Auratus Gold Trading Algorithm
- 专家
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Amaanullah Mehboob Bhatti我是一名常驻迪拜的风险分析师和量化研究员，专注于金融建模、宏观经济学与软件工程的交叉领域。我的工作将学术研究与实际应用相结合，致力于开发服务于现代金融市场的量化框架和技术解决方案。
科研是我职业发展的重要组成部分。目前，我在 SSRN 全球研究人员中位列前 5%，并在 IMF（国际货币基金组织）类别中排名全球第一。我的研究成果包括二十余篇已发表论文，涵盖市场韧性、替代性经济指标、估值方法以及量化金融等主题，其中多项研究提出了自主研发的模型和分析框架。
除科研外，我还热衷于构建能够将复杂理念转化为实用工具的技术产品。我的技术工作包括：
- 版本: 2.69
- 激活: 7
Auratus 黄金交易算法
Auratus 是一款专门为黄金 (XAUUSD) 设计的自动化交易系统。该算法采用高频趋势利用模型，侧重于多时间框架的动量同步。这确保了短期执行与宏观市场扩张阶段严格保持一致。
回测绩效 (2026/01/01 – 2026/07/08)
以下结果是在策略测试器中使用 100% 历史质量的 Tick 数据实现的：
- 初始存款： 500.00
- 总净利润： 688,939,884.37
- 利润因子： 3.93
- 最大净值回撤： 0.99%
- 恢复因子： 747.92
- 夏普比率： 38.71
- 总交易笔数： 69,543
- 胜率： 75.78%
核心逻辑
该系统通过多层过滤过程旨在隔离机构趋势方向。它避开市场噪音，仅在波动性和趋势对齐参数满足时才入场。该逻辑专门针对 XAUUSD 的波动特性进行了优化。
Auratus 不使用固定的止盈目标。它具有专有的两阶段动态退出引擎。一旦交易达到特定的盈利阈值，系统就会激活跟随实时价格结构的系统化移动止损。该机制旨在尽早锁定利润，同时允许持仓在持续趋势行情中获得最大收益。
风险管理
- 无危险策略： 该 EA 严格避免网格、马丁格尔或补仓平均化技术。
- 资本保护： 每笔交易在执行时都会分配硬止损。
- 净值复利： 内置逻辑根据账户余额自动缩放仓位大小以优化增长。
- 执行过滤器： 内置点差过滤器防止在低流动性或高市场波动期间入场。
技术要求
- 交易品种： 专门为 XAUUSD（黄金）设计。
- 账户类型： 推荐使用 ECN 或 Raw Spread 账户以获得最佳性能。
- 基础设施： 由于移动止损引擎的高频特性，建议使用低延迟 VPS。
- 最低存款： 100.00（推荐 500.00 以实现最佳复利）。