Auratus Gold Trading Algorithm

Auratus 黄金交易算法

Auratus 是一款专门为黄金 (XAUUSD) 设计的自动化交易系统。该算法采用高频趋势利用模型，侧重于多时间框架的动量同步。这确保了短期执行与宏观市场扩张阶段严格保持一致。

回测绩效 (2026/01/01 – 2026/07/08)

以下结果是在策略测试器中使用 100% 历史质量的 Tick 数据实现的：

初始存款： 500.00

500.00 总净利润： 688,939,884.37

688,939,884.37 利润因子： 3.93

3.93 最大净值回撤： 0.99%

0.99% 恢复因子： 747.92

747.92 夏普比率： 38.71

38.71 总交易笔数： 69,543

69,543 胜率： 75.78%

核心逻辑

该系统通过多层过滤过程旨在隔离机构趋势方向。它避开市场噪音，仅在波动性和趋势对齐参数满足时才入场。该逻辑专门针对 XAUUSD 的波动特性进行了优化。

Auratus 不使用固定的止盈目标。它具有专有的两阶段动态退出引擎。一旦交易达到特定的盈利阈值，系统就会激活跟随实时价格结构的系统化移动止损。该机制旨在尽早锁定利润，同时允许持仓在持续趋势行情中获得最大收益。

风险管理

无危险策略： 该 EA 严格避免网格、马丁格尔或补仓平均化技术。

该 EA 严格避免网格、马丁格尔或补仓平均化技术。 资本保护： 每笔交易在执行时都会分配硬止损。

每笔交易在执行时都会分配硬止损。 净值复利： 内置逻辑根据账户余额自动缩放仓位大小以优化增长。

内置逻辑根据账户余额自动缩放仓位大小以优化增长。 执行过滤器： 内置点差过滤器防止在低流动性或高市场波动期间入场。

技术要求