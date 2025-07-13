Iconic Trendline EMA Combi Push signals

ICONIC TRENDLINE 适用于 MetaTrader 5

标题： ICONIC TRENDLINE：带多周期（MTF）面板与提醒的高级趋势指标

简要说明

还在总是太晚识别趋势、并在震荡市里被假信号误导吗？MT5 指标 ICONIC TRENDLINE 正是为此而生。它将智能 EMA 逻辑与 ADX 趋势强度结合，提供清晰、提前、已过滤的趋势信号。借助动态趋势线、多周期仪表盘和即时推送通知，你的交易将比以往更自信、更精准。

指标关键特性

动态变色趋势线

在图表上绘制一条清晰的趋势线，并依据当前方向自动变色：

蓝色： 已确认上升趋势（多头）。

红色： 已确认下降趋势（空头）。

在中性阶段，趋势线保持上一个颜色，以避免不必要、易误导的频繁变色（“拉锯/假突破”）。

基于 ADX 的智能趋势过滤（核心）

仅当关键 EMA（9、21、50）按正确顺序排列且 ADX 达到最低强度（默认 > 20）时才发出趋势信号。该过滤器能有效排除大多数假信号高发的弱势/横盘市场。

多周期（MTF）GUI 面板

一眼把握“大局观”！图表右侧的专业面板即时显示以下周期的当前趋势（Bullish/看涨、Bearish/看跌、Neutral/中性）：

M15

H1

H4

D1

让你的交易轻松与更高周期趋势保持一致。

趋势变化的即时推送通知

不再错过关键行情！开启推送后，一旦收盘 K 线确认趋势切换，你的手机会立即收到消息。

ICONIC TRENDLINE 的底层逻辑

趋势识别： 当 EMA 9 > EMA 21 > EMA 50 判定为上升趋势； EMA 9 < EMA 21 < EMA 50 判定为下降趋势。

强度确认： 仅当 ADX 高于设定阈值时 可视化 显示趋势，这是一道对抗“锯齿/杂波”的关键防线。

视觉清晰： 趋势线跟随**最快的 EMA（周期 9）**以获得最佳响应，同时按已确认的趋势着色。

聚焦更快的 EMA并结合 ADX 过滤，本指标较那些等待慢速 EMA（100/200）的传统策略更灵敏，为你争取到关键时间优势。

完全可自定义的设置

ema_lengths（1–5）： 自定义 5 条指数移动平均线的周期。

ADX_Period（默认：14）： ADX 的计算周期。

ADX_Threshold（默认：20.0）： 你最强大的过滤器！提高（如设为 25）可仅交易 最强趋势 ；降低可提升 敏感度 。

EnablePushNotifications（默认：true）： 一键开启/关闭推送通知。

为什么你需要 ICONIC TRENDLINE

更早捕捉趋势： 更快进入新趋势。

减少假信号： ADX 过滤为横盘期的资金安全保驾护航。

完整市场视角： MTF 面板为你节省宝贵时间。

干净的图表： 不堆叠花哨图形，只呈现 关键信息 。

随时掌握： 移动提醒让你在路上也能迅速反应。

ICONIC TRENDLINE 是趋势交易者、剥头皮交易者与波段交易者获取可靠且全面市场洞察的理想工具。

立即下载 ICONIC TRENDLINE，让你的交易更上一层楼！

免责声明

外汇、股票及其他金融工具交易具有高风险，未必适合所有投资者。该指标为分析辅助工具，并不保证盈利。请始终将其与完善的交易策略和严格的风险管理配合使用。



