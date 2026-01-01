Auratus Gold Trading Algorithm

  • 专家
  • Amaanullah Mehboob Bhatti
    Amaanullah Mehboob Bhatti

    Amaanullah Mehboob Bhatti

    我是一名常驻迪拜的风险分析师和量化研究员，专注于金融建模、宏观经济学与软件工程的交叉领域。我的工作将学术研究与实际应用相结合，致力于开发服务于现代金融市场的量化框架和技术解决方案。
    科研是我职业发展的重要组成部分。目前，我在 SSRN 全球研究人员中位列前 5%，并在 IMF（国际货币基金组织）类别中排名全球第一。我的研究成果包括二十余篇已发表论文，涵盖市场韧性、替代性经济指标、估值方法以及量化金融等主题，其中多项研究提出了自主研发的模型和分析框架。
    除科研外，我还热衷于构建能够将复杂理念转化为实用工具的技术产品。我的技术工作包括：
  • 版本: 2.69
  • 激活: 7
Auratus 黄金交易算法

Auratus 是一款专门为黄金 (XAUUSD) 设计的自动化交易系统。该算法采用高频趋势利用模型，侧重于多时间框架的动量同步。这确保了短期执行与宏观市场扩张阶段严格保持一致。

回测绩效 (2026/01/01 – 2026/07/08)

以下结果是在策略测试器中使用 100% 历史质量的 Tick 数据实现的：

  • 初始存款： 500.00
  • 总净利润： 688,939,884.37
  • 利润因子： 3.93
  • 最大净值回撤： 0.99%
  • 恢复因子： 747.92
  • 夏普比率： 38.71
  • 总交易笔数： 69,543
  • 胜率： 75.78%

核心逻辑

该系统通过多层过滤过程旨在隔离机构趋势方向。它避开市场噪音，仅在波动性和趋势对齐参数满足时才入场。该逻辑专门针对 XAUUSD 的波动特性进行了优化。

Auratus 不使用固定的止盈目标。它具有专有的两阶段动态退出引擎。一旦交易达到特定的盈利阈值，系统就会激活跟随实时价格结构的系统化移动止损。该机制旨在尽早锁定利润，同时允许持仓在持续趋势行情中获得最大收益。

风险管理

  • 无危险策略： 该 EA 严格避免网格、马丁格尔或补仓平均化技术。
  • 资本保护： 每笔交易在执行时都会分配硬止损。
  • 净值复利： 内置逻辑根据账户余额自动缩放仓位大小以优化增长。
  • 执行过滤器： 内置点差过滤器防止在低流动性或高市场波动期间入场。

