监测两个市场之间的关系，通过风险平价分配资本， 执行综合保证金上限，并通过内存中的稀疏储层网络提取共同市场状态。每个引擎拥有自己的 自适应 AI 决策大脑、独立的市场逻辑和独立的风险参数。协调层位于两个引擎之上，在不覆盖 其个别判断的情况下，实时调整它们的综合行为。

架构概述

系统在两个层级上运作。第一层是两个独立的符号引擎，分别用于 BTCUSD 和 XAUUSD，每个引擎 拥有自己的 AI 大脑、特征集、市场过滤器、入场逻辑和风险控制。第二层是 OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER，一个协调内核，联合读取两个引擎的当前状态，并对仓位规模、 风险预算和参与决策施加组合级调整。

比特币和黄金的行为方式不同，架构也相应对待。BTC 引擎围绕突破结构和快速定向移动而构建， 使用八个特征评估入场：趋势状态、趋势强度、波动率状态、交易时段背景、日内偏差、回撤比例、 ATR 扩张和点差质量。黄金引擎使用二十个特征，在基础八个特征之上增加十个交叉乘积项，并 通过 H4 高时间框架趋势确认、结构关键位流动性扫描识别、压缩市场状态分类和强突破K线确认 来扩展入场验证。黄金引擎还配备专属亏损连败冷却期，当连续亏损达到设定次数时，可完全 封锁该引擎。

按符号划分的 AI 决策引擎

每个符号引擎包含一个独立的自适应 AI 大脑。大脑维护一张拥有 36 个状态槽的 Q 值表， 按三个实时市场维度索引：当前价格是否处于趋势中、ATR 当前反映的三种波动率状态中的哪种， 以及当前活跃的交易时段。这三个维度映射到一个紧凑的状态表示，大脑利用这一表示为五种 执行态势各自积累学习到的 Q 值。

动作选择融合两个模型。第一个是 Q 值表本身，其经访问次数归一化后的累积值反映了引擎在 每种市场状态下对各执行态势的学习结果。第二个是线性特征权重模型，直接根据当前特征向量 对每种态势评分。当引擎对某一特定状态不熟悉时，线性模型主导；随着访问次数积累，Q 值表 按比例接管。最终动作选择通过混合得分的玻尔兹曼温度 softmax 加权进行，这意味着引擎保留 了经校准的探索能力，而非始终选择最高分动作。在连续亏损期间，AGGRESSIVE 态势被抑制， CONFIDENT 态势逐步衰减。

每笔交易平仓后，大脑更新两个组件。Q 值表通过资格迹更新：一份关于哪些状态-动作对对 当前结果负责的回溯记录。每个具有非零资格迹的状态-动作对均按奖励信号比例更新其 Q 值。 特征权重矩阵通过决策时刻激活特征的奖励加权梯度更新。奖励信号本身是经风险归一化的 交易盈亏，并通过对快速盈利捕捉的持续时间奖励和对持仓期间不利偏移的惩罚进行调整。 这一奖励结构鼓励引擎偏好干净的入场，能够快速盈利而无需承受重大持仓回撤。

两个引擎均将各自的 Q 值表、访问计数、特征权重和胜率历史保存到独立的本地二进制文件， 并在终端重启后重新加载。学习跨交易时段持续累积。

每符号五种执行态势

AI 大脑为每个评估的交易机会选择五种执行态势之一。该态势在配置边界内控制手数规模、 止损设置和止盈参数：

跳过： 不放置交易机会。大脑或质量过滤器已拒绝当前条件。OMNI NEXUS 组合层 也可通过其保护门控强制触发跳过。

不放置交易机会。大脑或质量过滤器已拒绝当前条件。OMNI NEXUS 组合层 也可通过其保护门控强制触发跳过。 防御： 降低手数规模。当 AI 置信度低于自适应阈值、一级组合回撤激活或 OMNI NEXUS 压力评分升高时启用。

降低手数规模。当 AI 置信度低于自适应阈值、一级组合回撤激活或 OMNI NEXUS 压力评分升高时启用。 中性： 使用配置基础参数的标准执行。

使用配置基础参数的标准执行。 自信： 在配置限制内增大手数。需要高 AI 置信度和中性或低组合压力。

在配置限制内增大手数。需要高 AI 置信度和中性或低组合压力。 激进：最大配置手数。任何活跃组合保护层级激活时或请求引擎连续亏损期间均 被抑制。

在最终确定态势之前，OMNI NEXUS 压力评分作为置信度惩罚被应用。在高组合压力下，即使 AI 名义置信度较高，两个引擎均被推向防御态势。这确保了各引擎的个别判断与组合协调层 相互强化，而非相互对抗。

OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER

OMNI NEXUS 层实现了四项相互关联的技术。每项技术解决了在同一账户上运行两个独立引擎 而无协调的结构性局限。

通过传递熵实现的定向信息流

标准相关性是对称的。它衡量两个资产是否共同运动，但无法说明哪个在引领，哪个在跟随。 传递熵是非对称的。它量化了一个资产的近期历史在多大程度上降低了对另一个资产下一步的 不确定性，且分别在两个方向上计算。ICONIC NEUROCORE AI+ 使用秩-分箱频率估计器，根据 近期 H1 对数收益率计算 BTC 到黄金以及黄金到 BTC 的传递熵。两个值之差产生净信息流： 正值意味着 BTC 当前是信息引领者，负值意味着黄金引领。当一个资产明显引领并已在给定 方向持仓时，落后引擎在同方向入场时获得有限的规模加成。这是从两个市场之间实际近期信息 结构中推导出的因果信号。

内存中的回声状态储层

回声状态储层是完全存储在内存中的稀疏递归神经网络。它在每次更新时接收八个输入：BTC H1 对数收益率、黄金 H1 对数收益率、它们的绝对值、当前滚动相关性、BTC 到黄金传递熵值、 黄金到 BTC 传递熵值，以及综合保证金使用率。储层状态通过固定的稀疏递归权重矩阵推进， 读出层通过增量岭回归在线更新。结果是一个介于负一和正一之间的状态评分，反映了 BTC 和 黄金的联合环境当前是否处于趋势、均值回归或过渡状态。该评分调制两个引擎的手数规模： 高波动率状态降低规模，平静状态允许小幅正向调整。

基于逆波动率的风险平价

OMNI NEXUS 编译器追踪 BTC 和黄金 H1 对数收益率的滚动波动率及其协方差。两个引擎之间 的资本分配遵循逆波动率加权：波动率较低的资产获得配置全局风险预算的较大份额，目标是 每个引擎的风险贡献相等，而非手数敞口相等。每个引擎设有 30% 的下限，确保即使 BTC 波动率显著高于黄金，BTC 引擎始终获得足够的预算以维持可行的手数规模。当两个引擎在高 相关性下同时向同一方向建仓时，同向持仓获得按比例降低的规模以防止系统无意间叠加相关 敞口。当持仓方向相反而相关性为正时，则相应给予小幅分散化加成。

保证金使用率调节器

无论每个引擎对各自交易手数的控制有多精确，BTCUSD 和 XAUUSD 的同时持仓在波动性条件下 都可能产生逼近经纪商限额的综合保证金占用。保证金使用率调节器在每个更新周期计算整个 账户已用保证金与可用总保证金之比。当该比率超过配置上限时，一个全局缩放系数按比例降低 所有新手数计算，直至保证金使用率降回限额以下。该保护机制独立于所有其他风险控制运作， 且不能被各引擎的 AI 决策覆盖。

三级组合保护

OMNI NEXUS 编译器相对于交易时段起始资金追踪两个引擎的综合日内回撤。当回撤超过配置阈值 时，保护逐级升级：

第一级： 强制两个引擎进入防御规模。任何自信或激进分类均被覆盖。现有持仓 继续被管理。

强制两个引擎进入防御规模。任何自信或激进分类均被覆盖。现有持仓 继续被管理。 第二级： 封锁两个引擎的所有新挂单。在回撤恢复至阈值以下之前，不添加新的 风险敞口。

封锁两个引擎的所有新挂单。在回撤恢复至阈值以下之前，不添加新的 风险敞口。 第三级：紧急退出。BTCUSD 和 XAUUSD 的所有持仓立即平仓。所有挂单被删除。 在系统可放置任何新交易机会之前，进入可配置的冷却期。紧急退出状态在午夜自动重置。

跨引擎连续亏损计数器独立于回撤级别运行。当两个引擎的综合亏损超过配置连败阈值时，无论 当前回撤水平如何，全局冷却期均被激活。任一引擎的任意盈利交易均可重置综合连败计数器。

市场背景与入场逻辑

两个引擎均使用结构化挂单而非即时市价执行。首先运行按符号验证：EMA 趋势方向和斜率、 ATR 波动率状态、点差过滤器、当日和前日高低点结构关键位、价格结构回望中的支撑阻力区域、 订单块检测、交易时段背景、冷却状态和新闻过滤器状态。OMNI NEXUS 组合门控在按符号验证 之后评估，可在不考虑符号状态的情况下阻止入场：紧急退出状态、全局冷却、二级回撤封锁和 同时持仓容量限制。

