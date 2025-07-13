Iconic Trendline EMA Combi Push signals
- 指标
- Maurice Prang
- 版本: 1.1
- 更新: 16 七月 2025
- 激活: 5
标题： ICONIC TRENDLINE：带多周期（MTF）面板与提醒的高级趋势指标
简要说明
还在总是太晚识别趋势、并在震荡市里被假信号误导吗？MT5 指标 ICONIC TRENDLINE 正是为此而生。它将智能 EMA 逻辑与 ADX 趋势强度结合，提供清晰、提前、已过滤的趋势信号。借助动态趋势线、多周期仪表盘和即时推送通知，你的交易将比以往更自信、更精准。
指标关键特性
动态变色趋势线
在图表上绘制一条清晰的趋势线，并依据当前方向自动变色：
-
蓝色： 已确认上升趋势（多头）。
-
红色： 已确认下降趋势（空头）。
在中性阶段，趋势线保持上一个颜色，以避免不必要、易误导的频繁变色（“拉锯/假突破”）。
基于 ADX 的智能趋势过滤（核心）
仅当关键 EMA（9、21、50）按正确顺序排列且 ADX 达到最低强度（默认 > 20）时才发出趋势信号。该过滤器能有效排除大多数假信号高发的弱势/横盘市场。
多周期（MTF）GUI 面板
一眼把握“大局观”！图表右侧的专业面板即时显示以下周期的当前趋势（Bullish/看涨、Bearish/看跌、Neutral/中性）：
-
M15
-
H1
-
H4
-
D1
让你的交易轻松与更高周期趋势保持一致。
趋势变化的即时推送通知
不再错过关键行情！开启推送后，一旦收盘 K 线确认趋势切换，你的手机会立即收到消息。
ICONIC TRENDLINE 的底层逻辑
-
趋势识别： 当 EMA 9 > EMA 21 > EMA 50 判定为上升趋势；EMA 9 < EMA 21 < EMA 50 判定为下降趋势。
-
强度确认： 仅当 ADX 高于设定阈值时可视化显示趋势，这是一道对抗“锯齿/杂波”的关键防线。
-
视觉清晰： 趋势线跟随**最快的 EMA（周期 9）**以获得最佳响应，同时按已确认的趋势着色。
聚焦更快的 EMA并结合 ADX 过滤，本指标较那些等待慢速 EMA（100/200）的传统策略更灵敏，为你争取到关键时间优势。
完全可自定义的设置
-
ema_lengths（1–5）： 自定义 5 条指数移动平均线的周期。
-
ADX_Period（默认：14）： ADX 的计算周期。
-
ADX_Threshold（默认：20.0）： 你最强大的过滤器！提高（如设为 25）可仅交易最强趋势；降低可提升敏感度。
-
EnablePushNotifications（默认：true）： 一键开启/关闭推送通知。
为什么你需要 ICONIC TRENDLINE
-
更早捕捉趋势： 更快进入新趋势。
-
减少假信号： ADX 过滤为横盘期的资金安全保驾护航。
-
完整市场视角： MTF 面板为你节省宝贵时间。
-
干净的图表： 不堆叠花哨图形，只呈现关键信息。
-
随时掌握： 移动提醒让你在路上也能迅速反应。
ICONIC TRENDLINE 是趋势交易者、剥头皮交易者与波段交易者获取可靠且全面市场洞察的理想工具。
立即下载 ICONIC TRENDLINE，让你的交易更上一层楼！
免责声明
外汇、股票及其他金融工具交易具有高风险，未必适合所有投资者。该指标为分析辅助工具，并不保证盈利。请始终将其与完善的交易策略和严格的风险管理配合使用。
用户没有留下任何评级信息