技术要求

  • 交易品种： 专门为 XAUUSD（黄金）设计。
  • 账户类型： 推荐使用 ECN 或 Raw Spread 账户以获得最佳性能。
  • 基础设施： 由于移动止损引擎的高频特性，建议使用低延迟 VPS。
  • 最低存款： 100.00（推荐 500.00 以实现最佳复利）。
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*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
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Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
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专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
专家
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
专家
SAIKO Scalper – 高精度Tick动量交易机器人 SAIKO Scalper 是一款先进的算法交易机器人，专门用于通过 Tick 动量分析识别并利用真实的市场动量。与仅依赖传统技术指标的系统不同，该机器人实时监控连续的价格变动，并在检测到强劲的方向性价格冲动时自动开仓。这种方法可以捕捉快速的市场机会，同时减少由正常市场波动产生的错误信号。 该机器人内置多层智能盈利保护机制。当交易开始盈利时，系统会自动通过动态跟踪保护、严格的盈利保护规则以及智能利润锁定机制来保护收益。这些功能旨在确保盈利交易得到有效保护，并减少市场突然反转带来的影响。 SAIKO Scalper 还包含先进的风险控制系统，例如早期亏损保护、自适应止损设置以及严格的资金保护逻辑。算法持续监控市场行为，并能够快速响应市场条件的变化。 该机器人适合希望使用高速、纪律性强并具备智能风险管理功能的自动化剥头皮交易系统的交易者。
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
专家
Scalp Master 专家顾问（EA）是一种完全自动化的交易系统，专为趋势市场中的剥头皮策略设计。它用于在高流动性市场中识别短期交易机会，同时重点关注交易质量和风险控制。该EA适合偏好系统化、规则化交易且不进行手动操作的交易者。 它在低点差和高流动性的品种上表现最佳，包括： XAUUSD（黄金） EURUSD GBPUSD USDJPY BTCUSD USTEC（美国科技指数） 其他主要和次要货币对（低点差且执行稳定） 该策略专为趋势市场设计，旨在避免震荡或不可预测行情等低质量交易环境。 主要特点： 完全自动化交易系统，无需手动操作 移动平均线与RSI过滤器，提高胜率并避免低概率交易 集成新闻过滤器，在重大经济事件期间降低风险 高级移动止损系统，动态管理持仓 专注风险控制与回撤降低 Scalp Master 会在交易前和交易过程中持续评估市场条件，确保交易符合系统逻辑。趋势、动量和波动率过滤器的结合有助于提升交易质量。 该EA适用于提供稳定执行、低点差和高流动性的经纪商。适合初学者和希望使用结构化剥头皮策略的专业交易者。 最低入金：$100 推荐入金：$1000 输入设置： 请不要
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
专家
对于高达340%年化收益率，我们深感抱歉！ 没错，您没看错：这些年化340%的回测结果，几乎好得有些“不正经”。但请不要误会——这不是营销噱头，而是干净编程和真实回测的结果。当然，这样的梦幻收益不可能长期持续，因为任何EA在回测几年后都会遇到手数（lot size）的上限。不过，Stealth 150 DE40 展示了当算法“自由发挥”时可以达到什么高度。 所以，对不起收益太高——现在让我们来说说这个专家顾问（EA）本身： Stealth 150 DE40——专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）打造的突破型专家顾问 隐形。不可阻挡。绝对透明。 Stealth 150 DE40 有什么功能？ Stealth 150 DE40 是一款专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）指数设计的全自动交易机器人，主打盈利性的剥头皮+趋势跟踪（突破）策略。 5.5年历史回测 年化收益率 >150%（复合年增长率，见上面说明） 不使用马丁格尔，不使用网格，不加仓补仓 防止经纪商操纵： 系统内置有紧急止损（SL）和止盈（TP）保护技术风险。但实际的交易管
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
专家
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
专家
Mercaria Unicorn — 用于 MetaTrader 5 黄金（XAUUSD）的自适应网格交易系统。由具有实盘经验的交易者开发，适合各种经验水平。 概述 Mercaria Unicorn 是一款用于黄金（XAUUSD）及其他差价合约（CFD）品种的自适应交易系统。与参数固定的普通网格机器人不同，它会根据所选的波动性配置和您的存款，自动调整层数、手数和风险阈值。 所有关键决策都可在图表上的可视化控制面板中操作，因此您可以即时更改设置，而无需重新打开输入窗口。本系统适合偏好低维护设置的交易者、按新闻日历管理风险的有经验交易者，以及希望在自身入场策略之上使用仓位管理器的专业交易者。 发售价格随销量增加而逐步上调。每次购买均包含通过 MQL5 Market 提供的所有未来更新。 主要功能 自适应引擎。四种波动性配置（Normal、Spike M、Spike L、Black Swan）涵盖平静日、新闻日、剧烈意外行情和危机情形，可在面板上一键切换，无需重启。Autosizing 模块通过带有内置安全缓冲的数学模型，为您的余额计算安全的层数和手数。手数缩放使每个以美元
XAU Sovereign Quantum AI
Napat Puangjunkum
专家
XAU SOVEREIGN QUANTUM AI  God-Tier MTF S/R + Grid Recovery Engine XAU Sovereign Quantum AI  is an entirely new breed of trading engine, born from the fusion of two proven institutional strategies: Multi-Timeframe Support and Resistance Analysis- and Institutional Volume Spike Detection. While the vast majority of Expert Advisors use lagging price indicators to chase entries, Sovereign waits patiently at the exact price zones where the biggest money moves happen, and only strikes when confirmed
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
专家
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
作者的更多信息
Makaira US100
Amaanullah Mehboob Bhatti
专家
Makaira US100  Makaira US100 是一款专门为纳斯达克 100 指数 (US100) 设计的高性能自动化交易系统。Makaira 采用专有的动量对齐算法，旨在利用美国科技板块独特的波动周期，为追求机构级执行标准的交易者而生。 核心逻辑（专有策略）： 多层趋势确认： 系统将高时间框架的结构性转变与执行时间框架的微动量同步。 自适应入场引擎： 过滤市场噪音和横盘震荡，仅在价格行为确认高概率突破时入场。 智能交易保护： 采用精密的阶段性追踪止损机制。当交易进入获利区时，启动“安全锁”降低风险，随后进行激进的利润锁定。 主要优势： 针对 US100 波动性深度优化。 基于可用保证金的自动化风险缩放。 动态退出逻辑，而非死板的固定点数。 不使用马丁格尔，不使用网格交易。
TradeLens
Amaanullah Mehboob Bhatti
实用工具
TradeLens：MT5 经纪商服务器执行与滑点日志 别再猜测您的真实执行速度和隐藏成本。 虽然 MetaTrader 5 显示网络 Ping 值，但它并没告诉您订单到达经纪商后发生了什么。此外，MT5 不会自动计算或显示滑点，使交易者无法察觉蚕食利润的隐形成本。 TradeLens 是一款专业实用工具，可揭示经纪商服务器处理订单的准确时间，并自动计算滑点，所有内容都会整洁地记录在终端的 “专家 (Experts)” 页签中。 核心功能 揭示隐藏滑点： 自动计算请求价格与实际执行价格之间的点数差。支持市价单、挂单以及止损/止盈触发的滑点跟踪。 经纪商服务器执行跟踪： 隔离并计算经纪商服务器内部的处理时间（毫秒），剔除网络延迟以显示真实的后端速度。 整洁的专家栏集成： 所有指标直接打印到 MT5 专家日志中。不占用图表空间，无冗余指标。 执行历史审计： 创建每笔交易的顺序日志，是验证经纪商 STP/ECN 真实性的理想工具。 “网络延迟只是冰山一角，隐藏滑点才是利润的隐形杀手。”
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