黄金专属验证额外增加 H4 高时间框架趋势确认、结构关键位流动性扫描分类、压缩市场状态 检测、强突破K线确认，以及仅适用于黄金引擎的可配置亏损连败冷却期。黄金引擎还会删除 超过可配置最大存留时间的过期挂单。

风险管理

按账户资金校准的各符号独立百分比手数规模设定

各引擎独立的回撤敏感手数降低机制

作为两个引擎资金上限的全局组合风险限额

按逆波动率风险平价分配全局限额，每个引擎设有 30% 下限

高相关性时同向持仓规模按比例降低

保证金使用率调节器作为两个引擎综合保证金硬上限

各引擎自适应冷却倍数，随连续亏损次数递增

两个引擎综合亏损超过连败阈值时触发全局冷却期

各符号独立的基于 ATR 的止损下限和止盈上限

各符号独立的可配置风险收益比

各引擎每日交易次数限制

达到目标时停止两个引擎的全局每日盈利目标

各引擎恢复模式，含可配置倍数和交易次数

黄金专属亏损连败冷却期，独立于跨引擎计数器

交易管理

任一符号持仓开仓后，对应引擎根据配置规则独立管理，无需手动干预：

可配置的 R 倍数有利价格移动后激活保本

价格超过激活阈值延伸时调整追踪止损

持仓入场或平仓时自动清理挂单

持仓期间追踪最大不利偏移，用于平仓时的 AI 奖励计算

各引擎每日交易次数限制执行

两个引擎综合全局每日盈利目标锁定

新闻过滤器

单一共享新闻过滤器覆盖两个引擎。它由 MetaTrader 5 经济日历驱动，加载可配置的即将到来 的经济事件窗口。当事件落在配置的时间缓冲区内时，两个引擎的新挂单同时暂停。高影响和 中等影响事件过滤可分别配置。无需外部数据源或第三方服务。要使过滤器正常运行，必须在 MetaTrader 5 终端设置中启用 WebRequest。

图表监控面板

实时界面显示账户余额、资金、日收益，BTC 引擎 AI 动作和置信度评分，黄金引擎 AI 动作和 置信度评分，各引擎滚动胜率，各引擎活跃执行态势，各符号趋势和波动率状态，各符号点差， 组合回撤水平，OMNI NEXUS 压力评分，保证金使用率，净传递熵方向，储层状态评分，以及 过滤器激活时的下一个计划新闻事件。面板使用紫黑配色主题。BTC 引擎元素以青紫色调显示， 黄金引擎元素以黄橙色调显示。

设置与部署

交易品种： BTCUSD 和 XAUUSD

BTCUSD 和 XAUUSD 时间框架： M10

M10 平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 账户类型： 推荐对冲账户

推荐对冲账户 经纪商： 推荐低点差或 ECN/RAW 账户

推荐低点差或 ECN/RAW 账户 VPS：强烈推荐用于 24 小时稳定运行

在实盘或模拟操作前，Market_Validation_Mode 必须设置为 FALSE。此参数仅供 MQL5 市场验证使用。启用此参数时，EA 将无法正常交易。

在实盘账户部署前，分别向经纪商核实 BTCUSD 和 XAUUSD 的合约规格。品种名称、点值、 合约规格、最小手数、杠杆、保证金要求和平均点差在不同经纪商之间存在显著差异，将影响 两个引擎的手数计算和风险计算。如果启用新闻过滤器，请在上线前在终端设置中配置 WebRequest 权限。





信号监控

实时绩效监控可通过卖方的 MQL5 信号档案获取。购买后，请通过 MQL5 消息系统联系卖方， 以获取设置文档和产品更新公告。支持通过 MQL5 评论和直接消息提供。报告问题时，请提供 经纪商名称、品种名称、账户类型、终端版本、日志输出和所观察到的确切行为，以便更快速、 更精准地识别设置问题。

风险声明

交易 BTCUSD、XAUUSD 和其他杠杆工具涉及重大风险。自动化交易不能消除市场风险。实时 监控、前向测试或回测中的历史表现不保证未来结果。实际表现取决于经纪商条件、点差、 滑点、执行质量、杠杆、账户规模、保证金要求、VPS 稳定性以及用户的具体配置。仅使用 您能够承受损失的资金进行交易。在实盘账户部署前，请务必先从模拟账户开始。